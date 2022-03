Denkt daran, Leute, wenn Biden über die Neue Weltordnung spricht, ist das nur einer dieser liebenswerten Momente der Demenz, wie wenn man den Opa um 3 Uhr morgens in seinen Hausschuhen auf der Straße findet.

Es hat nichts mit dem ganzen verschwörungstheoretischen Unsinn über die neue Weltordnung zu tun.

Wenn Klaus Schwab sich wie der klingonische Botschafter in einer Star-Trek-Folge verkleidet und davon spricht, dass es wünschenswert ist, die Welt zu entvölkern, dann ist das nur eine liebenswerte Marotte und überhaupt nicht besorgniserregend, dass dieser Mann einer der mächtigsten politischen Institutionen auf dem ganzen Planeten vorsteht.

Wenn die Bank of England an einer vollständig digitalen Währung forscht, die ein System beinhaltet, bei dem die Bank und die Regierung entscheiden, ob sie jeden Ihrer Käufe genehmigen oder Ihnen den Kauf von Dingen verweigern, die sie für unverantwortlich halten, denken Sie daran, dass dies nichts mit all dem verschwörungstheoretischen Unsinn über eine Neue Weltordnung zu tun hat, in der Sie nichts besitzen und glücklich sein werden.

Denken Sie daran, wenn der WEF teure Propaganda produziert, die besagt, dass Sie nichts besitzen und glücklich sein werden, hat das nichts damit zu tun, dass Sie nichts besitzen und unglücklich sind, oder mit diesen absurden Verschwörungstheorien über eine Neue Weltordnung, in der Sie nichts besitzen.

Wenn jede westliche Regierung Gesetze entwirft und verabschiedet, die friedliche Proteste gegen Maßnahmen und Politiken der Neuen Weltordnung verhindern und die es diesen Regierungen erlauben, Ihr Vermögen zu beschlagnahmen, Ihre Bankkonten einzufrieren und Sie für das Hupen ins Gefängnis zu stecken, denken Sie daran, dass das nichts mit dieser lächerlichen Verschwörungstheorie über eine Neue Weltordnung zu tun hat, in der alle alten demokratischen Normen hinweggefegt wurden.

Wenn alle Medien und alle westlichen Regierungen sich verschwören, um zu ignorieren, dass der Sohn eines Präsidenten einen Laptop voller Kindersexbilder, Beweise für millionenschwere Korruption, an der der Kandidat und ausländische Mächte beteiligt sind, und beunruhigende Beweise für inzestuösen Kindesmissbrauch an einem 14-jährigen Mitglied der Familie des Kandidaten besitzt, dann denken Sie daran, dass dies für eine freie Presse und eine voll funktionierende Demokratie völlig normal ist und nichts mit einer Neuen Weltordnung zu tun hat, in der die Führer nicht gewählt, sondern ausgewählt werden.

Denken Sie daran, wenn alte Damen von Polizisten niedergestreckt werden und Menschen, die nichts weiter getan haben, als ein öffentliches Gebäude zu betreten und den falschen politischen Kandidaten zu unterstützen, inhaftiert und über ein Jahr lang gefoltert werden – das sind Dinge, die in der freien Welt ständig passieren und nicht im Geringsten mit einer neuen Weltordnung zu tun haben, in der niemand, der das Sagen hat, auch nur im Geringsten für seine Handlungen verantwortlich ist, egal wie kriminell sie sind.

Denken Sie daran, wenn Sie ständigen psychologischen Kampagnen ausgesetzt sind, die Sie in der einen Minute dazu bringen, Ihren Nachbarn zu hassen, weil er eine gefährliche experimentelle Behandlung ablehnt, und in der nächsten Minute tote russische Komponisten auszuladen, dann ist das alles vollkommen rational und vernünftig und überhaupt nicht die Art von Dingen, die manipulative Psychopathen der Neuen Weltordnung tun würden, um Sie ständig zu belästigen, zu verängstigen und abzulenken, während Ihnen Ihre Grundrechte und -freiheiten schrittweise genommen werden.

Wenn alles, egal wie verheerend, skandalös und wahrheitsgemäß, als Fehlinformation abgestempelt und von allen sozialen Medien, allen Nachrichtensendungen, allen Fernsehsendern, allen Radiosendern und allen öffentlichen Kommunikationsmitteln blockiert werden kann, so dass eine Debatte über oder eine Untersuchung von Verbrechen durch die Verantwortlichen unmöglich ist, denken Sie daran, stolz darauf zu sein, dass Sie Teil der Freien Welt sind und nicht einer repressiven Tyrannei wie Russland, wo genau das Gleiche passiert, nur mit anderen Nachrichten.

Denken Sie daran: Wenn ein hochrangiger ukrainischer Politiker sagt, er kämpfe für eine neue Weltordnung, dann hat das nichts mit der neuen Weltordnung der absurden Verschwörungstheorie zu tun, sondern mit einer ganz anderen und gesunden neuen Weltordnung, die nur Demokratie und Frieden bedeutet. So wie die Alte Weltordnung.