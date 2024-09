„Wir vergiften unsere Kinder buchstäblich“, sagt Kennedy bei Senatsrunde

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Das US-Gesundheitssystem ist „eine existenzielle Bedrohung für unser Land“, sagte Robert F. Kennedy Jr. am Montag vor Mitgliedern eines Runden Tisches des Kongresses zum Thema Ernährung und die Prävalenz chronischer Krankheiten.

„Jede wichtige Säule des US-amerikanischen Gesundheitssystems verdient Geld, wenn Amerikaner krank werden“, sagte Kennedy. „Das wertvollste Gut in diesem Land ist heute ein krankes Kind.“

Kennedy, Gründer und Vorsitzender von Children’s Health Defense (CHD), schloss sich einer Reihe prominenter Ärzte und medizinischer Fachkräfte, Wissenschaftler, Ernährungswissenschaftler und akademischer Forscher an, die an dem Rundtischgespräch teilnahmen, das von Senator Ron Johnson (R-Wis.) geleitet wurde.

Mary Holland, CEO von CHD, die an dem Rundtischgespräch teilnahm, sagte gegenüber The Defender:

„Der runde Tisch von Senator Johnson zum Thema Gesundheit und Ernährung war sowohl niederschmetternd als auch inspirierend. Niederschmetternd, weil unser Ernährungssystem so korrupt und gesundheitsschädlich ist, und inspirierend, weil die Redner und die Versammelten so leidenschaftlich dafür waren, die Dinge schnell zu ändern. „Alle waren der Meinung, dass diese Probleme von Menschen verursacht wurden und korrigiert werden können – von Einzelpersonen in Bezug auf die Ernährung, vom Kongress in Bezug auf Gesetze und von Gesundheitsbehörden, die darauf bedacht sind, Menschen zu schützen, anstatt Profite zu machen.“

„Warum lassen wir zu, dass unseren Kindern so etwas widerfährt?„

Laut Kennedy sind die Ausgaben der US-Regierung für das Gesundheitswesen hoch – bei schlechten Ergebnissen.

“Während die Lebenserwartung der Amerikaner sinkt, geben wir pro Kopf viermal mehr für das Gesundheitswesen aus als die Italiener, aber die Italiener leben im Durchschnitt 7,5 Jahre länger als wir. Während der COVID-Epidemie hatten [die USA] die höchste Zahl an Todesfällen aller Länder der Welt. Wir hatten 17 % der COVID-Todesfälle [bei] 4,2 % der Weltbevölkerung. Wir hatten buchstäblich die schlechteste Bilanz aller Länder der Welt„, sagte Kennedy.

“All dies hätte ein lauter Weckruf für unser geschwächtes amerikanisches Immunsystem sein sollen“, sagte Kennedy.

Er zitierte Zahlen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aus denen hervorgeht, dass der durchschnittliche Amerikaner, der an COVID-19 starb, im Durchschnitt 3,8 chronische Krankheiten hatte. „In keinem anderen Land gibt es so etwas“, sagte Kennedy.

Laut Kennedy leiden zwei Drittel der Erwachsenen und Kinder in den USA an chronischen Gesundheitsproblemen, verglichen mit 1 % vor 50 Jahren.

„In Japan liegt die Adipositasrate bei Kindern bei 3 %. Die Hälfte der Amerikaner hat Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes. Als ich 10 Jahre alt war und mein Onkel Präsident war, sah ein typischer Kinderarzt während seiner 40- oder 50-jährigen Karriere einen Fall von Typ-2-Jugenddiabetes. Heute ist jedes dritte Kind … Diabetiker oder Prädiabetiker“, sagte er.

Er wies auch auf die steigenden Raten von Autismus bei Kindern und psychischen Problemen bei Jugendlichen hin.

„Warum lassen wir zu, dass unseren Kindern so etwas widerfährt?“, fragte er. „Sie sind das wertvollste Gut, das wir in diesem Land haben. … Wie können wir uns eine moralische Nation nennen, die vorbildliche Demokratie der Welt, wenn wir unsere Kinder so behandeln?“

„Wir vergiften unsere Kinder buchstäblich systematisch für Profit„

Es gibt ‚zwei Schuldige‘, die in erster Linie für die Epidemie chronischer Krankheiten in den USA verantwortlich sind, so Kennedy: hochverarbeitete Lebensmittel und giftige Chemikalien in Lebensmitteln, Medikamenten und der Umwelt.

