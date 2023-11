Es ist eine Beleidigung unserer Intelligenz.

Caitlin Johnstone

Wenn Israels Position auf Wahrheit und Moral basieren würde, würde es nicht eine Flut von offensichtlichen Lügen verbreiten.

Amerikaner: Gesundheitsfürsorge, bitte

US-Regierung: Entschuldigung, sagten Sie Milliarden Dollar für ethnische Säuberungen im Nahen Osten?

Amerikaner: Nein, Gesundheitsfürsorge

US-Regierung: Gut, Sie verhandeln hart, aber hier sind Milliarden Dollar für ethnische Säuberungen im Nahen Osten.

❖

Ein Tipp: Die Seite, die sich ständig rechtfertigen und erklären muss, warum es für sie in Ordnung und normal ist, Tausende Kinder zu töten und ethnische Säuberungen zu begehen, ist wahrscheinlich nicht die Seite, die im Recht ist.

They're just insulting our intelligence at this point. https://t.co/ttyu43wwJN — Caitlin Johnstone (@caitoz) November 12, 2023

Früher hielt ich es für schlimm, dass Israel Tausende Kinder massakriert, Krankenhäuser bombardiert und Querschnittsgelähmte und Kinder in Krankenhausbetten erschießt, aber dann hielt der israelische Präsident eine arabische Übersetzung von Mein Kampf in die Kamera und jetzt finde ich es gut.

❖

Wenn Israels Position auf Wahrheit und Moral basieren würde, würde es nicht ständig eine Flut von offensichtlichen Lügen verbreiten.

Niemand glaubt mehr, was Israel sagt. Entweder weiß man, dass Israel ständig lügt, oder man weiß es, tut aber so, als wüsste man es nicht.

❖

Sie wissen, dass Narzissten den größten Mist bauen, und wenn man sie zur Rede stellt, tun sie so, als seien sie verletzt und Opfer: „Oh, was, bin ich jetzt der Böse?“ Das ist Israel und seine Anhänger.

❖

Jeder, der die militärische Gewalt der USA kritisiert, wird von den Befürwortern dieser militärischen Gewalt beschuldigt, die andere Seite zu unterstützen. Wer gegen die Invasion im Irak war, war ein Anhänger Saddams, wer die Stellvertreterkriege der USA in der Ukraine kritisierte, war ein Anhänger Putins usw. Das Argument ist, dass Kritik an den Aktionen der weltweit mächtigsten Kriegsmaschinerie bedeutet, dass man die Seite unterstützt, die sich dieser Kriegsmaschinerie widersetzt, und weil man ein verräterisches Monster ist, das die andere Seite unterstützt, bedeutet das, dass man seiner Kritik kein Gehör schenken sollte.

Dies geschieht buchstäblich mit jedem einzelnen hochkarätigen Akt des US-Interventionismus. Buchstäblich bei jedem, ohne eine einzige Ausnahme. Das bedeutet, dass jede Kritik an der mächtigsten Kriegsmaschinerie der Welt als inakzeptabel gilt und mit Füßen getreten wird. Diejenigen, die Sie heute als Hamas-Liebhaber und Terroristen-Sympathisanten bezeichnen, sagen Ihnen, dass niemand jemals irgendeinen Akt militärischer Aggression kritisieren sollte, der von den USA gesponsert wird, weil sie genau dieselbe Taktik anwenden, die buchstäblich immer verwendet wird, um jeden Akt militärischer Aggression zu stoppen, der von den USA gesponsert wird.

Was sie wirklich sagen, wenn sie dich einen Hamas-Anhänger nennen, ist: „Sei still. Sei still. Kritisiere niemals die Kriegstreiberei der USA. Kritisiere niemals die folgenschwersten Aktionen der mächtigsten und zerstörerischsten Regierung auf diesem Planeten, unter keinen Umständen. Sei still. Sei still. Gehorche.“

❖

Es ist für Erwachsene nicht in Ordnung zu glauben, dass Israel die Menschen in Gaza „befreit“.

❖

Die richtige Reaktion auf die Erkenntnis, dass die Hamas in Gaza große Unterstützung hat, ist nicht „Oh, dann löscht doch alle in Gaza aus“, sondern „Wow, wie höllisch muss Israel das Leben in Gaza gemacht haben, dass das passiert?“.

❖

Es stimmt zwar, dass ein republikanischer Präsident in Bezug auf Israel-Palästina genauso schlimm wäre wie Biden, aber die richtige Antwort darauf ist nicht „Oh, dann wähle ich eben einen Demokraten“, sondern „Wenn wir nicht darüber abstimmen dürfen, ob unsere Regierung Kinder ermordet, bedeutet das, dass das ganze System weg muss“.

❖

Das Verrückte ist, dass dies im Moment das Beste ist, was der Westen in Bezug auf die Gaza-Frage jemals tun wird. Die öffentliche Unterstützung für eine verwerfliche westliche Militäraktion ist am Anfang immer am größten, aber mit der Zeit merken die Menschen, dass sie belogen wurden, und es kommen Informationen ans Licht, die beweisen, dass die ganze Sache ein Schwindel war. Wir haben das immer und immer wieder erlebt, von Vietnam bis Irak, Afghanistan und Libyen. Die Menschen beginnen bereits zu begreifen, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine eine schreckliche Idee war, und in ein paar Jahren wird das niemand mehr ernsthaft bestreiten.

Aber diesmal stößt die vom Westen unterstützte Zerstörung des Gazastreifens auf massive öffentliche Ablehnung, obwohl sie erst einen Monat her ist. Je mehr Informationen ans Licht kommen und je mehr Menschen im Westen erkennen, was genau ihre Regierungen in Gaza unterstützt haben, desto schlimmer wird es. Das ist der Grund, warum die Milliardäre ausflippen und sich zusammentun, um die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren; sie wissen, dass sie die Kontrolle über die Geschichte verlieren, und zwar viel, viel früher, als sie es hätten machen sollen.

Aber es gibt nur wenige Möglichkeiten, den Mord an Tausenden Kindern zu verdrehen. Die alten Propagandamethoden funktionieren einfach nicht mehr so wie früher. Die Augen beginnen aufzugehen. Die Menschen werden wütend. Und die Mächte, die uns beherrschen, werden sehr, sehr nervös.