Friedensaktivist Alec Gagneux widerspricht Jens Spahn nach dessen Zürcher Vortrag

Von Nicole Hammer, Wissensgeist.TV

„Ist Deutschland wirklich eine Demokratie?“ — Nach Spahns Zürcher Vortrag stellt der Friedensaktivist Alec Gagneux die Fragen, die im Hörsaal sonst niemand stellte

So begann die Kriegspropaganda, die heute Deutschland regiert: Das Interview liegt rund drei Jahre zurück — und ist aktueller denn je. Was Jens Spahn 2023 in Zürich rhetorisch vorbereitete, ist heute Programm: Aufrüstung in Milliardenhöhe, die Debatte über Wehrpflicht und einen europäischen Atomschirm, der Druck auf die Schweizer Neutralität. Und die Fragen, die der Friedensaktivist Alec Gagneux ihm damals stellte — zu Demokratie, Aufarbeitung und der Frage, wer eigentlich entscheidet — sind bis heute unbeantwortet. Genau deshalb lohnt der Rückblick.

Am Mittwoch, 3. Mai 2023, sprach der ehemalige deutsche