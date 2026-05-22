Es geht um die Hegemonie und die Opfer wissen es nicht

Paul Craig Roberts

In der westlichen Welt, und vielleicht sogar weltweit, hat Russlands Weigerung, die Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline zu vergelten, seinem Ansehen geschadet und die zionistischen Neokonservativen in Washington davon überzeugt, dass Putins Russland ein Papiertiger sei. Tatsächlich war Washington bereits davon überzeugt, sonst hätte es sich nicht getraut, die Pipeline zu sprengen, die russische Energie nach Europa transportierte. Man stelle sich nur vor, Washington hätte einen derart aggressiven Angriff auf Russland verübt, als es noch die Sowjetunion gab. Putin hat Washingtons Behauptung, die Verantwortung sei unbekannt, mitgetragen. Sicherlich will Putin nicht, dass Washington die Schuld zugeschoben wird, da man dann von ihm erwarten würde, dass er etwas unternimmt.

Aber er wird es nicht tun. Genauso wenig wie er etwas gegen Washingtons Angriff auf die russische strategische Bomberflotte unternimmt. Genauso wenig wie er etwas gegen Washingtons Versuch unternimmt, ihn in seinem Haus mit Raketenangriffen zu töten. Genauso wenig wie er etwas gegen die Beschlagnahmung russischer Öltanker unternimmt. Genauso wie er sich weigert, ausreichend Gewalt anzuwenden, um einen kleinen Konflikt zu beenden, der sich zu einem der längsten Kriege der jüngeren Geschichte ausweitet und immer tiefer in russische Zivil- und Energiegebiete vordringt.

Putin tut nichts anderes, als Trump zu huldigen und lässt keine Gelegenheit aus, ihm Grüße zu übermitteln und seine Verhandlungsbereitschaft zu bekunden.

Ich nenne ihn nicht ohne Grund Putin den Unvorbereiteten. Die Wolfowitz-Doktrin besagt, dass das Hauptziel der US-Außenpolitik darin besteht, den Aufstieg jeder Macht zu verhindern, die Washingtons Rang als unipolare Macht seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion einschränken könnte. Doch offenbar nicht im Putin-Kreml. Putin wurde 2008 von dem von Washington angezettelten Angriff Georgiens, einer ehemaligen russischen Provinz, auf Südossetien völlig überrascht. Wenigstens unternahm Putin etwas dagegen, aber es war das letzte Mal, dass Russland auf Provokationen reagierte. Stattdessen sprach die russische außenpolitische Gemeinschaft bereits von einem „Neuen Jalta“.

Als Washington die russlandfreundliche, demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine, einer ehemaligen russischen Provinz, stürzte, fehlte Putin die Weitsicht, das Offensichtliche zu erkennen. Washington wollte die Ukraine für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland nutzen, um die russische Regierung zu destabilisieren oder zu isolieren. Anstatt der Realität ins Auge zu sehen, versteckte sich Putin hinter dem Minsker Abkommen, mit dem der Westen ihn getäuscht hatte, während er gleichzeitig eine ukrainische Armee aufbaute.

Als die US-Regierung unter Biden, die EU und die NATO Putins und Lawrows Bitte um ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen, das normale Beziehungen zwischen Russland und dem Westen ermöglicht hätte, völlig ignorierten und die große, von den USA ausgebildete und ausgerüstete ukrainische Armee kurz vor dem Einmarsch in den abtrünnigen Donbas stand – ein Gebiet, das zwar zu Russland gehört, aber aus politischen oder anderen Gründen der einst sowjetischen Provinz Ukraine zugeordnet war –, musste der völlig unvorbereitete Putin eingreifen.

Warum war der Führer eines so mächtigen Landes unvorbereitet? Weil Putin die Wolfowitz-Doktrin der amerikanischen Hegemonie entweder nicht kannte oder sie nicht ernst nahm, wie offenbar auch die gesamte russische Geheimdienst- und Außenpolitik-Expertise. Genauso wie die gesamte muslimische Welt, trotz der von Israel offen eingeräumten Offensichtlichkeit, nämlich die zionistische Agenda Großisraels nicht zur Kenntnis nimmt.

Während Israel die Hegemonie über eine Region – den Nahen Osten – beansprucht, umfasst Washingtons Zuständigkeitsbereich die ganze Welt. Ziel der US-Außenpolitik ist es, den Aufstieg jedes Staates zu verhindern, der die amerikanische Hegemonie einschränken könnte. Als solche Staaten gelten Russland, China und Iran.

Israels Hegemonie manifestiert sich in der zionistischen Agenda Großisraels. Ursprünglich erstreckte sich dieses Gebiet vom Nil bis zum Euphrat. Kürzlich haben israelische Minister Israel auf das Gebiet vom Nil bis nach Pakistan ausgedehnt, einschließlich der nicht-arabischen Staaten Türkei und Iran. Der russische Außenminister ist sich der zionistischen Agenda ebenso wenig bewusst wie die muslimische Welt, die es versäumt hat, diese Agenda zu thematisieren. Lawrow erklärte kürzlich, Washington und Israel hätten den Krieg gegen den Iran begonnen, um eine Normalisierung der Beziehungen des Irans zu den Golfstaaten zu verhindern und so die arabische Welt dazu zu bringen, ihre Unterstützung für Palästina aufzugeben. Lawrows Erklärung verkennt das zionistische Projekt der israelischen Hegemonie über den Nahen Osten und die Tatsache, dass der Iran das größte Hindernis für Israels Hegemonie darstellt.

Die Kontrolle der Energieströme ist Teil der Hegemoniebestrebungen Washingtons. Laut dem russischen Außenminister Lawrow will Washington die zerstörte Nord-Stream-Pipeline erwerben und die Energieströme nutzen, um Europa zu kontrollieren. (> LINK) Der Plan sieht offenbar vor, dass die USA die Pipeline übernehmen und reparieren, während Russland das Gas liefert, das Washington dann an Europa verkauft. Auf Nachfrage erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow, es gäbe nach der Lösung des Ukraine-Konflikts zahlreiche Projekte, die für Russland und die USA von gegenseitigem Nutzen wären. Es scheint, als ob die Verhandlungen zwischen dem russischen Außenminister Kirill Dmitrijew und Trumps beiden Unterhändlern Witcoff und Kushner mehr auf Geschäftsabschlüsse als auf Putins ursprüngliche Ziele ausgerichtet sind.

Weder Russland noch der Iran scheinen zu begreifen, dass sie mit hegemonialen Bestrebungen konfrontiert sind. Wie genau verhandelt man mit Mächten, deren Ziel es ist, die eigene Souveränität zu beenden?

Frieden erfordert, dass Washington die Wolfowitz-Doktrin aufgibt und Israel auf Großisrael verzichtet. Ohne diese Verzichtserklärungen ist jede Verhandlung bedeutungslos.