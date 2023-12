Technokratie: Kritiker beklagen das diktatorische Machtstreben der UN-„Klima“-Wissenschaftler

Geschrieben von: Alex Newman über The New American

Alex Newman ist in Dubai auf der COP28-Tagung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change). Ich habe mit ihm über den allgemeinen Schwerpunkt korrespondiert: „Rettet die Menschheit vor sich selbst und vor Kohlendioxid (CO2), das von Wissenschaftlern als ‚Gas des Lebens‘ bezeichnet wird, obwohl es von den Theoretikern der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung als ‚Verschmutzung‘ verteufelt wird.“ Dieser menschenfeindliche Irrsinn muss aufhören! ⁃ TN-Redakteur

Die führenden Köpfe des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen streben danach, die Befugnis zu erhalten, die „Klimapolitik“ auf internationaler Ebene vorzuschreiben und dann möglicherweise sogar deren Umsetzung und Durchsetzung zu überwachen. Kritiker warnten jedoch, dass diese Forderungen nicht nur unwissenschaftlich seien, sondern auch die Selbstverwaltung untergraben und eine „verrückte“ totalitäre technokratische Regierungsform einführen würden.

In einem Gespräch mit dem britischen Guardian, einer der größten Zeitungen auf den britischen Inseln und vielleicht die alarmistischste in Sachen „Klima“, behaupteten fast ein halbes Dutzend IPCC-Vertreter, dass diese UN-„Wissenschaftler“ weitreichende neue Befugnisse benötigten. Das vermeintliche Ziel: Die Menschheit vor sich selbst und vor Kohlendioxid (CO2) zu retten, das unter Wissenschaftlern als „Gas des Lebens“ bekannt ist, obwohl es von den Theoretikern der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung als „Verschmutzung“ verteufelt wird.

„An einem bestimmten Punkt müssen wir sagen, dass, wenn man dieses von den politischen Entscheidungsträgern gesetzte Ziel erreichen will, bestimmte politische Maßnahmen ergriffen werden müssen“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende des UN-IPCC, Sonia Seneviratne, die seit über einem Jahrzehnt als koordinierende Leitautorin des UN-„Klimawissenschafts“-Gremiums tätig ist. „Da der Klimawandel immer schlimmer wird, wird es immer schwieriger, politisch relevant zu sein, ohne Vorschriften zu machen.“

Führende Wissenschaftler auf diesem Gebiet machten sich jedoch über diese Forderungen lustig. Der emeritierte Physikprofessor der Princeton University, Will Happer, der als Klimaberater von Präsident Donald Trump diente und ein lautstarker Kritiker des UN-Alarmismus ist, paraphrasierte den bekannten konservativen Experten William F. Buckley, indem er gegenüber The New American erklärte, er würde die Klimapolitik lieber von den ersten 1.000 Personen im Telefonbuch festlegen lassen als von IPCC-‚Wissenschaftlern‘.“

Der führende Astrophysiker Dr. Willie Soon vom unabhängigen Center for Environmental Research and Earth Sciences (CERES) äußerte sich ähnlich ablehnend über die geplante Machtübernahme des IPCC. Soon, der vor kurzem mit Dutzenden von Wissenschaftlern zusammenarbeitete, um drei wissenschaftliche Arbeiten in der von Experten begutachteten Literatur zu veröffentlichen, die zeigen, dass die beobachtete Erwärmung durch Veränderungen der Sonnenaktivität und den „urban heat-island effect“ erklärt werden kann, war entsetzt.

„Es ist eine ziemlich entsetzliche, wenn auch nicht unerwartete Entwicklung, dass all die ‚bescheidenen‘ Wissenschaftler des UN IPCC nun fordern, dass das IPCC gegen sein eigenes, 35 Jahre altes Gründungsprinzip verstößt, wonach seine Berichte niemals politikvorgebend, sondern lediglich politikrelevant sein sollen“, erklärte er gegenüber The New American.

„Das schlechte Wetter und die extremen Klimabedingungen wurden in den Computermodellen dieser Wissenschaftler erdacht“, fuhr Dr. Soon fort, der letztes Jahr vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in den Ruhestand ging. „Es ist traurig und gefährlich, dass diese nicht gewählten Wissenschaftler so weit gehen und ihre täglichen Dramen so weit ausdehnen, dass es ihnen buchstäblich erlaubt ist, jeden daran zu hindern, ein feines Filet Mignon zu genießen oder sein Essen mit Gas zu kochen. Das ist es, was die von ihnen geforderte ‚Befugnis‘, Politik vorzuschreiben, bedeutet“.

