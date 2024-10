Es ist nicht mehr die NATO, die es war

Stephen Bryen

Die Nordatlantikpakt-Organisation, einst ein einfaches Verteidigungsbündnis, befindet sich heute in einer Krise.

Heute ist die NATO ein riesiges multinationales Bündnis von 32 Staaten, das weitaus größer ist und ein weitaus größeres Gebiet umfasst als die ursprüngliche Gruppierung von zwölf Staaten. In nackten Zahlen ausgedrückt, verfügt sie über eine potenzielle Streitmacht von 3,5 Millionen Menschen und erstreckt sich über ein Gebiet von 25,07 Millionen Quadratkilometern (15,58 Millionen Quadratmeilen).

Das erscheint zwar gewaltig, aber die Macht und die Fähigkeiten der NATO hängen aus einer Reihe von Gründen von den Vereinigten Staaten ab. Das war von Anfang an so, und das ist auch heute noch so. Ursprünglich ein von den USA geführtes antikommunistisches Verteidigungsbündnis, hat sich die NATO zu einem von den USA geführten Machtblock gewandelt, der aggressiv expandiert.

Trotz der Erklärungen im NATO-Vertrag stimmt sich das Bündnis nicht mehr mit den Vereinten Nationen ab (zumindest nicht auf einer konsequenten Basis).

Trotz der Bemühungen, seine Präsenz in Polen, Rumänien und Estland zu verstärken, steht das Bündnis vor erheblichen Problemen:

ein kritischer Mangel an Rüstungsgütern,

unerprobte und unterbesetzte Streitkräfte und

eine US-Präsenz, die immer noch größtenteils auf Expeditionen beruht.

Ukraine

Obwohl die NATO expandiert hat und weiterhin Waffen in die Ukraine liefert, sind die Aussichten der Ukraine, russische Angriffe zu überleben, gering.

In der Zwischenzeit hat Russland viel darüber gelernt, wie es mit den Waffen der NATO umgehen kann, indem es seine Luftabwehr und seine elektronischen Störeinrichtungen einsetzt. Die Schränke in den Vereinigten Staaten sind infolge des Konflikts merklich leer, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die NATO – abgesehen von der Luftmacht – in der Ukraine etwas Besseres tun könnte als die Ukrainer.

Die NATO ist nach wie vor schrill, wenn es um die Ukraine und ihre Haltung gegenüber Russland geht. Einige Nicht-Faktoren wie die Europäische Union sind rhetorisch noch schlimmer. Aber die neue NATO steht vor einer katastrophalen Situation in der Ukraine und dem Risiko eines größeren europäischen Krieges. Wird die NATO den Rubikon des Konflikts überschreiten oder sich um ein Entgegenkommen gegenüber ihrem Erzfeind, Russland, bemühen?

Die Bedrohung

Es ist keine Kleinigkeit, dass sich die Allianz nicht mehr auf den Kommunismus als Bedrohung konzentriert, sondern auf Russland als Bedrohung für Europa (und damit auch für die Vereinigten Staaten). Das amerikanische Engagement in Europa bringt Washington in eine schwierige logistische und militärische Lage, um der weitaus stärkeren Bedrohung durch China zu begegnen.

Aber es scheint, dass die US-Politiker es vorziehen, sich mit der russischen Bedrohung zu befassen – vielleicht, weil dies die Dominanz der USA in europäischen Angelegenheiten sichert und amerikanische Interessen begünstigt.

Wenn Russland eine tatsächliche Bedrohung wäre und wenn die Europäer sich wirklich für ihre eigene Verteidigung einsetzen würden, dann könnte Europa leicht eine Streitmacht aufstellen, die mit der Russlands vergleichbar, wenn nicht sogar größer wäre.

Europa hat eine Bevölkerung von mehr als 700 Millionen Menschen. Im Vergleich dazu hat Russland eine viel kleinere Bevölkerung (144,2 Millionen), eine viel kleinere Wirtschaft und eine Armee von rund 470.000 Soldaten. (Die US-Armee zählt rund 452.000 aktive Soldaten).

Die ursprüngliche Bedrohung

Der NATO-Vertrag wurde 1949 in Washington verabschiedet. Europa wurde vom aufkommenden Kommunismus belagert, die Russen hatten die Übernahme Osteuropas und die Einsetzung kommunistischer Regierungen weitgehend abgeschlossen und die Berliner Luftbrücke war noch im Gange.

US-Präsident Harry S. Truman unterzeichnet den NATO-Vertrag.

Vier Monate nach der Unterzeichnung des Vertrags zündet die Sowjetunion ihre erste Atombombe (nach Josef Stalin Joe-1 genannt) und beendet damit das amerikanische Atommonopol.

