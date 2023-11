BRICS… Bitte lassen Sie sich nicht täuschen!

In letzter Zeit gab es einige Aufregung um diese Wirtschaftsallianz von starken und prominenten Ländern, die nun, so heißt es, bereit ist, die Vorherrschaft des Westens im Banken- und Finanzwesen anzugreifen. Die Menschen beginnen zu hoffen, dass diese immer mächtiger werdende Koalition von fünf prominenten Ländern (sechs weitere Nationen sollen im Januar 2024 beitreten) den US-Dollar und die Macht des privaten Zentralbankkartells stürzen wird, das die ganze Welt absichtlich in unhaltbaren Schulden ertränkt, indem es sich offener Betrügereien und fehlerhafter Gesetze bedient, die von unglaublich dummen oder, was wahrscheinlicher ist, völlig korrupten und „gekauften“ Politikern verabschiedet wurden.

Es tut mir leid, Sie alle zu desillusionieren, aber ich wurde vor etwa acht Jahren von Experten und Insidern zuverlässig darüber informiert, dass BRICS nichts weiter als eine absichtlich geschaffene Illusion und Ablenkung ist. Ein hochrangiger Insider und Whistleblower aus der Londoner City (ein alter Freund des verstorbenen Ken Palmerton und des verstorbenen David Pidcock, beides lebenslange Währungsreformer, die mit den Regierungen einiger Entwicklungsländer wie Malaysia im Dialog standen, die verzweifelt versuchten, Wege zu finden, sich von dem auf Wucher basierenden und kriminellen Zentralbankkartell zu befreien), sagte mir in einem Skype-Gespräch mit Ken unverblümt, ich solle mich nicht von dieser „irreführenden Initiative“ ablenken lassen, die nur dazu diene, die notwendigen Argumente, das Chaos und die Spaltung zu schaffen, um eine einzige globale digitale Währung zu verfolgen und voranzutreiben. Er benutzte nicht den Begriff „Zentralbank-Digitalwährungen“, wie wir es heute tun, weil dieser Begriff bislang nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen war.

Ein Blick auf die beteiligten Länder zeigt, dass der anonyme „Gentleman aus der Stadt“ Recht hatte:

Brasilien – Die brasilianische Zentralbank ist Vollmitglied der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), deren derzeitiger Präsident Lula da Silva ist zwar ein „Systemkritiker“, wurde aber 2010 von Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) mit dem „Global Statesman Award“ ausgezeichnet. Er nimmt gerne am Weltsozialforum teil, um die einfachen Menschen über die Ungerechtigkeit des derzeitigen Wirtschaftssystems zu beruhigen, aber noch lieber macht er in Davos einen Kotau vor den Globalisten.

Russland – Die Zentralbank der Russischen Föderation ist ein vollwertiges und wichtiges Mitglied der BIZ. Der Krieg in der Ukraine ist ein geplantes Ablenkungsmanöver und ein Vorbote dessen, was noch kommen wird. Putin ist, entgegen der landläufigen Meinung, durch und durch ein Unterstützer des WEF und hat Klaus Schwab erlaubt, ein Büro in Moskau zu eröffnen, um seine vierte industrielle Revolution zu fördern.

Indien – Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India) ist ein vollwertiges und wichtiges Mitglied der BIZ. Es ist ein Land, das angeblich eine unbemannte Sonde auf die „dunkle Seite“ des Mondes schicken kann, aber nicht in der Lage ist, Hunderte Millionen Menschen angemessen zu ernähren, zu beherbergen und zu versorgen. Narendra Modi, der derzeitige Premierminister Indiens, ist ein Liebling der WEF- und Davos-Teilnehmer.

China – Die People’s Bank of China ist ein vollwertiges und wichtiges Mitglied der BIZ. Dieses Land ist die Blaupause für das, was auf uns alle zukommt, wenn wir nicht schnell die Kurve kriegen, besonders wenn es um programmierbares Geld geht und darum, dass das von der BIZ geführte Zentralbanksystem DER Feind des Volkes ist. Bitte denken Sie daran, dass Klaus Schwabs Sohn Olivier einige Jahre in China verbracht hat, um mit den Großen und Guten zu plaudern und dabei zu helfen, eine ausgewachsene chinesische Technokratie aufzubauen, die wir heute in Aktion sehen können.

Südafrika – Die südafrikanische Zentralbank ist ein vollwertiges und wichtiges Mitglied der BIZ. Es ist auch ein Land, das für ein hohes Maß an Korruption vom Präsidenten abwärts bekannt ist. Die Apartheid mag zwar vorbei sein, aber an ihre Stelle ist eine Regierung getreten, die den BISWEF-Patriarchen der Gier und Versklavung nachgibt.

