75 Prozent der Banken werden in den nächsten drei Jahren Biometrie auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI) einsetzen

Kenne deinen Algorithmus: Future Identity Bericht unterstreicht die Bedeutung biometrischer Grundlagen

Future Identity hat seinen neuesten digitalen Bericht veröffentlicht, der sich mit den „hohen Kosten billiger Biometrie“ befasst. Darin wird argumentiert, dass die Wahl des richtigen Identitäts-Technologiepartners für Banken einen wesentlichen Unterschied ausmachen kann.

Das Dokument fasst Fallstudien über Banken zusammen, die die biometrischen Technologien von Innovatrics einsetzen.

Future Identity beginnt mit der Feststellung, dass 75 Prozent der Banken in den nächsten drei Jahren Biometrie auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI) einsetzen oder dies planen.

Aus diesem Grund hat die Entwicklung solcher Technologien in jüngster Zeit große Fortschritte gemacht, was auch durch die jüngsten Daten von Future Market Insight (FMI) unterstrichen wird, die darauf hindeuten, dass der Markt für Identitätsüberprüfung bis 2032 einen Wert von fast 40 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wobei die Biometrie an der Spitze dieses Wachstums steht. Diese Prognose entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von fast 15 Prozent, ausgehend von geschätzten 8,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Dem Bericht zufolge hat die Biometriebranche in letzter Zeit ein schnelles Wachstum erlebt.

„Hunderte von scheinbar ähnlichen Lösungen sind auf dem Markt, aber eine überstürzte Einführung ohne vollständiges Verständnis und Bewertung der Technologie könnte katastrophale Folgen haben“, heißt es in dem Dokument.

Um die Aussagekraft biometrischer Lösungen im Bankwesen zu beurteilen, wurden in dem Bericht verschiedene Anwendungsfälle analysiert, darunter auch Aussagen von Führungskräften der Erste Bank, der Tatra Banka und von Home Credit.

„Wie diese Sammlung von Erfahrungen zeigt, war die Auswahl des richtigen Identitätspartners ein entscheidender Schritt, um [diese Unternehmen] in die Lage zu versetzen, ihre strategischen Ziele zu erreichen“, erklärt Innovatrics‘ DOT Business Unit Director Daniel Ferak.

„Anbieter, die eine eigene Technologie entwickeln, die von unabhängigen Labors getestet wurde und sich in unzähligen Projekten bewährt hat, können nicht nur eine großartige Technologie anbieten, sondern auch einen vertrauenswürdigen Partner, der über das Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um sie durch den gesamten Prozess der Einführung zu begleiten.“

Donal Greene, CEO von Trustmatic, wiederholte den Standpunkt von Ferak in einem LinkedIn-Post, nachdem er mit Future Identity an dem Bericht zusammengearbeitet hatte.

„Die Wahrheit über die Biometriebranche ist, dass es nur eine relativ kleine Anzahl von hervorragenden Anbietern gibt. Daneben gibt es eine große Anzahl von Anbietern von Identitätsüberprüfungen, die sehr wenig Transparenz in Bezug auf ihre biometrische Kerntechnologie bieten.

Dem Geschäftsführer zufolge bieten viele dieser Anbieter unbewährte, ungetestete oder quelloffene biometrische Verfahren an.

„Dies stellt ein großes Risiko für Unternehmen dar, was schlechte Leistung, geringe Genauigkeit, demografische Verzerrungen usw. angeht.

„KYA (Know Your Algorithm) ist genauso wichtig wie KYC (Know Your Customer)“, so Greene abschließend. Dieser Gedanke wurde auch in einem NIST-Bericht vorgeschlagen und von Patrick Grother in einem Gespräch mit Biometric Update im Jahr 2020 hervorgehoben.

Um diesen Risiken zu begegnen, ist es wichtig, die Grenzen, die Qualität und die Fairness einer Verifizierungstechnologie vollständig zu bewerten, bevor man investiert, so Laura Camplisson, Future Identity Portfolio Lead bei VC Innovations.

„Durch die Implementierung präziser, zweckmäßiger Lösungen von einem seriösen Anbieter haben diese führenden Finanzinstitute und Integratoren die Kosten für schlechte KI weit hinter sich gelassen.“