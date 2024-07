VAERS-Daten zeigen, dass Moderna 30 % mehr Todesfälle pro Dosis verursacht als Pfizer

Von Steve Kirsch

Ich weiß seit 2021, dass Moderna pro Schuss tödlicher ist als Pfizer. Das geht aus den VAERS-Daten hervor. Ich werde Ihnen am Dienstag zeigen, dass VAERS Recht hatte.

Wir haben ENDLICH die offiziellen staatlichen Standarddaten, die beweisen, dass die mRNA-Impfstoffe die Gesamtsterblichkeit erhöhen. Die Jüngeren waren unverhältnismäßig stark betroffen. So viele Kinder wurden aufgrund der Nachlässigkeit der FDA und der CDC getötet, die sich weigern, sich die Sicherheitsnachweise wie die Daten aus der Tschechischen Republik anzusehen.

Zusammenfassung

In diesem Artikel möchte ich Ihnen beweisen, dass Moderna 30 % mehr Todesmeldungen in VAERS erzeugt als Pfizer.

Es gibt keine andere Erklärung dafür, als dass die Moderna-Spritzen tödlicher waren als die Pfizer-Spritzen.

Das ist sehr wichtig, denn in meinem nächsten Artikel werde ich Ihnen den eindeutigen Beweis dafür liefern, dass die VAERS-Daten der Kanarienvogel in der Kohlenmine waren, den alle in der Schulmedizin ignoriert haben.

Überblick über diesen Artikel

Aufzeigen des Verhältnisses der in den USA abgegebenen Dosen zwischen Pfizer und Moderna Zeigen Sie das Verhältnis der Todesfälle in VAERS im Zusammenhang mit Pfizer vs. Moderna Dividieren Sie 1 durch 2. Antwort: 1,3 (30% mehr Todesfälle pro Dosis)

Das ist keine Raketenwissenschaft.

Einführung

Schon sehr früh in der Pandemie, bevor ich meinen ersten Substack-Artikel schrieb, verfasste ich Dokumente zur Analyse der VAERS-Daten wie dieses.

Im Rahmen der Recherchen für diesen Artikel führte ich VAERS-Abfragen durch, die zeigten, dass Moderna pro Spritze etwa 50 % mehr Menschen tötete als Pfizer. Und J&J war sogar noch schlimmer als Moderna.

Ich werde Ihnen hier zeigen, dass meine ursprünglichen Berechnungen immer noch zutreffen, indem ich versuche, meine ursprüngliche Arbeit nachzuvollziehen (da ich die ursprünglichen Berechnungen nicht mehr finden kann).

Der Grund, warum dies so wichtig ist, liegt darin, dass ich jetzt mit Hilfe einer neuen Technik (Vergleich der ACM-Raten der verschiedenen Impfstoffmarken, die je nach Verfügbarkeit an die tschechische Bevölkerung verteilt wurden) zweifelsfrei nachweisen kann, dass die COVID-Impfstoffe einen inakzeptablen Anstieg der Gesamtsterblichkeit bei denjenigen verursachten, die sich für die Impfung entschieden.

Doch zunächst möchte ich Ihnen zeigen, dass die VAERS-Daten eindeutig belegen, dass der Moderna-Impfstoff eine unverhältnismäßig höhere Zahl von Todesfällen verursacht als Pfizer.

Dies ist seit Beginn der Pandemie bekannt, aber die medizinische Gemeinschaft hat sich entschieden, es zu ignorieren.

Bei Moderna werden in VAERS überproportional viele Todesfälle durch die Impfung gemeldet

Die Neigung, einen Todesfall in VAERS zu melden, ist unabhängig von der Impfstoffmarke.

Wenn Sie also eine unverhältnismäßig hohe Sterblichkeitsrate haben, ist es fast sicher, dass Ihr Impfstoff unsicher sein muss.

Es stellt sich heraus, dass Pfizer 57 % mehr Dosen als Moderna hat, aber nur 21 % mehr Todesfälle zu verzeichnen hat. Das ist nur möglich, wenn Moderna eine um 30 % höhere Sterblichkeitsrate als Pfizer aufweist.

Selbst wenn Pfizer ein völlig sicherer Impfstoff ist, ist Moderna eine Katastrophe.

Die Tatsache, dass niemand Moderna den Stecker zieht, ist Wahnsinn.

Kein einziges Land schaut sich seine eigenen Sicherheitsdaten an. Wenn sie es täten, könnten sie dies schnell bestätigen. Ich werde sogar den Quellcode zur Verfügung stellen. Umsonst!

