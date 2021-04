Es gibt 10 Schritte, die jede tyrannische Regierung gefolgt ist. Wir sind jetzt bei Schritt 10. Sobald der 10. Schritt in Kraft tritt, gibt es kein Zurück mehr.

Die 10 Schritte zur Tyrannei beginnen mit der Beschwörung einer schrecklichen inneren und/oder äußeren Bedrohung. Von 2001 an war diese Bedrohung der Terrorismus, der als Rechtfertigung dafür benutzt wurde, uns unserer Freiheiten zu berauben

Mit der Ausrufung von COVID-19 als globale Pandemie haben wir Schritt 10 erreicht, in dem Notstandsbefugnisse und Gesetze eingesetzt werden, um den Menschen die letzten Freiheiten zu nehmen, Zensur zu betreiben und bestimmte Arten der Meinungsäußerung zu kriminalisieren

Wir müssen uns engagieren und dafür kämpfen, dass staatliche Gesetze erlassen werden, die vor der weiteren Aushöhlung der Freiheit schützen und die Rechte und Freiheiten wiederherstellen

Zu diesem Zweck wurde die Plattform Daily Clout geschaffen. Sie ermöglicht es Bürgern, bereits entworfene, schlüsselfertige Gesetzesentwürfe bei ihren Gesetzgebern einzubringen

Naomi Wolf, eine ehemalige Beraterin der Clinton-Regierung, ist eine produktive Autorin und Absolventin der Yale University. Sie erhielt auch ein prestigeträchtiges Rhodes-Stipendium, das es ihr ermöglichte, ihren Doktortitel in Englisch und Literatur an der Universität Oxford im Jahr 2015 abzuschließen. Acht Jahre zuvor schrieb sie ein Buch mit dem Titel „The End of America“, um das es in diesem Interview geht.

„The End of America“ wurde 2007 veröffentlicht. Am Ende dieses Artikels finden Sie eine Playlist mit drei Videos, in denen sie ausgewählte Kapitel des Buches liest. Sie können auch das erste und das letzte Kapitel kostenlos auf der Website des Verlags, chelseagreen.com, herunterladen.

Eine vorausschauende Warnung

Bereits 2007 warnte uns Wolf davor, wohin wir uns bewegen. In ihrem Buch weist sie darauf hin, dass Möchtegern-Tyrannen auf beiden Seiten des politischen Spektrums zu finden sind. Wir dürfen uns nicht in Verallgemeinerungen über politische Zugehörigkeiten verstricken, weil sie uns einfach kein wahrheitsgetreues Bild davon vermitteln, wer der Feind ist.

Obwohl man sagen könnte, dass Wolf und ich auf entgegengesetzten Seiten des politischen Spektrums stehen, da Wolf ein langjähriger Progressiver ist, während viele mich als Konservativen betrachten würden, stimmen unsere Ansichten perfekt überein, wenn es um den Schutz der amerikanischen Freiheit und des Rechts geht.

Wir sind [jetzt] bei Schritt 10. Ich habe unermüdlich versucht, die Menschen zu warnen, so gut ich kann, dass wir bei Schritt 10 sind und dass es kein Zurück mehr gibt, wenn Schritt 10 einmal eingeschlagen ist. ~ Naomi Wolf

In „The End of America“, zeigt Wolf die 10 Schritte zur Tyrannei. Diese Schritte wurden von praktisch allen Möchtegern-Tyrannen gefolgt, seien sie auf der politischen Linken oder Rechten. Sie wurden in Italien in den 20er Jahren, Deutschland in den 30er Jahren, Ostdeutschland in den 50er Jahren, Chile in den 70er Jahren und China in den 80er Jahren befolgt.

„Sie alle haben die gleichen 10 Schritte gemacht, und sie haben immer funktioniert“, sagt Wolf. „Ich habe die Leute gewarnt, dass, wenn man diese 10 Schritte sieht, man handeln muss, weil es keinen Weg gibt, sich zu erholen, wenn die Dinge zu weit gehen, ohne eine blutige Revolution oder einen Bürgerkrieg.

Wir sind [jetzt] bei Schritt 10. Die Leute haben gesagt, seit ich das Buch 2007 geschrieben habe: ‚Sag uns, wann wir bei Schritt 10 sind.‘ Ich habe immer gesagt: „Die Dinge sind schlecht, sie werden schlimmer, aber es gibt noch Hoffnung. Wir sind jetzt buchstäblich auf Stufe 10. Ich habe unermüdlich versucht, die Leute zu warnen, so gut ich kann, dass wir bei Stufe 10 sind und dass es kein Zurück mehr gibt, wenn Stufe 10 einmal erreicht ist.“

Wir befinden uns im letzten Schritt der Implementierung der Tyrannei

Die 10 Schritte zur Tyrannei beginnen mit der Beschwörung einer schrecklichen inneren und/oder äußeren Bedrohung. Es kann eine reale Bedrohung sein oder eine eingebildete, aber in allen Fällen ist es eine aufgebauschte Bedrohung. Von 2001 an war diese Bedrohung der Terrorismus, der als Rechtfertigung dafür benutzt wurde, uns unserer Freiheiten zu berauben. Letztendlich war das nicht effektiv genug.

