Wie kann Trump gewinnen, wenn die Demokraten 30 Millionen Einwanderer haben, die gegen ihn stimmen?

Paul Craig Roberts

Die Demokraten tun alles Mögliche, um Einwanderern das Wahlrecht zu ermöglichen.

Die Demokraten verabschieden Gesetze, um sicherzustellen, dass ein Nicht-Staatsbürger, der gerade über die Grenze gekommen ist, das gleiche Stimmrecht hat wie ein in den Vereinigten Staaten geborener Bürger. Einwanderer erhalten Bundesausweise, die sie zum Erwerb eines Führerscheins berechtigen. Viele Gerichtsbarkeiten tragen Führerscheininhaber automatisch in die Wählerliste ein.

Vor zwei Tagen unterzeichnete der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, ein Gesetz, das es den örtlichen Behörden untersagt, von den Wählern die Vorlage eines Ausweises zu verlangen. Die demokratische kalifornische Regierung hat die Verhinderung von Wahlbetrug unter Strafe gestellt.

Die Demokraten nennen es Diversity, Equity, and Inclusion. DEI ist nicht für uns rassistische weiße Vorherrschaft Bürger, die amerikanische Mehrheit. Es ist für die Einwanderer, die gerade über die Grenze gekommen sind. Die Demokraten sind die Partei der Einwanderer, und zig Millionen dummer weißer Amerikaner werden für die Partei der Einwanderer stimmen.

Es ist sogar noch schlimmer als das. Das Biden/Kamala-Regime finanziert mit unseren Steuergeldern Nichtregierungsorganisationen (NRO), die Einwanderer aus 150 Ländern rekrutieren und sie mit Transportmitteln nach Lateinamerika sowie mit Lebensmitteln, Wasser, medizinischer Versorgung und Schlafplätzen versorgen, während sie zu unserer Grenze marschieren. Wenn die von Washington rekrutierten Einwanderer die Grenze erreichen, sind die Bundes- und Kommunalbehörden verpflichtet, sie einzulassen.

Dagegen wird nichts unternommen. Das republikanische Repräsentantenhaus und die Demokraten im Senat haben die Mittel nicht gestrichen, die Amerika mit Kriminalität und Menschen überschwemmen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Wie werden ungebildete Menschen, die die Sprache nicht sprechen, zu einer Arbeitskraft? Wie werden zig Millionen Menschen, die die Sprache nicht sprechen und keine Bildung der ersten Welt haben, zu Arbeitskräften in einem Land der ersten Welt?

Warum geschieht dies?

Warum wird die Diskussion über die Auflösung der Vereinigten Staaten in einen Turm zu Babel von den Medien und den Behörden mit Polizeigewalt zum Schweigen gebracht?

Warum bezeichnet die Demokratische Partei gebürtige Amerikaner, die sich dagegen wehren, dass ihr Land von Einwanderern überrannt wird, als weiße Rassisten, während die Demokraten sich darauf konzentrieren, die Grenzen der Ukraine zu retten? Warum sind die Grenzen der Ukraine wichtiger als die Grenzen Amerikas?

Gibt es einen Demokraten, der sich um Amerikas Grenzen kümmert? Offensichtlich nicht.

Gibt es außer Donald Trump noch einen Politiker, der für die Amerikaner spricht?

Gestern haben die Demokraten in Minneapolis einen Nicht-Staatsbürger zum Polizisten gemacht. Heute haben die Demokraten also einem Nicht-US-Bürger erlaubt, einen US-Bürger zu verhaften. Die Demokraten nennen das „Inklusion“. Freuen Sie sich darauf, von einem Nicht-US-Bürger verhaftet zu werden? Das ist die Folge davon, dass Sie dumm genug waren, die Demokraten zu wählen. Die dummen amerikanischen Wähler haben sich selbst und alle ihre Perspektiven zerstört.

Die Demokraten haben ein Regime errichtet, in dem die amerikanischen Bürger ihren verfassungsmäßigen Schutz verloren haben und als böse Rassisten und Feinde der Demokratie angesehen werden, die durch Einwanderer aus der Dritten Welt ersetzt werden müssen. All dies geschieht vor unseren Augen. Wenn Ihre Gemeinde noch nicht betroffen ist, wird es nicht mehr lange dauern.

Es geschieht überall in der westlichen Welt. Der Europäische Rat für Auswärtige Beziehungen hat vor einigen Tagen, am 25. September, einen Bericht von Pawel Zerka veröffentlicht, der offensichtlich kein Westeuropäer ist. Der vom Europäischen Rat veröffentlichte Bericht kommt zu dem Schluss, das Europa zu weiß und zu europäisch ist. Hier haben wir also Europäer, die das Schicksal Europas jemandem anvertrauen, der das Lager der Heiligen über sie bringen will. Vielleicht verdienen solche Dummköpfe ihre Vernichtung.

Um diesen Punkt zu unterstreichen, wurde Marine Le Pen, die Vorsitzende der größten politischen Partei Frankreichs, die durch eine Verschwörung der herrschenden Elite von politischen Ämtern ferngehalten wird, vor Gericht gestellt. Die falsche Anklage lautet, sie und ihre Partei hätten EU-Gelder veruntreut. Dieser Vorwurf ist so absurd, dass es einem den Atem verschlägt. Die EU wird einer französischen nationalistischen Partei kein Geld geben. Und auch wenn dies auf mysteriöse Weise geschehen sollte, ist Le Pen nicht so dumm, diese Gelder zu veruntreuen, denn sie hat das Ziel vor Augen.

Aber in der heutigen westlichen Welt spielt die Wahrheit keine Rolle mehr. Das Recht ist nichts anderes als eine Waffe, um diejenigen zu vernichten, die sich der Woke-Agenda in den Weg stellen.

Weiße Menschen sind Geschichte. Sie haben ihr Schicksal in die Hände ihrer Feinde gelegt. Vielleicht werden einige von ihnen in Zoos gehalten.