“Siebzig Prozent der Ernährung amerikanischer Kinder sind heute hochverarbeitet, d. h. industriell in einer Fabrik hergestellt. Diese Lebensmittel bestehen hauptsächlich aus verarbeitetem Zucker, hochverarbeitetem Getreide und Samenölen.“

Laborwissenschaftler, „von denen viele früher für die Zigarettenindustrie gearbeitet haben“, entwickelten neue Chemikalien und Techniken, „um unsere Lebensmittel süchtigmachender zu machen“, einschließlich der Entwicklung von Inhalts- und Zusatzstoffen, die „vor hundert Jahren noch nicht existierten“.

„Hunderte dieser Chemikalien sind heute in Europa verboten, aber in verarbeiteten Lebensmitteln in Amerika sind sie allgegenwärtig. Wir vergiften unsere Kinder buchstäblich systematisch für Profit“, sagte Kennedy. ‚Pestizide, Lebensmittelzusatzstoffe, Arzneimittel und Giftmüll durchdringen jede Zelle unseres Körpers.‘

Kennedy wies darauf hin, dass das Durchschnittsalter für die Pubertät in den USA heute das niedrigste der Welt ist – und sechs Jahre jünger als im Jahr 1900.

Er sagte:

„Viele dieser Chemikalien erhöhen den Östrogengehalt, weil Kleinkinder so viele dieser hormonellen Disruptoren zu sich nehmen. Die Fruchtbarkeitsrate in Amerika ist inzwischen gesunken. Die Spermienzahl bei Teenagern beträgt nur noch etwa 50 % dessen, was sie vor ein paar Generationen war, und die Testosteronwerte sind gesunken.“ Dr. Chris Palmer, Experte für psychische und metabolische Gesundheit, sagte dem Gremium: „Diese chronischen Krankheiten … sind in der Tat Stoffwechselstörungen. Die Ursache ist … eine toxische Umwelt, wie schlechte Ernährung und die Exposition gegenüber schädlichen Chemikalien.“

Palmer bezeichnete es als „schockierend“, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Lebensmittelherstellern erlaubt, neue Chemikalien ohne angemessene Tests in die Lebensmittelversorgung einzuführen. „Die Hersteller dürfen selbst bestimmen, ob diese Substanz für Sie und Ihre Familie unbedenklich ist“, sagte Palmer.

Laut Jason H. Karp, Gründer und CEO von HumanCo, „verfolgt unsere FDA bei neuen Chemikalien oder Inhaltsstoffen einen Ansatz, der auf Unschuldsvermutung basiert und als GRAS oder ‚allgemein als sicher anerkannt‘ bekannt ist. Dadurch werden neue Chemikalien rücksichtslos in unser Nahrungsmittelsystem aufgenommen, bis sie sich als schädlich erweisen.“

Die Diskussionsteilnehmer sagten, dass der Verzehr von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln zwar gefördert wird, Lebensmittel, die traditionell Teil der menschlichen Ernährung waren, jedoch unter Beschuss stehen.

„Die Gefahren von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln werden weiterhin verschwiegen, während die Angst vor nährstoffreichen Vollwertnahrungsmitteln wie rotem Fleisch und Eiern geschürt wird“, sagte der Journalist Max Lugavere. Er machte ‚eine koordinierte Anstrengung zwischen der Lebensmittelindustrie und den oberen Rängen der akademischen Welt und der Ernährungswissenschaft‘ dafür verantwortlich.

Die 18-jährige Aktivistin und Filmemacherin Grace Price berichtete dem Gremium, dass junge Menschen für ihre Gesundheitsprobleme verteufelt werden, obwohl diese Probleme das Ergebnis einer kontaminierten Lebensmittelversorgung und der Korruption in der Lebensmittelüberwachung sind.

„Erwachsene fragen sich, warum wir Antidepressiva, ADHS-Medikamente [Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung] und Medikamente gegen Fettleibigkeit einnehmen, aber die Antwort liegt doch auf der Hand“, sagte Price. “Schauen Sie sich nur die neueste Lebensmittelpyramide an, die veröffentlicht wurde. Lucky-Charms-Müsli steht höher auf der Liste als Rinderhackfleisch.“

Price wies auch darauf hin, dass bei 95 % der Mitglieder des Beratungsausschusses für Ernährungsrichtlinien des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) im Jahr 2020 Interessenkonflikte mit Big Food und Big Pharma festgestellt wurden.

Die Teilnehmer sprachen auch über den Einsatz giftiger Pestizide wie Glyphosat und die Verbreitung – und die Gefahren – gentechnisch veränderter Pflanzen.

