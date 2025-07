Es hätte nicht so lange dauern dürfen, bis Mainstream-Stimmen anfangen, über Gaza zu sprechen

Während westliche Experten, Politiker und Prominente nach zwei Jahren des Schweigens plötzlich dazu übergehen, Israels völkermörderische Gräueltaten anzuprangern, ist es schwer zu glauben, dass uns noch vor wenigen Wochen gesagt wurde, „Tod den IDF“ zu sagen sei ein Hassverbrechen.

Caitlin Johnstone

Israels führende Menschenrechtsgruppe B’Tselem hat endlich erklärt, dass Israel einen Völkermord begeht, wie auch die in Israel ansässigen Physicians for Human Rights. Die israelischen Organisationen schließen sich mit ihrer Schlussfolgerung Amnesty International, Human Rights Watch, UN-Menschenrechtsexperten und der überwältigenden Mehrheit der führenden Autoritäten zum Thema Völkermord an.

Die Debatte ist vorbei. Die Israel-Apologeten haben verloren. Und wir sehen, wie sich dies im Mainstream-Diskurs widerspiegelt.

Pop-Megastar Ariana Grande hat begonnen, sich zur Unterstützung des Gazastreifens zu äußern, indem sie ihren Followern in den sozialen Medien mitteilte, dass „das Verhungern von Menschen eine rote Linie ist“. Das ist eine neue Grenze. Der Widerstand gegen Israels Völkermord ist jetzt so weit verbreitet wie nie zuvor.

MSNBC brachte gerade einen Beitrag mit dem Titel „Israel lässt Gaza verhungern. And the U.S. is complicit.„, mit einem Beitrag von Morning Joe, der die Massengräueltaten anprangert und sich vehement für Israel einsetzt. Wolf Blitzer von CNN, selbst ein ehemaliger AIPAC-Mitarbeiter, hat eine Kehrtwende vollzogen und wirft Israel nun in der Sendung wegen seiner absichtlich herbeigeführten Hungerkampagne über die grünen Kleeblätter. Die New York Times hat endlich ihre Phobie vor dem G-Wort überwunden und einen Meinungsartikel mit dem Titel „Ich bin ein Völkermordforscher. I Know It When I See It.„.

Wir sehen jetzt, wie notorisch zionistische Sumpfmonster in der Demokratischen Partei wie Barack Obama, Hakeem Jeffries, Cory Booker und Amy Klobuchar ihren Ton ändern und Netanjahu und Trump für ihr gemeinsames Völkermordprojekt im Gazastreifen angreifen, wobei auch einige von der Rechten wie Marjorie Taylor Greene immer energischer zurückschlagen.

Während westliche Experten, Politiker und Prominente nach zwei Jahren des Schweigens plötzlich dazu übergehen, Israels völkermörderische Gräueltaten anzuprangern, ist es schwer zu glauben, dass uns noch vor wenigen Wochen gesagt wurde, „Tod den IDF“ zu sagen sei ein Hassverbrechen.

Die Menschen, die diesen Völkermord von Anfang an mitverfolgt haben, haben sich die ganze Zeit gefragt: Was wird es brauchen? Was wird nötig sein, damit unsere Gesellschaft aufhört, durch sinnlose Trivialitäten und fade Ablenkungen zu schlafwandeln und anfängt, sich dem Holocaust unserer Zeit zu widersetzen?

Es war nicht genug, militärische Sprengstoffe auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder regnen zu lassen.

Kinder lebendig zu verbrennen war nicht genug.

Die systematische Zerstörung der gesamten Gesundheitsinfrastruktur im Gazastreifen – bis hin zum Eindringen in die angegriffenen Krankenhäuser und der Zerstörung einzelner medizinischer Geräte – war nicht genug.

Die Ermordung von mehr Journalisten als in beiden Weltkriegen plus dem US-Bürgerkrieg, dem Koreakrieg, dem Vietnamkrieg, den Jugoslawienkriegen, dem Krieg in Afghanistan und dem laufenden Krieg in der Ukraine war nicht genug.

Die systematische Vergewaltigung und Folter von Gefangenen war nicht genug.

