George Kennan und die russische Zukunft

Der verstorbene US-Diplomat erkannte, dass diejenigen, die einen Regimewechsel in Russland herbeisehnten, selten bedachten, was als Nächstes kommen könnte

US-Präsident Joe Bidens unüberlegter und angeblich aus dem Stegreif vorgetragener Aufruf zum Regimewechsel in Russland in der vergangenen Woche warf implizit die Frage auf, welche Art von Regierung Washington im Falle einer Absetzung von Präsident Wladimir Putin oder eines freiwilligen Rücktritts vor den russischen Präsidentschaftswahlen 2024 im Sinn hat.

Bidens Linie, die man wohlwollend als „Denken“ bezeichnen könnte, hat amerikanische Politiker schon lange in Versuchung geführt. Der Diplomat George F. Kennan stellte 1951 fest:

Die Schärfe, mit der die Amerikaner die Ansichten und Praktiken derjenigen ablehnen, die heute im Kreml an der Macht sind, impliziert auf das Schärfste den Glauben an und den Wunsch nach einer Alternative – nach einer anderen russischen Ansicht und einer anderen Art von Praktiken in Russland, die an die Stelle der uns heute bekannten treten. Es sei jedoch die Frage erlaubt, ob wir eine klare Vorstellung davon haben, wie diese Sichtweise und diese Praktiken aussehen könnten und wie die Amerikaner den Fortschritt in diese Richtung fördern könnten.

Mit diesen Worten beginnt Kennans Aufsatz „America and the Russian Future“ in Foreign Affairs, der ein unverzichtbares Korrektiv für die Art von magischem Denken darstellt, das Washingtons derzeitige Haltung gegenüber Russland und der Welt kennzeichnet.

Die Planungen für einen Regimewechsel in Russland sind seit mindestens einem Jahrzehnt im Gange. In einer E-Mail, in der sie einer Mitarbeiterin des Außenministeriums zu ihrer Beförderung in den nationalen Sicherheitsstab des Weißen Hauses gratulierte, schrieb die damalige Außenministerin Hillary Clinton: „… wir brauchen Sie im Weißen Haus, um unsere russische Strategie nach Putin zu planen und umzusetzen.

Bidens Rede am vergangenen Wochenende im Warschauer Schloss gab einen Hinweis darauf, was er und das außenpolitische Establishment der USA für die Zeit „nach Putin“ im Sinn haben. Biden erklärte: „In den letzten 30 Jahren sind die Kräfte der Autokratie überall auf der Welt wieder auferstanden.“ Und Russland, das die Demokratie im eigenen Land „abgewürgt“ hat, versucht nun, dies auch anderswo zu tun.

In seiner Rede versuchte Biden, den Krieg in der Ukraine als Teil eines größeren Kampfes „zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Freiheit und Unterdrückung, zwischen einer auf Regeln basierenden Ordnung und einer, die von roher Gewalt beherrscht wird“ darzustellen.

Die Idee einer zwischen Demokratie und Autokratie gespaltenen Welt scheint dem Weißen Haus ungewöhnlich gut zu gefallen, wird aber seit vielen Jahren mit neokonservativen Ideologen wie Robert Kagan und dem verstorbenen US-Senator John McCain in Verbindung gebracht.

Kennan vertrat jedoch eine andere Auffassung. Die Amerikaner, so stellte er fest, haben eine „unverbesserliche Tendenz, andere danach zu beurteilen, inwieweit sie es schaffen, so zu sein wie wir“.

Diese Tendenz, die sich in all dem selbstgefälligen Gerede über „Demokratien und Autokratien“ manifestiert, ignoriert die unausweichliche Tatsache, dass „Regierungsformen hauptsächlich im Feuer der Praxis geschmiedet werden, nicht im Vakuum der Theorie. Sie reagieren auf den nationalen Charakter und die nationalen Realitäten.“

Kennan fuhr fort:

Die Wege, auf denen die Völker zu Würde und Aufklärung in der Regierung fortschreiten, sind Dinge, die die tiefsten und intimsten Prozesse des nationalen Lebens darstellen. Es gibt nichts, was für Ausländer weniger verständlich wäre, nichts, wo eine ausländische Einmischung weniger Gutes bewirken könnte.

Die Annahme, dass ein Russland nach Putin eher geneigt wäre, die Vorrechte Washingtons zu akzeptieren, scheint ein Fehler zu sein – ein weiteres Beispiel in einer langen Geschichte von Wunschdenken, Überforderung und überzogenen Erwartungen.

Der RAND-Politologe Samuel Charap warnt davor, sich auf rosige Post-Putin-Szenarien einzulassen: „Das Szenario, dass ein liberaler, reformorientierter Nachfolger an die Macht kommt, der um Vergebung für Putins Sünden bittet, wäre großartig, aber es wäre auch großartig, im Lotto zu gewinnen. Genauso plausibel, wenn nicht sogar noch plausibler, sind Szenarien eines Regimewechsels, die für alle schlecht ausgehen, auch für die Ukraine.

Es ist ja nicht so, dass die USA nicht schon früher versucht hätten, mit harter Hand vorzugehen. In den 1990er Jahren führte der Versuch der Bill-Clinton-Regierung, Russland nach neoliberalen wirtschaftlichen Gesichtspunkten umzugestalten, zusammen mit ihren scheinbar endlosen Bemühungen, das unersättlich korrupte Regime von Boris Jelzin zu stützen, zum größten wirtschaftlichen und demografischen Zusammenbruch, der je in Friedenszeiten verzeichnet wurde.

Tatsächlich hat Washingtons Versuch, Russland in den 1990er Jahren sozial, wirtschaftlich und politisch umzugestalten, unbeabsichtigt zu dem Russland geführt, mit dem wir heute konfrontiert sind.

Warum beharrt Washington also darauf zu glauben, dass seine Versuche, Russland von außen umzugestalten, eines Tages irgendwie funktionieren werden?

Kennan selbst gab sich keinen solchen Illusionen hin:

In einem Punkt können wir sicher sein: Kein großer und dauerhafter Wandel im Geist und in der Praxis der Regierung in Russland wird jemals in erster Linie durch ausländische Inspiration oder Ratschläge zustande kommen. Um echt zu sein, um dauerhaft zu sein und um die hoffnungsvolle Begrüßung anderer Völker wert zu sein, müsste ein solcher Wandel auf die Initiative und die Bemühungen der Russen selbst zurückgehen.

Je eher sich Präsident Biden und seine Berater der Denkweise des verstorbenen George Kennan hinsichtlich der Wünschbarkeit eines Regimewechsels anschließen, desto besser.

James W. Carden war sechs Jahre lang der wichtigste außenpolitische Autor für die Zeitschrift The Nation und hat mit seinen Berichten und Essays in einer Vielzahl von Publikationen gewirkt. Davor war er als Berater des US-Außenministeriums tätig. Er ist Mitglied des Vorstands des Simone Weil Center for Political Philosophy und leitender Berater des American Committee for US-Russia Accord.