Dr. Sabine Stebel: Ein Virus muss nicht isoliert werden, um ein virales Protein zu entwickeln

Von Rhoda Wilson

Ein isoliertes Virus ist nicht erforderlich, um ein Protein zu entwickeln. Da das SARS-CoV-2-Spike-Protein jedoch funktionsfähig ist, unabhängig davon, woher die genetische Sequenz dafür stammt, handelt es sich nicht um ein Missgeschick bei einem Laborexperiment, sondern um Absicht.

Dr. Sabine Stebel ist Molekularbiologin und Expertin für Proteindesign. Sie promovierte am Fachbereich Genetik der Universität Freiburg auf dem Gebiet der gerichteten Proteinevolution und der DNA-Fragmentierung mit der Methodenentwicklung der Nukleotidaustausch- und Exzisionstechnologie (“NExT”) DNA-Shuffling. Dieser Bereich wird heute als Protein-Engineering bezeichnet. Obwohl behauptet wird, dass Protein-Engineering und Gain-of-Function unterschiedliche Konzepte im Bereich der Biotechnologie sind, liegt der Unterschied eher in der Absicht des Forschers als im Verfahren.

Protein-Engineering ist eine Methode, mit der Proteine so verändert oder gestaltet werden, dass sie eine bestimmte Funktion oder Eigenschaft erhalten. Dies geschieht durch Manipulation der Proteinsequenz, -struktur oder -funktion, um ein neues oder verbessertes Protein zu schaffen. Mit Hilfe des Protein-Engineerings können Proteine mit neuen Funktionen geschaffen, bestehende Funktionen verbessert oder die Stabilität und Expression von Proteinen erhöht werden.

Die Forschung zum Funktionsgewinn bezieht sich auf die Erlangung einer neuen oder verbesserten Funktion durch ein Protein, ein Gen oder einen Organismus. Dies kann durch verschiedene Mechanismen geschehen, darunter Mutationen, Gen-Editing oder Protein-Engineering. Funktionsgewinne können vorteilhaft sein, wie bei der Entwicklung neuer Enzyme oder therapeutischer Proteine, oder nachteilig, wie bei der Schaffung von Krankheitserregern mit erhöhter Virulenz.

Dr. Stebel hat ihre Forschungsarbeiten zum Proteindesign, insbesondere zum SARS-CoV-2-Spike-Protein, vorgestellt und auf ihrer Substack-Seite ‘DrBine’s Newsletter‘ über covid-bezogene Themen geschrieben. Ihr Fachwissen im Bereich Protein-Engineering und gerichtete Evolution ist einzigartig und wertvoll für das Verständnis der Molekularbiologie von Covid-19.

Ende letzten Monats sprach Stebel mit Doc Malik über fast alles, was man über das Spike-Protein und Protein-Engineering wissen muss.

Doc Malik: #Nr. 181 – Spike Protein, 29. Mai 2024 (100 Min.)

Während des 1 Stunde und 40 Minuten dauernden Interviews schafft es Dr. Stebel, eine Menge Informationen unterzubringen. Wir haben uns in diesem Artikel auf die erste halbe Stunde beschränkt, in der sie erklärt, wie Proteine, wie das Spike-Protein, hergestellt werden und ob es von einem Virus stammt. Am Ende dieses Artikels haben wir ein grobes Kapitel und einen Zeitstempel für die Themen angegeben, die sie nach den ersten 30 Minuten besprochen hat.

Da Dr. Stebel im Bereich der Proteintechnik promoviert hat, weiß sie, wie Proteine im Labor hergestellt werden.

“Bevor man anfängt, ein Protein zu verändern, sollte man wissen, wie der Wildtyp funktioniert und aussieht”, sagte sie zu Doc Malik. “Und das wussten sie nicht [als sie das Protein für die Covid-Injektionen entwarfen].”

Ein Protein ist eine dreidimensionale (“3D”) Struktur. Wenn man nicht weiß, wie der Wildtyp z. B. des Spike-Proteins eines Coronavirus aussieht, kann man auch nicht wissen, ob das im Labor hergestellte Coronavirus-Spike-Protein dasselbe ist. In einem Vortrag vor Doctors for Covid Ethics hat Sr. Stebel diesen Punkt anhand eines Nashorns veranschaulicht.

