Es gibt noch Hoffnung

Paul Craig Roberts

Gelegentlich erhalte ich eine Nachricht von einem Leser, der meine Analysen seit Jahren liest und überzeugt ist, dass das, was wir als westliche Zivilisation kennen, zusammengebrochen ist, der aber Hoffnung hat. Was können wir tun, um unsere Zivilisation, unsere Integrität, unsere Moral und unseren Respekt vor der Wahrheit wiederzuerlangen?

Ich bin überzeugt, dass nichts getan werden kann, wenn die Menschen sich ihrer Notlage nicht bewusst sind. Meine Aufgabe ist es, Bewusstsein zu schaffen. Es kann nichts getan werden, solange die Menschen nicht nach Bewusstsein streben und sich dessen bewusst werden. Solange die Medien und die offiziellen Narrative die Menschen in der Matrix halten, kann nichts getan werden. Filme wie V for Vendetta und The Matrix haben das deutlich gemacht.

Aber heute habe ich eine gute Nachricht. Nach einem Gespräch mit einem Freund kann ich Ihnen heute sagen, dass die Hoffnung im Zusammenbruch des Systems liegt. Da jeder Aspekt des Systems korrupt ist, ist der Zusammenbruch das Korrektiv. Die herrschenden Eliten haben sich verrechnet. Indem sie den Zusammenbruch herbeiführen, bringen sie ihre eigene Macht zum Einsturz.

Der Zusammenbruch führt zu einem Reset, nicht des Weltwirtschaftsforums, sondern des Volkes. Das Volk ist in der Überzahl, nicht die Eliten, die durch Kämpfe untereinander geschwächt sind. In dem Maße, wie ihre Macht durch ihre Fehleinschätzungen schrumpft, schrumpft auch ihre Macht. Die Eliten wissen das, und deshalb versuchen sie, uns mit „Impfstoffen“, „Pandemien“ und der Zerstörung unserer Lebensmittelversorgung im Namen der „Rettung des Planeten vor der globalen Erwärmung“ umzubringen.

Der einzige Weg für die Menschen, den Planeten Erde zu zerstören, ist ein Atomkrieg, der das Ziel von US-Neokonservativen wie Robert Kagan und Victoria Nuland zu sein scheint.

Warum besteht Hoffnung im Zusammenbruch des akkumulierten Bösen?

Weil er die Tagesordnung klärt.

Was können wir tun, um den Kollaps zu überleben? Uns bewaffnen. Bilden wir Organisationen der Familie, der Freunde, der Gemeinde, des Bezirks und erheben wir sie zu nationalen Allianzen gegen die antiamerikanischen Erwachten, die antiamerikanischen Neokonservativen, die antiamerikanischen Demokraten und unseren tödlichen antiamerikanischen Feind in Washington, der 1935 von Albert Jay Nock in seinem Buch Unser Feind, der Staat beschrieben wurde. Die Sezession der roten Staaten ist möglich.

Wie in Robert Heinleins Roman Die Puppenspieler sind es die blauen Staaten, die mit antiamerikanischem Hass infiziert sind. Diese Staaten sind für die Amerikaner ein viel gefährlicherer Feind als die Russen, die Chinesen, die Iraner, die Hamas und die Huthis im Jemen.

Dennoch hören wir von den Hurenmedien nichts über die wirkliche Bedrohung, sondern nur über die erfundene Bedrohung Amerikas durch die erklärten Feinde der Expansion des zionistischen Israels vom Nil bis zum Euphrat.

Mit Ausnahme der Huthis und der Hamas sind die muslimischen Führer zu zufrieden damit, Bestechungsgelder aus Washington anzunehmen, um etwas gegen den amerikanisch-israelischen Völkermord an den Palästinensern zu unternehmen. Ein Großteil der Führer der muslimischen Welt könnte zusammen mit dem zionistischen Israel und dem Westen auf der Anklagebank des Internationalen Gerichtshofs sitzen.

Eine Folge der Entfremdung zwischen den muslimischen Völkern und den muslimischen Führern könnte der Zusammenbruch der amerikanischen und israelischen Macht im Nahen Osten sein. Die arabische Macht ist schon vor langer Zeit zusammengebrochen. Aber der amerikanischen Macht ist es nicht gelungen, ihren Platz einzunehmen. Nach zwanzigjährigem Kampf wurde die amerikanische „Supermacht“ besiegt und von ein paar tausend leicht bewaffneten Taliban aus Afghanistan vertrieben, die nun wieder das Land beherrschen, genau wie in Vietnam, wo die endlosen amerikanischen Bombenangriffe nur den Sieg des Vietcong sicherten. Die Huthis und die Iraner werden wahrscheinlich die Seewege in dem angegriffenen Gebiet kontrollieren, nicht Washington, es sei denn, die Huthis und die Iraner lassen sich bestechen.

Nichts davon funktioniert für die antiamerikanische, anti-nationale, anti-nationale Souveränität, anti-nationale Grenzen, anti-weiße Zivilisation der herrschenden Elite in Washington, die „Vielfalt“ und „Multikulturalismus“ benutzt, um eine Nation und ihre Kultur zu zerstören. Die herrschenden anti-westlichen weißen Eliten hassen Amerika, nationale Souveränität und menschliche Freiheit weit mehr als ihre selbst gewählten ausländischen Feinde, die sie aus Gründen des Profits und der Kontrolle ausgewählt haben. Die US-Verfassung steht ihrer Diktatur mehr im Weg als ihre selbst ernannten Feinde.