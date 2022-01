Es ist jetzt unendlich viel einfacher, eine Milliarde Menschen zu kontrollieren, als eine Milliarde Menschen zu töten

Wie viele Menschen kennen Sie persönlich, die ihr ganzes Leben damit verbringen, nach Möglichkeiten zu suchen, Menschen zu kontrollieren oder zu töten? Sie sind da draußen.

Im Jahr 2008 äußerte sich der verstorbene große Sumpfmensch Zbigniew Brezynksi bei einer Rede in der Denkfabrik für internationale Angelegenheiten Chatham House wie folgt:

Früher war es einfacher, eine Million Menschen zu kontrollieren, als eine Million zu töten. Heute ist es unendlich viel einfacher, eine Million Menschen zu töten als eine Million zu kontrollieren.

Brezynski muss es wissen, denn er verkehrte jahrzehntelang in den Hallen der mächtigsten Organisationen und Denkfabriken der Welt. Er vertrat eine einzigartig elitäre Sichtweise auf die Welt, und in seinem klassischen globalistischen Buch The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives gab er einen Einblick in diese Denkweise. Die Mächtigen betrachten die ganze Welt als Spielwiese, die es zu manipulieren, zu kontrollieren, zu erobern und notfalls zu zerstören gilt. Unser Leben ist das Spielball von Tyrannen – so sehen sie es.

Das ist der Fluch der Regierung, die ohne Zwang und Gewalt nichts ist, und Brezynski war ein Hauptakteur und Architekt der gegenwärtigen globalen Spannungen, die wir alle ertragen. Ich frage mich allerdings, ob er, wenn er lange genug gelebt hätte, um eine Rolle bei der pandemischen Machtergreifung zu spielen, von den Fortschritten in der Fähigkeit beeindruckt gewesen wäre, so viele Menschen ohne den Einsatz von Truppen, intelligenten Bomben und Sanktionen zu kontrollieren. Meine magische Billardkugel sagt: „Darauf können Sie sich verlassen“.

Sehen Sie, eine Sache, die wir gelernt haben (ob Sie es erkennen oder nicht), ist, dass es jetzt viel einfacher ist, Menschen zu kontrollieren als jemals zuvor. Wie das?

Ganz einfach. Man schaltet sie aus, indem man sie auf Selbstsabotage und selbstzerstörerisches Verhalten programmiert.

Und wie erreicht man das?

Durch Gedankenkontrolle.

Gedankenkontrolle gibt es in vielen Formen, aber im Wesentlichen ist es die Fähigkeit, Menschen dazu zu bringen, entgegen ihren natürlichen Impulsen und in Übereinstimmung mit einer auferlegten Agenda zu glauben, zu denken und zu handeln.

Der amerikanische Psychologe und emeritierte Professor der Stanford University, Phillip Zombardo, bezeichnet Gedankenkontrolle als „den Prozess, bei dem die individuelle oder kollektive Wahl- und Handlungsfreiheit durch Agenten oder Agenturen beeinträchtigt wird, die Wahrnehmung, Motivation, Affekt, Kognition oder Verhaltensergebnisse verändern oder verzerren“. Sein bahnbrechendes Forschungsprojekt, das Stanford Prison Experiment, zeigte, dass die meisten Menschen sehr anfällig für den Einfluss von Gruppenverhalten sind und dass viele von uns so weit gehen würden, anderen zu schaden, nur um den Anweisungen einer vermeintlichen Autoritätsperson Folge zu leisten.

In der heutigen fustercluck-Welt sind die Auswirkungen der Gedankenkontrolle überall sichtbar, und unter den gegenwärtigen Bedingungen manifestiert sie sich sogar in ihrer gefährlichsten Form – der Massenpsychose. Menschen, die in dieser dunklen Wolke der Desillusionierung leben, lassen sich leicht beeinflussen und opfern bereitwillig ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlergehen, um den Ratschlägen und Aufträgen von „Experten“ und politischen Entscheidungsträgern zu folgen, die Angst schüren und dann eine falsche Atempause von ihr anbieten.

Bedenken Sie, wie sich dies in unserer Gesellschaft auswirkt:

