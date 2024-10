Orbán warnt: „Die europäische Wirtschaft wird sterben, aber vorher wird sie an der Migration zerbrechen“.

Der ungarische Premierminister Viktor Orbán warf Brüssel vor, einen „kalten Wirtschaftskrieg“ zu führen, der dem Kontinent schade, und bekräftigte das Bekenntnis seiner Regierung zur Neutralität.

Die Europäische Union befinde sich in einem kalten Wirtschaftskrieg, der die europäische Wirtschaft zum Sterben bringen werde, aber nicht bevor sie wegen Brüssels Einsatz für Masseneinwanderung auseinanderbreche, sagte der ungarische Premierminister Viktor Orbán in einem neuen Interview.

Orbán betonte am Freitag in einem Interview in der Sendung „Guten Morgen, Ungarn!“ von Radio Kossuth, dass seine Regierung auf wirtschaftliche Neutralität setze und sich sowohl außen- als auch innenpolitischen Herausforderungen stellen müsse.

Nach einer wichtigen Regierungssitzung legte Orbán mehrere Prioritäten fest, die von der Wirtschaftspolitik über die Migration bis hin zur nationalen Sicherheit reichen.

Der ungarische Regierungschef erklärte, dass die Strategie der wirtschaftlichen Neutralität der Regierung von zentraler Bedeutung für die Zukunft Ungarns sei. „Wenn wir es richtig machen, können wir die Wirtschaftsleistung um 3 bis 6 Prozent steigern, was eine Erhöhung der Löhne bedeutet“, erklärte er und fügte hinzu, dass diese Politik die Interessen Ungarns in einem schwierigen globalen Handelsumfeld schützen soll.

Er warnte, dass sich die Europäische Union in einem „kalten Wirtschaftskrieg“ befinde, der nicht nur Ungarn, sondern ganz Europa bedrohe. Wenn der Welthandel gelähmt ist, wird es schwieriger, Produkte zu verkaufen, und das ist auch ein Problem für den täglichen Lebensstandard der Familien“, so Orbán.

Orbán hob das starke Wirtschaftswachstum Ungarns hervor und wies darauf hin, dass Sektoren wie der Tourismus florieren, während die Lebensmittelindustrie in „guter Verfassung“ sei. Er räumte jedoch ein, dass die Automobilindustrie mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe, zeigte sich aber optimistisch, dass sich die Lage bald bessern werde. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Fortschritte Ungarns seit 2010 stellte Orbán fest, dass „heute jeder einen Arbeitsplatz hat und es sogar mehr Arbeitsplätze gibt als Ungarn, die arbeiten können und wollen“.

Mit Blick auf den anhaltenden Kampf des Landes gegen die hohe Inflation zeigte sich der Premierminister stolz auf die Bemühungen der Regierung: „Wir konnten die Menschen vor hohen Preissteigerungen schützen.“ Er betonte, wie wichtig es sei, das Lohnwachstum aufrechtzuerhalten, um den Bürgern bei der Bewältigung der Inflation zu helfen, und kündigte an, dass die Regierung das Ziel verfolge, den durchschnittlichen Monatslohn innerhalb von zwei bis drei Jahren auf 1 Million Forint (2.490 €) anzuheben.

In der Migrationsfrage vertrat Orbán erneut eine harte Linie und warnte, unkontrollierte Migration könne zum Zusammenbruch der Europäischen Union führen. „Die europäische Wirtschaft wird sterben, aber vorher wird sie an der Migration zerbrechen“, sagte er und bekräftigte das Engagement seiner Regierung für strenge Grenzkontrollen und die Herausforderung der EU-Migrationspolitik.

Er verwies auch auf die jüngsten politischen Veränderungen in Europa, wie den Erfolg der Freiheitlichen Partei in Österreich und den Aufstieg der Alternative für Deutschland in Deutschland, als Zeichen der wachsenden Unzufriedenheit mit dem Umgang der EU mit Migration.

Budapest liegt seit einiger Zeit im Streit mit Brüssel über Einwanderungskontrollen. Kürzlich leitete die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die ungarische Regierung ein, weil sie sich weigert, den umstrittenen EU-Migrationspakt einzuhalten, der die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, Migrantenkontingente zu akzeptieren oder finanzielle Sanktionen zu verhängen. Die Regierung Orbán reagierte darauf mit der Drohung, illegale Migranten von der serbischen Grenze direkt nach Brüssel zu bringen.

In Bezug auf die Sicherheitslage äußerte sich Orbán besorgt über die weltweite Instabilität, insbesondere über den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten und dessen Auswirkungen auf Ungarn. „Was dort geschieht, kann auch uns aus sicherheitspolitischer Sicht betreffen“, sagte er und erklärte, dass das Nationale Sicherheitskabinett einberufen worden sei, um sich mit diesen Fragen zu befassen.

Abschließend unterstrich Orbán die Bedeutung der Unterstützung von Familien: „Wenn es ein Kind gibt, gibt es eine Zukunft“. Er versprach, die Steuerfreibeträge für Familien mit Kindern im nächsten Jahr zu verdoppeln, um die demografische Nachhaltigkeit Ungarns zu sichern und den Lebensstandard zu verbessern.