Es ist erst kurze Zeit her und hat ohnehin nie stattgefunden

Der moralische Kodex des Westens, der bereits stark geschwächt war, ist unter dem Ansturm der letzten drei Jahre fast verschwunden. Ein großes Verbrechen wurde begangen, während das, was von der Moral übrig geblieben ist, tapfer kämpfte, aber wenig bewirken konnte. Leben wurden ruiniert, Reichtum wurde gestohlen, Agenturen wurden entzogen. Die Abschottung als Taktik scheint vorerst gescheitert zu sein – Impfschäden werden immer noch geheim gehalten.

Es gibt weitere gute Gründe für die Annahme, dass der Angriff noch nicht vorbei ist, dass wir uns im Moment in einem „Scheinkrieg“ befinden, während sich die feindlichen Kräfte neu formieren. Inflation, Energie, Lebensmittel und Überwachung sind allesamt aktive Fronten in der allgemeinen Schlacht. Es spielt kaum eine Rolle, welche davon als Nächste aufflammen wird.

In jedem Fall läuft der Kampf darauf hinaus, die unmittelbaren Bedürfnisse des Einzelnen über die wahrgenommenen, modellierten, zukünftigen „Bedürfnisse des Staates“ oder gar die „Bedürfnisse des Planeten“ zu stellen. Der Vorrang des Individuums gegenüber den „Bedürfnissen des Staates“ (oder den „Bedürfnissen des Planeten“ als schmackhaftere Lüge) ist ernsthaft und unmittelbar bedroht. Um zu überleben und vielleicht sogar zu gesunden, müssen wir uns schmerzhaften Wahrheiten stellen.

Im Moment besteht das Beste, was manche Menschen machen können, darin, zu schweigen, während sie vorher vielleicht stillschweigend mit Abriegelungen, Masken und sozialer Distanzierung kollaboriert haben – was, seien wir ehrlich, ekelhafte Euphemismen für Inhaftierung, Übergriffe und Einzelhaft sind.

Manche Menschen sind noch nicht einmal an diesem Punkt angelangt. Sie sind sich immer noch nicht bewusst, was mit ihnen geschehen ist und was sie anderen antun. Sie sind wie die japanischen Soldaten, die noch Jahrzehnte später den Krieg im Pazifik führen. Für sie lauert ein tödlicher Krankheitserreger auf Schritt und Tritt; sie beharren auf ihren magischen Beschwörungsformeln, Kostümen und Tänzen, womit ich meine, dass sie endlos über Covid und Cases und Varianten reden, dreckige, bakterienverseuchte, poröse Lappen im Gesicht tragen und das Händeschütteln zugunsten eines pathetischen, zum Gebet verschränkten Nicken und Verbeugens vermeiden.

Ihre Magie kann keine Erlösung bieten, aber das ist ihnen nicht bewusst, und es ist alles, was sie haben. Sie haben jede Fähigkeit verloren, für sich selbst zu denken. Sie sind wie Henny Penny – „Der Himmel stürzt ein!“ Warum sonst würden sie sagen: „Oh je, ein Mitglied unserer Gemeinde hat Covid, wir sollten diesen Sonntag besser Masken aufsetzen, nur um sicher zu sein.“

Um sicherzugehen, wovor genau? Ich sage Ihnen, was – im Hinterkopf lauert die Angst, dass sie versehentlich die Augen für die Wahrheit öffnen und als Narr (im besten Fall) oder Monster (im schlimmsten Fall) entlarvt werden könnten, das sie bereits waren oder geworden sind. Sie wollen „sicher sein“, dass dieser nagende Zweifel niemals an die Oberfläche kommt.

Es gibt Menschen, die, wie wir allmählich sehen, selbstbewusst genug sind, sich während dieses ganzen Wettlaufs zu verhalten, und die glauben, „einen guten Krieg“ geführt zu haben, und die die Frechheit besitzen, von Vergebung zu sprechen und dabei die unbequemen moralischen Konzepte von Bekenntnis und Gerechtigkeit zu übergehen. Diejenigen, die zu dieser Gruppe gehören, verwenden auch das „königliche Wir“, d. h., sie verschieben den Begriff der Schuld von einer einzelnen Person, geschweige denn von sich selbst, weg und sprechen stattdessen in abstrakteren Begriffen darüber, was „wir“ als Gesellschaft falsch gemacht haben.