In der Abbildung unten ist links eine Illustration eines Nashorns anhand einer Beschreibung (eines genetischen Codes) und rechts ein Foto eines Nashorns (ein Bild der 3D-Struktur) zu sehen. Obwohl der Illustrator eine ziemlich gute Arbeit geleistet hat, können Sie sehen, dass die beiden nicht identisch sind.

Dasselbe ist mit dem Spike-Protein geschehen. Dr. Stebel erklärte, dass sie das SARS-CoV-2-Spike-Protein anhand eines genetischen Codes modelliert haben, ohne zu wissen, wie das Wildtyp-Spike-Protein aussieht:

Wenn Sie sich den Datenstapel von Pfizer auf dieser Website ansehen, den Daily Clout verwendet, sehen Sie, dass sie eine Proteindatei verwendet haben, eine PDB-Datei [Protein Data Bank] aus einer Datenbank, die nach Beginn der Studien veröffentlicht wurde. Ich habe also keine Ahnung, wie sie [das Protein] ohne 3D-Struktur modelliert haben. Sie arbeiten im Grunde mit einer DNA-Sequenz, aber man kann die 3D-Struktur eines Proteins nicht anhand der Sequenz vorhersagen. Das funktioniert einfach nicht, nicht einmal mit Deep Learning.

(Anmerkung: Deep Learning ist ein Teilbereich des maschinellen Lernens, der neuronale Netze verwendet, um Computern beizubringen, Daten auf eine Weise zu verarbeiten, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden ist. Es handelt sich um eine Methode der künstlichen Intelligenz (KI), die es Computern ermöglicht, aus Daten zu lernen, ohne explizit programmiert zu werden).

Dr. Stebel fuhr fort:

Im Prinzip wissen wir immer noch nicht, wie dieses Protein aussieht, denn was sie gemacht haben, war … Mikroskopie, Elektronenmikroskopie. Sie hatten ihre unscharfen Bilder. Auf der Grundlage dieser Fotos haben sie ein 3D-Bild modelliert. Dann fügten sie die Proteinsequenz so ein, dass sie mit den Fotos übereinstimmte. Aber sie wissen nicht, wie es im Inneren aussieht. Dafür braucht man also Kristallstrukturen, Röntgenkristallstrukturen. Und die haben wir nicht.

Wurde das SARS-CoV-2-Virus isoliert?

Dr. Stebel weiß es nicht. Ich würde wirklich gerne wissen, was die Wahrheit ist, sagte sie. Und erklärt, warum man kein isoliertes Virus braucht, um eine virale Gensequenz im Labor zu entwickeln.

In der Biologie ist ein Artefakt ein experimenteller Fehler oder ein Ergebnis, das nicht wirklich wahr ist. Der Begriff wird allgemein für jedes Ergebnis verwendet, das nicht wirklich wahr ist, sondern auf eine schlechte Analyse oder ein schlechtes experimentelles Verfahren zurückzuführen ist. Wie Dr. Stebel erläuterte, erzeugt ein Artefakt kein funktionierendes Protein, so dass die genetische Sequenz für das Spike-Protein in den Covid-Injektionen kein Artefakt ist; sie ist nicht auf einen experimentellen Fehler oder ein schlechtes Laborverfahren zurückzuführen, sondern wurde absichtlich entworfen.

Man kann Pseudogene aus Fragmenten wieder zusammensetzen … Man kann sein Gen einfach in winzig kleine Fragmente zerschneiden und diese Fragmente dann wieder zu einem Gen zusammensetzen. Das nennt man Reassembly PCR, sehr kreativ. Man kann verschiedene Mutanten überkreuzen. Das passiert aber auch, wenn man verschiedene DNA-Fragmente von irgendwoher hat, die dann Pseudogene erzeugen können. Aber diese Pseudogene würden nicht zu funktionierenden Proteinen führen. Das wäre zu viel des Zufalls. Ich glaube nicht, dass diese Proteinsequenz oder diese DNA-Sequenz ein Artefakt ist. Sonst gäbe es kein funktionierendes Protein, das im Körper Schaden anrichtet. Aber wir wissen nicht wirklich, woher diese Sequenz stammt … Aber ich glaube nicht, dass dieses Gen ein Artefakt ist. Sonst würde das Protein nicht funktionieren. Sie haben definitiv ein Spike-Protein hergestellt, von dem wir nicht wissen, ob es von einem echten Virus isoliert wurde oder nicht. Wir wissen nur, dass es einen Code gab. Ihnen wurde ein Code gegeben.

