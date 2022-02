Das Gipfeltreffen zwischen Putin und Macron kann als positiver Schritt in die Richtung betrachtet werden, dass Europa eine größere Rolle bei dem aktiven Versuch spielt, die Spannungen zwischen Russland und der NATO zu deeskalieren und den ukrainischen Bürgerkrieg beizulegen, aber es war bei weitem nicht das Ereignis, das der französische Präsident falsch dargestellt hat.

Der französische Präsident Emmanuel Macron reiste am Montag nach Moskau, um sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen und über die unerklärte, von den USA provozierte Raketenkrise in Europa zu sprechen. Beide Staatsoberhäupter hielten anschließend eine Pressekonferenz ab, in der sie die Bedeutung ihrer Gespräche lobten und sich optimistisch zeigten, eine politische Lösung für die Spannungen zwischen Russland und der NATO sowie für den ungelösten ukrainischen Bürgerkrieg zu finden. Präsident Macron überraschte die Beobachter jedoch am nächsten Tag, als er in Kiew erklärte: „Ich habe erreicht, dass es weder eine Verschlechterung noch eine Eskalation geben wird. Mein Ziel war es, das Spiel einzufrieren, eine Eskalation zu verhindern und neue Perspektiven zu eröffnen… dieses Ziel ist für mich erfüllt.“

Dem widersprach der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow sofort: „Das ist einfach nicht möglich… Frankreich ist Mitglied der NATO, aber es ist dort nicht führend – die Führung liegt bei einem ganz anderen Land im Block. Über welche Art von Abkommen können wir hier also reden?“ Die daraus resultierende Verwirrung erfordert eine Klärung darüber, was genau die Präsidenten Putin und Macron am Vortag in Moskau besprochen haben. Auch wenn die Einzelheiten der Öffentlichkeit vielleicht nie bekannt werden, scheint es so zu sein, dass Präsident Macron übertreibt und Peskows Interpretation von allem am genauesten ist.

Die so genannte „Verschlechterung“ oder „Eskalation“, vor der die USA seit langem Angst haben, ist nichts anderes als die Durchführung von Militärübungen durch Russland innerhalb seiner eigenen Grenzen und auf dem Gebiet seines weißrussischen Verbündeten zur gegenseitigen Verteidigung. Beide Übungen sind legal und rein defensiv, und keine externe Partei hat einen legitimen Grund, sie zu kritisieren. Wie dem auch sei, sie wurden von den US-geführten westlichen Mainstream-Medien fälschlicherweise als Vorbereitungen für eine vollwertige „russische Invasion“ in der Ukraine dargestellt. Das ist eine Fehleinschätzung, auf die Präsident Macron mit seiner fragwürdigen Äußerung aber offenbar abzielte.

Aus dieser unzutreffenden Perspektive sieht es in der Tat so aus, als habe er „erreicht, dass es weder eine Verschlechterung noch eine Eskalation geben wird“, und als sei es ihm gelungen, „das Spiel einzufrieren“. Denn die Szenarien einer „russischen Invasion“ in der Ukraine, die unter dem Deckmantel von Militärübungen auf dem Territorium des Landes und Weißrusslands stattfinden sollte, waren zu keinem Zeitpunkt glaubwürdig. Wer es nicht besser weiß, dem sei verziehen, dass er dem französischen Staatschef geglaubt hat, denn die Optik ist sicherlich so, wie er sie beschrieben hat: im Wesentlichen ein Einfrieren des Standes der Dinge für den Moment. Präsident Macron wollte sich also wahrscheinlich wichtiger machen, als er tatsächlich ist.

Und das nicht nur um des eigenen Egos willen (obwohl das sicher auch eine große Rolle gespielt hat), sondern um Frankreich als wichtiger in Europa darzustellen als Deutschland unter seiner neuen Regierung. Apropos, Bundeskanzler Olaf Scholz wird demnächst Moskau besuchen, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Präsident Macron ihm zuvorgekommen ist. Diese Beobachtung wird die sich abzeichnende Wahrnehmung bestätigen, dass die deutsche Führung in Europa nicht mehr das ist, was sie unter der früheren Bundeskanzlerin Merkel einmal war. Dies scheint sich insofern zu ändern, als Frankreich die Verwirrung innerhalb der deutschen Regierungskoalition genutzt hat, um den europäischen Massen, die sich nach Führung sehnen, Entschlossenheit, Entschlossenheit und Visionen zu vermitteln.

In Anbetracht all dessen kann das Gipfeltreffen zwischen Putin und Macron als positiver Schritt in die Richtung betrachtet werden, dass Europa eine größere Rolle bei dem aktiven Versuch spielt, die Spannungen zwischen Russland und der NATO zu deeskalieren und den ukrainischen Bürgerkrieg beizulegen, aber es war bei weitem nicht das spielverändernde Ereignis, als das der französische Präsident es fälschlicherweise dargestellt hat. Dennoch sollten Beobachter bedenken, dass er dies aus politischen Gründen tat, die vor allem damit zusammenhängen, Frankreich als Europas neue Führungsmacht zu präsentieren, während Deutschland seit dem Ausscheiden der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel von der nationalen politischen Bühne sichtlich an Führungsstärke verloren hat. Diesem Trend und nicht seiner Andeutung, die Ukraine vor einer „russischen Invasion“ zu retten, sollte man Beachtung schenken.