„Es gab noch Freiheit auf der Welt. Die Leute sagten nicht: ‚ISIS existiert; deshalb werde ich meine Freiheiten nach dem Ersten Verfassungszusatz aufgeben, meine Freiheiten nach dem Vierten Verfassungszusatz, meine Freiheiten nach dem Zweiten Verfassungszusatz und so weiter.‘ Traurigerweise war diese medizinische Krise – die jetzt in vielen Staaten und Ländern keine Pandemie ist, sondern eine endemische; sie entspricht nicht der formalen Definition einer Pandemie – der perfekte Vorwand für die Verantwortlichen, um Schritt 10 einzuleiten“, sagt Wolf.

Der letzte und endgültige Schritt in der Umsetzung der Tyrannei, Schritt 10, beinhaltet die Schaffung eines Überwachungsstaates, in dem die Bürger ausspioniert werden, und Kritik an der Regierung wird als Dissens und subversive Aktivität neu klassifiziert.

Schritt 10

Der Überwachungsstaat wird nun in Form von Impfpässen ausgerollt, während bestimmte Arten der Rede als gefährlich gelten und die Redefreiheit kriminalisiert wird. Unnötig zu sagen, dass die Mainstream-Presse ein wichtiger Teil dieses Schemas ist.

„Die Bill und Melinda Gates Stiftung haben im Wesentlichen die westliche Presse aufgekauft und zwingen sie, bestechen sie, in die Befolgung der Parteilinie, die von der CDC und so weiter gebracht wird,“ sagt Wolf.

„Am Ende von Schritt 10, ist das Notstandsrecht, [das ist eine] Subversion der Rechtsstaatlichkeit, auch Kriegsrecht genannt. Wir sind hier. Ich bin [im] Staat New York. Wir sind unter Notstandsrecht.

Alle 30 Tage bekomme ich eine E-Mail, die besagt, dass der tyrannische Gouverneur Cuomo die Notstandsbefugnisse erweitert hat, obwohl es in Columbia County, wo ich lebe, nur acht Todesfälle pro Monat mit COVID gibt, Durchschnittsalter 85, was älter ist als die durchschnittliche amerikanische Lebensspanne.

Es ist keine Pandemie, wo ich lebe, aber ich lebe unter Notstandsrecht, was bedeutet, dass die Legislative keine Macht hat. Der Gouverneur kann machen, was er will. Es ist dasselbe in Massachusetts, dasselbe in Kalifornien – 49 Staaten, alle Staaten außer Alaska, sind technisch unter Notstandsrecht.

Das ist erschreckend. Sie bekommen, was Sie sehen, das ist, das Gouverneure entscheiden, oder die Bundesregierung entscheidet, dass Sie nicht versammeln können, Sie haben keine medizinische Wahl, der Zwang der Impfstoff Pässe, Ihr Kind kann nicht zur Schule gehen, junger Erwachsene können nicht eine College-Ausbildung bekommen, wenn sie nicht einer experimentellen Impfung zustimmen.

Ihnen wird das Recht auf Eigentum entzogen. Sie können Ihr Geschäft nicht führen – 110.000 Restaurants haben geschlossen. Sie bekommen eine Aussetzung der Redefreiheit. Die Leute werden links und rechts entlassen und es gibt Bewegungen im Kongress, um das zu kriminalisieren, was bisher durch den ersten Verfassungszusatz geschützt war.

Es wird der Kriegszustand ausgerufen, und es gibt kein Ende. Mit dem Notstandsgesetz von Massachusetts habe ich buchstäblich keine Rechte mehr. Ich habe keine Möglichkeit, den Gouverneur zu beeinflussen. Mit dem New Yorker Notstandsgesetz habe ich keinen Vertreter, der die Macht hat, Notstandsmaßnahmen zu beenden. Der Gouverneur muss die Notstandsmaßnahmen beenden, [und] er ist derjenige, der von ihnen profitiert. Es ist katastrophal.

Wir erleben eine komplette Übernahme der amerikanischen Rechte, Freiheiten und Körper durch Big Tech, die seit Beginn der Pandemie zweistellige bis dreistellige Milliardenbeträge einnimmt.

China ist eingezogen, um … seine Rolle als globale Supermacht unter dem Deckmantel dieser Pandemie zu etablieren, indem es Gemeindegruppen, gewählte Beamte und die Bill & Melinda Gates Foundation aufkauft, die das Bildungswesen von K bis 12 überschwemmen … Gemeindegruppen [und] Universitäten mit Geld, um sich in der COVID-Bildung zu engagieren – was eine strenge Parteilinie [Erzählung] bedeutet, die darauf abzielt, zu zerstören, was an uns menschlich ist und was frei ist. Das ist es in einer Nussschale. „Es ist unglaublich erschreckend.“

Worum es bei den COVID-19-Pässen wirklich geht

Wolf wurde vor kurzem von Fox News‘ Steve Hilton interviewt, in dem sie warnte, dass obligatorische COVID-19 Pässe das „Ende der menschlichen Freiheit im Westen“ bedeuten wird: Im Wesentlichen sind sie ein Vorläufer des Sozialkreditsystems, das bereits in China eingeführt wurde.