Zu den ursprünglichen Mitgliedern gehörten Deutschland, die Türkei, Griechenland und Spanien nicht. Griechenland und die Türkei traten erst 1952 bei, Spanien erst 1982, lange nach dem Tod des Diktators (Caudillo) Francisco Franco im Jahr 1975.

Deutschland war geteilt und besetzt. Im Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland (BRD) unter alliierter Besatzung (USA, Vereinigtes Königreich und Frankreich) ausgerufen, blieb aber bis 1955 ein besetztes Gebiet. Im Mai desselben Jahres trat die BRD der NATO bei. Im Gegenzug wurde das russisch besetzte Ostdeutschland am 7. Oktober 1949 ein Staat.

Sie würde dem Warschauer Pakt oder der Warschauer Vertragsorganisation beitreten, Russlands Antwort auf die am 14. Mai 1955 gegründete NATO. Die NATO und der Warschauer Pakt prägten den Kalten Krieg bis zum Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991.

Die NATO war Teil eines von den Vereinigten Staaten eingeleiteten umfassenden Programms zum

Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufzubauen,

die innerstaatliche kommunistische Bedrohung in einigen europäischen Ländern (Griechenland, Italien) zu beenden,

den alliierten Teil Berlins (eine geteilte Stadt) zu schützen und

eine starke Verteidigung gegen jede sowjetische militärische Bedrohung in Europa aufzubauen.

Infolgedessen errichteten die USA eine ständige Militärpräsenz in Europa mit wichtigen Stützpunkten in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Italien.

Belgien wurde Sitz des NATO-Kommandos, das als Oberstes Hauptquartier der Alliierten Mächte Europa bekannt wurde und zunächst von General Dwight D. Eisenhower (April 1951 bis Mai 1952) befehligt wurde.

Artikel 5

Der NATO-Vertrag definiert das Bündnis als Verteidigungsbündnis. Die wichtigste Bestimmung, Artikel 5, lautet:

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle anzusehen ist, und kommen daher überein, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen anerkannten Rechts zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der angegriffenen Vertragspartei oder den angegriffenen Vertragsparteien dadurch beisteht, dass sie unverzüglich einzeln und in Abstimmung mit den anderen Vertragsparteien die Maßnahmen ergreift, die sie für notwendig erachtet, einschließlich des Einsatzes von Waffengewalt, um die Sicherheit des nordatlantischen Raums wiederherzustellen und zu wahren.

Artikel 5 wurde nur ein einziges Mal angewendet, und zwar am 12. September 2001, einen Tag nach den Terroranschlägen vom 11. September in den Vereinigten Staaten. Der Nordatlantikrat, die politische Entscheidungsinstanz der NATO, traf nach einigen Kontroversen eine Entscheidung. Die NATO führte ein Programm mit der Bezeichnung „Eagle Assist“ durch, in dessen Rahmen NATO-AWACS-Flugzeuge zur Überwachung des amerikanischen Luftraums entsandt wurden. Obwohl dies ein Symbol der Unterstützung war, war das Eingreifen der NATO militärisch weitgehend bedeutungslos. Was die AWACS-Flugzeuge der NATO im amerikanischen Luftraum tun konnten, wurde nie erklärt.

Die NATO selbst war jedoch an einer Reihe von Operationen beteiligt, bei denen militärische Gewalt eingesetzt wurde – in Afghanistan, im Kosovo, in Bosnien und in Libyen. Auch in der Ukraine ist die NATO direkt beteiligt, wenn auch nicht mit Bodentruppen.

Die sich entwickelnde russische Bedrohung

Nach ihrer Gründung konzentrierte sich die NATO auf die Verhinderung einer russischen Invasion in Westeuropa, wobei sie sich hauptsächlich auf Westdeutschland konzentrierte. NATO-Strategen und externe Militärexperten konzentrierten sich auf die Vorstellung, dass die Sowjetunion (vorwiegend russische Truppen) durch die „Fuldaer Lücke“ eindringen würde, einen Flachlandkorridor, der vom deutschen Bundesland Thüringen nach Südwesten bis nach Frankfurt am Main verläuft und der unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von westlichen Strategen als mögliche Route für einen sowjetischen Einmarsch in die amerikanische Besatzungszone aus dem von der Sowjetunion besetzten Ostsektor identifiziert worden war.

Als die UdSSR in den 1970er und 1980er Jahren ihre Streitkräfte aufbaute, befürchteten westliche Strategen, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten nicht über genügend Panzerung und Artillerie verfügten, um einen russischen Angriff aufzuhalten.

