Alles, was Unternehmen brauchen sind, Prüfgeräte für digitale Gesundheitspässe – es ging nie um Gesundheit, sondern um Überwachung und Big-Data

Nachfolgend ein Artikel von biometricupdate.com, der aufzeigt was momentan alles in Arbeit ist um die globale allgegenwärtige Überwachung und Kontrolle auf die gesamte Menschheit auszuweiten.

In weiten Teilen der Welt ist der normale Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen worden, wobei einige Maßnahmen getroffen wurden, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Digitale Gesundheitspässe werden weltweit für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingeführt, von internationalen Reisen bis hin zum Besuch des Restaurants um die Ecke. Die Einzelheiten unterscheiden sich von Land zu Land und von Region zu Region, aber der Nachweis des Immunitätsstatus oder der Testergebnisse wird in der Reisebranche, im Einzelhandel und in Unternehmen aller Art häufig verlangt.

Dies wird wahrscheinlich noch einige Zeit so bleiben. Ein leitender Angestellter der Fluggesellschaft Emirates gab kürzlich bekannt, dass sich die Fluggesellschaft auf mindestens zwei weitere Jahre COVID-bezogener Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet.

In der Europäischen Union besteht das digitale COVID-Zertifikat (DCC) der EU aus einem QR-Code und einer digitalen Signatur, die über ein Gateway verifiziert wird. Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten geben ihre eigene Version aus, wie z. B. die deutsche CovPass-App, die dem regionalen Standard entspricht. Digitale Gesundheitspässe werden in China häufig zum Nachweis von Impfungen oder Testergebnissen für den Zutritt zu Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen verwendet.

Auch Telpo hat vor kurzem seine eigene Lösung für digitale Gesundheitspässe veröffentlicht und bietet eine Reihe von Geräten an, die sich für die effiziente Überprüfung von Gesundheitspässen und digitalen Identitätsdokumenten eignen.

Durch die Kombination der Software für den digitalen Gesundheitspass mit dem TPS508 Desktop-Scanner und zwei Jahren Support bringt Telpo seine Technologien als integrierte Komplettlösung auf den Markt.

In den Medien und in der Branche wurde viel darüber nachgedacht, wie digitale Gesundheitspässe funktionieren sollten und welche Technologien sie verwenden sollten. Verifizierungsgeräte sind jedoch ein entscheidender und zu wenig diskutierter Bedarf für viele Unternehmen auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung.

Was braucht mein Unternehmen, um Gesundheitskarten zu verifizieren?

Je nach Art des zu prüfenden Ausweises und der Betriebsumgebung haben Unternehmen unterschiedliche Anforderungen an ihre digitalen Geräte zur Überprüfung von Gesundheitskarten. Achten Sie darauf, dass das Gerät über die richtige Art von Scanfunktion verfügt.

QR-Codes sind die gebräuchlichsten Barcode-Typen und werden in der Telpo-App für digitale Gesundheitspässe verwendet. Die Überprüfung, ob das Gesundheitszertifikat mit der Person übereinstimmt, die es vorlegt, kann jedoch eine andere Authentifizierungsmethode erfordern. Dabei kann es sich um einen Scan eines anderen ID-Dokuments handeln, z. B. über NFC, oder um eine biometrische Methode wie die Gesichtsverifizierung.

In einigen Fällen ist eine Gesichtsbiometrie erforderlich, um sicherzustellen, dass die Person, die den Ausweis in der Hand hält, mit dem Ausweis übereinstimmt. Organisationen, die ihr eigenes System implementieren oder eine Vielzahl von Ausweisen akzeptieren möchten, sollten auch andere biometrische Funktionen wie die Authentifizierung per Fingerabdruck und Dokumentenscanning-Methoden wie NFC-Kommunikation in Betracht ziehen.

Organisationen, die den EU-DCC und andere Gesundheitsausweise, die auch für internationale Reisen verwendet werden, überprüfen, müssen QR-Codes scannen.

Bei Ausweisen ohne QR-Codes kann es erforderlich sein, die Identität einer Person durch den Vergleich ihres Namens mit einem Fotoausweis mit biometrischer Authentifizierung des Gesichts nachzuweisen.

Die Integrationsfähigkeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei Anwendungen wie der Zugangskontrolle zu berücksichtigen ist. Andere Funktionen, deren Integration Unternehmen in Erwägung ziehen könnten, sind Temperaturscanning und Maskenerkennung.