In New York, wo Wolf lebt, sind die Impfpässe bereits eingeführt worden. Überwachung ist natürlich nichts Neues. Wir werden schon seit Jahren digital überwacht, durch Social-Media-Plattformen, Google und alle Arten von „intelligenter“ Technologie.

Seit den frühen 2000er Jahren haben vor allem Google und Facebook Daten von Online-Nutzern gesammelt. Diese Daten wurden dann auf Deep-Learning-Computer angewandt, was ihnen eine nie dagewesene Fähigkeit verleiht, die Art von Nachrichtenauslösern vorherzusagen, die ein Höchstmaß an Angst erzeugen – und damit Compliance.

Es gibt auch allen Grund zu der Annahme, dass diese Informationen auch mit Leuten wie Bill Gates geteilt wurden, der die Weltgesundheitsorganisation weitgehend kontrolliert. Ohne die WHO wären wir nicht in dieser Situation, denn sie war die zentrale Organisation mit der Autorität, eine globale Pandemie auszurufen und sie lange über ihr natürliches Verfallsdatum hinaus aufrechtzuerhalten.

Sie änderte die Definition von „Pandemie“, indem sie das Erfordernis von Massesterben entfernte, und wenn das nicht der Fall wäre, würde COVID-19 einfach nicht als Pandemie gelten.

Die Pandemie ist bestenfalls hypothetisch

Wolf weist darauf hin, dass COVID-19-Dashboards, wie z.B. das COVID-19-Tracking-Projekt von Johns Hopkins, das von den Mainstream-Medien immer wieder zitiert wird, nichts darüber aussagen können, wer tatsächlich infiziert wird oder wer stirbt. Wir wissen nicht einmal, ob sie echte oder erfundene Daten zeigen.

Wolf, als CEO eines Tech-Unternehmens, baut digitale Dashboards, die auf Regierungsdaten basieren, also weiß sie, wovon sie spricht. Man braucht die Rohdatensätze. Da keines der Dashboards die Rohdaten bereitstellt, kann nichts verifiziert werden. „Im Grunde können sie Fälle, die positive PCR-Tests sind, hoch- oder runterrechnen“, sagt sie. Das gesamte Pandemie-Narrativ ist also nicht verifiziert.

Wir wissen jedoch, dass die CDC Grippe- und Lungenentzündungstodesfälle in COVID-19-Todesfälle umgewandelt hat, und Zehntausende von Amerikanern sterben jedes Jahr an diesen Krankheiten. Als Gesetzgeber in Minnesota die Sterbebücher überprüften, fanden sie zum Beispiel eine 40%ige Überzuordnung von Todesfällen zu COVID-19.

Und dann ist da noch der Skandal um die PCR-Tests. Nicht nur, dass die Labore überall zu hohe Amplifikationszyklen verwenden, was zu schwindelerregend hohen Falsch-Positiv-Raten führt, sie berücksichtigen auch keine Doppeltests. Wenn Sie einen positiven Test erhalten und einmal pro Woche testen, bis Sie negativ testen, wird jedes positive Testergebnis, das Sie erhalten, als ein separater „Fall“ gezählt.

„Wir können buchstäblich nicht wissen, ob es eine Pandemie gegeben hat, es gibt so viele fehlerhafte Zuschreibungen, Inflation der Zahlen und so weiter“, sagt Wolf. „Diese Zahlen, das kann ich nicht genug betonen, wurden nie überprüft ..

Wir mussten in Großbritannien einen Antrag auf Informationsfreiheit stellen, um einen Blick auf die Rohdatensätze zu werfen, die in das Office for National Statistics, das COVID-Dashboard, eingespeist werden. Wir haben uns angeschaut, woher die Daten für das Johns Hopkins Dashboard kamen, das wiederum von jeder größeren Universität und jedem größeren Nachrichtenorgan verwendet wurde. Einer der Datenlieferanten war ein Hedgefonds! …

Wir wissen nicht, ob die Dashboards die Infektionsraten hoch- oder runterregeln. Alle gehen davon aus, dass es sich um reale Zahlen handelt, aber es gibt keine Beweise dafür, dass es reale Zahlen sind. Ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen, wenn es einen FOIA gibt und wir die Rohdatensätze sehen. Aber im Moment ist es eine hypothetische Pandemie.“

Kollusion durch Tech-Unternehmen

Tech-Firmen haben sich auch an dem beteiligt, was Wolf mit kriminellen Absprachen vergleicht. Sie erklärt:

„Im März letzten Jahres haben Zoom, NASDAQ, Nintendo, Microsoft, Amazon – all die Leute, die von der Sperre profitiert haben – für das COVID-19-Antwortprojekt koordiniert, sodass man, wo immer man im Internet hin surft, über alle Plattformen hinweg, diese Warnungen über COVID-19, Warnungen über COVID, Anweisungen über COVID und natürlich Zensur sieht … wenn man mit der Erzählung über COVID in Konflikt gerät.