Hier sind die Daten zur Markteinführung von Pfizer im Vergleich zu Moderna

Hier ist die Zahl der Todesfälle in VAERS für Moderna

Hinweis: Die Zahl, auf die Sie achten müssen, ist die oberste Zahl. Die Zahlen in den Tabellen zählen die Duplikate.

Hier ist die Zahl der Todesfälle in VAERS für Pfizer

Achten Sie nur auf die Zahl nach “Found … cases where …”. Die Zählungen enthalten Duplikate.

Hier ist die Rechnung für den 30%igen Anstieg der gemeldeten Todesfälle unter Moderna im Vergleich zu Pfizer laut VAERS-Daten

Python 3.11.2 (main, Mar 13 2023, 12:18:29) [GCC 12.2.0] auf linux

Geben Sie "help", "copyright", "credits" oder "license" für weitere Informationen ein.

>>> mod_deaths=3714

>>> pfizer_death=4507

>>> pfizer_doses=366

>>> mod_doses=232

>>> pfizer_doses/mod_doses

1.5775862068965518

>>> pfizer_tod/mod_todesfälle

1.2135164243403338

>>> 1.57/1.21

1.297520661157025

Wir wissen, dass Pfizer auch nicht sicher ist, denn 85 % aller Todesfälle in der GESAMTEN GESCHICHTE von VAERS sind auf die COVID-Impfstoffe zurückzuführen.

Es könnte sein, dass es sich bei den 30 % in VAERS nur um überschüssige Todesfälle handelt, und wenn Pfizer die ACM um 0,01 % erhöht, dann ist ein Impfstoff, der die ACM um 0,013 % erhöht, keine große Sache.

Aber das ist einfach nicht der Fall. Nicht einmal annähernd. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Impfstoff gesehen, der so viele Todesfälle und Verletzungen verursacht hat. Und die meisten davon sind auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen.

Es ist trivial, dies in VAERS zu tun. Nur ein Impfstoff ist unsicher. Können Sie ihn erkennen?

Andere Impfstoffe haben viel mehr Dosen als die COVID-Impfstoffe, aber die COVID-Impfstoffe sind die schlimmsten, was die gemeldeten Todesfälle angeht. Wie können sie das erklären?

Und in der klinischen Goldstandard-Studie von Pfizer war die Zahl der Todesfälle in der Impfstoffgruppe stets höher als in der Placebogruppe. Wenn der Impfstoff sicher wäre, wäre dies höchst unwahrscheinlich… sie hätten die Positionen zufällig getauscht.

Warum ergreifen die Gesundheitsbehörden keine Maßnahmen? Weil die Gesundheitsbehörden sich weigern, ihre eigenen Daten einzusehen UND weil die CDC sich weigert, sie von ihnen anzufordern!

Auf der VSRF-Telefonkonferenz am 11. Juli 2024 erfuhren wir aus erster Hand, dass Epidemiologen des öffentlichen Gesundheitswesens, die pfeifen, dafür belohnt werden, indem sie entlassen werden und/oder mit falschen Strafanzeigen konfrontiert werden.

Jede Gesundheitsbehörde, die über Daten auf Rekordniveau verfügt (und das tun sie alle, soweit ich weiß), hätte diese Analyse durchführen können, aber sie alle haben sich entschieden, ihre eigenen Daten nicht zu überprüfen. Sie alle versicherten uns, der Impfstoff sei sicher, ohne ihre eigenen Daten zu prüfen, um ihre Aussagen zu untermauern. Sie haben die Öffentlichkeit in die Irre geführt.

Soweit ich weiß, hat keine einzige Gesundheitsbehörde die ACM-Raten 1 Jahr nach der Impfung für die verschiedenen Impfstoffmarken untersucht. Sie alle haben weggesehen und ihre eigenen Daten ignoriert.

Haben Sie jemals einen von einem Gesundheitsamt veröffentlichten Vergleich der 1-Jahres-Mortalität von Impfstoffmarken gesehen? Nein, natürlich nicht. Sie sehen sich ihre Daten nicht an.

Nehmen Sie zum Beispiel Health New Zealand. Als ihr DBA Barry Young darauf hinwies, dass die von ihnen gesammelten Daten zeigten, dass die COVID-Impfstoffe Menschen töteten (eine Tatsache, die leicht aus den Zeitserien-Kohortenanalyse-Diagrammen ersichtlich ist, die eine steigende Tendenz nach der Impfung zeigen, unabhängig davon, zu welcher Jahreszeit sie verabreicht wurde), entließen sie ihn und erstatteten Strafanzeige gegen ihn. Bis heute haben sie nie eine Analyse ihrer Daten von den Epidemiologen vorgelegt, die beweist, dass Barry sich geirrt hat. Und warum nicht?