Schließlich ist die Unterstützung von Sekundärentwicklungen eine Notwendigkeit für viele Anwendungen zur Überprüfung von digitalen Gesundheitspässen. Organisationen, die ihre eigenen Anwendungen für die COVID-Impfung oder die Überprüfung des Teststatus entwickeln, um sie auf den Geräten laufen zu lassen, sind auf ein gängiges, offenes Betriebssystem wie Android und ausreichenden On-Board-Speicher angewiesen.

Die Verifizierungsgeräte müssen möglicherweise auch mit Software von Drittanbietern integriert werden, um Informationen wie die Anzahl der aufgenommenen Personen zu verfolgen, und müssen in solchen Fällen in der Lage sein, die Daten in Unternehmenssoftwaresysteme hochzuladen.

Welche Art von Geräten ist für diese Anwendung geeignet?

Die technischen und unterstützenden Fähigkeiten des Überprüfungsgeräts müssen, wie oben beschrieben, an die Bedürfnisse der Organisation angepasst werden, aber es gibt noch weitere Überlegungen. Kosten, Benutzerfreundlichkeit und Qualität der Gerätekonstruktion sind wichtig, aber auch die einfache Integration und Bereitstellung sollte berücksichtigt werden, insbesondere bei zeitkritischen Projekten.

Der TPS508-Scanner eignet sich aufgrund seines QR-Code-Scanners, seiner Ethernet-, WiFi- und Bluetooth-Kommunikation und seiner benutzerfreundlichen Funktionen wie einer Kontrollleuchte und einer Sprachansage bei erfolgreicher Registrierung oder Verifizierung ideal für viele Szenarien der digitalen Gesundheitspass-Überprüfung. Das Gerät verfügt außerdem über einen Akku mit großer Kapazität und Optionen für NFC-Scannen und einen Thermodrucker. Nach Angaben des Unternehmens wurde das Gerät in einer chinesischen Behörde für Regierungsangelegenheiten als Teil eines Systems zur Überprüfung grüner Ausweise eingesetzt.

Telpo bietet eine ganze Reihe von Multifunktionsgeräten mit unterschiedlichen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Geschäftsanforderungen und Umgebungen wie Impfzentren, Krankenhäuser, Sport- und Gemeindezentren und Büros. Der TPS360 ermöglicht das handgeführte Scannen von QR-Codes sowie NFC- und Fingerabdruck-Scanning für den Abgleich mit nationalen ID-Dokumenten.

Der TPS530 ist für die digitale Gesundheitskontrolle im öffentlichen Nahverkehr konzipiert, der Zertifikatsscanner F6 verfügt über eine Gegensprechanlage und der TPS950T bietet QR-Code- und Temperaturscanning.

Telpo-Geräte mit Gesichtsbiometrie werden derzeit für die digitale Überprüfung von Gesundheitskarten und andere pandemiebezogene Anwendungen in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt. Das Shanghai Oriental Sports Center hat vor kurzem Telpos F2-Zugangskontrolltore mit QR-Code-Scanning installiert, um einen schnellen und effizienten Zugang zu Veranstaltungen zu ermöglichen und gleichzeitig die soziale Distanz zu wahren. Telpos TPS980T-Gesichtserkennungs-Kioske, die die Überprüfung von digitalen Gesundheitszertifikaten und Temperaturmessungen unterstützen, wurden im Bahnhof Shunde eingesetzt, damit die Menschen ihre ID-Karten scannen können, um bequem in das System zu gelangen.

Planen Sie für die Zukunft

Unternehmen müssen alle geplanten oder wahrscheinlichen Änderungen der Vorschriften für Versammlungen und der Ausweise, die Personen zum Nachweis ihres Gesundheitszustands verwenden dürfen, im Auge behalten, um eine hohe Rentabilität der Investition zu gewährleisten.

Für einige wird eine Komplettlösung wie die digitale COVID-19-Komplettlösung von Telpo zur Überprüfung von Bescheinigungen die praktischste Option sein, da sie eine schnelle Einführung ermöglicht, ohne Personalressourcen von den Kerntätigkeiten des Unternehmens abzuziehen. Die Komplettlösung von Telpo umfasst die QR-Code-basierte App, den TPS508-Scanner und zwei Jahre Service, so dass Unternehmen den Entwicklungszyklus komplett überspringen können.

Unternehmen in vielen Branchen sind noch dabei, ihre Richtlinien für digitale Gesundheitspässe zu erarbeiten. Dabei ist es wichtig, den Verifizierungsprozess selbst und die Technologie, die erforderlich ist, damit er für Unternehmen und Kunden reibungslos verläuft, nicht zu vergessen.