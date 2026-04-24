Erzbischof Viganò wirft Clinton vor, den Rücktritt von Benedikt XVI. ausgelöst zu haben – Schließung der Vatikanbank

Von Erzbischof Carlo Maria Viganò

Erzbischof Viganò erklärte, Hillary Clinton und John Podesta hätten die Abschaltung der Geldautomaten der Vatikanbank veranlasst, was Benedikt XVI. angeblich zum Rücktritt gedrängt habe.

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Text stammt aus dem X-Account von Erzbischof Carlo Maria Viganò, wurde erstmals am 18. April 2026 veröffentlicht und hier vollständig wiedergegeben.

(LifeSiteNews) — Es ist verständlich, dass sich viele Katholiken durch die Äußerungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu Leo beleidigt und empört fühlen, auch wenn man sicherlich nicht behaupten kann, dass Jorge Bergoglio während seiner „Regierungszeit“ davon Abstand genommen hätte, Angriffe und Provokationen gegen Donald Trump zu starten.

Zudem steht dessen Intervention im Zusammenhang mit den Äußerungen, die diese Woche in der CBS-Propagandasendung 60 Minutes von drei völlig korrupten Kardinälen gegen ihn orchestriert wurden: Cupich, McElroy und Tobin, drei Prälaten, die als notorisch ultra-bergoglianisch und ultra-progressiv gelten, Teil des Netzwerks des Serienmissbrauchers Theodore McCarrick sind, untrennbar mit der radikalen „woke“-Linken verbunden sind und wichtige Wahlmänner sowie engste Mitarbeiter von Robert Prevost sind.

BREAKING: Archbishop Viganò just stated that it was Hillary Clinton and John Podesta (remember the leaked emails?) that caused the shutdown of the Vatican banking ATMs which are thought to have pressured Benedict XVI to resign!

"the interference of Hillary Clinton and John… — John-Henry Westen (@JhWesten) April 18, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Erzbischof Viganò hat soeben erklärt, dass es Hillary Clinton und John Podesta waren (erinnern Sie sich an die durchgesickerten E-Mails?), die die Abschaltung der Geldautomaten der Vatikanbank verursacht haben – was vermutlich Benedikt XVI. zum Rücktritt gedrängt hat! „Die Einmischung von Hillary Clinton und John Podesta ging so weit, dass sie Banktransaktionen im Vatikan über das SWIFT-Netzwerk blockierten.“

Als er von Journalisten zu Donald Trumps Beitrag befragt wurde, antwortete Leo: „Ich habe keine Angst vor der Trump-Regierung, noch davor, die Botschaft des Evangeliums mutig zu verkünden – denn dazu fühle ich mich berufen, und dazu ist auch die Kirche berufen.“ Diese Worte, die aus dem Mund von Prevost scheinbar unumstritten sind, können jedoch je nach Interpretation eine ganz andere Bedeutung annehmen. Sie können einfach bedeuten: „Ich habe keine Angst vor weltlicher Macht“, womit die Überlegenheit der geistlichen Autorität der katholischen Kirche gegenüber jeder irdischen Autorität bekräftigt wird. Oder, in einem diametral entgegengesetzten Sinne, können sie bedeuten: „Ich habe keine Angst vor dieser Regierung“ – was impliziert, dass er es in anderen Fällen für legitim hält, Angst zu empfinden und davon abzusehen, „die Botschaft des Evangeliums mutig zu verkünden“. Und sofort wird man daran erinnert, wie oft wir gesehen haben, dass der Vatikan andere Regierungen „fürchtet“, sowohl in Washington – insbesondere als die Einmischung von Hillary Clinton und John Podesta so weit ging, dass sie im Vatikan Banktransaktionen über das SWIFT-Netzwerk blockierten – als auch in Peking, wo der Heilige Stuhl durch ein geheimes Abkommen offiziell mit der kommunistischen Diktatur verbunden ist, um nicht „die Botschaft des Evangeliums kraftvoll zu verkünden“, wobei die Bischofsernennungen der Chinesischen Patriotischen Vereinigung absegnet wurden, ohne dass dies als schismatischer Akt angesehen wurde, im Gegensatz zu den Weihen in Ecône.