Nach Monaten des Schweigens wurde Obama beschämt und sagte nun endlich etwas zur israelischen Auschwitz-Terroristen-Aktion im Gazastreifen. Seine Aussage war wahrhaftig Obama-artig, da sie weichgespült und mit kalter, kalkulierter Distanz vorgetragen wurde.

After months of silence, Obama has been shamed into finally saying something about Israel’s Auschwitizing of Gaza



His statement was truly Obama-esque, in that it was milquetoast and delivered with cold, calculated detachment https://t.co/jAVBHC5ffr — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) July 27, 2025

Es reichte nicht aus, dass IDF-Soldaten routinemäßig Fotos und Videos von sich selbst verbreiteten, auf denen sie spöttisch die Kleidung toter und vertriebener palästinensischer Frauen trugen und mit dem Spielzeug toter und vertriebener palästinensischer Kinder spielten.

Israelische Beamte, die offen völkermörderische Absichten gegenüber den Menschen in Gaza äußern, waren nicht genug.

Der US-Präsident und der israelische Premierminister, die offen ihr Ziel der vollständigen ethnischen Säuberung eines palästinensischen Gebietes erklärten, waren nicht genug.

An Palästinensern wie Versuchskaninchen in einem Labor zu testen, war nicht genug.

Zahllose Zivilisten langsam ersticken oder an Dehydrierung sterben zu lassen, eingeschlossen unter den Trümmern bombardierter Gebäude, war nicht genug.

Ein KI-System zu entwickeln, das sicherstellt, dass mutmaßliche Hamas-Kämpfer bombardiert werden, wenn sie mit ihren Kindern zu Hause sind, und es „Wo ist Daddy“ zu nennen, war nicht genug.

Palästinenser als menschliche Schutzschilde zu benutzen war nicht genug.

Verletzte Zivilisten lebendig mit Bulldozern zu begraben, war nicht genug.

Wenn man sieht, wie der extrem zionistische Sender CNN Israel vier Minuten lang so heftig auf die Schippe nimmt, weiß man, dass die Situation viel schlimmer ist, als man denkt.

When you see extremely Zionist CNN is literally cooking Israel so hard for straight 4 minutes you know that the situtation is far worse than what you know pic.twitter.com/JzhGuC0HTB — Furkan Gözükara (@GozukaraFurkan) July 26, 2025

Das Zugeständnis der IDF, einen beliebten Telegram-Kanal namens „72 Virgins“ zu betreiben, der extrem blutige und sadistische Snuff-Filme von Menschen in Gaza, die von israelischen Streitkräften abgeschlachtet werden, veröffentlichte, war nicht genug.

Scharfschützen der IDF, die im gesamten Gazastreifen routinemäßig Kinder in den Kopf und in die Brust schießen, waren nicht genug.

Die IDF, die nachts Drohnen fliegen lässt, die die Geräusche weinender Babys abspielen, um versteckte Zivilisten herauszulocken und sie zu ermorden, war nicht genug.

Es reichte nicht aus, dass die IDF-Truppen der israelischen Presse erzählten, dass ihnen befohlen wurde, verhungernde Zivilisten zu massakrieren, die in Hilfslagern Nahrung suchten.

Es reichte nicht aus, dass israelische Scharfschützen auf verschiedene Körperteile von hungernden Zivilisten an bestimmten Tagen zielten – Tag der Beine, Tag des Kopfes, Tag der Genitalien usw.

Die rechtsextremen israelischen Bürger, die Blockaden errichteten, um Hilfslieferwagen an der Einfahrt in den Gazastreifen zu hindern, während sie Partys und Barbecues an den Blockadeorten feierten, waren nicht genug.

Es reichte nicht aus, Lügen und Propaganda zu benutzen, um das Hilfssystem zu demontieren, das lebenswichtige Lebensmittel und lebenserhaltende Güter nach Gaza bringt, um es durch eine US-/Israel-Operation zu ersetzen, bei der Hilfesuchende jeden Tag massakriert werden.

Es war nicht genug, den Gazastreifen 22 Monate lang mit einem Belagerungskrieg absichtlich auszuhungern.