Ich leite ein Technologieunternehmen. Die Frage, wenn Sie eine Tech-Firma leiten, ist, wie bringen Sie die Leute dazu, Dinge nicht in der realen Welt zu tun, sondern auf Ihrer Plattform? Das ist das Geschäftsmodell.

Wenn die Leute sich in Kirchen versammeln, sich in echten Schulräumen treffen, wenn sie zusammen spazieren gehen, Picknicks machen, Dinnerpartys veranstalten, in Clubs gehen, dann ist das eine Chance, die Microsoft und Google und so weiter verloren haben. Aber wenn sie dich ins Haus treiben können, dich davon abhalten, mit anderen Menschen zusammen zu sein, oder es durch diese Notstandsbefugnisse, die Versammlungen einschränken, ungesetzlich machen, mit anderen Menschen zusammen zu sein [dann können sie profitieren] …

Digitale Lernprogramme waren schlüsselfertig, bereit zum Loslegen. Plötzlich hieß es: ‚Oh, Kinder müssen zu Hause sein und Fernunterricht machen.‘ Das ist eine 300-Millionen-Dollar-Industrie für nur eine Firma, die digitale Lehrpläne erstellt. Sie werden das nicht loslassen.

Ich denke, wir befinden uns in einer kleinen Schleife von sechs Tech-Unternehmen [und] der Bill & Melinda Gates Foundation, die Gesetzgeber in China gekauft haben, das um 32% gestiegen ist, während die Wirtschaft des Westens abgestürzt ist, und das ist der Kampf, den wir führen müssen.“

Die Legalisierung der Tyrannei

Nur wenige Menschen wissen, dass Diktatoren wie Mussolini und Hitler in legal funktionierenden Demokratien an die Macht kamen. Sie wurden unterwandert und die Gesetze wurden so umgeschrieben, dass diese Führer legal an die Macht kommen konnten. Das ist eine der Hauptgefahren, denen wir jetzt in den USA gegenüberstehen, denn am Ende von Schritt 10 erhält der Führer die legale Autorität, ein Tyrann zu werden.

„Das trifft besonders auf die Nationalsozialisten zu“, sagt Wolf. „Sie verabschiedeten immer wieder eine Reihe von Gesetzen, die Ermächtigungsgesetze genannt wurden und die den Gesetzen, die jetzt verabschiedet werden, sehr ähnlich sind. Sie kriminalisierten bestimmte Reden, schufen einen Überwachungsapparat für die Bürger … und sie taten dies rechtmäßig. Sie wurden gewählt, und sie verabschiedeten ein restriktives Gesetz nach dem anderen.

Dann, als die Demokratie brüchig genug war, dauerte es wirklich nur sechs Monate, bis Schläger Oppositionsführer, Gewerkschaftsführer, Freimütige und Geistliche verprügelten. Danach war jeder zu verängstigt, um zu sprechen. Wir sehen, dass das Gleiche jetzt passiert, nur schneller.

Es ist sehr beängstigend, dass China ein Weißbuch erstellt hat – das Weltwirtschaftsforum hat es auf seiner Website – in dem dargestellt wird, wie der Biofaschismus, wie ich ihn nenne – Impfungen, die Verwaltung der Körper der Menschen, Biometrie und Gesundheit – als Mittel zur Kontrolle des bürgerlichen Engagements, des Regierens, des Privatlebens, der Versammlungen und jedes anderen Aspekts des menschlichen Lebens eingeführt wird, um einen superschnellen Totalitarismus zu erreichen.

Deshalb ist die Fokussierung auf die Gesetzgebung etwas, das ich mit meiner Firma DailyClout sehr ernsthaft betreibe, denn wenn wir nicht sofort Gesetze verabschieden, um einige der Dinge, die wir sehen, ungesetzlich zu machen, wird es keine Hoffnung mehr für uns geben.“

Das Rechtssystem nutzen, um das Gesetz zu retten

Eine Strategie des Totalitarismus, die durch Gesetzgebung bekämpft werden muss, ist die Forderung nach Impfpässen.

„Sobald diese eingeführt sind … werden Menschen wie Sie und ich, Dr. Mercola, von der Gesellschaft ausgeschaltet. ‚Oops, mein Impfpass ist positiv. Ich schätze, ich kann nicht für meine Familie einkaufen gehen.‘ ‚Ich habe etwas Kritisches über Biofaschismus in Dr. Mercolas Show gesagt, also kann mein Kind jetzt nicht in die Schule gehen.‘ Genau wie in Israel werden Menschen, die kritisch sind, überwacht [und] aus der Gesellschaft ausgegrenzt.