In zahlreichen anderen Fällen hielten es Prevost und vor ihm Bergoglio für angebracht, aus eigenem Antrieb zu schweigen, vielleicht weil ihre Duldung, wenn nicht gar ihre geradezu enthusiastische Zusammenarbeit, genau das war, was die Mächtigen von der konziliaren und synodalen Kirche erwarteten. Tatsächlich brach, kaum dass die Trump-Regierung den Geldstrom unterbrochen hatte, den USAID an die USCCB und verschiedene Gremien der amerikanischen katholischen Kirche zur Erleichterung der Einwanderung weiterleitete, ein offener Krieg seitens all jener Kardinäle und Bischöfe aus, die Clinton, Obama und Biden bis zu diesem Moment mit Geld überschüttet hatten. In diesen Jahren des Überflusses achteten Bergoglio und das gesamte amerikanische Episkopat sehr darauf, ihre Idylle mit dem Weißen Haus nicht zu stören – zum Teil dank der guten Dienste des damaligen Kardinals McCarrick – und schenkten den von „katholischen“ Demokraten geförderten Pro-Abtreibungs-, LGBTQ+- und geschlechterbezogenen Politiken kaum Beachtung. Der bloße Vorschlag, „pro-choice“-Politiker zu exkommunizieren, wurde von einer Hierarchie, die selbst deutlich gemacht hatte, dass sie keinerlei Absicht hatte, einen solchen Schritt zu unternehmen, als unerträglicher Eingriff angesehen.

So mag ein einzelner Satz, aus dem Zusammenhang gerissen – „Ich habe keine Angst vor der Trump-Regierung, noch davor, die Botschaft des Evangeliums mutig zu verkünden“ – völlig unbedenklich erscheinen. Betrachtet man ihn jedoch in einem breiteren, kohärenteren Rahmen, so lässt er einen völlig ratlos zurück, denn er steht in direktem Widerspruch zu den Worten, die Leo bei derselben Gelegenheit äußerte: „Wir sind keine Politiker. (…) Ich glaube nicht, dass die Botschaft des Evangeliums instrumentalisiert werden sollte, wie es manche derzeit tun.“ Und während es zweifellos diejenigen gibt, die „die Botschaft des Evangeliums“ durch die für amerikanische Fernsehprediger typischen pseudomessianischen Wahnvorstellungen instrumentalisieren, gibt es mit Sicherheit auch solche innerhalb des Vatikans, die nicht zögern, eben dieses Evangelium zu instrumentalisieren, um der Agenda des ethnischen Austauschs und der Islamisierung des Westens einen Anschein von Legitimität und Moral zu verleihen: eine Agenda, die von der globalistischen Elite durch die Agenda 2030 hartnäckig verfolgt wird. Dies ist eine Agenda, die Trump zutiefst verabscheut, die aber der Heilige Stuhl, Leo, die USCCB und eine Vielzahl pseudokatholischer Wohltätigkeitsorganisationen im Rahmen ihres eigenen synodalen Programms zum neuen globalistischen Totem erhoben haben. Ebenso wenig sollten wir die doktrinäre Legitimierung vergessen, die Bergoglio der Pandemie-Farce und der Massenimpfung zuteilwerden ließ, genau wie er es mit seiner Pseudo-Enzyklika Laudato Si’ für den Klimabetrug und die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ getan hat, oder den Segen, den Prevost während einer wahrlich peinlichen Zeremonie in Castel Gandolfo einem eigens aus der Antarktis verschifften Eisblock erteilte.

Trotz seiner Behauptung, kein Politiker zu sein, hatte Leo keine Bedenken, David Axelrod, Barack Obamas Chefstratege und ehemaliger leitender Berater im Weißen Haus, am 9. April eine Privataudienz zu gewähren. Eine Frage ist mehr als berechtigt: Kam Axelrod vielleicht in den Vatikan, um Leo eine bestimmte politische Strategie vorzuschreiben, ähnlich wie Hillary Clinton und John Podesta zuvor eingegriffen hatten, um Benedikt XVI. zur Abdankung zu drängen und dann die Wahl von Bergoglio zu erleichtern?

Das Paradoxon wird von Trump selbst deutlich gemacht: „Leo sollte sich als Papst zusammenreißen, gesunden Menschenverstand walten lassen, aufhören, der radikalen Linken nachzugeben, und sich darauf konzentrieren, ein großer Papst zu sein, kein Politiker. Das schadet ihm sehr und, was noch wichtiger ist, es schadet der katholischen Kirche!“ Was absolut wahr ist, mehr noch, als Präsident Trump sich möglicherweise vorstellen kann.