Aus ihrer Sicht haben sie persönlich nichts, wofür sie sich entschuldigen oder sühnen müssten, aber sie können großmütig genug sein, anderen zu vergeben, die sich schlecht verhalten haben. Das ist ein groteskes Schauspiel, für das man nur Verachtung übrig hat.

Der deutsche Philosoph Karl Jaspers, der über Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb und in David Satter’s 2012 erschienenem Buch „Es ist lange her, und es ist ohnehin nie passiert“ zitiert wird, entwarf eine vierte Art von Schuld, die zu den drei herkömmlichen Arten von Schuld hinzukommt: kriminelle Schuld, politische Schuld und moralische Schuld. Jaspers schlug eine „metaphysische Schuld“ vor, die all jene betrifft, die von grausamen Verbrechen betroffen waren, ob als Beteiligte oder nicht:

Es gibt eine Solidarität unter den Menschen als Menschen, die jeden für jedes Unrecht und jede Ungerechtigkeit in der Welt mitverantwortlich macht, insbesondere für Verbrechen, die in seiner Gegenwart oder mit seinem Wissen begangen werden…. Wenn ich nicht alles tue, was ich kann, um sie zu verhindern, bin auch ich schuldig. Wenn ich bei der Ermordung anderer zugegen war, ohne mein Leben zu riskieren, um sie zu verhindern, fühle ich mich in einer Weise schuldig, die weder rechtlich noch politisch oder moralisch angemessen vorstellbar ist. Dass ich lebe, nachdem so etwas geschehen ist, lastet als unauslöschliche Schuld auf mir. (Karl Jaspers)

Ich bezweifle ernsthaft, dass diese „erstaunlichen und mutigen“ Seelen, die jetzt Amnestie für die Befürworter der Abriegelung vorschlagen, sich selbst in die Augen schauen und sich von jeglicher metaphysischen Schuld im Kontext der Gräueltaten der letzten drei Jahre freisprechen können. Im Gegenteil, ein kurzer Blick auf ihre Twitter-Accounts würde wahrscheinlich genau das Gegenteil zeigen.

Das oben erwähnte Buch von Satter ist eine Auseinandersetzung mit Russland und der kommunistischen Vergangenheit und mit der Tatsache, dass es keine ehrliche Auseinandersetzung mit den Schrecken dieser Zeit gegeben hat. Satter argumentiert, dass Russland durch seine Unfähigkeit, die Opfer der kommunistischen Erfahrung angemessen anzuerkennen und ihnen ein Denkmal zu setzen, für immer beeinträchtigt sein wird. Die Weigerung, die Wahrheit über das Geschehene anzuerkennen, ist eine Falle, in die wir selbst zu tappen drohen. Wenn wir das tun, ist es ein langer, schmerzhafter Weg zurück, den wir vielleicht nicht schaffen.

Um der Falle zu entgehen, um die schmerzlindernde, lindernde Wirkung der scheinbaren Rückkehr zur „Normalität“ zu vermeiden, bedarf es einer herkulischen Anstrengung. Ich schreibe dies am Tag des Melbourne Cups, wenn der Rest der Stadt und vielleicht auch des Landes, wenn man dem Marketing Glauben schenkt, sich auf das „Rennen, das die Nation zum Stillstand bringt“, freut. Wie wohltuend ist es, sich in die Umarmung der Farben und Bewegungen, der vorhersehbaren Geschichten von Jockeys und Trainern und Vollblütern, der Mode und Hüte, der Betrunkenen und Partys, der Kostüme und Anzüge fallen zu lassen. Es ist so viel schöner, zu vergessen, dass dieser ganze Covid-Blödsinn jemals passiert ist.

Aber er wird nicht verschwinden, nur weil man lieber zum Rennen geht.

Ich denke, wir können die Menschen auf einem Spektrum von Leugnung/Akzeptanz dessen, was die letzten 3 Jahre mit sich brachten, einordnen. Das Extrem der Leugnung sind Menschen, die aktiv leugnen, dass Gräueltaten stattgefunden haben. Das sind diejenigen, über die man sagen könnte: „Mir scheint, du protestierst zu viel“; ihr aktives Leugnen ist wahrscheinlich eine Fassade, um ihre Schuld zu verbergen, derer sie sich nur allzu bewusst sind.

