Geheime Regierungspapiere aus Großbritannien: Notfallplan für wochenlange Stromausfälle schon vor Ukraine-Krieg ausgearbeitet und warnen vor Lebensmittel- und Wasserknappheit

Die Minister haben Notfallpläne für wochenlange Stromausfälle in diesem Winter ausgearbeitet

Die Dokumente warnen davor, dass die Lebensmittel- und Wasserversorgung sowie die Kommunikation im Falle eines Stromausfalls unterbrochen werden könnten

Whitehall-Beamte testen unter Stress das Programm Yarrow – den geheimen Plan zur Bewältigung von Stromausfällen

Die Pläne wurden letztes Jahr ausgearbeitet, bevor Wladimir Putin seine barbarische Invasion in der Ukraine startete

Doch die Befürchtung wächst, dass die russische Aggression in der Region eine Energiesicherheitskrise auslösen könnte

“ Wie jetzt bekannt wurde, haben die Minister Großbritanniens Notfallpläne ausgearbeitet, um wochenlange Stromausfälle in diesem Winter zu vermeiden. In Regierungsdokumenten, die als „offiziell sensibel“ gekennzeichnet sind, wird davor gewarnt, dass die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser, der Verkehr und die Kommunikation im Falle eines landesweiten Stromausfalls in einem „realistischen Worst-Case-Szenario“ bis zu sieben Tage lang schwer gestört werden könnten.

Whitehall-Beamte testen das Programm Yarrow – den geheimen Plan zur Bewältigung von Stromausfällen, der unter anderem vorsieht, dass junge und ältere Menschen sowie Personen mit Betreuungspflichten vorrangig mit Lebensmitteln, Wasser und Unterkünften versorgt werden – inmitten einer durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise.

Es wird davon ausgegangen, dass die Art der technischen Störung, die in den Plänen vorgesehen ist, einen Angriff einer feindlichen ausländischen Macht auf Unterwasserkabel – nach den Angriffen auf die Nord-Stream-Energiepipelines in der Ostsee, die weithin Moskau zugeschrieben werden – sowie Überschwemmungsschäden und Gewitter umfasst.

Gleichzeitig warnt das Met Office vor einem kälteren Winter als üblich, der die Gas- und Stromversorgung weiter unter Druck setzen könnte. Das Programm Yarrow bereitet sich auf eine Situation vor, die ernster ist als die von National Grid im letzten Monat skizzierte, die vor dreistündigen Stromausfällen warnte.

Die Pläne sehen vor, dass 60 Prozent des Strombedarfs zwischen dem 2. und 7. Tag gedeckt werden, wenn Haushalte und Unternehmen einen „intermittierenden Zugang“ zur Rationierung der Versorgung erhalten. Haushalte und Unternehmen werden 24 Stunden vor einem geplanten Stromausfall benachrichtigt, und der Plan könnte bis zu einer Woche im Voraus auf einer rollierenden Basis veröffentlicht werden.

Nach dem Worst-Case-Szenario des Programms Yarrow würden nur analoge UKW-Radios funktionieren, und nur BBC Radio 2 und 4 würden senden. (…)

In einem als „unwahrscheinlich“ bezeichneten Szenario könnten Haushalte und Unternehmen mit geplanten dreistündigen Stromausfällen konfrontiert werden, um einen Zusammenbruch des Netzes zu verhindern, so der National Grid Electricity System Operator (ESO).

Angesichts des „schwierigen“ Winters, der nach dem Einmarsch von Wladimir Putin in der Ukraine auf die europäische Energieversorgung zukommt, plant der Netzbetreiber jedoch auch für den Fall, dass es keine Stromimporte aus Europa und keine ausreichenden Gaslieferungen geben würde.

Für den Fall, dass die Importe aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden ausbleiben, stehen zwei Kohlekraftwerke mit einer Leistung von je einem Gigawatt auf Abruf bereit, um die Nachfrage zu decken.“