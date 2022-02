Es ist klar – es muss eine andere Agenda geben

Der eklatante Unsinn von Impfpässen

Von Jasmine Birtles

Es scheint keine Rolle zu spielen, wie viele Machthaber uns erklären, dass der Covid-Impfstoff „einen nicht daran hindert, sich anzustecken und zu verbreiten“, denn die Notwendigkeit eines Impfpasses (VP) für die Einreise in einige Veranstaltungsorte und Länder wird nach wie vor kaum infrage gestellt.

Ist es nicht inzwischen klar, dass hinter diesen so genannten Pässen eine andere Agenda stecken muss?

Ich gebe zu Protokoll, dass die weltweite Hysterie darüber, dass jedes Lebewesen bis auf den letzten Zentimeter geimpft werden soll, nichts mit Gesundheit zu tun hat, sondern mit dem Wunsch unserer „Führer“, unter dem Deckmantel eines „Impfpasses“ ein digitales ID-Produkt für alle Menschen auf der ganzen Welt einzuführen. Das habe ich schon vor einigen Monaten in Neil Olivers Sendung GB News gesagt und seitdem nichts gesehen, was mich von meiner Meinung abbringen könnte.

Daher die irrsinnige Forderung von Vergnügungslokalen, Geschäften und ganzen Ländern nach „Papieren“, um nachzuweisen, dass man die experimentelle Injektion erhalten hat, nur um ins Haus zu kommen.

Wenn die Impfungen nachweislich die Ausbreitung von Covid verhindern würden (mit Hilfe der tatsächlichen „Wissenschaft“, um dies zu beweisen), dann könnte man akzeptieren, dass einige Organisationen einen Nachweis dafür verlangen, auch wenn Covid zunehmend als keine Bedrohung für die Menschheit erklärt wird Quelle

Das andere Problem ist natürlich, dass dies logischerweise dazu führen würde, dass auch andere infektiöse und nicht-infektiöse Krankheiten in das digitale Dokument aufgenommen werden… wie es von den Machthabern ja auch vorgeschlagen worden ist. Wo würde das enden?

Wie dem auch sei, die Impfung hält die Ausbreitung von Covid nachweislich nirgendwo auf der Welt auf. Vielmehr zeigen die Daten, dass je mehr Länder und Regionen geimpft werden, desto mehr Covid-Fälle auftreten.

Siehe zum Beispiel diese Grafik vom 2. Februar 2022, die Todesfälle durch Covid in verschiedenen Ländern zeigt, darunter insbesondere das Land, in dem am meisten gespritzt wird, Israel – derzeit die vierte Impfung -, in dem die Zahl der Fälle und Todesfälle stark angestiegen ist.

Indien und vor allem Afrika, die kaum Zugang zu Impfungen hatten, rangieren am Ende der Liste der infizierten Länder, wie auch schon in den letzten zwei Jahren.

Wenn wir also wirklich einen Nachweis für etwas brauchen, um an die Orte und in die Länder zu gelangen, dann sollten die Daten meiner Meinung nach eher den Nachweis verlangen, dass man die Impfung nicht bekommen hat, als dass man sie bekommen hat.

Aber nein. Es gibt immer noch viele Länder und viele Organisationen und Veranstaltungsorte im Vereinigten Königreich, die entweder einen Impfpass oder einen Lateral Flow Test (LFT) verlangen, dessen Genauigkeit laut einem Artikel im British Medical Journal höchst fragwürdig ist.

Große Veranstaltungsorte, die darauf bestehen, Sie um „Papiere bitte“ zu bitten

Einige dieser großen Vergnügungsstätten lassen zum Beispiel die Ungewaschenen nur mit einer Art sinnlosem und ungenauem Genehmigungsstempel hinein:

-Her Majesty’s Theatre London: VP oder LFT in den letzten 48 Stunden

-Königliche Philharmonie Liverpool: VP oder LFT in den letzten 48 Stunden

-Royal Albert Hall: Nein, aber jeder über 12 Jahren kann aufgefordert werden, in den letzten 48 Stunden VP oder LFT vorzuweisen

-Excel London: Möglicherweise wird der Nachweis einer VP oder eines LFT in den letzten 48 Stunden verlangt. Gesichtsmasken werden bevorzugt.

-LW Theatres (Cambridge Theatre, Theatre Royal Drury Lane und Gillian Lynne Theatre: VP oder LFT in den letzten 48 Stunden für alle über 11-Jährigen, Gesichtsmasken müssen zu jeder Zeit getragen werden

Andere jedoch, darunter die meisten Cafés, Restaurants und Pubs im ganzen Land, haben die Idee aufgegeben.

Letzte Woche hatte ich ein Geschäftsessen in einem Restaurant, in dem es von Menschen wimmelte. So voll wie an einem Wochentag vor der Pandemie war es in diesem Restaurant noch nie, aber die Kellner und Gäste kamen und gingen ohne Masken, und niemand bat auch nur um einen Temperaturtest. In den Kneipen in meiner Gegend sieht es genauso aus.

Erleben wir hier einen Anstieg der Fälle? Nein. Während der „Pandemie“ im Jahr 2020 tummelten sich unsere Herren und Meister auf der Party in der Downing Street, wie wir wissen, unmaskiert, ungeschminkt und unbesorgt.

Ist es nicht an der Zeit, dass alle aufwachen und erkennen, dass man uns verarscht hat? Die politische Klasse machte sich keine Sorgen darüber, dass sie sich im Jahr 2020 etwas Böses einfangen könnte, also sollten wir das auch nicht tun. Sie machen sich wieder einen Spaß mit den Impfpässen. Aber dieses Mal sind wir darauf vorbereitet.