Es gibt Drachen

Todd Hayen

Ich habe die meiste Zeit meines langen Lebens schlafend verbracht. Ich war 8 Jahre alt, als auf JFK ein Attentat verübt wurde. Erst als ich in meinen 30ern war, habe ich überhaupt darüber nachgedacht (nun ja, vielleicht ein „erster Gedanke“ ein Jahrzehnt vor jeder ernsthaften Überlegung). Ich war 9 Tage vor meinem 14. Geburtstag, als der Mensch angeblich einen Riesensprung auf dem Mond machte – ich dachte nicht weiter darüber nach – es war natürlich echt.

Ich wurde fast eingezogen, um im „gerechten“ Krieg in Vietnam zu kämpfen, und erlebte unzählige Weltereignisse, von denen ich nicht einmal etwas mitbekam.

Ereignisse, bei denen es um falsche Flaggen, CIA-Manipulationen und Gott weiß was noch alles ging. Ich habe all das miterlebt, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken – es war alles, was man mir erzählt hatte, nichts weiter. Es war das übliche Geschäft. Das meiste, wenn nicht alles, hatte keine direkten Auswirkungen auf mich oder meine Fähigkeit, zu essen, zu arbeiten, zu spielen und mein Leben in relativem Komfort zu leben.

Als Covid auftauchte, bekam ich endlich den großen Tritt in den Hintern, und als ich langsam vollends erwachte, wurde mir klar, dass alles, was in meinem Leben an mir vorbeiging und was ich für normal gehalten hatte, alles andere als normal war. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich glaube, ich war schon immer ein klitzekleines bisschen wach. Ich habe mich oft am Kopf gekratzt und war immer an einer alternativen Sicht der Dinge interessiert.

Aber diese Erkenntnisse waren für mich immer nebensächlich.

Im Großen und Ganzen war das Leben gut, den Menschen konnte man vertrauen, die Regierung mag manchmal verrückt sein, aber im Allgemeinen war sie wohlwollend und gab sich große Mühe, anständig zu sein. Die abscheulich hässlichen, seltsamen oder betrügerischen Dinge waren die Anomalien, nicht die Norm.

Ich glaube, der 11. September hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, aber ich hatte immer noch nicht den Glauben an das Fundament des „Richtigen“ in der Welt verloren. Aber die ganze Sache fiel in sich zusammen, als Covid seinen Amoklauf mit falscher Rhetorik und betrügerischen Lügen begann. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen, und ich traue überhaupt nichts mehr, es ist so ziemlich alles schlecht, hässlich und böse. Es ist schwer, mich davon zu überzeugen, dass es auch nur einen anständigen Menschen an der Macht gibt.

Was bedeutet das für mich (uns)? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich weiß, dass es uns im üppigen Westen, dem „freien und tapferen“ Nordamerika, ziemlich gut geht. Das ist schon seit geraumer Zeit so, und wenn man nicht zu genau hinschaut, kann man ein ziemlich sorgloses Leben führen, auch wenn die Maden direkt unter der Oberfläche nagen.

Sicher, man wird mit dem üblichen Mist konfrontiert, das ist klar – verlorene Jobs, Krankheiten, widerspenstige Kinder – aber wenn man seine Karten richtig ausspielt und sich an die Regeln hält, geht es einem meistens gut. Es sei denn, man ist gesellschaftlich ausgegrenzt. Aber selbst dann sind die Dinge viel besser als früher – und sicherlich besser als in den meisten anderen Teilen der Welt.

Der Schlüssel ist also, die dunklen Seiten zu ignorieren (siehe meinen Artikel „Es geht nur um die Erzählung“ > LINK), alles zu tun, was der „Mann“ von Ihnen verlangt, und Sie werden sicher sein. Wenn Sie den Sturm überstanden haben (wann immer er aufzieht), können Sie zu Ihrem angenehmen Leben zurückkehren. Spaß, Spiele, Essen, Autos, Zeug – eine Menge Zeug. Glücklich sein. Bis du natürlich merkst, dass du nicht wirklich glücklich bist. Sie wissen, dass Sie glücklich sein sollten, aber Sie sind es nicht.

Unnötig zu sagen, dass das glückliche Leben flüchtig ist. Viele von uns wissen das nicht, noch nicht, aber es wird nicht mehr lange „gut“ bleiben. Es gibt Drachen da draußen an den Rändern, und wir bewegen uns langsam auf den Rand zu. Natürlich sind die Drachen, von denen man uns sagt, dass es sie gibt (wie Klimawandel, Überbevölkerung, Treibstoffmangel, weitere Pandemien, zu viele Kühe usw.), nicht die wahren Drachen.

