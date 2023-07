Es ist an der Zeit, mit dem Mythos aufzuräumen, dass die russische Regierung Impfungen ablehnt

Riley Waggaman

Heute Morgen war ich in Gedanken versunken. Ich habe darüber nachgedacht, wie es möglich sein könnte, dass unsere geschätzten Kollegen in den „alternativen Medien“ auf die unrealistische Annahme kommen, dass die russische Regierung als Schutz vor der weltweiten Gesundheitszerstörung agiert. Oder dass es in einer Weise besorgniserregend wäre, wenn die „globale Freiheitsbewegung“ (die es nicht gibt) Moskau nicht übermäßig lobt.

Es würde einen Wälzer in Tolstoi-Länge erfordern, um diese Rätsel zu entschlüsseln. Vielleicht wird dieser Blogbeitrag also als Teil I einer 100.000-teiligen Serie dienen, die diese zutiefst bizarren Verstöße gegen die beobachtbare Realität untersucht. (Eigentlich müsste man nur diesen Substack-Blog zu einem E-Book zusammenstellen.)

Aber es gibt ein aufschlussreiches historisches Ereignis, das kurz und bündig veranschaulicht, warum Sie lachen und lachen und lachen sollten, wann immer ein sehr seriöser Experte behauptet, die russische Regierung würde heldenhaft gegen die weltweite Impf-Traurigkeit kämpfen.

Gehen wir zurück in die Vergangenheit, in den April 2019 – fast ein ganzes Jahr bevor die COVID-Sperren in Russland eingeführt wurden.

Am 4. April 2019 berichtete TASS stolz, dass die Staatsduma ein Rundtischgespräch mit dem Titel „Impfverweigerung ist eine ernste Bedrohung des 21. Jahrhunderts: Wie lassen sich Epidemien vermeiden?“ veranstalten würde.

April 4, 2019. Pre-Virus Scam (Quelle: TASS).

Einige Höhepunkte aus dem Artikel:

„Abgeordnete und Experten werden darüber diskutieren, wie die Russen vor einer neuen Bedrohung geschützt werden können – der in der Gesellschaft verbreiteten Mode, Schutzimpfungen zu verweigern, wodurch Epidemien längst vergessener Krankheiten drohen könnten“, heißt es in dem Bericht. […] Der Pressedienst wies darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2019 zum ersten Mal die Ablehnung von Impfungen in ihre Liste der globalen Bedrohungen für die Menschheit aufgenommen hat, zusammen mit Kriegen, Umweltverschmutzung, Klimawandel, Diabetes, Krebs und so weiter. […]

Der stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Gesundheitsschutz, Leonid Ogul (Einiges Russland), schließt nicht aus, dass nach den Ergebnissen der Diskussion Änderungen an der bestehenden Gesetzgebung vorgenommen werden müssen: „Zum Beispiel in Bezug auf die Anforderungen für die Untersuchung von Kindern vor der Impfung, die Schaffung einer einheitlichen Datenbank über Impfungen, die Erweiterung der Liste der Berufe, die Pflichtimpfungen erfordern …“, sagte er.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die führenden Gesundheitsexperten der russischen Regierung im April 2019 überzeugt waren:

Die Verweigerung von Impfungen stellte eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit dar – auf einer Stufe mit dem Klimawandel!

Es bedürfe einer Gesetzgebung, um „Anti-Impf-Propaganda“ zu kriminalisieren.

Russland müsse eine „einheitliche Datenbank für Impfungen“ einrichten.

Die Liste der Berufe, für die Impfungen vorgeschrieben sind, sollte erweitert werden.

Wie der TASS-Artikel hilfreich erklärte, waren alle oben genannten Maßnahmen notwendig, weil die Zahl der impfunwilligen Russen zunahm, obwohl die Ärzte angewiesen worden waren, „ungeimpfte Kinder und Erwachsene zu identifizieren“. Gütiger Himmel!

Der runde Tisch führte zu den gewünschten Ergebnissen. Die Parlamentskaia Gazeta, die offizielle Zeitung der russischen Föderalversammlung, berichtete am 11. April, dass die russische Regierung gegen die Antiimpfgegner vorgehen werde.

April 11, 2019 (Quelle: pnp.ru).

Aus dem Artikel:

Ein obligatorischer Impfpass für Kinder könnte in Russland eingeführt werden – einen entsprechenden Vorschlag machten Abgeordnete am 11. April bei einem Rundtischgespräch in der Staatsduma zum Thema „Impfverweigerung ist eine ernste Bedrohung des 21. Jahrhunderts“. Das Gesundheitsministerium bereitet seinerseits ein Gesetzespaket vor, das ein Verbot von öffentlichen Aufrufen zur Nichtimpfung und die Einführung einer verwaltungsrechtlichen Haftung für Verstöße gegen diese Regel vorsieht. […] Nach Ansicht des Duma-Abgeordneten Leonid Ogul ist auch die Einführung eines verpflichtenden Impfpasses für Kinder diskussionswürdig. […]

Nach Ansicht des Duma-Abgeordneten Leonid Ogul ist auch die Einführung eines verpflichtenden Impfpasses für Kinder diskussionswürdig. […]

Das Gesundheitsministerium beabsichtigt außerdem, den Kampf gegen Impfgegner zu verschärfen. Zuvor hatte Tatjana Jakowlewa, die erste stellvertretende Leiterin des Ministeriums, erklärt, das Gesundheitsministerium bereite einen Gesetzentwurf vor, der ein Verbot der „Verbreitung von Informationen mit öffentlichen Aufrufen zur Impfverweigerung“ vorsieht. Ihr zufolge wird über die Medien, das Internet und religiöse Sekten „eine große Menge an Informationen über Impfstoffe und Impfungen verbreitet, die oft nicht objektiv sind“.

„Die Verbreitung falscher und unwissenschaftlicher Informationen über Impfungen sollte wirklich bestraft werden“, stimmt Gennadi Onischtschenko, Erster Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft der Staatsduma, zu.

Ein Jahr vor COVID Terror. Stellen Sie sich das vor.

Im Dezember 2021, als sich die Staatsduma auf die Verabschiedung eines Gesetzes zur Einführung eines landesweiten „Gesundheitspasses“ vorbereitete (was dank des öffentlichen Widerstands glücklicherweise scheiterte), tauchten auf Yaplakal, einem beliebten russischen Internetforum, erneut Berichte über diese kuriose Diskussion am runden Tisch auf.

Ein unternehmungslustiger Yaplakal-Leser fasste zusammen, was auf diesem prophetischen Gipfel für 2019 gesagt wurde. Die Aufzählung dessen, was besprochen wurde:

Im Jahr 2019 hat die WHO die Ablehnung von Impfungen auf ihre Liste der globalen Bedrohungen für die Menschheit (und offenbar für die Gesundheit der Pharmaunternehmen) gesetzt.

Über die Notwendigkeit, dass Russland sich zur „impfinduzierten“ Krankheitsprävention verpflichtet.

Die Tatsache, dass die Menschheit von Impfstoffen abhängig geworden ist (d. h. sie ist abhängig von Arzneimitteln).

Über die Gefahr, die von der Anti-Impf-Lobby ausgeht, d. h. von jedem, der es wagt, Fragen zum Impfen zu stellen.

Über die Tatsache, dass die Welt am Rande einer globalen Bedrohung steht (sprechen sie über COVID – 19 Monate vor dessen Eintreffen?)

Über die Verabschiedung eines Gesetzes, das öffentliche Äußerungen gegen das Impfen verbietet (jede unbequeme Frage über das Impfen wird als öffentlicher Aufruf zur Impfverweigerung gewertet).

Über die Einführung obligatorischer elektronischer Impfbescheinigungen (wow, wie interessant – aber ich dachte, diese würden 2021 erfunden, um die Übertragung von Coronaviren zu reduzieren?)

Das Gremium lobte die sozialen Netzwerke dafür, dass sie neun Monate vor der COVID-Pandemie versprochen hatten, gegen impfgegnerische Inhalte vorzugehen.

Die Ansicht, dass es „Nichtfachleuten“ nicht erlaubt sein sollte, „Fachleute“ zu befragen oder mit ihnen zu diskutieren

zur administrativen Verfolgung von Propaganda gegen Impfungen

Zur Verantwortung von Eltern, die sich weigern, ihre Kinder zu impfen

Zur Frage, warum eine vollständige körperliche Untersuchung vor einer Impfung unnötig ist

über die Bekämpfung „falscher“ Behauptungen über übermäßige Nebenwirkungen von Impfungen.

Über die Verantwortung des medizinischen Personals für die Förderung von Impfungen. Wenn ein Arzt das Impfen nicht unterstützt, hat er/sie keinen Platz in der medizinischen Gemeinschaft. (Ich weiß nicht mehr, wann die Medizin zu einer Religion wurde?)

Sie betonten, dass nicht nur Kinder geimpft werden müssen, sondern dass auch die Russen aller Altersgruppen vollständig geimpft werden müssen.

Natürlich darf man nicht vergessen, dass bei den Machenschaften der russischen Regierung selten alles nach Plan läuft. Es gibt also eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir mit der guten Nachricht an.

Die gute Nachricht

Die gute Nachricht ist, dass die Russen trotz aller Bemühungen Moskaus noch nie so sehr gegen Impfungen waren wie heute. Ich glaube, ich muss nicht erklären, warum.

Außerdem glaube ich nicht, dass irgendeines der vorgeschlagenen Gesetze verabschiedet wurde (obwohl ich nicht bereit bin, dies zu bestätigen – vielleicht weiß es einer meiner geschätzten Leser besser).

Der „obligatorische Impfpass“ für Kinder ist meines Wissens ebenfalls nicht zustande gekommen.

Anekdotischen Berichten zufolge (und aus Gesprächen mit anderen Eltern in Russland, sowohl russischen als auch im Ausland lebenden) ist es immer noch möglich, seinen Nachwuchs vor unnötigen und möglicherweise gefährlichen Impfungen zu schützen – auch wenn dies ziemlich schwierig wird, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Kind in öffentlichen Schulen (einschließlich Kindergarten) anzumelden. Glücklicherweise ist der Heimunterricht in Russland legal.

Es ist auch möglich, in Russland eine Arbeit zu finden, ohne sich verschiedenen „Pflichtimpfungen“ unterziehen zu müssen, aber bestimmte Sektoren werden für Sie tabu sein.

Was also seit April 2019 in Russland passiert ist, ist ziemlich bemerkenswert: Die Regierung ist noch Impf-verrückter geworden, während die Bürgerinnen und Bürger noch nie so misstrauisch gegenüber Big Pharma und der von der WHO befürworteten „Krankheitsprävention“ waren.

Das wirft natürlich die Frage auf: Für wen arbeitet die Regierung? Ha-ha.

Es gibt immer noch regelmäßige Versuche der Staatsduma, diejenigen zu bestrafen, die die Dreistigkeit besitzen, sich der Weltgesundheitsorganisation zu widersetzen, aber diese Bemühungen stoßen weiterhin auf Probleme (das russische Volk).

So schlug die stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses der Staatsduma, Tatjana Solomatina, im Februar 2023 vor, die Impf-Gegner als „Extremisten“ zu bezeichnen. Einige Stunden später musste sie sich für diese schlechte Idee entschuldigen.

Die schlechte Nachricht

Die schlechte Nachricht ist, dass in Russland, wie überall auf der Welt, „das Gesetz“ bedeutungslos ist und die Regierung im Grunde macht, was sie will.

Einige Kreml-Fanfiction-Autoren haben versucht zu argumentieren, dass Zwangsimpfungen gegen die russische Verfassung verstoßen und daher in der Praxis niemals durchgeführt werden könnten. Nun, das stimmt natürlich nicht – und wir wissen, dass es nicht stimmt, denn selbst die föderale Regierung hat erklärt, wie sie Menschen „legal“ Zwangsimpfungen aufzwingen kann.

Im Juni 2021 – als die Pflichtimpfung in Russland „offiziell“ begann – räumte Arbeitsminister Anton Kotjakow ein, dass es für Arbeitgeber ungesetzlich wäre, Arbeitnehmer zu entlassen, die die Gerinnungsimpfung verweigern. Einige Stunden später korrigierte er sich und stellte fest, dass es völlig legal sei, nicht geimpfte Arbeitnehmer „auf unbestimmte Zeit“ ohne Bezahlung zu suspendieren. Schlupflöcher sind lustig.

Was hat Kotjakow dazu bewogen, seine Auslegung des Gesetzes zu ändern? Wahrscheinlich erhielt der russische Arbeitsminister einen wütenden Anruf von einem obskuren regionalen Gouverneur, der die Bundesregierung aufforderte, ihre Haltung zu ändern. Ja, so könnte man sagen. Es waren die hinterhältigen Regionen. Gäbe es keine Regionalregierungen, wäre die föderale Regierung Russlands eine Oase der weltweiten Freiheit.

Aber es kommt noch schlimmer (Entschuldigung). Im November 2021 wies Roszdravnadzor, Russlands Föderaler Dienst für die Überwachung des Gesundheitswesens, Mitarbeiter des Gesundheitswesens an, impfunwillige Ärzte an die Behörden zu verpfeifen.

Der Leiter der Behörde Roszdravnadzor hat gefordert, dass Ärzte, die gegen Impfungen sind, gefunden werden. Ihnen drohen Bußgelder und Gefängnisstrafen. Die „weltweite Freiheitsbewegung“ ist dankbar. (Quelle: Znak)

Der Pressedienst von Roszdravnadzor bestätigte, dass die Bundesbehörde die Jagd auf „Bürger, insbesondere medizinisches Personal, die sich an der Anti-Impf-Kampagne beteiligen“ und „aktiv wissentlich falsche Informationen über die Gefahren von Impfungen verbreiten“ aufnehmen werde.

Die russische Zeitung „Znak“ erklärte:

Die Leiterin von Roszdravnadzor, Alla Samoilova, wies darauf hin, dass eine Störung der [COVID-]Impfung als Verstoß gegen „Artikel 207.1 und 207.2 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation“ gewertet werden könnte. Artikel 207.1 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (öffentliche Verbreitung wissentlich falscher Informationen über Umstände, die eine Bedrohung für das Leben und die Sicherheit der Bürger darstellen) sieht eine Geldstrafe von 300.000 Rubel und/oder bis zu drei Jahren Gefängnis vor. Diejenigen, die sich gemäß Artikel 207.2 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (öffentliche Verbreitung wissentlich falscher Informationen von gesellschaftlicher Bedeutung, die schwerwiegende Folgen nach sich ziehen) schuldig gemacht haben, müssen mit einer Geldstrafe von 700.000 Rubel, Straf- oder Zwangsarbeit oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen. Wenn die Tat zum Tod eines Menschen führt, kann die Strafe bis zu fünf Jahren Gefängnis betragen.

Einen Tag zuvor wurde bekannt, dass Mitarbeiter des Roszdravnadzor in der Region Rostow bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Prüfung von Berichten über die Verbreitung wissentlich falscher Informationen über die Gefahren der [COVID]-Impfung gestellt haben.

Auch wenn der runde Tisch im April 2019 keine neuen Rechtsvorschriften hervorgebracht hat, hat die russische Regierung dennoch einen Weg gefunden, jeden zu bedrohen und einzuschüchtern, der es wagt, unbequeme Fragen zu ihrer geliebten ungeprüften Gen-Gülle zu stellen.

Es gibt noch mehr schlechte Nachrichten aus jüngster Zeit, aber ich versuche, Informationen weiterzugeben, über die ich noch nicht im Detail berichtet habe.

Wie auch immer. Ist Moskau „Anti-Vax“? Leider nicht – was schade ist, denn das wäre es, wenn es sich überhaupt für die öffentliche Meinung interessieren würde.

„Willkommen im Jahr 2023“.