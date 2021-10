Es ist an der Zeit, die Covid-Mandate zu verweigern

Gesetze, die dem menschlichen Wohl zuwiderlaufen, sind nicht nur falsche Gesetze, sondern Gewaltakte gegen die menschliche Person, denen man nicht gehorchen kann.

Von Samuel D. Samson: Er ist Schriftsteller und arbeitet in Washington D.C. Als Absolvent der Universität von Texas konzentriert sich Sams Arbeit auf die Überschneidung der zeitgenössischen Politik mit der Naturrechtstheorie des heiligen Thomas von Aquin und der klassischen Teleologie.

Anfang September, etwa einen Monat nach der Wiedereinführung der Innenraum Maskenpflicht in Washington, betrat ich „Trader Joe’s“ am Capitol Hill ohne Maske. Wie erwartet, war ich die einzige Person ohne Maske im ganzen Laden. Doch abgesehen von diesem Detail war die Erfahrung erstaunlich ereignislos. Nicht ein einziges Mal beschimpfte mich ein wütender Einkäufer wegen meiner Unempfindlichkeit, und ich wurde auch nicht gebeten, meine Maske aufzusetzen. Ich ging zur Kasse, warf meine Einkaufstasche über meine Schulter und ging. Kein Schaden, kein Foul.

Wie wird die Pandemie enden? Das ist die Frage, die uns von Anfang an gequält hat. In der Zwischenzeit wurden zahllose Maßnahmen ergriffen, um die Normalität wiederherzustellen: Abriegelungen, Maskenpflicht, Stimuluskontrollen, Reiseverbote, Online-Schulen und der „unbezwingbare“ Impfstoff. Neunzehn Monate später sind die Ergebnisse jedoch mager. Die meisten Vorschriften sind immer noch in Kraft, die Pandemie ist immer noch im Gange, und die Frage ist immer noch weitgehend unbeantwortet.

Doch diese Misserfolge haben die herrschende Elite nicht davon abgehalten, ein Endziel festzulegen: die weitgehende Ausrottung des Virus. In der Tat sind alle Covid-bezogenen Gesetze, ob explizit oder implizit, letztlich auf dieses Ziel ausgerichtet. Wie Dr. Anthony Fauci kürzlich selbst erklärte: „Wir wollen mehr erreichen als nur Kontrolle. Wir wollen an der Schwelle zur Eliminierung stehen.“

Australien und Neuseeland haben dies am deutlichsten zum Ausdruck gebracht – sie haben wegen eines einzigen neuen Covid-19 Falles einen Lockdown veranstaltet –, aber wie Faucis Worte zeigen, ist Amerika nicht weit davon entfernt.

Genau hier liegt das Problem: Die vollständige Eliminierung von Covid-19 ist einfach unmöglich. Wie andere mehrjährige Atemwegsviren breitet sich Covid-19 zu schnell aus und mutiert zu häufig zu neuen Varianten, um es dauerhaft zu eliminieren. Das ist nichts Neues – wir haben jedes Jahr mit der saisonalen Grippe zu tun. Und obwohl das Coronavirus etwas ansteckender ist als sein Cousin, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Sterblichkeitsrate bei der Mehrheit der Bevölkerung, insbesondere bei Kindern, ähnlich niedrig ist.

Die Vernunft sagt uns, dass wir Covid-19 so behandeln sollten, wie wir andere ähnliche Krankheiten behandeln: mit mäßiger Vorsicht. Diese Pandemie hat jedoch die Art und Weise, in der wir handeln, radikal verändert. Wo früher die Ankunft der Grippesaison kaum Panik auslöste, macht Covid jetzt Hysterie erforderlich: Quarantäne, Rückverfolgung von Kontaktpersonen, stadtweite Maskenpflicht, sogar Impfpässe. Länder werden wegen einzelner Neuinfektionen abgeriegelt. Kinder dürfen wochenlang nicht in die Schule gehen, wenn feststeht, dass sie dem Virus ausgesetzt waren. Arbeitnehmer werden vor eine schwere Wahl gestellt: sich impfen lassen oder entlassen werden.

So wird der neue Präzedenzfall geschaffen: Ausrottung oder Pleite. Und da wir wissen, dass Covid-19 nie wirklich verschwinden wird, haben wir jetzt unsere Antwort auf die Frage, wie die Pandemie endet.

Sie wird nicht enden.

Wenn wir den Präzedenzfall bis zu seiner logischen Schlussfolgerung verfolgen, verdienen alle milden, immerwährenden Viren – ob Grippe, Covid-19 oder etwas anderes noch Unbekanntes – jetzt nicht weniger als die Schließung der Gesellschaft. Einfach ausgedrückt: Es gibt hier kein begrenzendes Prinzip. Wir haben uns selbst Handschellen angelegt und den Schlüssel weggegeben.

Hier kommen wir wieder auf meinen Ausflug zu „Trader Joe’s“ zurück und auf das, was meiner Meinung nach der einzig verbleibende Weg ist: Ungehorsam. Wir können nicht einfach mit einer missbilligenden Nachgiebigkeit weitermachen, in der Hoffnung, dass eines Tages die Normalität zurückkehrt.

Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Aufruf zum Ungehorsam weder eine massenhafte Verurteilung von Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit noch ein libertärer Protest auf der Grundlage von „Rechten“ oder „individueller Freiheit“ ist: Ich bezweifle, dass ich mich gegen strenge Gesundheitsmaßnahmen aussprechen würde, wenn der Schwarze Tod an den amerikanischen Küsten wieder auferstehen würde. Vielmehr handelt es sich um eine Reaktion auf die aktuelle Situation, eine angemessene Antwort auf einen Präzedenzfall, der nicht gerecht ist und im Widerspruch zur menschlichen Entfaltung steht.

Mit Geduld und Toleranz ist es nicht mehr getan. Viele, so wie ich einst, halten die Mandate für etwas, das es wert ist, ertragen zu werden – ein edles Opfer im Interesse einer künftigen Rückkehr zur Normalität. Heute wissen wir, dass dies eine fruchtlose Aufgabe ist. Kein Mandat wird Covid-19 jemals beseitigen, und daher wird auch kein Mandat jemals die Pandemie beenden. Deshalb müssen wir die Mandate selbst verschmähen.

Ziviler Ungehorsam ist kein radikal neues Konzept, sondern eines, das in der westlichen Tradition verankert ist. In der Summa Theologiae beschreibt der heilige Thomas von Aquin ungerechte Gesetze als Gesetze, die dem menschlichen Wohl zuwiderlaufen, und argumentiert, dass solche Gesetze nicht nur falsche Gesetze sind, sondern auch Gewaltakte gegen die menschliche Person, denen man nicht gehorchen kann.

Die derzeitigen Mandate stehen in der Tat in einem eindeutigen Gegensatz zum menschlichen Wohl. Im Verlauf der Pandemie haben sie Kirchen geleert, Unternehmen geschlossen, Schulen benachteiligt und Familienmitglieder getrennt. Sie haben den Menschen, der eigentlich ein soziales Wesen ist, gezwungen, sich in seinem Haus zu isolieren und sich von seiner Gemeinschaft zu lösen. Durch Maskenmandate haben sie die menschliche Person zu einem Krankheitserreger umdefiniert, den es zu meiden gilt, statt ein Wesen zu sein, das man willkommen heißen muss – und all das nur wegen einer leichten, immerwährenden Krankheit.

Deshalb ist es nicht nur richtig, dass wir nicht gehorchen, sondern notwendig, ja sogar gerecht.

Natürlich wäre ich nachlässig, wenn ich die Tugend der Klugheit nicht erwähnen würde. Sicherlich sollten Sie nicht das Weihnachtstreffen Ihrer Familie oder den Besuch bei Ihren Großeltern absagen, weil Sie sich weigern, im Flugzeug eine Maske zu tragen. Genauso wenig sollten Sie Ihre Familie verhungern lassen, weil Sie gefeuert wurden, weil Sie den Impfstoff abgelehnt haben. Aquin stellt fest, dass man auf Ungehorsam verzichten sollte, wenn es nötig ist, um einen Skandal zu vermeiden. Sicherlich verlangt die Nächstenliebe, dass manche Dinge wichtiger sind als die Politik, und vielleicht stellt dies eine Schwäche in diesem Argument dar.

Dennoch glaube ich, dass es eine Fülle von Möglichkeiten gibt – subtil und doch stark –, wie ziviler Ungehorsam in unserem täglichen Leben mit Bedacht praktiziert werden kann.

Beginnen Sie damit, die Maske in Restaurants und Geschäften abzulegen. Wenn Ihnen der Zutritt verweigert wird, suchen Sie sich einen anderen Ort zum Einkaufen. Wenn Sie eingeschlossen sind, besuchen Sie das Haus eines Freundes oder veranstalten Sie eine Party in Ihrem eigenen Haus. Gehen Sie wieder in die Kirche, wenn Sie nicht mehr hingegangen sind. Versuchen Sie am Flughafen, so lange wie möglich ohne Maske im Terminal zu bleiben. Je mehr wir Nein sagen, desto weniger ernst werden diese Vorschriften genommen, und desto eher werden unsere Politiker erkennen, dass ihr Präzedenzfall nicht ewig Bestand haben kann.

Sie machen sich vielleicht Sorgen über Gegenreaktionen. Sicherlich wird es einige geben; das Gute zu erreichen erfordert immer Arbeit und Opfer. Aber wenn mein maskenloser Lebensmitteleinkauf als Beweis dient, wird es weit weniger Vergeltungsmaßnahmen geben, als Sie vielleicht erwarten. Niemand, der bei Verstand ist, hat wirklich Freude an diesen Mandaten. Seien Sie also öffentlich, mutig und konsequent. Ihre Tapferkeit könnte genau das sein, was andere dazu inspiriert, das Gleiche zu tun.

Das Ende dieser Pandemie hängt nämlich davon ab.