Gezielte Proteinevolution und DNA-Mischung

Dr. Stebel wurde gefragt, ob die Sequenz mit Hilfe von Funktionsgewinn entworfen worden sein könnte, “wo man mit Viren und genetischen Sequenzen herumgespielt und versucht hat, Dinge giftiger und gefährlicher zu machen”.

“Um ein Protein zu optimieren, braucht man kein Virus”, sagte Dr. Stebel. “Man kann zum Beispiel einfach Phagen verwenden, das sind Viren für Bakterien.”

Anstelle der normalen Phagenzufuhr setzt man das Spike-Protein ein. Dann kann man damit beginnen, es zu mutieren und zu optimieren und es auf eine bessere Bindung an ACE2 oder was auch immer zu testen, ohne dass ein wirklich gefährliches Virus entsteht. Dann kann man dieses optimierte Protein in jedes beliebige Virus in der Zellkultur einbauen. Das ist kein Problem. Man kann also ohne Probleme auf S1-Ebene nach optimierten Proteinen suchen. Das sind Methoden aus den späten 1990er Jahren. Ich habe das mit meinem Protein gemacht. Das ist ganz einfach. Wir haben das mit Studenten in Kursen gemacht.

Ein Bakteriophage, ein Phage, ist ein Virus, das sich wie ein Parasit auf eine Bakterie auswirkt. Sie infizieren nur Bakterien. Sie vermehren sich nur in bakteriellen Zellen. Sie vermehren sich nicht in menschlichen Zellen. Und sie gelten als einer der am häufigsten vorkommenden biologischen Wirkstoffe auf der Erde.

“Normalerweise nimmt man Lambda oder einen anderen Phagen, den man sowieso im Labor hat. Es gibt einige Haustiere im Labor, die man normalerweise verwendet, und es gibt Phagenbibliotheken, die man bei den üblichen Anbietern kaufen kann. Und dann kann man einfach die Gene einklonen, die man mit diesem Phagen screenen will”, erklärt Dr. Stebel.

Sie beschichten ein Plastikgefäß mit einem Protein von Interesse, z. B. mit verschiedenen Arten von ACE2 aus verschiedenen Ethnien. Dann haben Sie eine Phagenbibliothek, in der Sie das Futter des Phagen mit dem Spike-Protein durch fehleranfällige PCR mutieren können. Sie machen eine PCR dieses Spike-Gens und fügen einfach Mangan hinzu. [Es hat sich gezeigt, dass Mangan die Fehlerquote bei der DNA-Replikation erhöht und die TAC (DNA-Polymerase) fehleranfälliger macht. DNA-Polymerasen sind Schlüsselproteine, die die DNA-Replikation katalysieren und die DNA auf Fehler überprüfen, während neue Nukleotide eingebaut werden]. Dieses Mangan macht die TAC fehleranfälliger; man spricht von einer fehleranfälligen PCR. Sie haben viele Ein-Punkt-Mutationen in Ihrem Gen. Dann setzt man das Gen wieder in den Phagen ein, und dann kann man überprüfen, ob das Protein besser oder weniger gut an das Protein bindet, das man auf den Plastikmantel aufgetragen hat. Das macht man in mehreren Runden, und dann kann man Gene shuffeln – man schneidet die Gene aus der Bibliothek in winzig kleine Stücke, mischt sie und setzt sie über eine Reassembly-PCR wieder zusammen. So kann man im Reagenzglas Crossover erreichen und schlechte Mutationen, die für das Protein schädlich sind, eliminieren und gute Mutationen anreichern. Das geht in wenigen Wochen, wenn der Phage richtig eingestellt ist und das Protein in der richtigen Anordnung zeigt. Und dann können Sie sieben bis zehn Screening-Runden in einem Monat durchführen. Das ist kein Problem. Wir haben das mit Studenten in Praktika mit normalen Bibliotheken gemacht, die wir gekauft haben, um einfach Peptide zu identifizieren. Aber das kann man auch mit Proteinen machen. Das ist ganz einfach. Das sind Methoden aus den späten 1990er Jahren.

