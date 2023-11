Die erschütternden Statistiken zeigen deutlich, dass die Covid-Sterblichkeit erst im Jahr 2021, dem Jahr der Massenimpfung der Bevölkerung, explosionsartig anstieg. Zudem entwickelte das SARS-Cov-2-Virus unter dem Druck des Boten-RNA-Impfstoffs eine extrem aggressive Form, die zu einem Anstieg der Sterblichkeit führte. Die Ergebnisse wurden auf dem Internationalen Krisengipfel 4 im rumänischen Parlamentspalast vorgestellt, an dem führende Mediziner aus der ganzen Welt teilnahmen.

Das höchste Risiko, an Covidien zu sterben, bestand im Jahr 2021, als die CFR (Case Fatality Rate) bei 3,48 % lag, verglichen mit 1,4 % im Jahr 2020 und weniger als 1 % in den Jahren 2022 und 2023, als die Menschen keinen Impfstoff erhielten. 45-50 Tage nach der ersten Dosis des sogenannten Impfstoffs begann die Eskalation der Fälle und Todesfälle, während die erste Dosis in Rumänien mitten in der Deeskalation von Covid-19 verabreicht wurde, was allen epidemiologischen Prinzipien widerspricht, sagte Dr. Oana Mihaela Secară in ihrer Rede auf dem Internationalen Krisengipfel 4, der am 18. und 19. November 2023 im Parlamentspalast in Rumänien stattfand.

Sie wies darauf hin, dass nach den gesammelten epidemiologischen Daten das Sterberisiko durch Covid-19 im Jahr 2021 durch die IFR (infection fatality rate), die der CFR entspricht, widergespiegelt wird: „Die IFR liegt sogar bei 3,48%, da die meisten Patienten ihre Symptome melden und sich testen lassen, um durch das grüne Zertifikat 6 Monate Freiheit zu erhalten.

Außerdem war die Delta-Variante, die sich im Herbst 2021 unter dem Druck des sogenannten Impfstoffs entwickelte, aggressiv und erschreckte die Bevölkerung durch die Zahl der Todesfälle, diesmal sogar „Covid“, so der rumänische Arzt. Im Jahr der Impfkampagne warnte Prof. Virgil Păunescu, Vizepräsident der Akademie der Medizinischen Wissenschaften, dass das Virus, wenn es unter Druck gesetzt wird, sei es durch Behandlungen oder Impfstoffe, einen Ausweg suchen wird, mit der Gefahr, dass Mutationen entstehen, die aggressiv sein können. Dies ist bereits geschehen.

Die Gesundheitspolitik hat die Mortalität erhöht

Abgesehen von den offiziellen Behandlungsprotokollen mit Medikamenten, die sich nicht positiv auf die Genesung der Covidien-Patienten auswirken, war das größte Problem in den Jahren 2020 und 2021 die fehlgeleitete Gesundheitspolitik, die von der Regierung diktiert wurde, sagt Dr. Oana Mihaela Secară. Die Zuweisung von Covid-Patienten an Krankenhäuser mit nur einer Fachrichtung, ohne Ärzte anderer Fachrichtungen und ohne medizinische Ausrüstung, die Zuweisung von weniger Plätzen für Patienten in Gesundheitszentren und ATIs, die Beibehaltung einer geringen Anzahl von ATI-Spezialisten und deren Überlastung haben zu einem enormen Anstieg der Sterblichkeit geführt.

„Die Covid-Patienten wurden in sehr kleine Krankenhäuser eingewiesen, in denen es nur Bereitschaftsdienste für Internisten und Chirurgen gab, aber keine Kardiologen, Diabetologen, Nephrologen oder Neurologen. Entscheidungen über Behandlungspläne mussten in Abhängigkeit von den Begleiterkrankungen der Patienten getroffen werden, wofür jedoch Ärzte dieser Fachrichtungen erforderlich waren. Die Angst vor einer Covid-Kreuzkontamination wurde bei allen Fachärzten mithilfe der Medien geschürt, sodass die Ärzte die Covid-Patienten nur in ihren Praxen behandelten und in den Covid-Krankenhäusern konsultierten, die nicht ausreichend waren. Warum? Um eine hohe Sterblichkeitsrate im System zu melden und restriktive Maßnahmen und grüne Zertifikate im Jahr 2021 zu rechtfertigen“, sagt Dr. Oana Mihaela Secară.

Zahl der Todesfälle gefälscht

Die Behörden hätten auch ein übertriebenes Todesrisiko durch Covid-19 vorgetäuscht, indem sie die Zahl der Covid-Todesfälle gefälscht hätten, eine Fälschung, die durch die den Krankenhäusern auferlegte SARS-Überwachungsmethode – Cov 2 – unterstützt worden sei, sagte Dr. Oana Mihaela Secară.

Die Angst vor Covid-19 als einer Krankheit mit einem sogenannten hohen Sterberisiko sollte nach dem Willen der Behörden die Akzeptanz und Einhaltung eines nach internationalen Regeln praktisch ungetesteten Produkts erhöhen, das fälschlicherweise als Impfstoff bezeichnet wurde. Aber auch das reichte nicht aus. Im Jahr 2020 erließen die Behörden eine Reihe von Gesetzen, die den Zugang von Covidien-Patienten zu rumänischen Krankenhäusern um mehr als 75 % einschränken sollten, um die Überfüllung und den Druck auf das System zu imitieren, wobei die restriktiven Maßnahmen mit der kumulativen Inzidenzrate begründet wurden. Mehr als 80 Prozent der Intensivstationen behandelten Covid-19 nicht, auch aufgrund von Sonderregelungen der Behörden, die angeblich die Kreuzkontamination in Krankenhäusern reduzieren sollten“, sagt Dr. Oana Mihaela Secară.