Während die demokratischen Regierungen wiederholt und unzulässig in die Führung der römischen Kirche eingegriffen haben, haben es auch dem Vatikan an unangebrachten und unpassenden Interventionen in Bezug auf Washington kaum gemangelt. Und während niemand von den Schmähreden des Jesuiten aus Buenos Aires überrascht war, der Trump als „unchristlich“ bezeichnete, weil dieser seine Absicht erklärt hatte, Scharen illegaler Einwanderer in ihre Heimatländer zurückzuschicken, haben die Äußerungen des Augustiners aus Chicago zur Einwanderung und in jüngerer Zeit zum Krieg die Beobachter sicherlich verwirrt: „Gott segnet keinen Konflikt. Wer ein Jünger Christi, des Friedensfürsten, ist, stellt sich niemals auf die Seite derer, die gestern das Schwert schwangen und heute Bomben abwerfen“, sagte Leo. Sicherlich hätte er das näher ausführen können, wie es Joseph Kardinal Ratzinger 2003 tat: „Angesichts der neuen Waffen, die eine Zerstörung ermöglichen, die weit über die Gruppen der Kämpfenden hinausgeht, müssen wir uns heute fragen, ob es noch zulässig ist, die bloße Existenz eines gerechten Krieges anzuerkennen.“ Oder, besser noch, Leo hätte an die Worte von Pius XII. erinnern können: „Ein Volk, das von ungerechter Aggression bedroht oder bereits Opfer derselben ist, kann, wenn es christlich handeln will, nicht in einem Zustand passiver Gleichgültigkeit verharren; darüber hinaus verbietet die Solidarität der Völkerfamilie anderen, sich als bloße Zuschauer zu verhalten und eine Haltung ungerührter Neutralität einzunehmen.“ (Pius XII., Weihnachtsbotschaft im Radio, 24. Dezember 1948)

Doch Prevost – und genau darin liegt das eigentliche Problem – spricht nicht mit der Stimme der Kirche: Seine Worte der Verurteilung gegen jeden Krieg überhaupt dienen letztlich dazu, selbst ungerechte Kriege zu legitimieren, wodurch dem Opfer einer Aggression das Recht auf Selbstverteidigung vorenthalten wird, da selbst ein Verteidigungskrieg als ungerecht angesehen würde. Dieser Irrtum gleicht der Behauptung, dass alle Religionen gleichwertig sind, dass moralische Gebote an die jeweiligen Umstände angepasst werden müssen (siehe Amoris Lætitia und Fiducia Supplicans) oder dass die Todesstrafe dem Evangelium widerspricht. Denn auch in diesen Fällen verrät derjenige, der als Bezugspunkt bei der Unterscheidung von Gut und Böse dienen sollte, sein eigenes Mandat, indem er dem Irrtum und der Wahrheit gleiche Rechte einräumt, anstatt seine moralische Verantwortung wahrzunehmen, Ersteres zu verurteilen und Letzteres zu verteidigen.

Hätte Leo es jemals gewagt, mit der autoritativen Stimme der katholischen Kirche zu sprechen, würde er sich natürlich nicht nur dem Widerstand der pazifistischen Linken gegenübersehen (in deren Reihen Prevost seit den 1980er Jahren tätig ist, nachdem er sich der Bewegung der Jungen Augustiner angeschlossen hatte(Die Parallele zur Bewegung der Jungtürken mit ihren eindeutigen freimaurerischen Bestrebungen (wenn auch vielleicht unbeabsichtigt) wird nicht unbemerkt bleiben.), oder den Augustinern für den Frieden, die von der Kommunistischen Partei Italiens gefördert wurden), sondern auch auf den Widerstand der „theo-con“-Rechten, mit der sich nicht wenige katholische Konservative gefährlich verbündet haben. Die Toleranz, die die konziliare Hierarchie derzeit genießt, ist in Wirklichkeit an die Bedingung geknüpft, dass sie nicht nur die globalistische Agenda der UNO, des Weltwirtschaftsforums in Davos und des „Council for Inclusive Capitalism With the Vatican“, das von Bergoglio in Zusammenarbeit mit Lynn Forester de Rothschild gegründet wurde, akzeptiert und fördert, sondern auch die liberale Agenda der anglo-zionistischen Lobby. Mit anderen Worten: Sie hängt von zwei supranationalen Mächten ab, die auf scheinbar gegensätzlichen Fronten agieren, doch ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Errichtung einer Neuen Weltordnung, in der, unabhängig davon, welche Seite sich letztendlich in diesem Konflikt durchsetzt, das einzige Opfer der Verfolgung ausnahmslos der Katholizismus sein wird – insbesondere jener traditionelle Katholizismus, den Rom mit allen Mitteln zu zerstören oder durch „Konziliarisierung“ und „Synodalisierung“ zu unterwerfen sucht.