Die Bevölkerung wird mit chemischen Beruhigungsmitteln wie Alkohol, Arzneimitteln und giftigen Lebensmittelzutaten betäubt. Monopolisierung der Medien unter der Kontrolle von Unternehmen. Präsentieren 24 Stunden am Tag voreingenommene, giftige Meinungen als „Nachrichten“ und schaffen so absichtlich Spaltung und Zwietracht in der Mehrheitsbevölkerung. Zensieren Sie alle Informationen und Meinungen, die der Propaganda der Konzerne widersprechen, und lassen Sie es so aussehen, als ob die autoritären Positionen der Minderheit die der Mehrheit wären. Die Massen sollen glauben, dass die Zensur zu ihrem Schutz notwendig ist und dass es eine physische Bedrohung für ihre Sicherheit darstellt, wenn sie sich gegen den Konzernstaat aussprechen. Förderung einer Kultur der Prominentenverehrung und Förderung von Degeneration und Dummheit als tugendhafte Formen der Pseudo-Rebellion. Kinder von klein auf zu Gehorsam statt zu kritischem Denken zu indoktrinieren und ihnen gleichzeitig beizubringen, dass der Staat unfehlbar ist, egal wie viele Gräueltaten er begeht. Die Menschen voneinander isolieren. Sie von der Erdung und dem vielfältigen Einfluss von Familie und Freunden abschneiden. Die Sinne der Bevölkerung mit einem endlosen Strom von traumabasierter Bewusstseinskontrolle und Angstpropaganda angreifen. Dem einfachen Volk einreden, dass es tugendhaft ist, pleite und arm zu sein, und gleichzeitig ein massives Wohlstandsgefälle zwischen den Eliten und dem Rest der Gesellschaft fördern. Destabilisierung traditioneller kommunaler und familiärer Strukturen durch Förderung von Promiskuität, Scheidung und dysfunktionalen Beziehungen. Der Wert der einzig zulässigen Währung wird ausgehöhlt, so dass die typischen Geschlechterrollen umgedreht werden und beide Mitglieder einer Kernfamilie arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu sichern, während die Kinder in teure Kindertagesstätten und staatlich geführte Schulen geschickt werden müssen. Verwirrung der Menschen über einfache biologische Fragen wie das Geschlecht und Schaffung eines Kults offizieller Wissenschaftsanhänger, die nicht bereit sind, solche grundlegenden wissenschaftlichen Fakten anzuerkennen. Die mächtigsten und fähigsten Mitglieder der Gesellschaft, die Alphamännchen, durch Medienkampagnen, die sie dämonisieren, zerstören. Die Aufmerksamkeit der Massen auf eine unsichtbare, nicht greifbare, allgegenwärtige Angst lenken, wie eine unaufhaltsame Seuche, die ständig ihre Form verändert. Von den Menschen verlangen, dass sie für praktisch jede produktive Unternehmung eine Genehmigung der Regierung einholen. Die Massen in ein technologisches Kontrollsystem einbinden, das freie Vereinigung und freies Unternehmertum verbietet und diejenigen bestraft, die sich am ehesten widersetzen. Die kriminellsten Mitglieder der Regierung zu ernennen und ihnen freien Zugang zu den monopolisierten 24-Stunden-Medien zu gewähren. Beseitigt natürliche und ganzheitliche Formen der Medizin und zwingt alle in ein von oben nach unten verordnetes, für alle passendes, gewinnorientiertes, absurd teures allopathisches Medizinsystem. Die Menschen von einer echten, persönlichen spirituellen Verbindung zu trennen, so dass sie mit einer unstillbaren Angst vor dem Tod in ständigem inneren Aufruhr leben. Im Laufe der Zeit einen gesellschaftlichen Stamm von dysfunktionalen, ungesunden, verwirrten, nachtragenden, bankrotten, staatsgläubigen Menschen zu schaffen, die zwar ein wohlhabendes Leben führen wollen, es aber nicht schaffen, die Triebe ihres Unterbewusstseins zu überwinden, um in ihrem eigenen Interesse zu handeln.

Das Endergebnis ist ein Mensch, der durch die Umstände und den chronischen Stress so niedergeschlagen ist, dass er tagsüber Stimulanzien braucht, um zu funktionieren, und nachts Beruhigungsmittel, um mit dem ganzen Wahnsinn fertig zu werden. Und wie es der Zufall will, gibt es an jeder Ecke einen Coffee Shop und in jeder Straße eine Bar mit vollem Service.

Nahezu jeder von uns lässt sich auf selbstsabotierendes und selbstzerstörerisches Verhalten ein, was für Leute wie Brezynski großartig ist, denn es macht die Kontrolle der Massen einfacher als je zuvor. Wenn man in diesem Umfeld „normal“ lebt, ist man für diejenigen, die das Schachbrett steuern, keine Bedrohung. Man wird kontrolliert, weil man nicht in der Lage ist, auf seinem eigenen, einzigartigen Weg der Selbstbeherrschung zu bleiben.

Freunde, das ist soziales Engineering in seiner fortgeschrittensten Form, und obwohl es informativ ist, zu verstehen, was mit unserer Gesellschaft geschehen ist, ist es jetzt eure Pflicht, dies als Forderung zu verinnerlichen, solche Einflüsse aus eurem Leben zu eliminieren. Sie müssen versuchen zu verstehen, wie diese Einflüsse Ihr Potenzial zum Entgleisen gebracht haben, und dann müssen Sie sich an die Arbeit machen, die nötig ist, um Sie wieder mit Ihrer inneren Weisheit und Autorität zu verbinden.

Selbstsabotage ist ein Geschenk an die Elite. Sie stellt Sie ins Abseits des Lebens und lässt Sie ständig Ihre Energie in einem permanenten Krieg gegen sich selbst verbrennen. Sie macht es Ihnen fast unmöglich, positive Veränderungen in Ihrem Leben vorzunehmen oder einen positiven Einfluss auf Ihre Gemeinschaft oder diese Welt zu haben. Es macht Sie unnahbar und abhängig von den Anweisungen erfahrener Profiteure, die die Wissenschaft des Geistes gegen Sie einsetzen.

Ja, in der heutigen Welt ist es viel einfacher, Milliarden von Menschen zu kontrollieren, als sie zu ermorden. Und wenn Sie sich nicht dazu verpflichten, die Kontrolle über Ihr Leben zurückzuerlangen, erfüllen Sie Ihre Aufgabe als ihr Spielball.