Seneviratne vom IPCC äußerte sich ihrerseits „schockiert“ über das, was The Guardian als „Diskrepanz“ zwischen den angeblich „wissenschaftlichen“ Erkenntnissen des skandalgeplagten (und häufig falschen) UN-Klimagremiums und der von Regierungen in aller Welt verfolgten Politik bezeichnete. „Es ist für uns als Wissenschaftler sehr schwer zu verstehen, weil es keinen Sinn zu ergeben scheint“, wurde sie zitiert.

Die Maßnahmen, die Seneviratne und andere IPCC-Leiter dem UN-Klimagremium vorschreiben wollen, sind von enormer Bedeutung. Sie würden das Leben aller Menschen auf diesem Planeten verändern. Als Beispiel nannte sie die schrittweise Verringerung oder sogar Abschaffung der Nutzung fossiler Brennstoffe“ (Kohlenwasserstoff-Energie wie Öl, Gas und Kohle) durch die Menschheit. Diese Energieträger liefern derzeit weit über 80 Prozent der Energie, die die Menschen weltweit verbrauchen.

Kurz gesagt, die UN-Klimabehörde würde zum globalen Herrscher über die gesamte Energienutzung, mit tödlichen Folgen, so die Kritiker.

Auf die Frage nach der Abschaffung fossiler Brennstoffe im Jahr 2019 sagte der Mitbegründer von Greenpeace und ehemalige Präsident von Greenpeace Kanada, der Umweltwissenschaftler Dr. Patrick Moore, die Abschaffung der Kohlenwasserstoff-Energie wäre ein „Rezept für Massenselbstmord“. „Es ist erstaunlich, dass jemand in der Regierung vorschlägt, alle fossilen Brennstoffe innerhalb von 12 Jahren abzuschaffen“, sagte er gegenüber The New American und fügte hinzu, dass dies, wenn es global durchgeführt würde, zur „Dezimierung der menschlichen Bevölkerung“ und zum Fällen praktisch aller Bäume führen würde.

Patrick Wood, Autor mehrerer Bücher über Technokratie und führender kritischer Experte für diese Bewegung, warnte vor den katastrophalen Folgen, wenn der Weltklimarat unter dem Vorwand, den Klimawandel zu stoppen, die Politik diktieren und sogar erzwingen darf. Sollte sich ein solches Vorhaben durchsetzen, würde es das Ende der Freiheit und die Entstehung einer neuen Regierungsform bedeuten, die vor fast einem Jahrhundert erdacht und von David Rockefellers Trilateraler Kommission vorangetrieben wurde.

„Dass eine einzelne Gruppe verblendeter Technokraten-Wissenschaftler sich selbst zu den alleinigen Vollstreckern ihrer eigenen ‚Wissenschaft‘ erklärt, ist offenkundig wahnsinnig“, sagte er gegenüber The New American. „Wenn sie nicht umgehend gestoppt werden, wird ihnen das die diktatorische Macht geben, jede Facette der Agenda 21, der UN-Agenda 2030, der globalen Biodiversitätsbewertung und mehr umzusetzen – mit anderen Worten, eine totale wissenschaftliche Diktatur.“

Wood wies darauf hin, dass die Idee der „Technokratie“ – der Herrschaft von Wissenschaftlern und Experten – ursprünglich von Wissenschaftlern der Columbia University im Jahr 1932 entwickelt wurde, die eine ähnliche Vision hatten wie der IPCC. „Im Grunde forderten sie FDR auf, sich selbst zum Diktator zu erklären, den Kongress kurzerhand zu entlassen und Wissenschaftler mit der Leitung der gesamten Gesellschaft zu beauftragen“, erklärte Wood.

Unter Verweis auf das berüchtigte Buch The First Global Revolution des Club of Rome aus dem Jahr 1991 merkte Wood außerdem an, dass diese potenziellen tyrannischen Technokraten offen über die „Suche nach einem gemeinsamen Feind“ diskutierten, wie sie es ausdrückten. Das führte zu der Idee der „Bedrohung durch die globale Erwärmung“ und erlaubte ihnen schließlich zu behaupten, der „wahre Feind“ sei „die Menschheit selbst“. „Mit anderen Worten, es war ein Schwindel, der als Vorwand für die Einführung der Technokratie erfunden wurde“, so Wood.

In einem Kommentar zu den Forderungen der IPCC-Wissenschaftler nach mehr Macht vermutete der Herausgeber von Climate Depot, Marc Morano, einer der weltweit führenden „Klimaskeptiker“, einen Zusammenhang zwischen den jüngsten Äußerungen der Wissenschaftler und der Machtübernahme durch die Regierungen in den letzten Jahren im Rahmen von Covid. „Die UN-Wissenschaftler waren neidisch, als sie sahen, wie Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens während der COVID eine autoritäre Politik umsetzen konnten, und jetzt wollen sie Fauci-ähnliche Befugnisse“, argumentierte er und bezeichnete die Befürworter als „Wissenschaftsdiktatoren“.

