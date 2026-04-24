Nach einem durch US-Sanktionen verursachten Rückgang 2025 verzeichnet Russlands LNG-Sektor wieder Zuwachs. Laut Prognosen erwartet man künftig relativ hohe Wachstumsraten bei Produktion und Export.

Alex Männer

Angesichts der gefährlichen Energiekrise in Europa trafen mehrere EU-Länder mit Blick auf ihre Energiesicherheit eine richtige politische Entscheidung und erhöhtenden Import von Flüssigerdgas (LNG) aus Russland.

Nach Angabendes europäischen Forschungsinstituts Bruegel erreichten die Lieferungen von russischem LNG in die EU im März, nach einem erheblichen Anstieg von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, einen historischen Höchststand von rund 1,9 Millionen Tonnen beziehungsweise 2,46 Milliarden Kubikmeter Gas. Demnach handelt es sich um das größte monatliche Importvolumen seit Beginn der russischen Flüssiggaslieferungen nach Europa.