In seinem ausgezeichneten Buch A History of Central Banking – and the Enslavement of Mankind schreibt der verstorbene Stephen Mitford Goodson, der selbst von 2003 bis 2012 nicht geschäftsführender Direktor der südafrikanischen Zentralbank war und das private Zentralbanksystem aus erster Hand von innen gesehen hat:

Damit eine Nation/Staat/Gesellschaft/Gemeinschaft in ihren Angelegenheiten volle Souveränität und Unabhängigkeit besitzt, muss die absolute Kontrolle über die Mittel, die sie zum Austausch von Waren und Dienstleistungen einsetzt, bei den Organen liegen, die das Volk vertreten, und darf nicht an Privatpersonen delegiert werden.

Im Laufe der Geschichte waren Zeiten, in denen der Staat die Geldmenge kontrollierte, gleichbedeutend mit Zeiten des Wohlstands, des Friedens, der kulturellen Bereicherung, der Vollbeschäftigung und der Null-Inflation. Wenn jedoch private Banker die Kontrolle über den Geldschöpfungsprozess an sich reißen, sind die unvermeidlichen Folgen wiederkehrende Zyklen von Wohlstand und Armut, Arbeitslosigkeit, eingebettete Inflation und ein enormer und ständig wachsender Transfer von Reichtum und politischer Macht an diese winzige Clique, die dieses ausbeuterische Geldsystem kontrolliert. Wann immer diese Privat- und Zentralbanker in der Vergangenheit von Nationen bekämpft wurden, die ein ehrliches Geldsystem wiederherstellen wollten, haben diese parasitären Banker ausnahmslos einen „patriotischen“ Krieg ausgerufen, um den viel geschmähten „Feind“ zu besiegen. Dies war ein Merkmal fast aller Kriege in den letzten mehr als 300 Jahren.

Da haben wir es.

Und schauen Sie, welches Land neben Ägypten, dem Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien und Äthiopien ab Januar 2024 den BRICS beitreten wird: Saudi-Arabien, ein grausames, rücksichtsloses und autokratisches Königreich, das gerade die völlig absurde und Orwellsche „The Line“ baut! Ich schließe mein Plädoyer!

Wenn Sie die detaillierte Erklärung der BRICS von Johannesburg mit ihren 94 Punkten lesen, werden Sie schnell feststellen, dass es sich um die üblichen Bestrebungen der Globalisten handelt, eine globale totalitäre Technokratie zu errichten, die fast identisch ist mit der, die von der Kommunistischen Partei Chinas zum Schaden und zur Versklavung des chinesischen Volkes errichtet wurde. Das ist High-Tech-Konzernfaschismus, schlicht und einfach!

Die existierenden Länder, die die BRICS bilden, verpflichten sich alle den höchst irreführenden „Siebzehn Nachhaltigen Zielen“ der UNO und der völlig gefälschten „Wissenschaft“ der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung (CO2 ist in Wirklichkeit das „Gas des Lebens“ – wir wollen mehr, nicht weniger)! Es gibt nichts in dieser BRICS-Erklärung, was der aufkeimenden Wahrheits-, Friedens- und Freiheitsbewegung auch nur die geringste Hoffnung geben könnte, dass sich aus ihren Verlautbarungen eine Veränderung für das Gemeinwohl ergeben könnte. Und mit keinem Wort wird die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erwähnt – die Schlüsselorganisation, die dieses ganze kriminelle, auf Wucher basierende Banken- und Finanzsystem zusammenhält und in der alle fünf Länder über ihre privat kontrollierten Zentralbanken, über die sie keine wirkliche Kontrolle haben, vollwertige Mitglieder sind. Was für eine Überraschung!

Unter dem Strich ist das gesamte Weltfinanzsystem durch und durch faul. Geldschöpfung und Geldmenge sollten in den Händen von Menschen liegen, die gewählt werden, die rechenschaftspflichtig sind und deren Sitzungsprotokolle öffentlich zugänglich sind. Also genau das Gegenteil von dem, was heute der Fall ist.

Also bitte kein Gerede mehr über die BRICS, die uns retten sollen. Das Finanz- und Bankensystem der Welt ist ein kriminelles Unternehmen, das sofort und in seiner Gesamtheit geschlossen werden muss. Nur schulden- und zinsfreies, souveränes Geld wird uns aus der illegalen Verschuldung retten … und die Wahrheits-, Friedens- und Freiheitsbewegung auf der ganzen Welt muß jetzt wirklich aufwachen und sich dieser einen wichtigen Tatsache bewußt werden. Wer das Geld der Welt kontrolliert, kontrolliert die Bühne der Welt. So einfach ist das.

Justin Walker