Vernetzungs- und Informationsplattform für Digitalfreiheit geht an den Start

Norbert Häring

Wer die Regierungsmaxime „Digital-only“ nicht als Verheißung sondern als Bedrohung für unser selbstbestimmtes Leben begreift, wer die von oben verordnete Digitalisierung des Bezahlens, der Gesundheitsversorgung und des Unterrichts nicht länger hinnehmen will, findet auf der Plattform „frei statt smart“ Gleichgesinnte, Tipps und Inspiration.

Die Lobby der Digitalisierer ist mächtig und gut organisiert. Eine Handvoll großer Digitalkonzerne vereint mehr Börsenwert und politische Macht auf sich als alle deutschen Aktien­gesellschaften