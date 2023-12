Es gibt jetzt keine Zweifel mehr! Medicare-Todesdaten beweisen, dass die COVID-Impfstoffe tödlich sind!

Steve Kirsch

Ich weiß nicht, wie Ärzte dies ignorieren können; es ist kristallklar. Die Zahl der Todesfälle pro Tag nach der Impfung steigt an. Sie sollte eigentlich SINKEN. Das kann man nicht ignorieren. Sie können es nicht erklären.

Zusammenfassung

Trägt man die absolute Zahl der Todesfälle pro Tag nach Verabreichung eines Impfstoffes gegen die Anzahl der seit der Impfung verstrichenen Tage auf, so nimmt die Zahl der Todesfälle pro Tag bei einem sicheren Impfstoff immer monoton ab, mit Ausnahme einer kurzen Periode von 21 Tagen nach der Impfung. Beim COVID-Impfstoff hingegen steigt sie 365 Tage lang monoton an.

Ein positiver Anstieg für 1 Jahr nach der Impfung ist beispiellos. Das bedeutet, dass der COVID-Impfstoff Menschen tötet. Es gibt keine andere Erklärung.

Das ist der Grund, warum die CDC Amerika niemals die Medicare-Daten zeigen wird. Niemals. Die Wahrheit muss primär verborgen bleiben.

Und das ist der Grund, warum die medizinische Gemeinschaft nie nach den Daten fragt.

Wenn sie die Daten sehen würden, müssten die Ärzte zugeben, dass sie sich geirrt haben.

Derselbe Effekt wurde in den anderen vier Ländern beobachtet, für die ich Daten habe: Neuseeland, Großbritannien, Israel und die Malediven.

Was müssen Sie noch wissen?

Einleitung

Hier sind zwei Diagramme von Medicare, alle Altersgruppen.

Beachten Sie, dass Medicare hauptsächlich ältere Menschen abdeckt und die durchschnittliche Sterblichkeitsrate bei etwa 4% pro Jahr liegt.

Es handelt sich um alle Personen, die im Jahr 2021 geimpft wurden, und es wird die Anzahl der Todesfälle pro Tag seit der ersten Impfung in diesem Jahr betrachtet (wenn mehr als eine Impfung verabreicht wurde). Die x-Achse ist die Anzahl der Tage seit der ersten Impfung. Sie bezieht sich also auf den Tag der Impfung.

Die Altersverteilung der Kohorte wird also durch die Altersverteilung der im Jahr 2021 geimpften Personen bestimmt.

Innerhalb eines Jahres ändert sich die Altersverteilung nur geringfügig, da Menschen sterben. Die Kohorte mit fester Größe (die Anzahl der Personen, die im Jahr 2021 geimpft werden) wird also im Laufe der Zeit kleiner.

Im Ergebnis zeigt sich jedoch, dass bei einem sicheren Impfstoff nach einem kurzen Anstieg der Sterblichkeit auf das Ausgangsniveau, der durch den vorübergehenden Effekt der gesunden Geimpften (tHVE) verursacht wird, die Linie stetig nach unten verläuft. Dieser Effekt hält bis etwa 21 Tage an. Ab dem 28. Tag sollte die Steigung daher immer abnehmen.

Die fallende Kurve ist ein grundlegendes Merkmal der Mortalität: Die Anzahl der Toten pro Tag ist einfach proportional zur Anzahl der Lebenden. Die Mischung spielt keine Rolle. Es geht immer abwärts.

Bei einer Gesamtmortalitätsrate von 4% müsste die Zahl der Sterbefälle pro Tag also um 4% niedriger sein als zu Beginn der Periode. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Steigung der Linie durch das Durchschnittsalter der Kohorte bestimmt wird, die die Impfung erhalten hat.