Die nächsten sind diejenigen, die alles passiv leugnen, indem sie sich absichtlich mit anderen Dingen ablenken, wie dem Melbourne Cup, und jeglichem Gerede darüber aus dem Weg gehen. In der Mitte befinden sich diejenigen, die nicht einmal wissen, dass etwas Unerwünschtes passiert ist, die sich dessen nicht bewusst sind und die nicht ahnen, dass etwas dagegen unternommen werden sollte. Die nächste Gruppe, die sich über den Kipppunkt in Richtung Akzeptanz hinaus wagt, sind diejenigen, die mit dem Herzen verstehen, dass „es“ ein trauriges Kapitel war, das aber in der Geschichte verblassen wird – die „Lasst uns weitermachen“-Gruppe. Am Ende der Akzeptanz stehen diejenigen, die darüber nachgedacht haben, entsetzt waren und etwas dagegen unternommen oder versucht haben, etwas zu tun.

Am ehesten sagen manche: „Wie schön, dass wir wieder zum Melbourne Cup gehen und frei verkehren können“. In Wahrheit sollte man natürlich sagen: „Wie schrecklich, dass sie sich jemals angemaßt haben, uns daran zu hindern, frei miteinander zu verkehren, diese Bastarde.“

Inzwischen werden die meisten Menschen eine dieser Positionen entlang des Spektrums gefunden haben, innerhalb derer sie, zumindest im Moment, einen Weg nach vorn finden können, einen Weg, um in stiller Verzweiflung jeden Tag mit den Aufgaben weiterzumachen, die sich ihnen stellen. Ich denke, dass es für jeden schwierig sein wird, sich nach „links“ zur Verleugnung oder nach „rechts“ zur Akzeptanz zu bewegen. Wenn man einmal die Augen geöffnet hat, kann man das, was vor einem liegt, nicht mehr übersehen, also kann man auch nicht mehr zur Verleugnung zurückkehren.

Ebenso eröffnet das Öffnen der Augen eine schreckliche Aussicht auf das, was weiter „rechts“ sein könnte – was werde ich noch alles entdecken, was mich entsetzen wird? Am besten nicht weitergehen. Eine Ausnahme bilden vielleicht diejenigen, die auf der Seite der Akzeptanz stehen, die zwar versuchen, etwas dagegen zu tun und die Ungerechtigkeiten zu korrigieren, denen aber schließlich die Kraft ausgeht und die nach links zu den „Weiter so“-Leuten abrutschen. Noch einmal Karl Jaspers:

Wir haben ein großes Defizit darin, miteinander zu reden und einander zuzuhören. Es fehlt uns an Mobilität, Kritik und Selbstkritik. Wir neigen zum Doktrinismus. Erschwerend kommt hinzu, dass so viele Menschen nicht denken wollen. Sie wollen nur Parolen und Gehorsam. Sie stellen keine Fragen und geben keine Antworten, außer dass sie einstudierte Phrasen wiederholen.

Jaspers‘ Worte hallen heute laut nach. Wie sollen wir jemals zu einer ehrlichen Reflexion über die Gräueltaten der letzten drei Jahre durchdringen angesichts einer solchen Unnachgiebigkeit seitens der Opfer der Abriegelungen und der Impfstoffe? Es scheint fast hoffnungslos.

Manche Gespräche, die geführt werden müssen, stoßen auf unüberwindbare Hindernisse. Manche Verletzungen sind so tief, dass sie nicht einmal aufgeschrieben werden können, außer vielleicht in einem geheimen Tagebuch. Dies sind die Gespräche zwischen ehemaligen Freunden, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Eheleuten, zwischen Chefs und Angestellten, die nie stattfinden werden, aber den Schlüssel zur Versöhnung darstellen. Diejenigen, die es eilig haben, die es mit der Entschuldigung und der Gerechtigkeit zu eilig haben, sollten dies bedenken. Wenn wir auf diejenigen wüten, die wir für die Hauptschuldigen halten, wird das kurzfristig kaum Früchte tragen, und je glühender unsere Wut ist, desto schneller sind wir ausgebrannt. Ein letztes Wort von Jaspers:

Wir alle haben den Boden unter den Füßen verloren. Nur ein transzendenter… religiöser oder philosophischer Glaube kann sich durch all diese Katastrophen hindurch behaupten.

Ich werde am Sonntag wieder in der Kirche sein. Ohne Maske. Mit Händeschütteln.