Könnten mit diesem Spike-Protein hergestellte Bakteriophagen, wenn sie auf irgendeine Weise verbreitet werden, toxisch sein und Menschen schaden und eine Pandemie auslösen?

Dr. Stebel glaubt nicht, dass ein solcher Phage ein Problem darstellen und eine Epidemie oder Pandemie verursachen würde. “Allerdings sind die Exosomen der bespickten Personen ein Problem, weil sie das Spike-Protein auf ihrer Oberfläche tragen. Und das könnte zu grippeähnlichen Symptomen führen”, sagte sie.

Dr. Stebel ging zuvor in einer Präsentation für Doctors for Covid Ethics näher auf die oben genannten Punkte ein. Ihr Vortrag behandelte das Proteindesign, insbesondere das SARS-CoV-2-Spike-Protein, und die Fehler, die bei der Konstruktion dieses speziellen Proteins gemacht wurden.

Arzt für Covid-Ethik: Gerichtete Proteinevolution und Regeln des Protein-Engineering von Sabine Stebel,

7. Februar 2024 (23 Min.)

Ressourcen zum Vortrag von Dr. Stebel bei Doctors for Covid Ethics:

Moderna und BioNTech bestätigen, dass das Virus nicht zur Entwicklung des Impfstoff-Spike-Proteins verwendet wurde

Doc Malik erinnerte sich daran, dass der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, sagte, dass er das Virus nicht habe und dass sie ihre Impfstoffkandidaten anhand einer Computersequenz entwickelten. “Erinnern Sie sich, das gehört zu haben?”, fragte er Dr. Stebel.

In einem Interview mit dem Advisory Board im Dezember 2020 sagte Bancel: “Mit Covid hat unser Team den Impfstoff tatsächlich in zwei Tagen in silico entworfen. Wir haben das physische Virus nie berührt; wir hatten nie eine Probe des Virus. Und wir haben es in zwei Tagen geschafft.”

Nicht nur Bancel bestätigte, dass die Covid-Injektion am Computer (in silico) auf der Grundlage einer Gensequenz und nicht des Virus entwickelt wurde. Der Geschäftsführer von BioNTech, Uğur Şahin, sagte dasselbe.

“Anhand der genetischen Sequenz des Coronavirus, die chinesische Forscher am 11. Januar veröffentlicht hatten, entwickelte Sahin an diesem Wochenende auf seinem Computer zehn verschiedene Kandidaten … Sahin entwickelte den siegreichen Kandidaten in nur wenigen Stunden”, berichteteBusiness Insider im Dezember 2020.

“Das ist [auch] das, was Uğur Şahin sogar in seinem Buch schreibt”, sagte sie. “Er hat die Sequenz aus einer Datenbank heruntergeladen und nur mit der Sequenz gearbeitet, und er hat die 3D-Struktur des Proteins auf der Grundlage dieser DNA-Sequenz vorhergesagt, was unmöglich ist. Das funktioniert einfach nicht.”

Zu meiner Zeit [in der Doktorandenforschung] gab es eine Art olympische Spiele [Wettbewerb], bei denen man die DNA-Sequenz erhielt und dann sein Programm zur Vorhersage der Proteinstruktur an einem kristallisierten Protein testen konnte. Wir kannten die Struktur und konnten vergleichen, wie gut unser Programm die Struktur des Proteins vorhersagen konnte. Soweit ich weiß, hat es nie jemand richtig gemacht.

Wie sieht das Spike-Protein aus?

Es sieht nicht so aus wie die cartoonartigen Animationen, die der Öffentlichkeit von den Konzernmedien gezeigt wurden. Nachstehend sehen Sie ein realistischeres Bild des Spike-Proteins.

