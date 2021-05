Der begünstigte Antsemitismus

Am Wochenende fanden mehrere Solidaritätskundgebungen für Israel und für die Juden in Deutschland statt, über die kaum berichtet wird. Dagegen findet in den Medien der migrantisch-muslimische Mob, unterstützt von linksextremistischen Kräften, der seinen Hass auf Israel und auf Juden ungestört auf deutschen Straßen ausleben konnte, Beachtung. Konkret: Am 15. Mai verlor in Berlin-Neukölln (Sonnenallee) die Berliner Polizei die Kontrolle und schaffte es über Stunden nicht, die Auflösung einer Demonstration durchzusetzen. Polizei und Journalisten wurden massiv vom muslimischen Mob mit Steinen, Glasflaschen und Böllern attackiert. Nach Festnahme von Demonstrationsteilnehmern wurden wiederholt Gefangenenbefreiungen versucht, indem die Polizisten eingekreist und so attackiert wurden. Etwa 90 Polizisten wurden verletzt und ca. 15 Journalisten wurden aggressiv angegangen, z. B. gezielt mit Böllern beworfen.

Es geht nicht darum, dass Juden in Deutschland zu Unrecht für die Politik Netanyahus verantwortlich gemacht werden. Es geht darum, dass die deutsche Regierung und Gesellschaft klar erkennt und