Es hat sich in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft verwandelt. Wenn man sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, dann gehört man wirklich zu einer marginalisierten Minderheit in einem Apartheidstaat. Je mehr wir über diese Impfstoffe wissen, desto erschreckender ist es, dass es einen sozialen Zwang gibt. Es ist auch illegal. In Amerika haben wir den „Americans with Disabilities Act“. Es bedeutet, dass es illegal ist, mich überhaupt etwas über meinen medizinischen Status zu fragen.

Sie können mich nicht fragen, ob ich schwanger bin. Sie dürfen mich nicht fragen, ob ich behindert bin. Sie dürfen mich nicht fragen, ob ich Diabetes oder HIV habe. Sie dürfen mich gar nichts fragen. Per Definition sind diese aufdringlichen Maßnahmen ungesetzlich. Wir müssen das Gesetz nutzen, um das Gesetz zu retten, im Grunde. In Michigan gibt es einen Erlass des Gouverneurs, dass 2- bis 4-jährige Kinder maskiert werden müssen. Das ist Kindesmissbrauch. Die Wissenschaft stützt es nicht.

Im ganzen Land werden ungesetzliche, tyrannische Gesetze unter dem Deckmantel von Notmaßnahmen verabschiedet, und dumme Leute machen mit, wie im Kongress, ich schäme mich, das zu sagen, weil ich für Biden gestimmt habe. Wir müssen kämpfen, bevor wir in einem faschistischen Regime leben, in dem jede Bewegung verfolgt wird und wir aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden.“

Die Gerichte sind unsere letzte Hoffnung, und sie sind jetzt unter Beschuss

Ein Bereich, in dem sich „The End of America“ auszeichnet, ist, Ihnen zu helfen zu verstehen, dass die Vereinigten Staaten von Menschen gegründet wurden, die repressive Gesellschaften hatten. Ihr Ziel war es, zu verhindern, dass eine solche repressive Gesellschaft wieder entsteht. Die Gründer mussten persönlich mit kriminalisierter Rede, willkürlicher Verhaftung, staatlich sanktionierter Folter und sogar Mord rechnen.

Also unterzeichneten sie unter großen persönlichen Opfern die Verfassung. Hätten sie den Revolutionskrieg verloren, wären sie alle hingerichtet worden, also hätte der Einsatz nicht höher sein können. Als Ergebnis konstruierten unsere Gründungsväter ein sorgfältig ausbalanciertes System, um sicherzustellen, dass kein Tyrann jemals an die Macht kommen konnte.

Wir stehen nun vor einem Szenario, das dieses empfindliche Gleichgewicht auslöschen könnte, nämlich die Aufforderung der Biden-Administration, „das Gericht zu packen“, d.h., in diesem Fall vier zusätzliche Richter zum Obersten Gerichtshof hinzuzufügen.

Wir stehen jetzt vor einer Verschiebung in unserer rechtlichen Struktur, die für die Legalisierung der tyrannischen Herrschaft und „legal“ außer Kraft setzen wird die sorgfältig konstruierte staatliche Gleichgewicht zwischen der Legislative, Exekutive und Judikative Zweig, der zuvor dazu gedient hat, Tyrannei in den USA zu verhindern.

Diese dreistufige Zweig, gebaut, um unsere Freiheiten zu schützen, ist unter direktem Angriff, und dies ist nicht eine parteiische Frage. Nicht bei weitem, und jeder muss auf diese Tatsache zu wecken. Es ist eine Frage von Freiheit gegen Tyrannei.

„Auf jeden Fall“, sagt Wolf. „Traurigerweise ist das klar. Deshalb sage ich, dass die Progressiven aufwachen müssen, … Ich mache mir große Sorgen über die Rolle Chinas in dieser Sache, denn ich denke, wir haben gesehen, dass einige Leute, die mit der Demokratischen Partei verbunden sind, enge Beziehungen zu Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas haben. Das ist einfach eine feststehende Tatsache.

Ich sage nicht, dass die Tyrannen auf der linken Seite stehen. In Großbritannien sind es die Tories, die die Freiheit einschränken und das Land unter Hausarrest stellen. In Australien sind es die Konservativen, in Kanada ist es Trudeau, ein Liberaler. Das ist nicht parteiisch. Aber in Amerika müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass diese Regierung trunken von der Macht ist und einige schlechte Akteure mit ihr verbündet sind, einschließlich Silicon Valley.

Sie zerquetschen konservative Stimmen und verbannen sie von öffentlichen Plattformen.

Sie bewegen sich auch mit Warp-Geschwindigkeit, um ihre eigene Phrase über etwas anderes zu verwenden, um die Macht in einer Weise zu sperren, die gegen alles ist, was unsere Gründer an Ort und Stelle gesetzt – das schönste, empfindliche System von Checks and Balances, die Menschen jemals geschaffen haben; ein Ideal der Menschen auf der ganzen Welt, die Freiheit und ausgewogene verantwortliche Regierung wollen.