Aber jetzt, wo der Hunger einen kritischen Punkt erreicht hat und die Todesfälle durch Unterernährung in die Höhe schießen, jetzt, wo Bilder von toten, skelettierten Kindern unsere Bildschirme füllen, jetzt, wo die Schäden an Organen und Gehirnen durch den Hunger in vielen Fällen irreversibel sein werden – jetzt ist es genug.

Das war offenbar die Devise. Das ist das, was das westliche Mainstream-Bewusstsein als zu viel empfunden hat. Bis zu dieser Linie war alles in Ordnung, aber jetzt ist es nicht mehr in Ordnung.

Und das Töten geht immer noch weiter. Das plötzliche Erwachen des Bewusstseins hat sich noch nicht in irgendwelchen materiellen Aktionen oder Veränderungen niedergeschlagen. Wäre es im Oktober oder November 2023 gekommen, wie es hätte sein sollen, würden wir jetzt vielleicht sehen, wie sich die Opposition in der Rettung des Gazastreifens niederschlägt, aber das Licht ist gerade erst angegangen worden. Es ist nicht einmal garantiert, dass diejenigen, die sich zu Wort melden, dies auch weiterhin tun werden.

Hallo, ich bin ein nordamerikanischer Journalist und Meinungskolumnist. Seit 18 Monaten korrigiert mein verdammter Computer automatisch all meine Texte und Beiträge so, dass es heißt, was in Gaza passiert, sei „kompliziert, aber notwendig“. Was ich eigentlich sagen wollte, ist: Es ist schlimm. Danke.

Hello I am a North American journalist and op Ed writer. For the last 18 months my dang computer has been auto correcting all of my writing and posts to say that what’s happening in Gaza is complicated but necessary. What I actually meant is that it’s bad. Thank you — Boeckner (@d_boeckner) July 26, 2025

Ich bin froh, dass die Menschen aufwachen und die grausame Realität dieses Albtraums erkennen. Ich bin jeder einzelnen einflussreichen Stimme dankbar, die ihre Plattform nutzt, um sich zu Wort zu melden, selbst zu diesem späten Zeitpunkt. Das bin ich wirklich.

Aber ich denke auch, dass wir uns als Gesellschaft gerade jetzt sehr genau und sehr unangenehm anschauen müssen. Wenn all diese monströsen Übergriffe in den letzten zwei Jahren für uns tolerierbar waren, dann ist etwas zutiefst krank an unserer Zivilisation.

Wir leben nicht richtig. Wir denken nicht richtig. Wir fühlen nicht richtig. Wir sind verzerrt und verdreht. Die Informationen, die wir konsumieren, und die Normen, auf die wir konditioniert wurden, haben unsere Seelen korrumpiert.

Wir sind zu etwas Schlechtem gemacht worden. Etwas Hässliches. Etwas Schändliches. Etwas, das wir nach Kräften ändern müssen.

Wir müssen uns von dem befreien, was wir geworden sind. Wir müssen uns tief und radikal in etwas verwandeln, das so etwas nie wieder zulassen kann.

Ich weiß es zu schätzen, dass sich alle Prominenten zu Gaza äußern, aber warum jetzt, alle auf einmal, zur gleichen Zeit?

I appreciate all of the celebrities speaking out about Gaza but why now, all at once, at the same time? — Monica💚🍉 (@BlakPantherBabe) July 28, 2025

So wie die Dinge sind, funktioniert es eindeutig nicht. Die gängige Weltanschauung ist eindeutig eine Lüge. Alles, was man uns über unsere Gesellschaft, unsere Nation, unsere Regierung und unsere Welt zu glauben gelehrt hat, war eindeutig falsch.

Wir müssen uns durch die kognitive Dissonanz kämpfen, um zu erkennen, dass unsere gesamte Art, die Dinge als Kollektiv zu betrachten, gescheitert ist, und wir müssen eine neue Art des Seins finden.

Andernfalls werden wir immer wieder mit immer schrecklicheren Erinnerungen an das, was wir uns erlaubt haben zu werden, konfrontiert werden.

Die Lektionen werden sich wiederholen, bis sie gelernt sind.

Wir sollten besser anfangen, sie zu lernen.