Gemäß Trumps Ermahnung sollte „Leo sich als Papst zusammenreißen (…) und sich darauf konzentrieren, ein großer Papst zu sein, nicht ein Politiker.“ Tatsächlich scheint die Wahl eines amerikanischen „Papstes“ aus Chicago, der von den während seiner Amtszeit in Lateinamerika erworbenen häretischen Lehren durchdrungen ist, sich dem Kult der Pachamama verschrieben hat und – nach eigenen Angaben – ideologisch mit dem schlimmsten Progressivismus der berüchtigten Kardinäle Bernardin und Cupich auf einer Linie liegt, bewusst inszeniert worden zu sein, um als Gegengewicht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu dienen. Wenn seine Rolle – wie sich in den letzten Monaten tatsächlich gezeigt hat – darin bestehen sollte, die konziliare und synodale Revolution fortzusetzen, ist es keine Überraschung, dass Bergoglio den Weg für seinen kirchlichen Aufstieg akribisch ebnete, um sicherzustellen, dass er sein Nachfolger werden würde und nicht die zwölf Jahre des systematischen Abbaus des katholischen Gebäudes und der totalen Unterwerfung unter das globalistische Establishment rückgängig machen würde, die der argentinische Jesuit durchgeführt hatte. Angesichts dieser konkreten Beweise für die Kontinuität zwischen Bergoglio und Prevost bestätigt das Schweigen der spärlichen, mäßig konservativen Minderheit innerhalb des Kardinalskollegiums deren Komplizenschaft und Unzulänglichkeit.

Der einstimmige Chor der Mainstream-Medien und der Neopapisten dient als Beweis dafür, dass Leo nicht als Papst spricht, sondern sozusagen als Fahnenträger des Anti-Trumpismus. Denn die Lobeshymnen kommen von Persönlichkeiten – sowohl innerhalb als auch außerhalb des kirchlichen Körpers –, die nichts vom katholischen Geist besitzen und die die allerersten wären, Prevost zu kreuzigen, würde er es wagen, auch nur den geringsten Zweifel an den unantastbaren „Dogmen“ der radikalen Linken zu äußern. Darüber hinaus ist diese Verteidigung von Prevost gerade dadurch motiviert, dass der „Papst“ sich entschieden hat, den Politiker zu spielen, und damit eine Parteilichkeit an den Tag legt, die sowohl das Papsttum als auch die katholische Kirche in den Augen der Welt diskreditiert. Aus diesem Grund sollte Leo sich wirklich „als Papst zusammenreißen“ – eine Aufgabe, die jedoch für jemanden wie ihn äußerst schwierig ist, der gerade deshalb ausgewählt wurde, weil seine Unterstützung für die globalistische Agenda nicht nur erzwungen, sondern spontan und aus Überzeugung erfolgen würde; und weil Leo unter strenger Beobachtung durch die Abgesandten jener Mächte steht, die absolut nicht die Absicht haben, die Positionen aufzugeben, die sie sich innerhalb der katholischen Kirche gesichert haben, jetzt, da sie so verlockend nahe an der Ziellinie stehen.

Wenn unser Herr Jesus Christus als König der Nationen anerkannt wird, wird kein Antichrist es wagen, den Titel des Messias für sich zu beanspruchen. Und wenn Er als König und Hohepriester innerhalb der Kirche anerkannt wird, wird kein Stellvertreter Seiner es wagen, Seine Lehre zu untergraben oder Seine Kirche zu zerstören. Wenn dies heute geschieht, vor unseren Augen, dann deshalb, weil wir in eschatologischen Zeiten leben, in denen Unser Herr von den Nationen von Seinem göttlichen Königtum und von Seinen eigenen Dienern von Seinem ewigen Priestertum entthront wurde. Lassen wir uns daher bei der Beurteilung der gegenwärtigen Ereignisse nicht von abstrakten Spekulationen täuschen, noch versuchen wir, die Realität unseren eigenen Illusionen anzupassen. Betrachten wir alles, was sich entfaltet, durch eine übernatürliche Linse, denn dies ist der einzige Weg, inmitten unserer gegenwärtigen Bedrängnisse jenen Seelenfrieden zu bewahren, den die Welt weder zu geben versteht noch geben kann (Joh 14,27).

+ Carlo Maria Viganò, Erzbischof

ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika