Globale Zensurmaschine beschleunigt sich, um die Debatte über Klima-‚Lösungen‘ zum Schweigen zu bringen

Zensur ist ein globales Phänomen, denn der Krieg der Technokratie gegen die Menschheit ist global. Alle Erzählungen, die sich den Plänen der Technokraten widersetzen, werden gnadenlos angegriffen. Wissenschaftliche Meinungsverschiedenheiten, Kritik an lächerlichen Regierungs- und Ökoalarmmaßnahmen und sogar beiläufige Diskussionen werden gezielt unterdrückt. TN-Editor

Die Politik der „Klima-Fehlinformation“ in den sozialen Medien zielt auf ein breites Spektrum von Menschen auf der Rechten und der Linken ab, die die offiziellen Erzählungen über die von der Regierung und ihren mächtigen Unterstützern aus der Wirtschaft bevorzugten Klima-„Lösungen“ bestreiten.

Im Mai sperrte LinkedIn das Konto des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy, nachdem er mehrere klimabezogene Wahlkampfbotschaften veröffentlicht hatte.

In einer Nachricht behauptete Ramaswamy, dass „fossile Brennstoffe eine Voraussetzung für den Wohlstand der Menschheit sind“, und in einer anderen schrieb er, dass sich die Anhänger der „Klimareligion“, wenn sie sich wirklich um das Klima sorgen würden, „um die Verlagerung der Ölförderung an Orte wie die USA und China kümmern würden“.

„Die Einmischung von Big Tech in die Wahlen hat begonnen“, sagte Ramaswamy.

LinkedIn (im Besitz von Microsoft) lenkte unter Druck ein und stellte sein Konto wieder her. Der Vorfall machte jedoch deutlich, wie soziale Medienunternehmen ihre „Inhaltsmoderation“ von „Klima-Fehlinformationen“ ausweiten – mit potenziell weitreichenden Folgen für das gesamte politische Spektrum.

In einem weiteren Einfall in das Präsidentschaftsrennen fügte YouTube einem Interview des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. vom 5. Juni, in dem er seine Ansichten über den Klimawandel mit dem kanadischen Psychologen Jordan Peterson diskutierte, einen „Kontext“-Vermerk bei.

Der „Kontext“-Hinweis von YouTube enthielt eine Definition des Klimawandels von den Vereinten Nationen (UN) und einen Link zu einer Seite auf der UN-Website. Das Video ist nicht mehr verfügbar und führt nun zu einem Hinweis auf die „Community Guidelines“.

Im April kündigte TikTok an:

„Wir werden mit der verstärkten Durchsetzung einer neuen Politik der Fehlinformation zum Klimawandel beginnen, die Fehlinformationen zum Klimawandel entfernt, die den etablierten wissenschaftlichen Konsens untergraben, wie z.B. Inhalte, die die Existenz des Klimawandels oder die Faktoren, die zu ihm beitragen, leugnen.“

Die Politik von TikTok ähnelt der von Facebook, das in den letzten Jahren prominente Klimagegner (oft abwertend als „Leugner“ bezeichnet) Michael Shellenberger und Bjorn Lomborg zensiert hat.

Wie Ramaswamy bestritten auch Shellenberger und Lomborg Aspekte des „wissenschaftlichen Konsenses“ zum Klimawandel und sprachen sich für die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe und den Ausbau der Kernenergie aus.

Lomborg hat argumentiert, dass „parteiisches ‚Fact-Checking‘ alarmistische Klimanarrative fördert“. Es gibt jedoch auch Gegenbeispiele dafür, dass Menschen in den sozialen Medien zensiert werden, weil sie lauter als Vertreter des „wissenschaftlichen Konsenses“ auf den Klimawandel und die Umweltzerstörung aufmerksam machen.

Unter dem Druck von Regierungsbehörden wenden Unternehmen der sozialen Medien ihre Politik der Klimafehlinformation nicht nur gegen Menschen an, die Zweifel am Klimawandel selbst äußern, sondern auch gegen eine Vielzahl von Menschen, die die von der Regierung und ihren mächtigen Unterstützern geförderten Klima-„Lösungen“ in Frage stellen.

Dazu gehören auch viele Menschen, die überhaupt nicht in das Lager der „Leugner“ fallen.

Die großen Unternehmen, Regierungsstellen und politischen Interessen, die die Macht beanspruchen, soziale Medien zu zensieren, nutzen diese Macht, um die Klimadebatte in Richtung ihrer bevorzugten „Lösungen“ zu manipulieren und alternative Perspektiven und Ansätze zu verunglimpfen.

Von der Zensur der „Leugnung“ zur Zensur der Debatte über „Lösungen“

„Jetzt geht es nicht mehr so sehr darum, das Problem zu leugnen“, sagte Präsident Bidens erste nationale Klimaberaterin Gina McCarthy letztes Jahr in einem Interview mit Axios für dessen virtuelle Veranstaltung „The Infodemic Age“. „Was sie [die Verbreiter der angeblichen Fehlinformationen] wirklich im Visier haben, ist unsere Unfähigkeit, die Antworten auf das Klima zu beschleunigen. Die Technologien, die wir brauchen, kommen voran. Das ist ebenso gefährlich wie die Leugnung, denn wir müssen schnell handeln.

„Wir haben Antworten, wir haben Lösungen“, sagte McCarthy und bezog sich dabei vor allem auf Solarenergie und Windenergie. „Die Frage ist nur, wie schnell wir sie umsetzen können. Saubere Energie ist die Lösung.“

„Wir müssen strenger“ gegen Leute vorgehen, die diese Technologien und Lösungen“ anzweifeln, sagte sie. „Wir brauchen die Tech-Unternehmen, um wirklich mitzumachen“.

Um „härter durchzugreifen“, arbeitet die Regierung mit Tech-Unternehmen und Organisationen des „Zensur-Industriekomplexes“ zusammen, die als unabhängige „Faktenprüfer“ für soziale Medien fungieren – TikTok nennt sie „Sicherheitspartner„.

Gemeinsam haben sie ihren Schwerpunkt von der Zensur offener Klima-„Leugnung“ auf die Zensur von Debatten und Diskussionen über saubere Energietechnologien und andere Klima-„Lösungen“ verlagert, wie McCarthy beschreibt.

Auf der U.N.-Klima-Webseite, die YouTube dem Peterson-Kennedy-Interview angehängt hat, heißt es in der „Community“-Notiz beispielsweise: „Wir stehen vor einer großen Herausforderung, kennen aber bereits viele Lösungen.“

Tatsache ist jedoch, dass viele Menschen aus verschiedenen Richtungen Probleme mit dem Mainstream-„Konsens“ über saubere Energie und andere angepriesene Klima-„Lösungen“ haben. Es gibt eine große Kontroverse darüber, ob diese „Lösungen“ tatsächlich funktionieren – und wer davon profitiert und wer die Kosten trägt.

Obwohl Big Oil zweifellos seine Profite genutzt hat, um die Klimadebatte zu beeinflussen, sind es nicht nur die Unternehmen für fossile Brennstoffe und die Empfänger ihres „dunklen Geldes“, die den „Lösungen“ des Mainstream-Klimas kritisch gegenüberstehen, wie McCarthy und andere Befürworter der Zensur behaupten.

Zensur eines breiten Spektrums von Kritikern, einschließlich Umweltschützern

Ein breites Spektrum von Menschen gerät nun in das digitale Netz der Zensur von „Klima-Fehlinformationen“, darunter auch einige Umweltschützer.

Die folgenden Gruppen gehören zu denjenigen, die aufgrund ihrer Kritik an offiziell sanktionierten Klima-„Lösungen“ und wegen ihres Eintretens für alternative Ansätze zu Klima- und Umweltfragen von der Zensur in den sozialen Medien betroffen sind.

Lokale Bürger, Naturschützer und Umweltaktivisten, die gegen „saubere“ Energieprojekte sind.

Der massive 3-Billionen-Dollar-Vorstoß für Solar- und Windenergie in den USA führt in einigen Gemeinden, in denen die Bürger mit den unmittelbaren Umweltauswirkungen unzufrieden sind, zu einer Gegenreaktion.

Der Widerstand gegen saubere Energie wächst auch unter denjenigen, die sagen, dass diese gigantischen industriellen Entwicklungsprojekte auf Kosten der Artenvielfalt, des Lebensraums für Wildtiere und gesunder Ökosysteme gebaut werden.

Im Dezember 2022 löschte YouTube den Kanal der Gruppe Protect Thacker Pass, die sich gegen die Erschließung einer großen Lithiummine in Nevada wendet, „dauerhaft“ – ohne Vorwarnung oder Ankündigung der Sperrung. Drei Tage später stellte YouTube den Kanal wieder her, ohne eine Erklärung abzugeben.

Kleine Naturschutzgruppen wie Basin & Range Watch, eine gemeinnützige Organisation, die die Wüsten von Nevada und Kalifornien vor industrieller Entwicklung, einschließlich Wind- und Solarenergie, schützen will, berichteten, dass sie von den Befürwortern dieser Energieprojekte beschuldigt wurden, „Fehlinformationen“ zu verbreiten.

Bürger und lokale Umweltaktivisten, die sich gegen die Entwicklung der Offshore-Windenergie in der Region New York-New Jersey wegen der möglichen Auswirkungen auf Wale und die Meeresumwelt aussprechen, wurden von Facebook und Instagram einer Online-Zensur unterzogen.

Diese Zensur wurde von dem unabhängigen „Faktenprüfer“ PolitiFact koordiniert, der vom Poynter Institute betrieben wird – einem der „Top 50“-Mitglieder des Zensur-Industriekomplexes.

Medienberichte haben einen breiten Pinsel benutzt, um Interessengruppen zu verleumden, die über die Auswirkungen der Offshore-Windentwicklung auf Wale und die Meeresumwelt besorgt sind, und sie beschuldigt, Agenten fossiler Brennstoffe zu sein, die „dunkles Geld“ verwalten.

Obwohl einige lokale Organisationen offenbar Gelder von der fossilen Brennstoffindustrie angenommen haben, kann die breite Graswurzelbewegung, die sich für den Schutz der Küstenumwelt vor industrieller Erschließung einsetzt, nicht als Produkt von „Schwarzgeld“ der Öl- und Gasindustrie bezeichnet werden.

Der Geschäftsführer eines Offshore-Windkraftunternehmens, Atlantic Shores, beschuldigte in einem Meinungsartikel Gruppen, die gegen seine Projekte sind, „Fehlinformationen“ über „die praktikabelste Lösung, die wir haben“ für den Klimawandel zu verbreiten. Er verzichtete darauf, seine Gegner zu beschuldigen, dass sie von fossilen Brennstoffen finanziert werden, die als „Schwarzgeld“ gelten. Atlantic Shores gehört zu 50 % dem Ölriesen Shell.

„Weltuntergangspropheten“ und Umweltschützer, die sich für systemische Veränderungen einsetzen

Eine Untergruppe von Klimaaktivisten ist der Meinung, dass keine offiziell anerkannten „Lösungen“ in der Lage sind, den Klimawandel aufzuhalten oder die Umweltzerstörung zu beenden. Diese Menschen werden abwertend als „Doomers“ bezeichnet (einige von ihnen bevorzugen die augenzwinkernde Bezeichnung „Doomsters“).

In den letzten Jahren haben die Presse, Klimawissenschaftler und Mainstream-Klimaaktivisten die „Doomers“ mit der gleichen Heftigkeit angegriffen wie die „Leugner“. Eine typische Schlagzeile in der Washington Post lautet: „Warum Klima-‚Doomers‘ die Klima-‚Leugner‘ ersetzen.„

Im Jahr 2020 erhielt die Facebook-Gruppe „Positive Deep Adaptation“ eine Warnung wegen eines von ihr geteilten Artikels, den der preisgekrönte Schriftsteller Jonathan Franzen im New Yorker geschrieben hatte: „Was wäre, wenn wir aufhören würden, uns etwas vorzumachen? Die Klimaapokalypse wird kommen. Um uns darauf vorzubereiten, müssen wir zugeben, dass wir sie nicht verhindern können“.

Die Warnung von Facebook stützte sich auf einen „Faktencheck“ der Website Climate Feedback.

Und im April dieses Jahres zensierte Facebook einen Beitrag von Jem Bendell, einem Professor für Nachhaltigkeit an der Universität von Cumbria in Carlisle, England, der versucht hatte, ein Interview zu teilen, das die britische Zeitschrift GQ mit ihm geführt hatte.

In dem Interview erörterte Bendell seine Ansicht, dass die gängige Klimapolitik einfach nicht funktioniert, und seine Überzeugung, dass es aufgrund des Klimawandels in Verbindung mit anderen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren zu katastrophalen Störungen der industriellen Konsumgesellschaften kommen wird.

Facebook versteckte den Beitrag mit der Meldung: „Niemand kann deinen Beitrag sehen. Wir haben diese Standards, weil wir wollen, dass sich jeder sicher fühlt“.

In ähnlicher Weise nahm TikTok im Mai ein Video der „Klimakorruptions“-Journalistin Rachel Donald herunter und bezeichnete es als „Fehlinformation“. In dem Video sagte Donald, die den Klima-Newsletter Planet Critical verfasst, „Es ist die Wirtschaft. Es ist die Wirtschaft, die die Klimakrise antreibt. Es ist die Art und Weise, wie wir uns organisiert haben. Es geht um Ausbeutung und Extraktivismus und all diese Dinge“.

TikTok nannte keinen konkreten Grund für die Bezeichnung des Videos als „Fehlinformation“. Aber die Botschaft des Videos – „Die Wirtschaft treibt die Klimakrise an“ – steht im Widerspruch zu den Erzählungen der US-Regierung über „grünes“ Wachstum.

Bidens „Klimalösungen“, so McCarthy in ihrem Axios-Interview, „dienen nicht nur der Rettung des Planeten, sondern auch der Stärkung unserer Wirtschaft. … Unsere Wirtschaft heute wachsen zu lassen … das ist es, worauf sich unsere inländischen Klimaschutzmaßnahmen konzentrieren.“

Landwirte.

Wenn es um Lebensmittel und Landwirtschaft geht, wird die Klimabewegung von „Ökomodernisten“ dominiert, die glauben, dass gentechnisch veränderte Pflanzen, industriell hergestellte Lebensmittel, synthetisches Fleisch und andere industrielle Lebensmitteltechnologien „Lösungen“ für den Klimawandel sind.

Ein kleinerer Teil der Umweltschützer ist der Meinung, dass wir kleine landwirtschaftliche Betriebe brauchen, die regenerative und agrarökologische Methoden anwenden, statt industrieller Lebensmitteltechnologien. Diese Gruppe und die populistische Kleinbauernbewegung, der sie angehören, sind ins Visier der „Klima-Fehlinformation“-Zensoren geraten.

Die Proteste der niederländischen Landwirte haben weltweit den Widerstand gegen eine belastende Umweltpolitik angefacht, die zur Enteignung von Tausenden von Landwirten führen könnte. Die holländischen Landwirte erhielten die Unterstützung einiger prominenter Umweltaktivisten wie Dr. Vandana Shiva, die an den kleinbäuerlichen Ansatz glauben.

Doch die populären Medien, berühmte Umweltschützer wie George Monbiot und Organisationen, die Fakten überprüfen, stellen die Proteste der niederländischen Landwirte als eine „rechtsextreme“ Bewegung dar, die Verschwörungstheorien und Fehlinformationen verbreitet.

Kleinbauern auf der ganzen Welt, die bestreiten, dass ihre grasgefütterten Rinder eine wesentliche Ursache des Klimawandels sind, wurden von Facebook zensiert.

In einem Fall posteten die Landwirte Memes, in denen sie erklärten, dass „Kühe nicht das Problem“ seien, im Gegensatz zum Privatjet-Lebensstil von Milliardärs-Eliten wie Bill Gates. Facebook fügte diesen Memes einen „Faktencheck“ bei: „Entlarvt: Ja, Kühe sind ein ‚Problem‚, wenn es um die Reduzierung von Treibhausgasemissionen geht“.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie der Prozess der „Faktenüberprüfung“ einer subjektiven politischen Debatte – sind Kühe oder Privatjets „das Problem“? – den Eliten zugute kommt, die die „Faktenüberprüfungs“-Organisationen finanzieren.

