Sanaa testet die Blockade aus, während Riad über seinen nächsten Schritt nachdenkt

Von Mawadda Iskandar

Schon ein einziger Flug nach Sanaa setzt die Blockade unter Druck und lässt die saudisch-jemenitischen Beziehungen wieder in Richtung Konfrontation abdriften.

Im Morgengrauen des 3. Juli 2026 landete ein Flugzeug der iranischen Mahan Air in Sanaa – es war der erste iranische Flug, der diesen Flughafen seit elf Jahren anflog.

Die Landung durchbrach eine Blockade, die den jemenitischen Luftraum seit langem prägt, und signalisierte eine Wende, die die Rahmenbedingungen des Konflikts neu gestalten könnte.

An Bord des Flugzeugs befanden sich mehr als 200 jemenitische Passagiere, von denen viele krank, verwundet oder im Ausland gestrandet waren. Der Flug wurde als humanitärer Einsatz dargestellt, doch die Maßnahme ging darüber hinaus. Seit dem Waffenstillstand im April 2022 ist der Flugverkehr streng eingeschränkt, wobei die Flugrouten weitgehend auf Jordanien beschränkt sind.

Doch damit war es noch nicht getan. Das Flugzeug flog später mit einer offiziellen jemenitischen Delegation nach Teheran ab, angeblich um an der Beisetzung des verstorbenen iranischen Obersten Führers Ali Khamenei teilzunehmen. Der Rückflug verlieh der Aktion eine diplomatische Dimension und verband sie direkt mit umfassenderen regionalen Interaktionen.

Quellen in Sanaa teilen The Cradle mit, dass der Flug mit Teheran koordiniert wurde, als Teil der Bemühungen, das, was sie als saudisch-amerikanische Blockade bezeichnen, zu untergraben. Es werden weitere Flüge erwartet, sollte die Route bestehen bleiben. Ob dies einen dauerhaften Kanal eröffnet oder eine saudische Reaktion hervorruft, die die Gespräche zum Erliegen bringt, bleibt unklar.

Sanaa warnt Riad

In einer Erklärung teilten die mit Ansarallah verbündeten jemenitischen Streitkräfte (YAF) mit, saudische Flugzeuge hätten versucht, die Landung durch das Eindringen in den jemenitischen Luftraum zu blockieren, seien jedoch von der Luftabwehr zurückgedrängt worden. Sie warnte, dass jede Wiederholung mit Angriffen auf Flughäfen und wichtige Ziele in Saudi-Arabien beantwortet werde.

Riad reagierte umgehend. Der Sprecher der Koalition, Generalmajor Turki al-Maliki, sagte, „Erklärungen der Houthis“ seien „ein Versuch, die Aufmerksamkeit von ihren schwerwiegenden Verstößen gegen das jemenitische Volk abzulenken … und die von ihnen verursachten wirtschaftlichen Katastrophen und das Leid zu exportieren“.

Der von Riad unterstützte Präsidialrat (PLC) bezeichnete diesen Schritt als Verletzung der Souveränität und des Völkerrechts. Sanaa reagierte entsprechend. Das Außenministerium erklärte, die Wiedereröffnung des Flughafens sei ein souveränes Recht, das ohne Genehmigung umgesetzt werde.

Es warf Riad vor, den Krieg anzuführen, die Blockade durchzusetzen und politische Lösungen zu behindern. Jeder Versuch, diesen Kurs zu stoppen, würde regionale Konsequenzen nach sich ziehen, die lebenswichtige Interessen und die Wirtschaft insgesamt beeinträchtigen, warnte es.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi signalisierte bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Premierminister von Sanaa, Jalal al-Ruwaishan, am Rande der Beerdigung seine Unterstützung und erklärte, Teheran sei bereit, sein diplomatisches Gewicht einzusetzen, um den Jemen zu unterstützen und die Umsetzung vereinbarter Rahmenvereinbarungen voranzutreiben. Iranische Medien stellten den Flug als praktischen Bruch der Luftblockade und als Beginn einer direkteren Verbindung zwischen Teheran und Sanaa dar – als Teil einer umfassenderen Verschiebung des Machtgleichgewichts in Westasien.

