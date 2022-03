Es beginnt: Reporter aus Großbritannien stellt Lügner Fauci zur Herkunft des Covid-Virus aus einem chinesischen Labor zur Rede

Präsident Joe Bidens leitender medizinischer Berater Anthony Fauci wurde während eines Beitrags in der Sendung „Sunday Morning“ von BBC One mit Sophie Raworth am 27. März 2022 wegen Fehlinformationen über den Ursprung von COVID zur Rede gestellt.

Dr. Fauci sagte, er sei „fehlinterpretiert“ worden.

Dies ist das erste Mal, dass ein Mainstream-Reporter Fauci bezüglich seiner offensichtlichen Lügen über die Ursprünge des COVID-Virus zur Rede stellt.

Schön, wenn man Ahnung hat, dass es einen seriösen Nachrichtendienst gibt.

Bedauerlicherweise hat die BBC-Reporterin vor der Ausstrahlung des Beitrags nicht recherchiert. Wir wissen jetzt, dass Dr. Fauci und Dr. Dazcak den Aufruf zur Veröffentlichung der Lancet-Studie im Februar 2020 initiiert haben, in dem sie jede Erwähnung eines im Labor erzeugten Virus als „Verschwörung“ bezeichneten und versuchten, jede Anfechtung ihrer Darstellung zu unterdrücken.

Ferner wissen wir, dass im September 2021 Dr. Richard Ebright und 15 andere Spitzenärzte Dr. Dascak, Fauci und andere deswegen ins Visier nahmen, weil sie ein Jahr zuvor das betrügerische Dokument veröffentlicht hatten.

Die BBC-Reporterin vergaß, dies zu erwähnen. Aber zumindest hat sie versucht, Fauci zu konfrontieren, etwas, was die Fake-News in Amerika ablehnen.