Die „Faktenprüfer“ geben den ökomodernistischen „Lösungen“ Glauben, die von Milliardären wie Gates vorangetrieben werden, der mehrere der größten Organisationen des Zensur-Industriekomplexes finanziert. Das Ersetzen von Rindern durch synthetisches Rindfleisch und industriell hergestellte „pflanzliche“ Lebensmittel – Geschäftszweige, in die Gates investiert – werden als vielversprechende „Lösungen“ behandelt.

Populistische Gegenvorschläge – die Abschaffung von Privatjets oder die Bereitstellung von Mitteln für Kleinbauern zur Umstellung auf umweltfreundlichere Methoden – werden von den „Faktenprüfern“ nicht ernst genommen.

Und das, obwohl es ein überzeugendes Argument dafür gibt, dass Kleinbauern besser als industrielle Großproduzenten in der Lage sind, die Welt mit regenerativen, agrarökologischen Methoden zu ernähren.

Die „Faktenchecker“ machen keinen Unterschied zwischen industriell gezüchteten Rindern und solchen, die von Kleinbauern mit ganzheitlicheren Weidemethoden aufgezogen werden. Alle werden in einen Topf geworfen, obwohl das ökologisch wenig sinnvoll ist.

Wie Shiva beobachtet hat:

„Um die letzten verbliebenen Kleinbauern auszulöschen, drängen die von den Konzernen geförderten Narrative jetzt auf … dualistische Narrative um Pflanze gegen Tier, anstatt die größere Krise anzusprechen, wie die derzeitigen industriellen Praktiken die Ökosysteme der Erde zerstören.“

Zensur der Debatte verhindert das Entstehen alternativer Ansätze

Die Befugnis zur Zensur, die ursprünglich damit begründet wurde, dass sie notwendig sei, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die die Existenz des Klimawandels „leugnen“, wird zunehmend dazu verwendet, Menschen zum Schweigen zu bringen, die mit den offiziellen „Lösungen“ für das Klima nicht einverstanden sind.

Solange Meinungsverschiedenheiten als „Fehlinformationen“ bezeichnet werden, ist eine demokratische Debatte unmöglich.

Politische Debatten sind von Natur aus bis zu einem gewissen Grad subjektiv. Sollten wir versuchen, Öl und Gas in der gesamten Wirtschaft durch saubere Energie zu ersetzen? Ist „grünes Wachstum“ möglich? Wie können wir sicherstellen, dass bei der Klimapolitik die bürgerlichen Freiheiten respektiert werden? Liegt die Zukunft der Ernährung in großen industriellen Betrieben oder in kleinen Familienbetrieben? Welches Problem hat höhere Priorität – grasgefütterte Kühe oder Privatjets?

Bei diesen Fragen geht es um das Abwägen von Vor- und Nachteilen, um das Setzen von Prioritäten und um Entscheidungen darüber, wer die Kosten und Lasten zu tragen hat. Es handelt sich nicht einfach um Fragen der Wissenschaft oder Mathematik.

Doch die „Faktenprüfer“ in den sozialen Medien mischen sich unter dem Vorwand der Objektivität in diese subjektiven Debatten ein, um die Diskussion in Richtung der „Lösungen“ zu lenken, die von den Großunternehmen und Milliardären bevorzugt werden, die sie finanzieren.

Für jede brisante Klima-„Lösung“ bringt der Zensur-Industriekomplex „Faktenchecks“ heraus, die zugunsten ihrer Geldgeber voreingenommen sind. Voreingenommene Behauptungen finden sich oft auch auf der anderen Seite dieser Debatten.

Die einzige Möglichkeit, diese konkurrierenden Behauptungen zu klären, ist ein offener demokratischer Prozess.

Bei der Zensurschlacht geht es nicht um „Leugner“ gegen „Wissenschaft“, wie viele zu glauben scheinen. In dem Konflikt geht es in erster Linie darum, wer über die „Lösungen“ entscheiden darf: Bürger, die sich an einer freien und offenen Diskussion beteiligen, oder die politischen und wirtschaftlichen Kräfte, die die Macht zur Zensur beansprucht haben.

In demokratischen Gesellschaften sollten „Lösungen“ zur Debatte stehen – zunehmend tun sie das nicht.