Es gibt Nebeneffekte. Die beiden wichtigsten sind:

Die Alterszusammensetzung der verbleibenden Kohorte ändert sich im Laufe der Zeit durch Sterbefälle,

Die Menschen sind am Ende des Beobachtungszeitraums ein Jahr älter und sterben daher mit einer etwas höheren Rate als zu Beginn. Beträgt die Sterblichkeitsrate der 100-Jährigen beispielsweise 43 % pro Jahr, so liegt sie am Ende des Jahres bei 50 % pro Jahr, was einer relativen Zunahme von 16 % und einer absoluten Zunahme der Sterblichkeitsrate von 7 % entspricht. Es gibt einfach viel weniger Menschen, die sterben können, und das wird nicht durch den Anstieg der Sterberate ausgeglichen, der in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Dieser Effekt führt also dazu, dass die negative Steigung etwas geringer ausfällt als durch den primären Effekt vorhergesagt, aber immer noch negativ ist.

In der Praxis ändern diese sekundären Effekte nie die Richtung der Steigung: sie ist IMMER negativ, d.h. im Durchschnitt sterben jeden Tag weniger Menschen.

Dies ist von grundlegender Bedeutung, da es einfach weniger Menschen gibt, die noch sterben können, und die durch die Alterung verursachte Änderung der Sterblichkeitsrate immer nur einen Bruchteil der Sterblichkeitsrate selbst ausmacht.

Wenn wir uns also alle Alterskurven ansehen, können wir sicher sein, dass die Kurve immer nach unten zeigt. Im Allgemeinen gilt: Je älter die Kohorte, desto stärker der Abwärtstrend.

Der Einfluss von Aussterbeereignissen im Hintergrund

Das einzige, was die negative Steigung vorübergehend verändern kann, ist ein externes Ereignis, das Menschen tötet, wie z.B. eine COVID-Welle. Wenn der Impfstoff über einen kurzen Zeitraum verabreicht wird, wird dies zu einem kurzen Anstieg führen, der jedoch nicht von Dauer sein wird.

Wird der Impfstoff dagegen gleichmäßig über einen längeren Zeitraum verabreicht, werden die Hintergrundeffekte gemittelt und verschieben die Kurve nur nach oben, haben aber keinen Einfluss auf den Abwärtstrend.

Kurve der Pneumokokken-Impfung (Medicare 2021 alle Altersgruppen)

Dies ist die Kurve für die Pneumokokken-Impfung von Medicare im Jahr 2021, alle Altersgruppen. Sie zeigt Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr 2021 geimpft wurden, und überprüft, ob sie 1 Jahr nach der Impfung verstorben sind. Die x-Achse zeigt die Tage nach der Impfung, an denen sie gestorben sind.

COVID-Impfkurve (Medicare 2021 alle Altersgruppen)

Dies ist genau das gleiche Diagramm wie oben, aber dieses Mal für den COVID-Impfstoff und verfolgt die Tage bis zum Tod nach der ersten Impfung (wenn sie mehr als eine Impfung im Jahr 2021 erhalten haben). Sehen Sie das Problem? Die Steigung ist positiv. Sie sollte eigentlich negativ sein.

Die Analyse

Das ist keine Raketenwissenschaft.

Der Pneumokokken-Impfstoff fällt genau wie erwartet von durchschnittlich 308 auf 288, was einem Rückgang von 6,5% innerhalb eines Jahres entspricht.

Der COVID-Impfstoff steigt monoton von durchschnittlich 3492 Todesfällen pro Tag nach der Impfung auf 4365 Todesfälle pro Tag, was einem Anstieg von 25% innerhalb eines Jahres entspricht.

Das ist erstaunlich. Es ist beispiellos.

Der COVID-Impfstoff muss, wie in der Einleitung erwähnt, wie jeder sichere Impfstoff abnehmen. Das ist ein Naturgesetz. Einen monoton ansteigenden Trend über einen Zeitraum von einem Jahr hat es noch nie gegeben. Er ist unerklärlich. Es gibt kein Ereignis im Hintergrund, das so etwas verursachen könnte. Die meisten COVID-Impfungen für ältere Menschen wurden in einem konzentrierten Zeitraum (in den ersten drei Monaten des Jahres) verabreicht.