Als ob er das bestätigen wollte, wetterte ein anderer koordinierender Hauptautor des IPCC, Gert-Jan Nabuurs, gegen die Tatsache, dass Regierungen und Menschen – oft durch demokratische Mechanismen wie Abstimmungen – in der Lage waren, sich den Forderungen des UN-Gremiums zu widersetzen. „Die kritische, unabhängige und leitende Rolle des IPCC scheint immer weniger offensichtlich zu sein“, sagte er. „Während sie abnehmen, scheinen die Länder einen immer größeren Einfluss auszuüben.“

Wenn „Länder“ keinen Einfluss ausüben sollten, wäre die Alternative die zunehmend aggressive UNO oder ihre Legionen von IPCC-Wissenschaftlern, die sich über die Nationen und ihre Regierungen hinwegsetzen. Für Nabuurs und andere IPCC-„Experten“ besteht das Problem darin, dass „wir die Politik nicht vorschreiben können“. Mit anderen Worten, sie können keine Forderungen stellen und „harte Aussagen“ darüber machen, was getan werden sollte.

Nabuurs beklagte, dass die Regierungen nicht das tun, was seiner Meinung nach erforderlich ist, obwohl die UN weiterhin „Bewertungsberichte“ erstellen, die vor dem drohenden Untergang warnen. „Wir wissen jetzt schon, dass die Botschaft in fünf bis sechs Jahren nicht viel anders lauten wird, das Problem wird immer noch da sein, die Emissionen werden immer noch steigen, es wird mehr Beweise für die Auswirkungen geben und weniger Zeit, um zu versuchen, unter 2 Grad Celsius [Erwärmung] zu bleiben“, beklagte er.

Und doch hat sich der IPCC in der Realität immer wieder geirrt. Zahlreiche Wissenschaftler haben diesem Magazin gegenüber erklärt, dass man dem UN-Gremium nicht trauen kann, da es Fehler gemacht hat, die von entlarvten Vorhersagen über den Eis- und Schneefall in der Antarktis bis hin zu haarsträubenden „Klima“-Modellen reichen, die eine massive Erwärmung und einen Anstieg des Meeresspiegels vorhersagen, die nie eingetreten sind.

In einem Interview mit The New American aus dem Jahr 2018 behauptete der ehemalige UN-IPCC-Meeresspiegelforscher Dr. Nils-Axel Morner, Vorsitzender der Abteilung für Geophysik und Geodynamik an der Universität Stockholm, dass der IPCC absichtlich lüge. „Es gibt keinen großen Anstieg des Meeresspiegels, und es wird ihn auch nicht geben“, sagte der verstorbene Wissenschaftler, der vor seinem Tod weithin als einer der besten Experten auf seinem Gebiet galt. „Im Gegenteil, wenn etwas passiert, dann wird er ein wenig sinken“.

Als Dr. Morner versuchte, den IPCC zu zwingen, seine nachweislich betrügerischen Behauptungen aus seinem „Bewertungsbericht“ zu entfernen, weigerte sich der IPCC, so dass er zurücktrat, erklärte er.

Wie üblich reagierte der IPCC nicht auf die mehrfachen Anfragen von The New American nach Kommentaren oder Interviews – Anfragen, die sowohl persönlich als auch per E-Mail gestellt wurden. In einer dem Guardian zur Verfügung gestellten Erklärung hieß es jedoch: „Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die IPCC-Bewertungen für die Politik relevant sind, aber nicht die Politik vorschreiben: Sie können Projektionen des zukünftigen Klimawandels auf der Grundlage verschiedener Szenarien und der Risiken, die der Klimawandel darstellt, präsentieren und die Auswirkungen von Reaktionsmöglichkeiten diskutieren, aber sie sagen den politischen Entscheidungsträgern nicht, welche Maßnahmen sie ergreifen sollen.“

Da die UN und ihre Mitglieder jedoch immer extremere Forderungen stellen, braut sich eine Art globale Rebellion zusammen. In den Vereinigten Staaten zeigen jüngste Umfragen, dass die große Mehrheit der Amerikaner nicht einmal an die Theorie der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung glaubt, die dem Ganzen zugrunde liegt. Während des COP28-Gipfels hat Tucker Carlson – die bei weitem wichtigste Stimme in den US-Medien mit Sendungen auf X, die von zig Millionen Menschen gesehen werden – Bidens „Klima-Zar“ John Kerry und die gesamte Klima-Agenda scharf kritisiert.

