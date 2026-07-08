ES GEHT LOS: EU schreibt Fahrerüberwachung in allen Neuwagen vor

Ab sofort müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge in der EU mit einem System ausgestattet sein, das den Fahrer permanent überwacht. Seit dem 7. Juli 2026 ist das sogenannte Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) für alle neuen Pkw und Transporter verpflichtend. (AutoNext)

Das System nutzt in der Regel Infrarotkameras, die Augenbewegungen, Blickrichtung, Kopfhaltung und Aufmerksamkeit des Fahrers überwachen. Erkennt das System eine vermeintliche Ablenkung, warnt das Fahrzeug den Fahrer mit optischen, akustischen oder haptischen Signalen. (Seeing Machines)

Die EU betont zwar, dass dabei keine Videos gespeichert, keine Gesichtserkennung eingesetzt und keine Daten an Dritte übertragen werden sollen. Diese Vorgaben sind Teil der technischen Anforderungen des Systems. (EUR-Lex)

Kritiker sehen dennoch einen weitreichenden Schritt: Ist die notwendige Kamera-Hardware erst einmal in Millionen Fahrzeugen verbaut, könnten zukünftige Funktionen theoretisch per Software nachgerüstet werden – etwa im Zuge neuer gesetzlicher Vorgaben. Ob und in welchem Umfang dies jemals geschieht, ist derzeit offen