Sanktionen und Herrschaftsbereich

Egon W. Kreutzer

Die Idee, einmal kritisch über das ganze Sanktionsregime zu schreiben, kam mir schon öfters. Ich habe das immer wieder abgetan: Interessiert ja doch nicht wirklich. Es ist auch ein bisschen kompliziert, weil die ganze Argumentation ja auf dem Kopf steht und erst einmal umgedreht werden müsste, um zu verstehen, gegen wen sich Sanktionen eigentlich richten. Außerdem behaupten die Russen sowieso, die Sanktionen würden ihnen nicht schaden …

Aus gegebenem Anlass will ich die Thematik heute doch angehen.

Als erstes will ich den Gedanken abräumen, Sanktionen hätten etwas mit dem