Während die rund 80.000 Teilnehmer des „Klima“-Gipfels in Dubai an der „Lösung“ der angeblichen Krise arbeiteten, brachte der US-Senator Mike Lee (R-Utah) einen Gesetzentwurf ein, der die Vereinigten Staaten ganz aus der UNO herausholen sollte. Unter dem Namen „DEFUND“ („Disengaging Entirely From the United Nations Debacle“) Act bezeichnete Senator Lee die globale Organisation als „Feind des jüdisch-christlichen Glaubens“, als „Usurpator der Souveränität“ und als „Sprachrohr des Marxismus“, der die US-Steuerzahler jährlich fast 20 Milliarden Dollar für seine „antiamerikanische Agenda“ kostet.

„Keine Blankoschecks mehr für die Vereinten Nationen. Die hart verdienten Dollars der Amerikaner sind in Initiativen geflossen, die unseren Werten zuwiderlaufen – sie ermöglichen Tyrannen, verraten Verbündete und verbreiten Fanatismus“, sagte Lee in einer Pressemitteilung. „Mit dem DEFUND-Gesetz nehmen wir Abstand von diesem Debakel. Wenn wir uns in Zukunft mit der UNO einlassen, dann nur zu unseren Bedingungen, mit der vollen Unterstützung des Senats und einer eisernen Ausstiegsklausel.“

Angesichts des wachsenden Widerstands geben sich die UN und die Führer der Klimabewegung immer selbstherrlicher und behaupten, nichts könne sie jetzt noch aufhalten. UN-Banner auf riesigen Bildschirmen rund um die Konferenz verkündeten kühn den Sieg. „Der Wandel ist unaufhaltsam“, verkündeten sie, obwohl politische Führer von Holland über Argentinien bis zu den Vereinigten Staaten damit drohen, die gesamte Agenda zu kippen. Trump hat die Hypothese der vom Menschen verursachten Erwärmung wiederholt als „Schwindel“ der Kommunistischen Partei Chinas bezeichnet.

Als Kerry auf der COP28 gefragt wurde, ob es möglich sei, dass Trump wieder an die Macht kommt und die „Fortschritte“ beim „Klima“ zunichte macht, antwortete er arrogant. „Sie werden das nicht aufhalten“, sagte er der Welt, nachdem er Grimassen geschnitten hatte. „Dieser wirtschaftliche Wandel wird der größte Wandel in der Geschichte der Menschheit sein – er ist bei weitem größer als die industrielle Revolution – und er wird stattfinden.“

The New American befragte sieben US-Senatoren auf dem UN-Gipfel über die Aussicht auf Trumps Rückkehr an die Macht und die Tatsache, dass die meisten Amerikaner die Theorie der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung ablehnen, wobei nur etwas mehr als ein Drittel bereit ist, auch nur einen einzigen zusätzlichen Dollar auf ihre Stromrechnungen zu zahlen, um den „Klimawandel zu bekämpfen“. Senator Chris Coons (R-Del.) zeigte sich ebenso zuversichtlich wie Kerry, dass nichts die Agenda aufhalten könne.

Er prahlte damit, dass der „Inflation Reduction Act“, der als das größte „Klima“-Gesetz der Weltgeschichte bezeichnet wird, konservativen Staaten bereits Dutzende von Milliarden an Steuergeldern in die Tasche gesteckt habe, und stellte das Ganze als unaufhaltsam dar. „Will ich damit sagen, dass alles in Ordnung wäre, wenn der ehemalige Präsident unser nächster Präsident wäre? Ganz und gar nicht“, sagte er. „Aber ich sage, dass es eine breite und tiefe Unterstützung für die Fortsetzung der Investitionen zur Bekämpfung des Klimawandels und für das Inflationsbekämpfungsgesetz und das Zweiparteien-Infrastrukturgesetz gibt; insbesondere, dass wir weitermachen werden – wir werden ungeachtet dessen weiter vorankommen.“

Während die Führer des UN IPCC und andere Technokraten immer mehr Macht auf Kosten der nationalen Souveränität, der demokratischen Normen, der individuellen Rechte und der Selbstverwaltung anstreben, wächst der Widerstand dagegen im gleichen Maße. Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt lehnen die Agenda eindeutig ab, da die Kosten und die Realität allmählich ins Bewusstsein dringen und nur wenige Amerikaner bereit sind, auch nur einen Dollar pro Monat für die Sache zu bezahlen. Die Aussicht auf eine freiwillige Unterwerfung unter eine allmächtige pseudowissenschaftliche Klimadiktatur unter dem IPCC ist gleich Null. Aber der Kampf hat gerade erst begonnen.