Andere Einschätzungen deuten auf ein eher vorsichtiges Umfeld hin. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund einer relativen Entspannung zwischen Teheran und Riad, wobei die Kommunikationskanäle eher wieder geöffnet als geschlossen werden. Dieser Kontext dämpft Behauptungen über eine entscheidende Wende und lässt gleichzeitig Raum für eine Neuausrichtung auf beiden Seiten.

„Weder Frieden noch Krieg“

Im Jemen selbst beschreiben Regierungsvertreter den Moment als eine Phase erhöhter Bereitschaft. Sie werfen Riad vor, über politische und stammesbezogene Kanäle daran zu arbeiten, die inneren Spaltungen zu vertiefen.

Ali al-Zuhri, Diplomat und Medienpersönlichkeit, erklärt, der Friedensprozess sei ins Stocken geraten, nachdem Saudi-Arabien unter US-Druck die Umsetzung verlangsamt habe – als Reaktion auf die Haltung von Sanaa zum Gazastreifen. Gegenüber „The Cradle“ sagt er, die aktuelle Phase spiegele das Bestreben von Sanaa wider, frühere Vereinbarungen wiederzubeleben, während Riad weiterhin Zeit schindet und über wirtschaftliche Hebel – darunter Gehälter und humanitärer Zugang – Druck ausübt.

Zuhri sieht die Entwicklung in Richtung einer Eskalation tendieren, sollte die Pattsituation anhalten. Jede Seite verharre nun auf ihrer eigenen unnachgiebigen Haltung. Die Forderung nach einer „Aufhebung der Belagerung“ stehe der Ablehnung einseitiger Schritte gegenüber. Die nächste Phase sei noch offen.

Dieser Tenor deckt sich mit Äußerungen des Ansarallah-Führers Abdul Malik al-Houthi vom vergangenen Monat, der sagte: „Ich rufe zur Zusammenarbeit auf offizieller und volksnaher Ebene auf …, um den Gefahren und Herausforderungen zu begegnen, die sich aus den umfassenden feindlichen Angriffen der Gegner gegen unser Volk ergeben“, wobei er die Besetzung von Gebieten, die Kontrolle über Öl und Gas sowie die anhaltende Belagerung anführte.

Er fügte hinzu, dass dies „gemeinsame Anstrengungen … zur Beendigung der Aggression, der Besetzung und der Belagerung“ sowie zur Wiederherstellung der vollständigen Unabhängigkeit erfordere.

Sanaa hat der UNO zudem mitgeteilt, dass der derzeitige Zustand von „weder Krieg noch Frieden“ nicht andauern könne. Bei Treffen mit dem UN-Gesandten drängten Regierungsvertreter auf Fortschritte bei der Umsetzung, insbesondere in humanitären Fragen wie der Wiedereröffnung des Flughafens, und warnten gleichzeitig, dass eine anhaltende Stagnation die Gefahr einer Rückkehr zum offenen Konflikt berge.

Mohammed al-Farah vom Politbüro der Ansarallah erklärt gegenüber The Cradle, dass die saudischen Verzögerungen bei Gehaltszahlungen und Zugangsgewährung die Tragbarkeit einer anhaltenden Zurückhaltung zunichte gemacht hätten. Jeder Verstoß gegen den Luftraum oder die Fortsetzung der Blockade, so sagt er, würde mit erweiterten Angriffszielen beantwortet werden, die Stützpunkte, Infrastruktur und wirtschaftliche Einrichtungen umfassen.

Er verweist auf Raketen- und Drohnenkapazitäten, die strategische Tiefen erreichen können, darunter Energie- und Verkehrsknotenpunkte.