Die CDC ist noch schlimmer… sie wollten die Daten nicht einmal SEHEN und weigern sich, sie von den Staaten anzufordern. Ich weiß das, weil ich ein persönliches Gespräch mit dem Leiter der Medienarbeit der CDC, Ben Haynes, hatte. Ich fragte ihn immer wieder, warum sie die Daten nicht von den Staaten anforderten, und er sagte, das liege daran, dass der Kongress der CDC nicht die Befugnis gebe, die Daten von den Staaten anzufordern. Ich sagte: “Haben Sie versucht, nett zu fragen?”, und er wiederholte nur seine vorherige Aussage.

Hier ist ein Beispiel. Als ich versuchte, das Gesundheitsamt von Santa Clara County dazu zu bringen, zu erklären, warum sie nichts sagten, obwohl ihre eigenen Daten zeigten, dass die COVID-Impfstoffe die Situation verschlimmerten, wurde ich ignoriert. Als ich einen County Supervisor fragte, sagte man ihm: “Kein Kommentar”. Als ich mich an das Büro des Geschäftsführers von Santa Clara County wandte, erhielt er die gleiche Antwort: “Kein Kommentar”, was laut meiner Kontaktperson dort eine völlig ausreichende Antwort auf meine Anfrage war.

Am 30. Juni 2024 erzählte mir ein Freund von diesem Datensatz, den die tschechische Regierung legal zur Verfügung stellt. Es handelt sich um alle Datensätze für das gesamte Land. Ich brauchte weniger als zwei Tage, um sie zu analysieren, und eine weitere Woche, um sicherzugehen, dass sie keine Fehler enthielten. Und die Ergebnisse sind niederschmetternd.

Alle Ärzte, die Ihnen gesagt haben, der Moderna-Impfstoff sei sicher, haben Sie getäuscht. Und die Medien, die Gesetzgeber, die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und die US-Präsidenten haben Ihnen alle gesagt, dass dieser Scheiß sicher sei, ohne dass es dafür belastbare Daten gab. Und sie wollten die Sicherheit nicht überwachen, weil sie nicht wollen, dass man ihnen ins Gesicht spuckt.

Sie alle haben Sie in die Irre geführt.

Die tschechischen Goldstandard-Daten zeigen, dass diese “Impfstoffe” auf keinen Fall sicher waren. Keine Verwechslungsgefahr. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr.

Nächste Schritte: Aufsatz für eine Fachzeitschrift mit Peer-Review

Ich werde die tschechischen Daten für die Veröffentlichung in einer von Fachleuten begutachteten Fachzeitschrift aufbereiten und den gesamten Code für die Berechnung der Zahlen und die Analyse der Ergebnisse diese Woche offenlegen.

Erstaunlich war, wie viele Leute mich als Mitautor für diese Arbeit abgelehnt haben, weil es ihre Karriere ruinieren würde. Was sagt Ihnen das?

Es geht also nicht darum, den Leuten die Wahrheit zu sagen; in der Wissenschaft geht es heute darum, sicherzustellen, dass man nicht die Wahrheit sagt, damit man seinen Job behalten kann.

Sie müssen aufhören, die Daten zu ignorieren und Stellung zu beziehen

Alle, die das Narrativ “Impfstoff ist sicher” unterstützt haben, sollten eine Entscheidung treffen: Entweder sie unterstützen das, was ich getan habe, oder sie zeigen, dass es falsch ist und was die richtige Antwort ist.

Denken Sie daran: Die erste Regel bei Löchern lautet: Wenn Sie sich in einem Loch befinden, hören Sie auf zu graben.

Und das Mindeste, was sie alle tun können, ist die Forderung nach Datentransparenz bei öffentlichen Gesundheitsdaten. Die von der Tschechischen Republik herausgegebenen Daten sollten regelmäßig von allen Gesundheitsbehörden der Welt veröffentlicht werden, anstatt sie zu verstecken.

Wie kann das Verstecken der Daten Leben retten?

Zusammenfassung

In diesem Artikel habe ich gezeigt, dass VAERS jedem, der es hören wollte, erzählt hat, dass die Moderna-Impfungen nicht sicher sind.

In meinem nächsten Artikel werde ich die offiziellen Regierungsdaten aus der Tschechischen Republik offenlegen, die niemand sehen will. Warum eigentlich? Weil sie beweisen, dass sie alle falsch lagen.

Dies ist ein Zugwrack.

Das Ende ist nah.