Ein Teil dieser Konzentration auf die russische Bedrohung spiegelte sich in zwei Romanen wider. Der eine, geschrieben von Sir James Hacket, war „The Untold Story: The Third World War“ (1978). Der andere war Tom Clancy und Larry Bonds „Red Storm Rising“ (1986).

1981 erklärte der KGB-Vorsitzende Juri Andropow in einer damals geheimen Rede, es sei von entscheidender Bedeutung, dass Russland „die militärischen Vorbereitungen des Feindes, seine Vorbereitungen für einen Atomschlag und die reale Gefahr eines Kriegsausbruchs nicht verpasst“.

Andropow zufolge bereitete die NATO unter dem Deckmantel von zwei NATO-Übungen, Autumn Forge 83 und Able Archer 83, einen Erstschlag gegen die Sowjetunion vor.

Verteidigungsminister Dimitri Ustinow erklärte vor dem Politbüro, dass die NATO-Übungen „immer schwieriger von einem echten Einsatz von Streitkräften für einen Angriff zu unterscheiden“ seien.

Genauso wie die Vereinigten Staaten und die NATO einen russischen Angriff befürchteten, scheint es in Russland eine spiegelbildliche Vorstellung von einem Präventivschlag gegen die UdSSR gegeben zu haben, die sich auf Atomwaffen konzentrierte. Während Russland und die Vereinigten Staaten in den Jahren des Kalten Krieges Stellvertreterkonflikte austrugen (Korea, Vietnam, Kambodscha, Laos, Naher Osten), kam es in Europa nicht zu einem allgemeinen Krieg.

Zusammenbruch der UdSSR

Im Oktober 1985 traf Gorbatschow bei einem Besuch in Paris mit Francoise Mitterrand, dem französischen Präsidenten, zusammen. Er erklärte Mitterrand, dass Russland ein Dritte-Welt-Land mit Atomwaffen sei. 1991 wurde seine Einsicht bestätigt. Am 26. Dezember hörte die UdSSR durch die Erklärung № 142-Н des Sowjets der Republiken des Obersten Sowjets der Sowjetunion auf zu existieren.

Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow, links, und der französische Präsident François Mitterrand nach der Unterzeichnung des Abkommens über die Zustimmung und Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und Frankreich während des Arbeitsbesuchs von Gorbatschow in Frankreich.

Mit dem Zusammenbruch der UdSSR wurde die russische Macht radikal geschrumpft. Die berüchtigte sowjetische Militäraufrüstung der 1980er Jahre, die die russische Wirtschaft ausgesaugt hatte, rostet nun vor sich hin.

Atom-U-Boote wurden im Hafen aufgegeben und sanken langsam in ihren Liegeplätzen. Die Rüstungsbetriebe stellten ihre Produktion ein und die Arbeiter wurden nicht bezahlt. In den nächsten 15 Jahren war Russland auf den Fersen und kämpfte darum, sich neu zu erfinden. Der Warschauer Pakt verschwand.

Russland war jetzt ein dysfunktionaler Staat mit Atomwaffen. Die russische Armee selbst war am Auseinanderfallen. Russische Militärausrüstung wurde auf Flohmärkten in Osteuropa zum Verkauf angeboten, um ein paar Dollar zu verdienen.

Der Westen war besorgt über ehemalige sowjetische Wissenschaftler, die sich an Schurkenstaaten verdingten, über verrottende Atom-U-Boote und unsichere Atomkraftwerke, über die Frage, wer das Kommando hatte und ob Russland insgesamt ein stabiles Land war.

In der Zwischenzeit versank das, was in Russland übrig geblieben war, in Korruption. Selbst als Russland langsam wieder auf die Beine kam, hielt die Korruption im ganzen Land an, auch im Militär.

Während dieser Artikel geschrieben wird, finden im russischen Militär Untersuchungen zur Korruptionsbekämpfung, Verhaftungen und Entlassungen statt, während die russische Führung versucht, die Armeeführung zu verbessern und die militärische Ausrüstung und den Nachschub für die Truppen zu optimieren.

Post-sowjetische NATO-Erweiterung

Als die Sowjetunion zusammenbrach, betrachtete die NATO Russland immer noch als eine existenzielle Herausforderung.

Diese Herausforderung gewann nach Ansicht der NATO an Gewicht, nachdem Russland Truppen nach Georgien (2008) und in die Ukraine (2014 und 2022) entsandt hatte. Dabei wird leicht übersehen, dass die NATO in Georgien und in der Ukraine eigene Ambitionen hatte und in beiden Ländern aktiv für die NATO warb, einschließlich des Versuchs, die Russen zu vertreiben.

