Von Andrey Sushentsov

Der Ausgang der amerikanischen Wahl wird nichts ändern, denn der Kurs ist bereits festgelegt.

Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf 2024 war von einer Reihe beispielloser Ereignisse geprägt. Dazu gehören Klagen gegen einen Kandidaten und Verwandte des amtierenden Präsidenten, Mordanschläge auf Donald Trump und schließlich die beispiellose Situation, dass Joe Biden von seiner eigenen Partei aus dem Rennen gedrängt wurde. All dies hat den Wahlmarathon zu einem außergewöhnlichen Ereignis gemacht.

Inzwischen schwappt die Innenpolitik der USA auf den Rest der Welt über und trägt dazu bei, die wachsende Unzufriedenheit der Länder, die die Mehrheit der Weltbevölkerung repräsentieren, mit den intensiven Versuchen Washingtons, seine Führungsrolle zu behaupten, zu schüren. Aber wir sollten nicht zu viel in die Abstimmung hineininterpretieren, denn die Politik, die amerikanische Vorherrschaft zu erhalten, bleibt die Hauptstrategie beider Kandidaten.

Die neokonservative Gruppe ist in der regierenden Demokratischen Partei nach wie vor recht stark vertreten, und die Weltanschauung ihrer Mitglieder basiert auf der Idee, dass Macht das einzige Mittel ist, um die Führungsrolle der USA aufrechtzuerhalten. Diese Position hängt nicht von persönlichen Einstellungen und Überzeugungen ab, sondern ergibt sich aus dem Status, den sie im politischen System einnehmen. Der damalige Senator Biden beispielsweise schlug im Kongress einst eine Vielzahl konstruktiver Initiativen vor. Unter anderem lehnte er die NATO-Mitgliedschaft der baltischen Staaten ab, bis zu dem Punkt, an dem seine Parteikollegen ihn beschuldigten, in seiner Außenpolitik zu friedliebend zu sein.

Im Weißen Haus folgte Biden jedoch strikt der üblichen amerikanischen Logik der globalen Führung. Der Verteidigungshaushalt unter seiner Regierung brach alle Rekorde der letzten Jahrzehnte. Die Beständigkeit der US-Außenpolitik in Bezug auf die Abschreckungsstrategie gegenüber geopolitischen Rivalen lässt darauf schließen, dass die strukturelle Konfrontation mit Russland und China unabhängig vom Ausgang der Wahl anhalten wird. Die Dynamik dieser Konfrontation – in der Ukraine und um Taiwan herum – wird vom Militärhaushalt bestimmt, dessen Entwurf bereits ausgearbeitet wurde und vor der Amtseinführung seines Nachfolgers verabschiedet werden soll.

Vor dem Hintergrund des Wahlkampfes ist es besonders interessant zu sehen, wie viel schärfer die Rhetorik geworden ist und wie sie mit eingängigen, „umsetzbaren“ Initiativen gefüllt wurde. Der Plan des ehemaligen Außenministers Michael Pompeo für einen „erzwungenen Frieden“ in der Ukraine, der unter anderem vorschlägt, Kiew beschleunigt in die NATO aufzunehmen, „damit die europäischen Verbündeten die Last seiner Verteidigung tragen“, wurde gut aufgenommen. Das Ergebnis eines solchen Szenarios wäre ein direkter militärischer Konflikt zwischen der NATO und Russland, weshalb es unwahrscheinlich ist. Solche Aussagen, die kein systemisches Verständnis der Situation erkennen lassen, müssen nicht unbedingt langfristiger Natur sein. Ihre Funktion besteht darin, Falken im Establishment und unter den Wählern zu mobilisieren, um zu zeigen, dass eine erzwungene Eskalation des Konflikts ein mögliches Szenario ist. Es sollte angemerkt werden, dass sich Pompeo als Außenminister als Mann profilierte, der zu hochkarätigen Äußerungen neigt, die nicht in groß angelegten Aktionen gipfelten. Dennoch ist sein Zitat im Zusammenhang mit der Tatsache zu betrachten, dass es in den USA keine politische Kraft gibt, die den Ausgang der Ukraine-Krise als Chance für eine Versöhnung mit Russland sehen würde.

Einerseits würde eine Fortsetzung es Washington ermöglichen, die europäischen NATO-Mitglieder dazu zu bewegen, ihre Verteidigungsausgaben auf das neue Ziel von 3 % des BIP zu erhöhen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Westeuropäer mehr amerikanische Waffen kaufen und somit den militärisch-industriellen Komplex der USA unterstützen. Andererseits würde eine aktive Unterstützung der Ukraine es Russland ermöglichen, immer tiefer in einen kostspieligen Militäreinsatz hineingezogen zu werden, wodurch das Problem der Abschreckung ohne direkte Konfrontation gelöst würde.

Bemerkenswert ist hier das Aufeinandertreffen der Interessen von Washington und Kiew. Die ukrainische Regierung, die sich bewusst ist, dass ihre eigenen Ressourcen erschöpft sind, versucht fieberhaft, an jeder Chance festzuhalten, an der Spitze der Prioritäten der westlichen Koalition zu bleiben, und handelt oft – wie in Kursk – eher opportunistisch. Kiew hoffte, den Westen durch einen sichtbaren militärischen Erfolg dazu zu zwingen, sich direkt in den Konflikt einzumischen. Die Amerikaner sehen diesen Impuls aus der Ukraine, sind aber nicht an einem solchen Szenario interessiert.

Washington braucht die Ukraine als Stellvertreter, den es so lange wie möglich einsetzen kann. Die Nützlichkeit des Landes als Instrument der US-Außenpolitik lässt darauf schließen, dass die Krise zwischen den USA und Russland andauern wird. Gleichzeitig wird sich der Aufwärtstrend des amerikanischen Verteidigungshaushalts nicht ändern, unabhängig vom Ausgang der Wahl. Daher basiert die russische Außenpolitik und Militärplanung darauf, die gegenwärtigen militärischen Bedingungen aufrechtzuerhalten und die strategische Rivalität mit den USA fortzusetzen, unabhängig davon, wer der nächste amerikanische Präsident ist.