Das sind die Drachen, die uns die Agenda präsentiert, und sie präsentieren diese speziellen Drachen, weil sie sie geschaffen haben, und deshalb haben sie eine Lösung, um mit ihnen umzugehen. Im Grunde genommen laufen alle ihre Lösungen darauf hinaus, eine Welt mit „weniger von uns“ zu schaffen.

Sobald wir alle in Scharen zu sterben beginnen (seit 2020 sind bereits Millionen von Menschen gestorben, und das nicht wegen der Krankheit, die sie Covid nennen), werden sie uns sagen, dass es einen Silberstreif am Horizont gibt – weniger Menschen bedeuten weniger Drachen. Man hat uns bereits davon überzeugt, dass wir ein Krebsgeschwür für den Planeten sind. Und dass wir wirklich ausgerottet werden sollten. Nur die Würdigen sollten leben. Diejenigen, die wohlhabend genug sind, um die Implantate, die künstlichen Organe und das verlängerte Leben zu bekommen – die Wohlhabenden sind die Elite, die herrschende Klasse. Der Rest von uns ist nutzlos – nutzlose Esser. Ein paar von uns werden sie noch eine Weile behalten, weil es für sie wahrscheinlich besser ist, wenn sie das tun. Aber diejenigen von uns, die sie behalten, werden bestenfalls Leibeigene, schlimmstenfalls regelrechte Sklaven sein. Aber für diese Menschen wird gesorgt sein – und sie werden glücklich sein.

Nur werden sie darüber nicht glücklich sein. Die elitären Kräfte, die hinter all dem stehen, haben ihre eigene Pille geschluckt. Sie glauben, dass alles, was einen Menschen glücklich macht, materieller Reichtum, Essen, Sex, Unterhaltung, Dinge, Gesundheit und das Fehlen von Leid ist. Sie denken nicht an die Seele und daran, was die Seele braucht, um zufrieden und erfüllt zu sein. Das kommt ihnen nicht in den Sinn. Ihrer Meinung nach sind wir Maschinen, und wir sind Maschinen, die das Leben nur durch die Sinne erfahren. Die Vorstellung einer Seele ist ein Mythos (siehe das Werk von Noah Harari). Wenn wir die Sinne glücklich und erfüllt halten, ist alles andere unwichtig. Lesen Sie Huxleys A Brave New World, um mehr darüber zu erfahren … eine brillante Erkenntnis von vor fast 100 Jahren.

Sie werden uns also in Smart Cities unterbringen, unsere Reisemöglichkeiten einschränken, unsere Freiheiten begrenzen, unsere Ressourcen begrenzen, den Besitz von so ziemlich allem verbieten und uns mit „Zeug“ überschwemmen, das wir von ihnen mieten. Spiele, Holodecks, Drogen, Sex (Porno – nicht Sex mit echten Menschen, wohlgemerkt, wir könnten Sex mit Liebe verwechseln, und das können wir natürlich nicht haben) – all das wird es im Überfluss geben. „Lebe dein Leben in vollen Zügen“, werden sie sagen. „Seid glücklich!“, werden sie sagen. Aber sie werden unseren Kontakt mit anderen Menschen, die wir lieben, einschränken, sie werden unsere Quellen für die Anbetung einschränken, sie werden unsere Gemeinschaft einschränken oder zerstören, sie werden versuchen, die Natur zu zerstören. Aber sie werden nicht glauben, dass irgendetwas davon von Bedeutung ist.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr Plan scheitern wird. Was meinen Sie dazu? Wir (oder ich sollte sagen, viele von uns, wenn nicht sogar die meisten – abgesehen von den meisten von Ihnen, die dies hier lesen) werden noch sehr lange Zeit mitspielen. So wie wir es offensichtlich gerade jetzt tun. Die Verlockung der Sinne funktioniert immer eine Weile lang.

Drogensüchtige sind anfangs glücklich, aber dann verschrumpeln sie und sterben. Es ist unvermeidlich, dass die Befriedigung der materiellen Sinne irgendwann nach hinten losgehen wird. Aber leider werden viele Menschen leiden, bevor ihnen dämmert, dass sie reingelegt worden sind. Dann werden sie es herausfinden. Und wenn sie das tun, wird Gottes großes Experiment fortgesetzt, diesmal mit einem klareren Verständnis dessen, was dem Leben einen Sinn gibt.