Ja, jetzt geht es gegen den Supreme Court mit einigen der letzten Kontrollen und Gleichgewichte, die wir haben … Ich kann nicht glauben, dass ich immer wieder sagen, Gott sei Dank für die Konservativen auf der Bank. Aber heutzutage muss ich es sagen, und ich schäme mich dafür. Aber Gott sei Dank, denn sie waren es, die in Kalifornien sagten: „Nein, ihr könnt die Leute nicht daran hindern, sich zu versammeln, um zu beten. Das ist ein Verstoß gegen die Verfassung.‘

Sie sind unsere letzte Hoffnung. Die Gerichte sind unsere letzte Hoffnung. Es ist katastrophal, und ich sehe andere beängstigende Bewegungen gegen die verantwortliche Demokratie, die von dieser Regierung vorgebracht werden.

Dazu gehört, dass Präsident Biden nicht zu den blauen Staaten sagt: ‚Ihr müsst eure Notstandsbefugnisse aufgeben. Ihr müsst euch öffnen. Sie können die Menschen nicht in ihren Häusern kontrollieren, Sie können die Menschen nicht zwingen, sich impfen zu lassen, und Sie können die Menschen nicht daran hindern, sich zu versammeln und zu verehren.‘

Das sind alles Verstöße gegen ihre verfassungsmäßigen Freiheitsrechte. Das sagt er nicht. Das ist ein komplettes Versagen der Führung, wenn nicht noch schlimmer. Mein Volk muss sich erheben und sich dem stellen. Die Konservativen müssen sich damit auseinandersetzen, ihr eigenes Haus aufzuräumen … es steht alles auf dem Spiel, und wir alle müssen uns über die Parteigrenzen hinweg vereinen und unsere Verfassung retten und diese Leute zur Rechenschaft ziehen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit [Zugehörigkeit].“

Dringender Aufruf zum Handeln

Die gute Nachricht ist, dass die Möchtegern-Tyrannen noch nicht gewonnen haben. Das heißt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit, untätig zu bleiben und zu hoffen, dass sich alles von selbst wieder einrenkt. In Ländern, in denen die Bürger kein Recht auf das Tragen von Waffen nach dem zweiten Verfassungszusatz haben, ist die Antwort friedlicher, massenhafter ziviler Ungehorsam.

„Es gibt Hoffnung in massenhaftem friedlichen zivilen Ungehorsam … wenn die Dinge wirklich schlimm sind“, sagt Wolf. „Meine Lieblingsgeschichte ist die von der singenden Revolution in Lettland, Litauen und Estland, als sie unter dem Einfluss der Sowjetunion standen, einem massiven tyrannischen Monolithen. Sie alle beschlossen, sich einfach friedlich auf einer Autobahn zu versammeln, die sich über die Länge ihrer drei Länder erstreckte, um zu singen.

Sie störten friedlich den normalen Geschäftsbetrieb in ihren Städten, machten es unmöglich, dass die Arbeit weiterging, dass der Verkehr weiterging. Sie setzten sich hin, verschränkten die Arme und sangen. Mit der Zeit haben sie die Sowjetunion einfach zermürbt. Das ist ein schönes Modell. Das Gleiche gilt für Dr. Martin Luther King. Seine war eine friedliche Revolution des zivilen Ungehorsams.“

Diese Strategie ist jedoch zeitaufwendig, also seien Sie darauf vorbereitet, so lange wie nötig standzuhalten. Es kann Monate, sogar Jahre dauern, wenn Sie nichts anderes in Ihrem Arsenal haben. In den USA haben wir den zweiten Verfassungszusatz, der es den Bürgern erlaubt, Waffen zu besitzen und zu tragen, und die bloße Möglichkeit eines bewaffneten Aufstandes macht es für eine tyrannische Regierung schwieriger, ihren Willen durchzusetzen.

Abgesehen davon ist friedlicher Ungehorsam auch in bewaffneten Ländern die primäre Strategie. Wie bereits erwähnt, müssen wir uns auch hinter der Gesetzgebung versammeln, die die Änderung von Gesetzen verhindert, die unsere Freiheiten schützen.

Machen Sie mit bei der 5-Freiheits-Kampagne!

Zu diesem Zweck hat Wolf die Five Freedoms Campaign gestartet, die Sie auf ihrer Daily Clout-Website finden können. Die Kampagne konzentriert sich auf die Schaffung von Gesetzen, um wichtige Freiheiten zu bewahren und zu verhindern, dass Notstandsgesetze unsere Freiheit verletzen, sich zu versammeln, zu verehren, zu protestieren und Geschäfte zu machen. Es werden auch Gesetze zur Öffnung von Schulen, zur Abschaffung der Maskenpflicht und zur Abschaffung der Anforderungen an den Impfpass ausgearbeitet.

„Wir haben eine überwältigend hohe Unterstützung erhalten“, sagt Wolf. „Ich hoffe, dass auch Ihre Anhänger sich uns anschließen werden. Wir haben eine wirklich hervorragende Anwältin engagiert, die eine Mustergesetzgebung entwirft. Sie hat den neuen Gesetzesentwurf für den Impfpass fertiggestellt, und wir haben Gesetzgeber in den Bundesstaaten Maine, New Hampshire und Michigan dazu gebracht, diese Gesetzgebung zu unterstützen.

Ich sende die Aufforderung an 47 andere staatliche Gesetzgeber aus, diese Modellgesetzgebung zu übernehmen. Kontaktieren Sie mich, ich komme zu Ihnen und spreche vor Ihrer Legislative. Wir werden eine Kundgebung machen, wir werden eine Pressekonferenz machen, wie wir es in Maine am 27. April tun. Wir müssen diese Gesetzesentwürfe verabschieden.

Dann wird sie auf einem Omnibus-Gesetz zu arbeiten, um alle fünf Freiheiten unantastbar zu machen, sodass niemand Maske verpflichtend machen kann, wie sie in Michigan heute tat. Niemand kann Impfpässe erzwingen, wie sie es in New York tun, sodass wir unsere Freiheiten zurückbekommen.“

Wolf und ihr Team machen diesen interaktiven Prozess so einfach wie möglich, indem sie gute Modellrechnungen auf dailyclout.io veröffentlichen und proaktiv dringend benötigte Rechte entwerfen. Viele staatliche Gesetzgeber sind keine Juristen und haben auch keine Anwälte zur Verfügung. Die Bürger können nun diese Mustergesetze an ihre Abgeordneten schicken, in dem Wissen, dass sie rechtlich geprüft und bereit sind, verabschiedet zu werden. Sie können sogar noch weiter gehen als das:

„Sie können uns den Gesetzentwurf nennen, den Sie wollen. Wir können eine Kampagne für diesen Gesetzentwurf hochladen. Wir können unseren Anwalt beauftragen, ein Mustergesetz zu entwerfen, und dann können Sie es verabschieden. Was wir gemacht haben, ist, Namen und Postleitzahlen zu sammeln, sodass wir reale Wähler in realen Staaten zu dieser Modellgesetzgebung hinzufügen können und sie an reale staatliche Gesetzgeber schicken und sagen: ‚Schaut, die Unterstützer sind alle da. Alles, was ihr tun müsst, ist dies zu verabschieden.‘

Das ist ein fantastischer Eingriff in den politischen Prozess, der echte Demokratie wiederherstellt. Das ist der Grund, warum wir Daily Clout gegründet haben, aber es ist schön zu sehen, wie Hunderte und Aberhunderte von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten herbeieilen, um uns zu unterstützen, Mitglieder zu werden und uns Spenden zukommen zu lassen, was wir sehr zu schätzen wissen, damit wir unseren Anwalt damit beschäftigen können, diese Gesetzesentwürfe zu erstellen. Es geht nicht nur um dieses Thema. Sobald wir unsere Rechte und Freiheiten zurückbekommen, können wir für alles, was [die Bürger] wollen, einen Gesetzentwurf entwerfen, und Sie können [Ihre Gesetzgeber auffordern,] ihn zu verabschieden.“

Begrenzung der Notfallbefugnisse

Eine weitere Facette, die angesprochen werden muss, sind die Notstandsbefugnisse der Gouverneure. Einige Staaten sind unter Macht des Notfalls für mehr als ein Jahr gesperrt worden, was verrückt ist, wenn man bedenkt, wir sind nicht in einem Notfall und sind es für viele Monate nicht gewesen. Diese Notstandsbefugnisse müssen in irgendeiner Weise begrenzt werden, da sie im Mittelpunkt all dieser ungesetzlichen Verhalten sind. Wie von Wolf erklärt:

„Das Notstandsrecht setzt im Grunde die Verfassung der Vereinigten Staaten außer Kraft. Wie ich schon an anderer Stelle gesagt habe, sagt die Verfassung nicht, dass all dies ausgesetzt werden kann, wenn es eine Krankheit gibt. Wir haben Typhus, Cholera, Pocken, HIV, Spanische Grippe, Polio, Tuberkulose durchgemacht – eine Krankheit nach der anderen, ohne dass jemals das Notstandsrecht ohne Überprüfung Monat für Monat verlängert wurde.

Wir hatten Weltkriege, die ohne Notstandsgesetze geführt wurden. Wir wurden auf unserem Boden angegriffen, ohne dass im Staat New York nach dem 11. September das Notrecht ausgerufen wurde. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Es ist gegen alles, an das wir glauben. Es ist verfassungswidrig.“

Eine der fünf Freiheiten, auf die sich Wolfs Kampagne konzentriert, ist also die Einschränkung von Notstandsgesetzen. New Hampshire ist der erste Staat, der ein Gesetz verabschiedet hat, das dies erreicht. Es reformiert das Notstandsrecht dahingehend, dass die Notstandsbefugnisse des Gouverneurs nicht ohne Überprüfung durch die Legislative auf unbestimmte Zeit verlängert werden können. Außerdem wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Freiheit der Religionsausübung garantiert, und ein weiteres Gesetz, das sicherstellt, dass das Notstandsrecht in zukünftigen Krisen nicht unbegrenzt angewendet werden kann.