Die Ernährungswissenschaftlerin Courtney Swan berichtete dem Gremium, dass die USA 1974 damit begannen, Nutzpflanzen mit Glyphosat zu besprühen, „und Anfang der 1990er Jahre begannen gentechnisch veränderte Lebensmittel in unsere Lebensmittelversorgung zu gelangen. Man kann davon ausgehen, dass alles, was nicht biologisch ist, wahrscheinlich mit Glyphosat kontaminiert ist.“

Regulierungsbehörden verwandelten sich „in Raubtiere gegen das amerikanische Volk“

Für Kennedy bringt die Vereinnahmung der Regulierungsbehörden junge Menschen und zukünftige Generationen in Gefahr.

„Wir zerstören unsere Kinder und wir tun es, weil wir von allen Regierungsinstitutionen dazu manipuliert werden“, sagte Kennedy und wies darauf hin, dass 75 % der FDA-Finanzierung nicht von Steuerzahlern, sondern von Big Pharma stammt.

„Die FDA, das USDA und die CDC werden alle von riesigen gewinnorientierten Unternehmen kontrolliert. Ihre Aufgabe besteht nicht mehr darin, die Gesundheit der Amerikaner zu verbessern und zu schützen. Ihre Aufgabe besteht darin, die merkantilen und kommerziellen Interessen der Pharmaindustrie zu fördern“, sagte Kennedy.

Dr. Marty Makary sagte, dass die Vereinnahmung durch Regulierungsbehörden und Lobbyarbeit ein Gesundheitssystem geschaffen haben, das sich auf bürokratische Verfahren konzentriert, anstatt die Gesundheit zu schützen.

„Wir sind in unserem Gesundheitssystem so sehr mit der Abrechnung und Kodierung beschäftigt und bezahlen uns gegenseitig … Jeder Interessenvertreter hat seine riesige Lobby in Washington, D.C., und alle verdienen viel Geld, außer … dem amerikanischen Bürger“, sagte Makary.

Brigham Buhler, Gründer der Regenerationsklinik Ways2Well, sagte, die Kosten der Epidemie chronischer Krankheiten für die Gesellschaft gingen über „Dollar und Cent“ hinaus. Er sagte, die Kosten für die Gesundheitsversorgung seien „der Hauptgrund für Insolvenzen“ in den USA und dass diese Kosten letztlich „mit Menschenleben bezahlt“ würden.

Laut Kennedy „wird der Hauptgrund für das Scheitern Amerikas darin liegen, dass wir zulassen, dass unser Land immer kränker, depressiver, fetter und unfruchtbarer wird, während wir gleichzeitig unsere nationale Sicherheit lähmen.“

Er fügte hinzu:

„Die gute Nachricht ist, dass wir all dies ändern können, und zwar sehr, sehr, sehr schnell. Es beginnt damit, dass wir mit aller Härte gegen Korruption und die Konflikte in unserer Aufsichtsbehörde und in diesem Gebäude vorgehen. Diese Konflikte haben unsere Aufsichtsbehörden in Raubtiere gegen das amerikanische Volk verwandelt – und insbesondere gegen unsere Kinder.“

Johnson sagte, dass diejenigen, die vor der Epidemie chronischer Krankheiten gewarnt haben, verteufelt wurden, insbesondere während der COVID-19-Pandemie:

„Diejenigen, die die aktuelle Lehrmeinung ernsthaft in Frage stellen oder alternative Behandlungsmethoden und Ansätze anbieten, werden in der Regel verspottet, verunglimpft und kaltgestellt, wobei konzertierte Anstrengungen unternommen werden, um ihren Ruf und ihre Karriere zu zerstören. „Wir alle haben dies während der Pandemie miterlebt, als hochqualifizierte und angesehene Ärzte, die den Mut und das Mitgefühl hatten, COVID-Patienten mit billigen Generika zu behandeln, gefeuert, verklagt und entweder ihre medizinischen Zulassungen und Zertifizierungen verloren oder ernsthaft bedroht wurden.“

Makary sagte, dass die von ihm als „Falschinformationspolizei“ bezeichnete Gruppe zwar Ärzte, Wissenschaftler und andere Personen ins Visier genommen habe, die offizielle Richtlinien in Frage stellten, „der größte Verursacher von Falschinformationen jedoch die Regierung der Vereinigten Staaten war“.

Kennedy bezeichnete dies als „spirituellen Kampf“ und sagte, dass die amerikanische Gesellschaft über eine „inhärente Widerstandsfähigkeit“ verfüge, die ihr helfen könne, die aktuelle Gesundheitskrise zu überwinden.

„Solange wir diese Widerstandsfähigkeit haben, werden wir immer wieder auf die Beine kommen. Als Amerikaner werden wir das nicht tun, wenn unsere Kinder alle chronisch krank sind.“