Heute sind alle militärischen Übungen, Truppenverlegungen und Operationen der NATO darauf ausgerichtet, einen russischen Angriff zu verhindern. Die NATO hat ihre Truppenstationierungen und Stützpunkte verstärkt, um die baltischen Staaten (insbesondere Estland, das die NATO als verwundbar ansieht), Polen und Rumänien zu schützen.

Während sich die UdSSR auflöste, begann die NATO eine beispiellose Expansionsrunde. Während 1991 und in den darauffolgenden Jahren von Russland kaum etwas Greifbares zu befürchten war, benötigten die neuen unabhängigen Staaten Hilfe bei der Verteidigung.

Die meisten von ihnen waren vollkommen abhängig von russischen Waffen, die sie nun nicht mehr bekommen würden. Außerdem wollten sie beschützt werden. Während sich die Russen gelegentlich beschwerten und gelegentlich Zusicherungen erhielten, die sich als falsch erwiesen, expandierte die NATO.

Die NATO leitete auch Programme ein, um Georgien und der Ukraine eine künftige NATO-Mitgliedschaft anzubieten. Das Angebot umfasste die Bereitstellung von Beratern und Spezialisten der NATO sowie von Waffen und nachrichtendienstlicher Unterstützung.

Die russische Führung empfand die Versuche als Bedrohung, vornehmlich was die Ukraine anging. Die NATO und die EU übten Druck auf die Ukraine aus, sich Europa anzuschließen und sich von Russland zu lösen. Russland seinerseits sah in der NATO in der Ukraine eine unmittelbare Bedrohung für die russische Sicherheit.

Mit der NATO-Erweiterung ging eine aggressive Haltung des Bündnisses einher, die über sein Verteidigungsmandat hinausging. Dazu gehören die Operationen der Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe (ISAF) in Afghanistan, der Implementation Force (IFOR) in Bosnien und Herzegowina, der Kosovo Force (KFOR) und der Operation Unified Protector in Libyen.

Die USA versuchten, die NATO zur Unterstützung des Irak-Krieges (2003) zu bewegen, was ihnen jedoch nicht gelang, da die Türkei sich strikt dagegen aussprach. Stattdessen schufen die USA eine „Koalition der Willigen“ (Multinationale Truppe, Irak) mit Truppen aus den USA, Australien, dem Vereinigten Königreich und Polen. Andere Staaten entsandten später Kontingente in den Irak, um die Stabilisierungsbemühungen zu unterstützen.

Wieder die Ukraine

Die Zukunft der NATO ist untrennbar mit der Ukraine verbunden. Während sich der Krieg seinem Ende nähert und Kiew möglicherweise gezwungen sein wird, sich mit Moskau auseinanderzusetzen, arbeitet der ukrainische Verteidigungsminister hart daran, Washington davon zu überzeugen, der Ukraine Langstreckenwaffen für Angriffe auf russisches Territorium, insbesondere auf Moskau und St. Petersburg, zu geben.

Die Ukrainer wissen sehr genau, dass der Krieg in der Ukraine noch heftigere russische Angriffe nach sich ziehen wird, wenn Washington voll kooperiert. Sie setzen darauf, dass die NATO einbezogen wird und NATO-Truppen die Ukrainer an der Frontlinie ersetzen.

Eine russische Haubitze wird auf ukrainische Stellungen an einem ungenannten Ort in der Ukraine abgefeuert. Foto: Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums

Es ist leicht zu verstehen, dass sich der Krieg schnell auf Europa ausweiten würde, wenn die NATO tatsächlich Truppen in die Ukraine entsendet oder NATO-Luftstreitkräfte auf die russischen Operationen in der Ukraine einsetzt.

Diese Rettungsleine für die Ukraine würde die NATO in das Auge eines Sturms rücken, zu dem sie bereits in vielerlei Hinsicht beigetragen hat. Könnte die NATO in einen Krieg hineingezogen werden, der europäische Städte, Infrastrukturen und Militärbasen bedroht?

Trotz des ukrainischen Vorstoßes in das russische Kursk-Gebiet und großangelegter Drohnenangriffe auf Russland, einschließlich des Beschusses von Zivilisten in Belgorod, haben die Russen den Köder nicht geschluckt, sondern üben weiterhin Druck auf die ukrainische Armee (AFU) aus. Die meisten Berichte besagen, dass die ukrainische Armee überlastet ist, zu wenig Personal hat und langsam zusammenbricht.

Die Frage ist, wie es weitergeht.

*

Stephen Bryen war Stabsleiter eines Unterausschusses des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des US-Senats und stellvertretender Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik.