„Es gibt keine Möglichkeit, den endgültigen Zusammenbruch zu vermeiden…“

Die Fed hat bereits Billionen gedruckt – und es gibt kaum Anzeichen für eine Verlangsamung -, was bedeutet, dass eine viel höhere Inflation bereits in den Kuchen eingebacken ist.

Die einzige Frage ist, wie die Fed darauf reagieren wird.

Ludwig von Mises, der Pate der österreichischen Marktwirtschaft, brachte das Dilemma der Fed auf den Punkt:

Es gibt keine Möglichkeit, den endgültigen Zusammenbruch eines durch Kreditexpansion ausgelösten Booms zu vermeiden. Die Alternative ist nur, ob die Krise früher als Ergebnis eines freiwilligen Verzichts auf weitere Kreditexpansion oder später als endgültige und totale Katastrophe des betroffenen Währungssystems eintreten soll.

Die Fed hat zwei Möglichkeiten:

1) weiterhin Billionen drucken und die Inflation in die Höhe schnellen lassen

2) die Geldpolitik straffen und zusehen, wie die Märkte zusammenbrechen.

Mit anderen Worten, sie kann entweder den Aktienmarkt oder den Dollar opfern.

1 Billionen weiter drucken und die Inflation in die Höhe schnellen lassen

Ein Stopp des Gelddruckens würde die Wirtschaft von ihren massiven Verzerrungen befreien.

Kurzfristig wäre das schmerzhaft, aber es würde die Wirtschaft in die Lage versetzen, sich auf einer besseren Grundlage neu zu entwickeln.

Dies ist jedoch politisch inakzeptabel.

Wenn Politiker vor die Wahl gestellt werden, entscheiden sie sich in der Regel für die zweckmäßigste Option. Daher werden sie sich wahrscheinlich für die einfachste Option entscheiden – weiterhin Geld drucken und so tun, als sei die Inflation so lange wie möglich unter Kontrolle.

Und wenn der Kongress nicht einige politisch unmögliche Entscheidungen zur Ausgabenkürzung trifft, wird die US-Regierung endlose Defizite in Höhe von mehreren Billionen Dollar haben, die durch immer mehr Gelddrucken finanziert werden müssen.

Das Congressional Budget Office schätzt, dass sich das Gesamtdefizit zwischen 2021 und 2031 auf fast 20 Billionen Dollar belaufen wird, aber das ist mit Sicherheit eine Untertreibung der tatsächlichen Zahlen.

Wer wird dieses, vorsichtig geschätzt, 20 Billionen Dollar schwere Defizit finanzieren? Die einzige Einrichtung, die dazu in der Lage ist, sind die Druckerpressen der Fed.

Aber es gibt noch einen weiteren zwingenden Grund, warum die US-Regierung die Druckerpressen nicht drosseln wird. Der Grund ist, dass die Inflation die reale Schuldenlast verringert. Sie ermöglicht es, Kredite in Dollar aufzunehmen und in Dimes zurückzuzahlen.

Inflation ist ein Segen für Schuldner, und es gibt in der Geschichte der Welt keinen größeren Schuldner als die US-Regierung mit ihren mehr als 30 Billionen Dollar Schulden.

Deshalb sind die US-Regierung und die mit ihr verbundenen Personen die größten Nutznießer der Inflation. Das ist auch der Grund, warum man von der Fed und ihren Apologeten in der Wissenschaft und in den Medien immer wieder hört, dass Inflation eine gute Sache sei.

Wenn die Inflation in die Höhe schießt, sind andere Maßnahmen zu erwarten.

In Argentinien zum Beispiel, wo die Preise regelmäßig um 40 % oder mehr pro Jahr steigen, ist die Veröffentlichung von Inflationsstatistiken, die von den offiziellen Regierungszahlen abweichen, verboten.

Es würde mich nicht wundern, wenn die US-Regierung etwas Ähnliches tun würde. Zumindest könnte die Erörterung von Inflationsstatistiken, die nicht dem Verbraucherpreisindex entsprechen, als Desinformation angesehen werden und dazu führen, dass Sie oder Ihr Unternehmen von der Plattform genommen werden.

Eine außer Kontrolle geratene Inflation ist auch ein gängiger Vorwand für Regierungen, um Kapitalverkehrskontrollen, Preiskontrollen und andere destruktive Maßnahmen einzuführen.

Das ist die Quintessenz.

Für die US-Regierung besteht ein Anreiz, die Inflation immer weiter zu steigern.

Das ist eine schlechte Nachricht für den US-Dollar, aber eine hervorragende Nachricht für marktwirtschaftliche monetäre Alternativen wie Gold und Bitcoin.

Es ist nur vernünftig, auf eine höhere Inflation vorbereitet zu sein.

Es wird jedoch eine Zeit kommen – vielleicht schon bald -, in der steigende Preise genügend politischen Druck erzeugen, der die Fed zwingen könnte, anders zu handeln.

Deshalb müssen wir auch auf Szenario #2 vorbereitet sein.

2 Straffung der Geldpolitik und Zusammenbruch des Aktienmarktes

Die Märkte sind davon abhängig geworden, dass die Fed jeden Monat mehr als 120 Milliarden Dollar an frisch gedruckten Dollar in das System pumpt. Schon die kleinste Andeutung, dass die Fed die Gelddruckerei drosseln könnte, könnte die Märkte zum Absturz bringen.

Als Greenspan die Märkte mit den Worten „irrationaler Überschwang“ zum Absturz brachte, wollte er damit nicht andeuten, dass die Fed im Begriff war, ihre Geldpolitik zu straffen. Aber die Märkte stürzten trotzdem ab.

Heute ist die Situation noch viel ernster. Die Märkte werden verstehen, dass die Fed unter Druck steht, die Geldpolitik zu straffen, um die steigende Inflation zu zügeln. Daher werden sie noch aufmerksamer auf das kleinste Anzeichen reagieren, dass die Fed das Gelddrucken über einen symbolischen Betrag hinaus drosseln könnte.

Falls und wenn die Fed eine Straffung signalisiert – ob absichtlich oder nicht – wird der Aktienmarkt auf einen Absturz historischen Ausmaßes vorbereitet sein.

Denn die Aktienmarktbewertungen nähern sich den höchsten Niveaus der Geschichte.

Das zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE) für den S&P 500 ist jetzt das zweithöchste, das es je gegeben hat. Und mit seinem aktuellen Wert von 35x ist es weit mehr als doppelt so hoch wie sein langfristiger Medianwert von 15,6x.

Das CAPE-Verhältnis ist ein Bewertungsmaßstab, der die Ertragsschwankungen glättet, indem er die Erträge von zehn Jahren anstatt von einem Jahr zugrunde legt. Aber genau wie das bekanntere KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bedeutet ein hohes CAPE-Verhältnis, dass Aktien teuer sind.

Wie die nachstehende Grafik zeigt, war es in der Geschichte nur einmal höher, nämlich kurz vor dem Platzen der Technologieblase. Jedes Mal, wenn sich die Aktienbewertungen diesen Niveaus näherten, folgte ein größerer Absturz.

Eine von Warren Buffetts bevorzugten Marktbewertungskennzahlen ist das Verhältnis der gesamten Marktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt. Je höher es ist, desto teurer ist der Aktienmarkt.

Und im Moment scheint er extrem überbewertet zu sein. Er hat ein Allzeithoch erreicht.

Mit 186 % ist er über 40 % höher als auf dem Höhepunkt der Dot-Com-Blase, dem zweithöchsten Wert aller Zeiten.

Wir alle wissen, was dann geschah. Die Dot-Com-Blase platzte und löste einen der schlimmsten Börsencrashs der Geschichte aus. Leider wird der kommende Absturz noch viel größer ausfallen.

Ich denke, dass dieses Verhältnis in der Folgezeit nicht nur seinen historischen Mittelwert von etwa 86 % (siehe gestrichelte Linie oben) erreichen, sondern sogar darunter fallen wird. Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, geschah dasselbe nach dem Platzen der Dot-Com- und Immobilienblase.

Das bedeutet, dass der Aktienmarkt von hier aus noch viel Spielraum nach unten hat.

Die folgende Tabelle zeigt die sechs schlimmsten Episoden in der Geschichte des US-Aktienmarktes.

Die Krise, die in den kommenden Monaten auf der Speisekarte steht, könnte weitaus schlimmer sein als jede dieser Krisen.

Denken Sie daran, dass das rücksichtslose Gelddrucken der Fed die heutige Wirtschaft weitaus drastischer verzerrt hat als in den 1920er Jahren, während der Dot-Com- oder Immobilienblase oder in jeder anderen Periode der Geschichte. Daher erwarte ich, dass der daraus resultierende Börsencrash noch viel größer sein wird.