Farah nennt zudem den Druck durch die Marine als Option, unter anderem auf Aramco-Anlagen, Flughäfen, Häfen und darüber hinaus, sowie die Möglichkeit, durch die Androhung der Sperrung lebenswichtiger Korridore und durch Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer, im Arabischen Meer und im Indischen Ozean Druck auszuüben, wobei er die Existenz einer breiten Zielpalette betont, die sensible Einrichtungen und Interessen innerhalb Saudi-Arabiens umfasst. Die Botschaft lautet: Bereitschaft in allen Bereichen, gestützt durch Mobilisierung auf lokaler Ebene.

Die Kämpfe kehren zurück

Vor Ort ist Hodeidah erneut zu einem Brennpunkt geworden. Bei Zusammenstößen im Bezirk Hays kamen mindestens 14 Kämpfer der von Saudi-Arabien unterstützten Kräfte ums Leben, nachdem Ansarallah am späten Freitag einen Angriff gestartet hatte, der bis in die frühen Morgenstunden des Samstags andauerte.

Der Angriff begann Berichten zufolge mit Scharfschützenfeuer, bevor er sich zu Drohnen- und Mörserangriffen ausweitete. Die Auseinandersetzungen deuten auf eine Wiedereröffnung von Fronten hin, die bislang weitgehend eingefroren waren. Quellen, die der von Saudi-Arabien unterstützten, in Aden ansässigen Regierung nahestehen, berichteten, dass sie nach Gegenangriffen einige Stellungen zurückerobert hätten.

Gleichzeitig deuten Anzeichen auf eine erhöhte Kampfbereitschaft bei mehreren Formationen hin, darunter die von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten „Giants Brigades“, „Homeland Shield“, Einheiten aus dem Süden sowie Streitkräfte in den Provinzen Abyan, Lahj, Al-Dhalea und Taiz.

Auch die Mobilisierung der Stämme hat sich nach Aufrufen der Führung in Sanaa verstärkt, wobei aus mehreren Provinzen entsprechende Aktivitäten gemeldet werden. Was bisher ein allgemeiner Bereitschaftszustand war, entwickelt sich nun zu einer länger anhaltenden militärischen Alarmbereitschaft, was eine Ausweitung der Reaktionen vor Ort widerspiegelt.

Ein Weg, der nie zur Ruhe kommt

Die Verhandlungen zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien reichen bis ins Jahr 2015 zurück und durchliefen von der UNO und der Region unterstützte Verhandlungsrunden in Maskat, Genf, Kuwait und Stockholm. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Verhandlungskanäle zu direkteren Kontakten zwischen Sanaa und Riad unter der Schirmherrschaft Omans und der UNO.

Bei einigen humanitären Themen gab es begrenzte Fortschritte, darunter Gefangenenaustausche und ein vorübergehender Waffenstillstand. Doch Kernfragen haben die Gespräche wiederholt ins Stocken gebracht. Sanaa drängt konsequent auf die Aufhebung der Blockade, die Auszahlung von Gehältern und die Wiedereröffnung von Häfen und Flughäfen. Die von der Koalition unterstützte Seite hat Fortschritte an Sicherheitsmaßnahmen und umfassendere politische Vereinbarungen geknüpft.

Der sogenannte Fahrplan bleibt der detaillierteste Rahmen, ist jedoch nie über das Papier hinausgekommen. Abdelaziz Abu-Taleb, ein jemenitischer Politologe, erklärt gegenüber „The Cradle“, dass der Plan in drei Phasen unterteilt war: ein erster Waffenstillstand mit humanitären Öffnungen und Gehaltszahlungen auf der Grundlage der Daten von 2014; eine zweite Phase, die auf einer fortgesetzten Waffenruhe, dem Abzug ausländischer Truppen und der Wiederaufnahme der Energieproduktion unter gemeinsamer Aufsicht beruhte; sowie eine letzte Phase, deren Schwerpunkt auf einer Übergangsregierung, einem nationalen Dialog und dem Wiederaufbau lag.

