Das US-Militär betreibt ein riesiges Netzwerk von Soldaten, Zivilisten, und Auftragnehmer, die es für geheime Missionen sowohl im Inland und im Ausland verwendet, Newsweek hat behauptet,, fügte hinzu, dass die Kraft auch soziale Medien manipuliert.

Nach einer zweijährigen Untersuchung berichtete das Blatt, dass die Undercover-Armee aus rund 60.000 Personen besteht, von denen viele gefälschte Identitäten verwenden, um ihre Aufträge auszuführen. Die Agenten des Pentagons operieren im realen Leben und online, wobei einige sogar in private Unternehmen und bekannte Firmen eingebettet sind.

Das massive Programm, inoffiziell als „Signaturreduzierung“ bekannt, ist Berichten zufolge zehnmal so groß wie der Geheimdienst der CIA und damit die „größte Undercover-Truppe, die die Welt je gesehen hat“, so Newsweek. Aber das wahre Ausmaß und der Umfang der Schattenarmee bleibt ein streng gehütetes Geheimnis. Niemand kennt die Gesamtgröße des Programms, und der Kongress hat nie eine Anhörung über die zunehmende Abhängigkeit des Militärs von der Signaturreduzierung abgehalten. Es scheint sehr wenig oder keine Transparenz in Bezug auf die massive klandestine militärische Kraft, auch als seine weitere Entwicklung „Herausforderungen US-Gesetze, die Genfer Konventionen, den Code of Military Conduct, und grundlegende Rechenschaftspflicht“, so das Newsweek.

Ungefähr die Hälfte der Truppe zur Reduzierung der Unterschrift soll aus Spezialeinsatzkräften bestehen, die Terroristen in Kriegsgebieten jagen und in „uneingestandenen Krisenherden“ wie Nordkorea und Iran arbeiten. Militärische Nachrichtenspezialisten machen angeblich den zweitgrößten Teil der geheimen Armee aus.

Die am schnellsten wachsende Gruppe innerhalb der Geheimarmee des Pentagons operiert jedoch ausschließlich online. Diese „Cyber-Kämpfer“ nehmen gefälschte Identitäten an, um Informationen zu sammeln und im Internet nach „öffentlich zugänglichen Informationen“ zu suchen. Angeblich nehmen sie sogar an „Kampagnen zur Beeinflussung und Manipulation sozialer Medien“ teil. Hunderte dieser schattenhaften Tastaturkrieger sind Mitarbeiter der National Security Agency, berichtete Newsweek.

Nach Angaben des Blattes stützt sich das Netzwerk auf 130 private Unternehmen und Dutzende von wenig bekannten und geheimen Regierungsstellen, um seine Operationen zu unterstützen. Die Unternehmen, die alles tun, von der Fälschung von Dokumenten bis zur Erstellung von Verkleidungen, machen zusammen über 900 Millionen Dollar jährlich, um die Finanzierung der geheimen Armee zu helfen.

Während die Agenten des Pentagons in der Regel unter dem Radar bleiben, behauptet Newsweek, es gibt mehrere Fälle, in denen ihre Abdeckungen enttarnt wurden. Ein solcher Vorfall ereignete sich im 2013 als ein amerikanischer „Diplomat“ Ryan Fogle, der in Russland verhaftet wurde, während er angeblich versucht, einen Doppelagenten zu rekrutieren. Der Fall fand ein breites Medienecho und löste erheblichen Spott aus, da Fogle im Besitz von scheinbar veralteten Spionageutensilien war, darunter Perücken, Sonnenbrillen, eine Moskauer Straßenkarte, ein Kompass sowie ein altes Nokia-Telefon. Ein Experte, der mit Newsweek sprach, sagte jedoch, dass sich hinter dem Telefon wahrscheinlich ein hoch entwickeltes Kommunikationsgerät verbarg.