Diagramme aus Neuseeland zeigen den gleichen Effekt

Auszug aus der Tabelle 66K im Datenarchiv:

Diagramm des israelischen Gesundheitsministeriums: gleiche Wirkung

Aus meiner MIT-Präsentation:

Grafik von UK ONS: Die Sterblichkeitsrate steigt nach den abgegebenen Schüssen

Aus meiner MIT-Präsentation. Beachten Sie, dass das britische ONS den Effekt durch die Wahl der Eimergröße verschleiert. Wir können ihn also auf einer zeitlichen Basis sehen, indem wir die 21 Tage vor der Impfung über die Zeit betrachten.

Plot von den Malediven: gleicher Effekt

Aus meiner MIT-Präsentation:

Ist dies der Beweis, dass der COVID-Impfstoff diese Todesfälle verursacht hat?

Das ist, was wir wissen:

Dieser Effekt wurde noch nie beobachtet (monotoner Anstieg über 365 Tage seit der ersten COVID-Aufzeichnung). Er muss also auf etwas Neues zurückzuführen sein, das vor 2021 nicht existierte.

Es handelt sich nicht um einen Hintergrundeffekt, sonst hätten wir ihn schon bei der Pneumokokkenimpfung gesehen.

Die Medicare-Abfragen, die wir für beide Diagramme durchgeführt haben, waren bis auf den Impfstoff identisch, es handelt sich also nicht um ein Kodierungsartefakt.

Der Effekt wird NUR für den Impfstoff COVID beobachtet.

Der Effekt hängt mit der Verabreichung des COVID-Impfstoffs zusammen.

Ein Anstieg der Mortalität um 30% ist enorm. Die Ursache muss in der Injektion des Impfstoffes liegen, denn nichts von außen tötet Menschen auf diese Weise.

Der Effekt tritt in allen Ländern auf, von denen ich Daten über COVID-Impfungen habe.

Wenn es nicht der COVID-Impfstoff war, der den Anstieg verursacht hat, was war es dann, das alle oben genannten Parameter erfüllt? Nichts. Das ist der Beweis. Es gibt einfach keine andere Erklärung.

Aber natürlich gibt es tonnenweise Daten, die zeigen, dass COVID-Impfstoffe tödlich sind, also war das wirklich keine Überraschung.

Gibt es sichere Impfstoffe?

Nicht, dass ich wüsste. Ein sicherer Impfstoff würde weniger als eine von einer Million Personen töten.

Der Pneumokokken-Impfstoff überschreitet diese Schwelle am Tag 0 leicht.

Aber der weitere Verlauf der Todesfallkurve ist so, wie wir es von einem sicheren Impfstoff erwarten würden (wenn es ihn gäbe).

Warum Ärzte das ignorieren

Ärzte müssen ihr Geld verdienen. Wenn sie sich über den Impfstoff äußern, werden sie entlassen und/oder ihnen wird die Zulassung entzogen.

Also müssen sie ihre Patienten belügen. Es geht um Selbsterhaltung. Andersdenkende werden einfach nicht toleriert. Wer sich nicht dem Konsensdenken anschließt, fliegt raus.

Das Töten geht also auf unbestimmte Zeit weiter, weil die Ärzte mundtot gemacht werden. So ist das eben.

Fazit

Je länger die Mainstream-Medien, der Kongress, die Gesundheitsbehörden und die Ärzteschaft diese offensichtlichen Daten ignorieren, desto deutlicher wird, dass sie korrupt sind.

Dies sind Rohdaten, unbearbeitet. Keine Tricks. Kein Simpson-Paradoxon. Dasselbe Jahr. Dieselbe Frage. Unterschiedliche Impfstoffe und dramatisch unterschiedliche Ergebnisse. Einfach unerklärlich, wenn die Impfstoffe sicher sind.

Bitte teilen Sie diesen Artikel mit Ihrem Arzt und bitten Sie ihn, Ihnen die beiden Todesfalldiagramme zu erklären und Ihnen zu sagen, warum er beide Impfstoffe für sicher hält. Fragen Sie ihn dann, wie ein unsicherer Impfstoff aussehen würde. Nehmen Sie das Gespräch auf und veröffentlichen Sie es.