Parry, P.I.; Lefringhausen, A.; Turni, C.; Neil, C.J.; Cosford, R.; Hudson, N.J.; Gillespie, J. ‘Spikeopathy’: COVID-19 Spike-Protein ist pathogen, sowohl von Virus- als auch von Impfstoff-mRNA. Biomedicines 2023, 11, 2287. https://doi.org/10.3390/biomedicines11082287

Die weißen Bereiche in der Abbildung des Proteins oben stellen unbekannte Domänen dar. Proteindomänen sind die Grundeinheiten von Proteinen, die sich selbst stabilisieren und unabhängig vom Rest der Proteinkette oder -struktur falten. Das Verständnis von Proteindomänen ist für das Verständnis der Struktur und Funktion von Proteinen unerlässlich, was wiederum für das Verständnis vieler biologischer Prozesse und Krankheiten von entscheidender Bedeutung ist.

“Wie weiße Flächen auf einer Landkarte, auf der gefährliche Tiere leben oder [was auch immer] man normalerweise auf diese Karten schreibt, gibt es auch auf der Karte des Proteins weiße Flächen”, sagte Dr. Stebel. Und fügte hinzu: “Das war ein [Novavax-]Papier, ich weiß nicht, 2020, 2022. Wir wussten also immer noch nicht, wie dieses Protein mit den weißen Flächen wirklich aussieht.”

Niemand weiß also, wie das SARS-CoV-2-Spike-Protein aussieht, sagte sie, und das ist auch jetzt noch der Fall.

Es handelt sich nicht um ein Trimerprotein, wie behauptet

In der Biochemie ist ein Proteintrimer ein makromolekularer Komplex, der aus drei, in der Regel nicht kovalent gebundenen Makromolekülen wie Proteinen oder Nukleinsäuren besteht. Es wird behauptet, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein ein trimeres Protein ist, das eine entscheidende Rolle im Lebenszyklus des Virus spielt. Das trimere Protein besteht aus drei Kopien des Spike-Glykoproteins mit zwei Regionen, die als S1 und S2 bekannt sind. Die Untereinheit S1 ist für die Rezeptorbindung und die Untereinheit S2 für die Membranfusion zuständig.

“Das Lustige ist, dass man immer von einem trimeren Protein spricht, ja? Aber dieses Ding macht Hexamere und Monomere”, sagte Dr. Stebel zu Doc Malik.

Monomere können mit anderen Monomermolekülen reagieren, um eine größere Polymerkette oder ein dreidimensionales Netzwerk in einem Prozess namens Polymerisation zu bilden. Monomere sind die Bausteine der Polymere, sehr große Moleküle, die zu Ketten von sich wiederholenden Untereinheiten verbunden sind.

Ein Hexamer ist ein Polymer, das aus sechs Molekülen eines Monomers besteht. Im Kontext der Molekularbiologie ist ein Hexamer eine strukturelle Untereinheit, die Teil eines viralen Kapsids ist und selbst aus sechs Untereinheiten ähnlicher Form und Größe besteht.

Das Bild unten zeigt ein Trimer. “Ein Trimer kann an ein anderes Trimer und an ein weiteres Trimer binden”, erklärt Dr. Stebel.

“Man hat also drei Trimere, die aneinander gebunden sind, wie auf dem Bild unten zu sehen ist. [Das Bild stammt aus dem Novavax-Papier. Okay, wenn Sie also Trimer sagen, meinen Sie, dass das Protein aus drei Teilen besteht, ja? Drei Untereinheiten. Und die drei Untereinheiten können sich tatsächlich zu sechs Untereinheiten und einem Konglomerat mit neun Untereinheiten verbinden”, sagte sie.

Das bedeutet, dass es sich nicht um ein Trimer, sondern um ein Hexamer oder ein Polymer handelt. “Und das stammt aus dem Novavax-Papier von 2020, also wussten sie das“, sagte Dr. Stebel. Mit anderen Worten: Sie haben uns wieder einmal belogen.

Sandhya Bangaru et al. Strukturanalyse des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 in voller Länge aus einem fortgeschrittenen Impfstoffkandidaten. Science 370,1089-1094(2020).DOI:10.1126/science.abe1502

Kapitel und Zeitstempel für den Rest des Interviews von Dr. Stebel mit Doc Malik