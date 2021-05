„Es gibt keine Sicherheit mehr in Kolumbien. Als indigene Person ist man verwundbar“

Indigene Gemeinschaften verlassen Cali und kehren zurück in ihre Gebiete. Regionalrat ethnischer Minderheiten lehnt Verhandlungen des Streikkomitees mit der Regierung ab. Der Protest geht weiter

Nachdem die Mobilisierung indigener Gruppen in Cali, dem Epizentrum der Proteste, mehr als 120 Verletzte verzeichnete, erklärte die Koordinatorin des indigenen Regionalrats des Caucas (Cric), Aida Quilcué, am Dienstag die Rückkehr der Mobilisierung in ihre Ursprungsregionen. Sie begründete das Verlassen der Stadt nicht nur mit den gewalttätigen Zusammenstößen: „Was uns nach Cali gebracht hat, war die Ermordung von Jugendlichen an den