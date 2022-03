Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes erklärt, dass als Nächstes der „totale Guerillakrieg“ bevorsteht

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanov, drohte, mit denen von Russland besetzten Gebieten, mit einem totalen „Guerillakrieg“. Er warnte auch davor, dass Moskau versuche, sein Land in einen geteilten Staat zu spalten.

Budanow sagte, die Ukraine bereite einen Guerillakrieg in allen Gebieten vor, die Russland weiterhin kontrolliere. „Die Saison einer totalen ukrainischen Guerillasafari wird bald beginnen“, sagte er.

Die Erklärung des Geheimdienstchefs kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA für Milliardenbeträge aufstandsähnliche Waffen in der Ukraine abladen. Zu den amerikanischen Waffenlieferungen an Kiew gehörte auch die schultergestützte Flugabwehrrakete, die die CIA den afghanischen Mudschaheddin zum Einsatz gegen die Sowjetarmee zur Verfügung stellte.

Es gibt eine lange Reihe einflussreicher außenpolitischer Denker, die meinen, Amerika würde davon profitieren, wenn Russland einen Aufstand in der Ukraine bekämpft.

Der jüngste Beamte, der sich zu den Vorteilen eines ukrainischen Aufstands äußerte, ist der US-Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik Colin Kahl. Seiner Meinung nach würde Russland durch einen Krieg in der Ukraine geschwächt.

Ich glaube, dass Russland mit großer Sicherheit schwächer aus der Ukraine hervorgehen wird, als es den Konflikt begonnen hat. Militärisch schwächer, wirtschaftlich schwächer, politisch und geopolitisch schwächer und stärker isoliert, sagte Kahl am Donnerstag.

Die CIA hat außerdem mehrere Jahre damit verbracht, Ukrainer in Aufstandstaktiken zu schulen. Die Agentur ging davon aus, dass die von ihr ausgebildeten Personen im Falle einer russischen Invasion die Anführer des Widerstands sein würden.

Budanow warf Russland auch vor, eine koreanische Teilung der Ukraine herbeiführen zu wollen. „In der Tat ist dies ein Versuch, in der Ukraine ein Nord- und ein Südkorea zu schaffen“, sagte er.

Russland hat gefordert, dass Kiew die Kontrolle Moskaus über die Krim und die Unabhängigkeit des Donbass anerkennt, bevor es seine Angriffe einstellt. Am Sonntag deutete Zelensky zum ersten Mal an, dass er zu einem „Kompromiss“ mit Russland über die Kontrolle des Donbass bereit sein könnte. Die beiden Donbass-Republiken – Donezk und Luhansk – befinden sich seit 2014 im Krieg mit Kiew.