Die Blockade trat bei der Umsetzung ein. Die erste Phase geriet aufgrund von Gefangenenfragen, Gehältern und der vollständigen Aufhebung von Beschränkungen ins Stocken, wobei bei Flügen und humanitärem Zugang nur teilweise Fortschritte erzielt wurden. Spätere Phasen nahmen nie Gestalt an, da sich die regionalen Dynamiken verschoben, insbesondere nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ im Oktober 2023 und der anschließenden Eskalation im Roten Meer.

Aus der Sicht von Sanaa hat Riad den Prozess eher als Zeitgewinn denn als Lösung betrachtet. Jede Verzögerung bei humanitären Fragen schürt einen Kreislauf aus politischem Druck und Eskalation vor Ort. Die Verhandlungen sind in eine Sackgasse geraten, selbst als Teilvereinbarungen in greifbarer Nähe schienen.

Farah zufolge:

„Die Verhandlungen befinden sich in einer politischen Sackgasse, nachdem Saudi-Arabien seine früheren Zusagen hinsichtlich der Zahlung von Gehältern und der vollständigen Öffnung von Häfen und Flughäfen nicht eingehalten hat. Auch die USA und Großbritannien haben den Friedensprozess eindeutig behindert, indem sie versucht haben, den Waffenstillstand gegen die Einstellung der Unterstützung für den Gazastreifen einzutauschen, was wir als inakzeptable politische Erpressung betrachten, die die Unabhängigkeit unserer Entscheidungen und unsere prinzipielle Haltung beeinträchtigt.“

Er fügt hinzu, dass „alle noch offenen Punkte von Riad nicht umgesetzt wurden, das seine Politik des Hinhaltens fortsetzt und die Phase des ‚Weder-Kriegs-noch-Friedens‘ ausnutzt, um seine Karten neu zu ordnen und zu versuchen, Druck auf den Jemen auszuüben.“ Der soziale Zusammenhalt und die Stammesbindungen, so argumentiert er, hätten die Auswirkungen solcher Strategien begrenzt.

Er betonte, dass die saudischen Strategien in Bezug auf das jemenitische Inland oder auf regionale und internationale Variablen gescheitert seien, und wies darauf hin, dass die Strategie, auf den Schutzschirm der USA und Israels zu setzen, nicht mehr bestehe, nachdem die Fähigkeit, Interessen zu schützen oder Abschreckungsstrategien durchzusetzen, ins Wanken geraten sei, und dass die Strategie, auf eine interne Spaltung zu setzen, aufgrund des Zusammenhalts der jemenitischen Stämme und der Gesellschaft gescheitert sei.

Abdullah Ali Sabri, ein hochrangiger Beamter im jemenitischen Außenministerium, beschrieb das Gesamtbild als regionalen Wandel. Er sagte, Westasien durchlaufe eine Phase, in der ältere Sicherheitsvereinbarungen nicht mehr gelten und regionale Akteure eine entscheidendere Rolle spielen.

Sabri erklärte, der Jemen habe sich von einer peripheren Bühne zu einem zentralen Akteur entwickelt, der mit dem Roten Meer und der Meerenge von Bab al-Mandab verbunden sei, nachdem er seine Präsenz entlang dieser Routen geltend gemacht habe. Jeder Versuch, die regionale Sicherheit neu zu gestalten, ohne Sanaa einzubeziehen, sei eine Fehleinschätzung des sich derzeit herausbildenden Gleichgewichts und berge die Gefahr, mit den vor Ort herrschenden Realitäten in Konflikt zu geraten.

Eine offene Frage

Die Landung in Sanaa hat ein Kapitel wieder aufgerollt, das nie ganz abgeschlossen war. Sie hat die Grenzen der Blockade auf die Probe gestellt und die Fragilität des Waffenstillstands offenbart. Die Kluft zwischen Verhandlung und Eskalation ist nun deutlicher geworden.

Vorerst bleiben beide Wege im Spiel. Der Spielraum zwischen ihnen wird jedoch immer enger.