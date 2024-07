Was ist die wahre wirtschaftliche Geschichte unserer Zeit?

Von Brownstone Institute

Würden Sie uns bei einer wichtigen wirtschaftlichen Untersuchung helfen?

Wir möchten der Frage auf den Grund gehen, was mit der US- und der Weltwirtschaft seit der Katastrophe der Schließungen geschehen ist. Irgendetwas fühlt sich nicht richtig an, und wir würden gerne einen objektiveren Blick darauf werfen und eine andere Geschichte erzählen. Wenn Sie uns helfen möchten, insgesamt 25.000 Dollar für diese wichtige Studie aufzubringen, können Sie hier spenden.

Hier ist der Hintergrund.

Die letzten vier Jahre haben uns mit einer zutiefst unbequemen Wahrheit konfrontiert. In einer datengetränkten Welt, in der das Sammeln und Überprüfen von Daten noch nie so einfach war, ist vieles von dem, was uns erreicht, nicht zuverlässig.

Das haben wir bei der Pandemiebekämpfung gelernt. Was wie objektive Wissenschaft aussah, entpuppte sich als Gegenstand von Millionen von Erfordernissen der Sammlung, Zusammenstellung und Präsentation. Viele konnten der Versuchung nicht widerstehen, die Daten zu manipulieren, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen.

Allmählich lernten wir, dass uns eine falsche Realität präsentiert wurde. Die alte Weisheit, wie man mit Statistiken lügt, kam wieder zum Vorschein, als wir uns immer tiefer in das Datenchaos und seine versteckten Implikationen vertieften, von denen viele die bevorzugte Erzählung auf den Kopf stellten.

Im Laufe der Zeit entdeckten wir immer mehr. Die Daten zeigten nicht, dass die Schließungen das Virus überhaupt eindämmten. Genauso wenig wie Masken. Ebenso wenig wie die Impfstoffe. Alle Eindrücke in Echtzeit waren eine Illusion, und wahrscheinlich eine bewusste. Schließlich haben die Planer der Pandemie ein halbes Jahrtausend an Fortschritten in Sachen Freiheit zunichte gemacht. Wie können sie zugeben, dass das alles umsonst war?

Das wirtschaftliche Chaos

Es gibt noch einen anderen Bereich, der in ähnlicher Weise betroffen ist, nämlich die Wirtschaft. Angefangen mit den globalen Abriegelungen im Jahr 2020 spiegeln die Daten enorme Schwankungen in allen Bereichen wider, von der Beschäftigung über die Produktion bis hin zu den Handelsströmen. Es gab nie etwas Vergleichbares in den Aufzeichnungen. Das Gleiche gilt für die Staatsausgaben, die Geldschöpfung und die Finanzmärkte.

Dieser Umbruch verblasste allmählich, hinterließ aber eine echte Verwirrung darüber, wo genau wir uns in den Konjunkturzyklen befanden, die seit mehr als hundert Jahren sorgfältig getaktet werden. Die gängige Meinung besagt, dass diese Zeiten längst vorbei sind und der Aufschwung bereits voll im Gange ist.

Sind wir uns dessen sicher? Die große Inflation unserer Zeit begann Anfang 2021 und hat sich seitdem fortgesetzt. Nach offiziellen Berechnungen hat der Dollar in dieser Zeit etwa 21 Cent an Wert verloren. Aber wenn man genauer hinsieht, fragt man sich das. Überprüfen Sie dies doch einmal anhand Ihrer eigenen Erfahrungen. Kommt das auch nur annähernd der Wahrheit nahe?

Im Verbraucherpreisindex sind die gestiegenen Zinssätze nicht berücksichtigt (Ökonomen, die sich damit befasst haben, schätzen, dass die Inflation im Jahr 2022-23 19 Prozent erreichen wird), ebenso wenig wie die Kosten für Wohnraum und Kfz-Versicherung. Die Zahlen für die Krankenversicherung werden am medizinischen Verbrauch gemessen, was zu Zahlen führt, die nicht einmal ansatzweise glaubwürdig sind.

Andere Faktoren lassen weitere Zweifel aufkommen. Die Datensammler können unmöglich eine vollständige Bilanz der Schrumpfung, der Qualitätsverluste und der zusätzlichen Gebühren, die es vorher nicht gab, erstellen. Die Inflation ist zu einer heißen Kartoffel geworden, die jeder versteckt. Hinzu kommen die allgegenwärtigen “hedonischen” Anpassungen, die die Preise auf der Grundlage eines höheren Werts der erbrachten Dienstleistung senken.

Auf der einen Seite scheint dies vielleicht intuitiv. Man möchte lieber einen Fernseher von heute haben als einen von vor zwanzig Jahren, selbst wenn er den gleichen Preis hat. Andererseits: Verfügen Ökonomen wirklich über die nötige Weisheit, um genau zu wissen, in welchem Umfang diese Preise um vermeintliche Qualitätssteigerungen angepasst werden müssen? Andere Messgrößen, die hedonische Anpassungen ausschließen – die Berechnung eines Warenkorbs nach Methoden aus der Zeit vor 1983 – zeigen eine doppelt so hohe Inflationsrate.

Einzelhandelsumsätze und Fabrikaufträge werden ohnehin routinemäßig ohne Inflationsbereinigung gemeldet. Das bedeutet, dass ein Haarschnitt im letzten Monat für 20 Dollar und in diesem Monat für 25 Dollar einen Umsatzanstieg von 25 % ergibt, obwohl Sie durchweg nur einen Haarschnitt pro Monat gekauft haben. Mit den Fabrikaufträgen verhält es sich genauso: Die offiziellen Daten messen gestiegene Preise, nicht mehr Aufträge.

