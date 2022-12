Es ging immer um Kontrolle

Anfang März 2020 war ich misstrauisch gegenüber der Hysterie um Covid und beschloss, erst einmal abzuwarten. Damals hatte ich den Eindruck, dass ich ein frei geborener Bürger mit einer Reihe von unveräußerlichen Rechten bin, zu denen auch die Hoheit über meine körperlichen Entscheidungen gehört.

Als also das Gerede über neue Impfstoffe aufkam, beschloss ich erneut, abzuwarten und zu sehen, ob die Impfstoffe wirklich das sind, was sie zu sein versprachen. Das war damals und ist auch heute noch eine völlig vernünftige Haltung, ungeachtet des Geschreis der Medien und der Twitter-Hunde. Ich hatte nicht erwartet, dass es sich eher als „abwarten und sehen, wie sehr die Sache aus dem Ruder läuft“ herausstellen würde.

Abwarten, wie die Regierung Unternehmen zwangsweise schließen wird

Warten Sie ab, wie Behandlungen unterdrückt werden

Abwarten, wie die Hysterie die Medien erobert

Warten Sie ab, wie die gesunde Bevölkerung unter Hausarrest gestellt wird

Warten Sie ab, wie die Polizei auf Demonstranten schießen wird

Warten Sie ab, wie eine schwangere Mutter wegen eines Facebook-Posts verhaftet wird

Abwarten und sehen, wie die medizinische Versorgung über die Staatsgrenzen hinweg verweigert wird

Abwarten, wie die „Abwartenden“ dämonisiert werden

Warten Sie ab, wie Familie und Freunde ihre Lieben verraten werden

Nun, ich habe lange genug gewartet und ich habe mehr als genug gesehen. Glücklicherweise sind die schlimmsten und gewalttätigsten Exzesse vorerst abgeklungen, wenn man von dem anhaltenden Gemetzel der kurz- und langfristigen Impfschäden absieht. Der Blitzkrieg der Verbote und Impfvorschriften hat zwar noch seine Spuren hinterlassen, aber im Großen und Ganzen hat man das Gefühl, dass ein unruhiger Frieden – oder vielleicht ein Scheinkrieg – über uns hereingebrochen ist.

Natürlich gibt es immer noch eine große Menge an Covid-Pantomime.

Beispiel A: In einer Fernsehnachrichtensendung wurde kürzlich ein Verkehrsunfallopfer gezeigt, das mit einer Maske eine Reha-Maßnahme durchführte und dann fröhlich ohne Maske mit dem Reporter plauderte, der ebenfalls keine Maske trug. Wenn er sich Sorgen um Covid gemacht hätte, hätte er die Maske während des Interviews aufbehalten, oder wenn er sich keine Sorgen gemacht hätte, hätte er sie während der Reha nicht getragen. Anscheinend kann man heutzutage beides haben, solange man nicht zu viel darüber nachdenkt.

Beweisstück B: Letztes Jahr wurden Cricket-Teams in der BBL dezimiert, wenn einer der Spieler positiv getestet wurde und andere „enge Kontakte“ hatten. Die Schiedsrichter weigerten sich aus Angst vor dem scharfen Husten, die Kappe oder die Sonnenbrille eines Bowlers zu tragen. Gestern Abend spielten zwei Spieler einer Mannschaft, obwohl sie nicht nur positiv getestet wurden, sondern sich auch unwohl fühlten. Wenn es keine praktische Veränderung gibt, wenn ein Spieler Covid hat, warum müssen wir dann davon wissen?

Antwort: Müssen wir nicht, aber es ist normal geworden, den privaten Gesundheitszustand von Spielern offenzulegen, so wie es heute normal ist, jedem jede Art von detaillierten persönlichen Gesundheitsfragen zu stellen, die die gruseligen Fetische des Fragestellers befriedigen. Während die Fitness von Spielern für Sportfans schon immer von Interesse war, vorwiegend für diejenigen, die gerne wetten, wurden Krankheiten früher formelhaft behandelt, z. B. mit „Spieler X spielt heute Abend wegen Krankheit nicht“. Weitere Details sind nicht erforderlich.

Beweisstück C: Das Gedenkkonzert für den Aborigine-Sänger Archie Roach beinhaltete eine „Rauchzeremonie“ vor dem Konzert, bei der in einer Nachrichtensendung eine Frau gezeigt wurde, die durch den zeremoniellen Rauch tanzte – und dabei eine Maske trug. Bei diesem Beispiel handelt es sich wahrscheinlich weniger um absichtliche Pantomime als vielmehr um echte Irrationalität. Wer sich eine Maske aufsetzt und erwartet, dass sie einen Virus fernhält, aber Rauch hereinlässt, hat sich von seiner Rationalität verabschiedet. Ironischerweise kann die Maske in diesem Fall tatsächlich verhindern, dass größere Rauchpartikel in die Lunge gelangen – was Feuerwehrleute als „Rauchinhalation“ bezeichnen.

