USA brechen Waffenruhe mit Iran – Jetzt geht es um die Kontrolle der wichtigsten Seewege der Welt – Hormus ist gefallen – Bab el-Mandeb ist der Nächste

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran erreicht eine neue Stufe. In einer Erklärung vom 8. Juli 2026 wirft das iranische Außenministerium Washington vor, mehrere Überwachungs- und Kontrollzentren an der Südküste des Iran angegriffen zu haben.

We’re sorry to announce that the MOU cat has left its coma – and died. What else is new?



Baboon of Barbaria and his minions broke their pledge to waive oil sanctions on Iran. Revoked by the Treasury Dept.



They broke the ceasefire – with strikes on Iran's southern coastal… pic.twitter.com/5czlxIHKMP — Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) July 8, 2026

Teheran spricht von einer „militärischen Aggression“, einem Bruch der UN-Charta und einem offenen Verstoß gegen die Vereinbarung zur Beendigung der Kampfhandlungen.

Doch der entscheidende Punkt liegt tiefer: Es geht nicht nur um einzelne Angriffe. Es geht um Kontrolle über die wichtigsten Energieadern der Welt.

Der geopolitische Analyst Pepe Escobar bringt es auf den Punkt:

„Totale Kontrolle über die Straße von Hormus bereits in Kraft. Und Bab el-Mandeb ist der Nächste.“

Das bedeutet: Wer Hormus kontrolliert, kontrolliert einen zentralen Teil des weltweiten Öl- und Gasflusses. Durch die Straße von Hormus läuft ein erheblicher Teil der globalen Energieversorgung. Wird diese Route blockiert, überwacht oder militärisch kontrolliert, steigen nicht nur die Spannungen im Nahen Osten – auch die Energiepreise, Lieferketten und Weltmärkte geraten unter Druck.

Noch brisanter ist Escobars Hinweis auf Bab el-Mandeb. Diese Meerenge verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden und ist eine der wichtigsten Handelsrouten zwischen Asien, Europa und Afrika. Wer Hormus und Bab el-Mandeb kontrolliert, kann gewaltigen Druck auf Energie, Handel und Seetransporte ausüben.

Genau deshalb ist die iranische Erklärung so explosiv.

Teheran erklärt, die USA hätten nicht nur iranische Ziele angegriffen, sondern auch die Vereinbarung zur Beendigung des Krieges faktisch zerstört. Zusätzlich kritisiert der Iran die Entscheidung des US-Finanzministeriums, Genehmigungen für den Verkauf iranischen Öls zu widerrufen.

Mit anderen Worten: Washington setzt nicht nur auf Bomben, sondern auch auf wirtschaftliche Strangulation.

Besonders deutlich warnt der Iran die Golfstaaten. Kein Nachbarland dürfe sein Territorium, seine Häfen, Luftwaffenbasen oder Einrichtungen für Angriffe gegen Iran zur Verfügung stellen. Wer dies tue, mache sich aus Sicht Teherans mitschuldig.

Zum Schluss beruft sich der Iran auf Artikel 51 der UN-Charta, also auf das Recht zur Selbstverteidigung. Die iranischen Streitkräfte seien bereit, „die Quelle und den Ursprung der Aggression“ anzugreifen.

Das ist eine klare Warnung: Sollte Washington weiter eskalieren, könnte Iran nicht nur direkt reagieren, sondern auch jene Stützpunkte ins Visier nehmen, von denen aus Angriffe vorbereitet oder geführt werden.

Die westliche Darstellung wird diesen Punkt vermutlich wieder ausblenden. Dort wird man von „iranischen Drohungen“ sprechen – aber kaum davon, dass die USA laut iranischer Darstellung zuerst eine Vereinbarung gebrochen, militärisch angegriffen und wirtschaftlich nachgelegt haben.

Der eigentliche Kriegsschauplatz ist damit längst größer als Iran. Es geht um Hormus, Bab el-Mandeb, Energie, Handelsrouten – und die Frage, wer künftig die Verkehrsadern der Weltwirtschaft kontrolliert.