Das macht absolut keinen Sinn. Was wäre, wenn all diese Zahlen um eine realistische Inflationsrate bereinigt würden?

Die Probleme sind so zahlreich

Die Daten zur Beschäftigungslage nach der Schließung sind ein einziges Durcheinander. Zwischen zwei Erhebungen hat sich eine große Kluft aufgetan: Haushalte und Unternehmen. Die Haushaltsdaten zeigen einen großen Verlust an Vollzeitarbeitsplätzen, während die Unternehmensdaten anscheinend doppelt und dreifach gezählt werden, um einen konstanten Anstieg der Arbeitsplätze zu erzielen.

Und wie würde sich eine genauere Inflationszahl auf die Einkommensdaten auswirken? Ist es wirklich gestiegen oder ist es vielleicht dramatisch gesunken? Unter Verwendung der offiziellen Daten ist es natürlich weitgehend unverändert, aber was ist, wenn wir es um die tatsächlichen Preise bereinigen, die die Menschen zahlen? Das Einkommen der privaten Haushalte könnte in den letzten vier Jahren völlig zusammengebrochen sein, genau wie Sie vermuten.

Kommen wir nun zum Bruttosozialprodukt, dem Maß für die Wirtschaftsleistung, mit dem wir berechnen, wo wir uns im Konjunkturzyklus befinden. Seit ihrer Einführung in den 1930er Jahren werden in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung die Ausgaben des Staates als Produktionssteigerung eingestuft. Aus diesem Grund schien der Zweite Weltkrieg die US-Wirtschaft zu “retten”. Wirtschaftswissenschaftler haben diese Behauptung längst widerlegt. Nach dem Krieg dauerte es dreißig Jahre, bis alles klar war, aber jetzt ist jedem klar, dass der Aufschwung erst 1948 begann.

Aber was ist mit dem größten Anstieg der Staatsausgaben in der Nachkriegszeit, der in den Jahren 2020 und 2021 stattfand? Auch das wird jetzt als verbesserte Leistung eingestuft. Diese Behauptungen wurden noch nicht entlarvt, obwohl sie das sollten. Außerdem wird das BIP nicht nominal, sondern inflationsbereinigt ausgewiesen. Zwei aufeinander folgende Quartale mit einem rückläufigen realen BIP gelten als rezessiv. Aber was wäre, wenn wir hier zwei Anpassungen vornehmen würden: die Staatsausgaben aus dem BIP herausrechnen und dann die Ergebnisse um eine realistische Schätzung der Inflation bereinigen?

Die große Depression

Sie verstehen das Bild. Es ist möglich, dass wir die Rezession oder Depression, die 2020 begann, nie wirklich verlassen haben. Mehr noch, dieses Problem könnte global sein. Zu dieser Schlussfolgerung kamen wir in unserem Artikel bei Brownstone. Seit der Veröffentlichung haben wir niemanden angetroffen, der den Sachverhalt bestritten hat.

Wenn das so ist, warum hören wir dann nicht mehr darüber?

Man vermutet, dass dies aus demselben Grund geschieht, aus dem wir während der Pandemiezeit nicht die Wahrheit erfahren haben. Wenn ein Standpunkt dem fachlichen Konsens und den Prioritäten der Regierung bei der Nachrichtenübermittlung zuwiderläuft, rückt er weit in den Hintergrund. Niemand hat einen Anreiz, eine andere Version der offiziellen Geschichte zu erzählen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das tut es in der Tat.

In diesem Fall jedoch sind die Folgen eines Fehlers ziemlich schrecklich. Wenn wir uns seit vier Jahren in einer Rezession und sogar in einer Depression befinden und es nicht wissen, würde das so vieles erklären, was mit dem Lebensstandard in den USA passiert ist. Alle Umfragen zeigen, dass sowohl die Verbraucher als auch die kleinen Unternehmen sehr pessimistisch sind. Die Menschen glauben diesen offiziellen Zahlen einfach nicht.

Die vorgeschlagene Studie

Die Studie, die wir durchführen wollen, würde alle Daten zu Inflation, Einzelhandelsumsätzen, Fabrikaufträgen, Arbeitsplätzen, BIP und Einkommen bereinigen und drei mögliche Szenarien entwerfen: den besten Fall, den mittleren Fall und den schlimmsten Fall, wobei wir unsere gesamte Arbeit offenlegen, damit sie von jedermann überprüft und angefochten werden kann.

Eine solche Arbeit erfordert Zeit und ein gewisses Maß an technischem Geschick, zu dem wir in der Tat Zugang haben. Ja, es wäre schön, wenn sich Wirtschaftswissenschaftler aus der Industrie oder von Universitäten sofort damit befassen würden, aber wie bei der Covid-Erfahrung stellt sich heraus, dass es unabhängiger Unterstützung und Veröffentlichung bedarf, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Seltsam, aber wahr.

Das bedeutet, dass die harte Arbeit dem Brownstone Institute zufällt. Wenn Sie uns helfen wollen, können Sie jetzt spenden. Wenn wir die Mittel aufbringen können, kann die Arbeit sofort beginnen, und wir hoffen, dass wir bis zum Herbst mit der Veröffentlichung fertig sind, während wir auf dem Weg dorthin die Ergebnisse veröffentlichen.

Warum ist dies so wichtig? Offiziell heißt es, dass die Sperrungen dem Wohlstand keinen großen Schaden zugefügt haben, jedenfalls nichts, was von Dauer war. Wir vermuten etwas anderes. Es wäre wichtig, das zu wissen. Andernfalls werden die Geschichtsbücher diesen Wendepunkt in der modernen Geschichte und vielleicht sogar in der Geschichte der Zivilisation für immer verschweigen.

Sicherlich sollten wir die Wahrheit kennen, was auch immer sie ist. Werden Sie uns helfen, sie zu finden?