Es ist kontraproduktiv, sich über diese Verrücktheiten lustig zu machen – diejenigen, die zu ihrer Zeit noch nicht in der Lage waren, die Ungereimtheiten zu erkennen, werden nicht aufgrund einer witzigen Bemerkung plötzlich das Licht sehen. Die wahrscheinlichste Reaktion ist eine ebenso irrationale und möglicherweise hitzige Verteidigung der Person oder der Regel. In geschätzten Beziehungen ist der einzig vernünftige Weg das studierte Schweigen. Selbst eine hochgezogene Augenbraue vor dem Fernseher kann die Spannung im Raum um ein oder zwei Stufen erhöhen.

Aber diese Ärgernisse über Masken und „Covid-Protokolle“, dieser überstrapazierte Euphemismus für Voodoo-Aberglauben, sind Scharmützel von gestern in einem Krieg, der sich auf andere Schauplätze verlagert hat. Der zentrale Kampf dreht sich um Freiheit und Autonomie. In dem Maße, in dem die Beute der „Masken- und Protokoll“-Übergriffe wieder gegen uns eingesetzt werden kann, wird es umso schwieriger sein, den Kampf um Freiheit und Autonomie zu gewinnen.

Wie können wir uns gegen Bewegungseinschränkungen wehren, wenn wir schon beim Einkaufen mit QR-Scans einverstanden sind? Glauben Sie, dass das nicht passieren kann? Die Stadtverwaltung von Oxford im Vereinigten Königreich führt ein Programm ein, das die Bewohner auf eine von sechs Zonen beschränkt, indem es elektronische Tore an den Straßen und eine begrenzte Anzahl von Fahrten zwischen den Zonen vorsieht.

Wie könnten wir uns gegen eine medizinische Zwangsbehandlung wehren, wenn wir schon einmal zu einer experimentellen Gentherapie übergegangen sind? Wie können wir uns gegen eine programmierbare digitale Währung wehren, wenn wir einmal „kartenpflichtige“ Kassen akzeptiert und uns mit dem Gedanken abgefunden haben, nur noch „lebensnotwendige Dinge“ einzukaufen und einem Polizisten zu erlauben, in unserem Einkaufswagen herumzuwühlen?

Die gesetzgeberischen Hindernisse werden weiterhin mit wenig oder gar keiner Kontrolle in Angriff genommen. Ärzte können jetzt keine Stellungnahmen mehr abgeben, die von den Gesundheitsempfehlungen der Regierung abweichen, ohne die Aberkennung ihrer Zulassung zu riskieren. Pandemische Gesetze, die als Bastarde von Parlamenten geboren wurden, die aufgrund von Notstandsbefugnissen suspendiert wurden, sind nun als permanente Gesetze legitimiert und bedürfen nur noch einer Erklärung, um sie alle wieder in Kraft zu setzen. Digitale Ausweise sind jetzt für alle Firmenchefs obligatorisch, auch für Mütter und Väter, die zufällig Geschäftsführer ihrer eigenen Rentenfonds sind. Gewöhnliche Bürger sind sicherlich die nächsten.

Wie kommt es, dass unsere Gesetzgeber es für angemessen halten, solche Änderungen vorzunehmen? Niemand hat darum gebeten. Wie kommt es, dass sie Briefe und Petitionen ignorieren können? Warum arbeiten sie mit nicht gewählten Globalisten zusammen und schließen Verträge ab, über die wir nicht abstimmen dürfen? Wie kommt es, dass unsere Bürgerrechtsinstitutionen so zahnlos waren? Sie haben nicht einmal ein Wimmern, geschweige denn ein Knurren von sich gegeben. Wie kommt es, dass unsere Berufsverbände und Wirtschaftsvereinigungen so still waren?

Nur einige wenige mutige Menschen haben protestiert. Wie kommt es, dass sich unsere Polizeikräfte so weit erniedrigt haben, dass sie Kinderspielplätze abkleben und ältere Frauen mit Bußgeldern belegen, weil sie auf einer Parkbank sitzen? Wir haben schon lange die Vorstellung aufgegeben, dass die Mainstream-Medien die Behörden zur Rechenschaft ziehen würden.

Letztlich sind die Erklärungen, ob wir sie verstehen oder nicht, ob sie Sinn ergeben oder nicht, nebensächlich. Nichts kann ändern, was geschehen ist. Wie durch ein Wunder können wir vielleicht abwenden, was sie geplant haben, aber es wird ein höllischer Kampf werden.

Früher haben wir uns über die täglichen Fallzahlen aufgeregt, als die Zahl der neuen Fälle pro Tag weniger als 10 betrug; jetzt denken wir kaum noch daran, und es sind Tausende, wenn nicht Zehntausende. Daraus lässt sich nur eine Schlussfolgerung ziehen: Es ging nie um die öffentliche Gesundheit, und es geht auch heute nicht darum. Es ging immer um Kontrolle.