„Wir haben jetzt unser Modellgesetz ‚Kein Impfpass‘ an die Gesetzgeber von New Hampshire weitergegeben“, sagt Wolf. „Wenn sie es in New Hampshire können, mit unserer Hilfe, mit Ihrer Hilfe, können sie es im ganzen Land tun. Aber wir müssen diese Modellgesetzgebung an jede Legislative weitergeben und diese Graswurzelbewegung mobilisieren, um das Gesetz zur Beendigung des Notfalls zu verabschieden.

Ich meine, schauen Sie, was im Staat New York passiert. Es ist wahnsinnig. 14 Gesetzgeber des Staates versuchen, Gouverneur Cuomo dazu zu bringen, das Notstandsgesetz zu beenden. Aber wie unsere Gesetze geschrieben sind, muss Gouverneur Cuomo derjenige sein, der sein eigenes Notstandsgesetz beendet.

Es muss eine Menge Lobbyarbeit betrieben werden, damit diese Gesetzgeber verstehen, dass sie beobachtet werden und dass sie verantwortlich sind. Ich werde berichten und … hoffentlich werden Millionen von Menschen folgen und helfen, diese Gesetze zu verabschieden, um unsere Rechte zurückzubekommen.“

Daily Clout befähigt Bürger zur Lobbyarbeit für die Freiheit

Um es klar zu stellen: Daily Clout ist keine Lobbygruppe. SIE sind diejenigen, die Lobbyarbeit bei Ihren Gesetzgebern machen. Daily Clout bietet einfach die nötige Unterstützung, damit Sie das einfach und effektiv tun können.

„Es ist so eine schöne Bemühung, denn man müsste herauskommen und sagen: ‚Die Menschen in New Hampshire haben kein Recht, ihre eigene Gesetzgebung zu verabschieden‘, um sich einer Bemühung wie dieser entgegenzustellen“, sagt Wolf. „Wir sind kein spezielles Interesse. Es ist einfach das Volk. Es ist das Volk von New Hampshire, das Volk von Maine, das seine eigene Gesetzgebung verabschiedet.

Ich höre immer wieder, dass die Demokraten nicht helfen werden, dass es in vielen Staaten mit ihren demokratischen Mehrheiten schwierig sein wird, wenn die Demokraten nicht über die Kluft greifen und ihre Namen hinzufügen. Ich rufe die Demokraten auf, dieses Gesetz zu unterstützen.

Ich werde jeden warnen, als ehemaliger politischer Berater zu sprechen, dass die Partei, die die Wiederherstellung der Freiheit verteidigt die Partei sein, die in 2022 und 2024 gewinnt. Daran gibt es keinen Zweifel. Das wird ein Thema für den Gewinner sein.

Die Menschen wissen, dass etwas furchtbar falsch ist, aber sie wissen nicht, was zu tun ist. Das ist ein noch nie dagewesener Angriff auf die Freiheit. Mit meinen vielen Jahren in der nationalen Politik, weiß ich, was zu tun ist. Das ist der Grund, warum wir Daily Clout entwickelt haben. Wenn Sie mit einer schlüsselfertigen Gesetzgebung und einigen schlüsselfertigen Unterstützern auftauchen, ist das eine sehr schnelle Lösung für eine wirklich katastrophale Krise, die eine legislative Lösung hat.

Solange es noch Gesetzgeber gibt, können wir auf staatlicher Ebene gute Gesetze verabschieden. Auf Bundesebene wird es schwieriger sein, weil es im Moment kein Gleichgewicht gibt.

Ich bin sehr inspiriert, dass es so viele Leute gibt, die in der staatlichen Legislative sitzen, die wirklich anständige Bürger sind, die keine parteiischen Schreiberlinge sind. Leute, die wirklich ihren Nachbarn und ihren Gemeinden helfen wollen und die nicht vollständig im Besitz von China, Big Tech oder was auch immer sind, und die das Richtige tun wollen.

Ich könnte mich irren, aber in zwei Wochen [seit dem Start der Daily Clout-Site] wurden wir bereits eingeladen, vor staatlichen Gesetzgebern zu sprechen und Gesetzesentwürfe für drei zu verfassen, und das ohne jegliches Marketingbudget oder irgendetwas anderes als Plattformen wie diese, wo ich sage, es ist verfügbar.

Wir haben Daily Clout gegründet, weil die Bürger keine Plattform hatten, um effektiv Lobbyarbeit für ihre eigenen Themen zu betreiben. Dies ist eine schlüsselfertige Plattform, die das für sie tut. Ich habe es so entworfen. Als ehemaliger politischer Berater habe ich sie entwickelt, weil ich wusste, dass normale Bürger so wie die Dinge aufgebaut sind, keinen Platz am Tisch haben. Es gibt keine einfache Möglichkeit, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Das macht es einfach, macht es digital und die Leute nutzen es.“

Wie Daily Clout in den USA funktioniert können Sie hier in Englisch erfahren.