Whitney Webb warnt: WEF plant „Cyberangriff“ auf Banken, um digitales Geld einzuführen

ERINNERUNG: Die NWO/Mr. Global/Evil Global Cabal/WEF will wirklich einen „Cyberangriff“ auf das Bankensystem inszenieren, um uns zu digitalem Geld oder einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) zu zwingen.

Whitney Webb, eine Mitwirkende bei Unlimited Hangout und Autorin von One Nation Under Blackmail, beschreibt in einem Interview mit James Patrick, wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) „Simulationen“ durchgeführt hat, bei denen großangelegte „Cyberangriffe“ auf wichtige Infrastrukturen – insbesondere das Bankensystem – abzielen. Webb weist darauf hin, dass eine dieser Simulationen sogar vom damaligen russischen Premierminister Michail Mischustin geleitet und ein Szenario simulierte, bei dem Sberbank, Russlands größte Bank, angegriffen wurde. Dies sei bemerkenswert, sagt Webb, da das Szenario große russische Akteure involvierte, zu einer Zeit, als russische „Hacker“ angeblich die Feinde Amerikas waren.

„Wenn man sich Cyber Polygon anschaut, war das vom WEF organisiert, aber es geschah in Zusammenarbeit mit Russlands größter Bank, der Sberbank. Einer der Eröffnungsredner war der russische Premierminister. Das steht im direkten Widerspruch zu dem russischen Hacker-Narrativ, das in den US-Mainstream-Medien weitverbreitet ist“, sagt Webb. „Die US-Regierung hatte kein Problem, an Cyber Polygon teilzunehmen, und es gab keine Kritik am WEF dafür, diese Cyber-Simulation gemeinsam mit den vermeintlichen Hackern, die angeblich die US-Wahlen manipuliert haben, auszurichten.“

„Ein Aspekt, der bei Cyber Polygon und ähnlichen Cyberangriffen oft übersehen wird, ist, dass sie häufig die großen Banken betreffen, und einige von ihnen beziehen sogar Zentralbanken mit ein“, fügt Webb hinzu. „Ein wichtiges Thema hierbei ist das Bankwesen, das meiner Meinung nach leider übersehen wurde. Es deutet darauf hin, dass einer dieser ‚Cyberangriffe‘ im Rahmen der ‚Cyber-Pandemie‘ das Finanzsystem treffen könnte.“

Teilauszug des Interviews:

„Kurz nach Beginn der COVID-Ära, als das Weltwirtschaftsforum zunehmend unter die Lupe genommen wurde, besonders von unabhängigen Medien, bemerkten viele Leute die Parallelen zwischen dem Weltwirtschaftsforum und Event 201, das vor der COVID-Krise stattfand. Während der COVID-Krise achteten die Menschen genau darauf, als das Weltwirtschaftsforum seine Cyber Polygon-Simulationen startete, die sich mit Cyberangriffen beschäftigten.

Und in dieser Zeit hörte man Klaus Schwab, das bekannteste Gesicht des WEF, sagen, dass nach COVID eine sogenannte ‚Cyber-Pandemie‘ folgen würde, deren Auswirkungen, die von COVID im Vergleich relativ unbedeutend erscheinen lassen könnten. Der Gedanke eines Cyberangriffs steht im Widerspruch zu vielen der Dinge, die während der COVID-Ära gefördert wurden, wie , dass wir zunehmend aus der physischen Welt in die digitale Welt gedrängt wurden – und nun steht auch die digitale Welt durch Cyberangriffe unter Bedrohung.

Ein Beispiel: Wenn man sich Cyber Polygon ansieht, wurde es vom WEF veranstaltet, in Zusammenarbeit mit Russlands größter Bank, Sberbank. Einer der Eröffnungsredner war der russische Premierminister, was im direkten Widerspruch zu dem russischen Hacker-Narrativ steht, das in den US-Mainstream-Medien verbreitet wurde. Die US-Regierung hatte kein Problem, an Cyber Polygon teilzunehmen, und es gab keine Kritik am WEF dafür, diese Cyberangriffs-Simulation gemeinsam mit den angeblichen Hackern, die angeblich die US-Wahlen beeinflusst haben sollen, zu veranstalten.

2016 und 2020 wurden viele Narrative von den US-Mainstream-Medien über russische Hacker verbreitet, aber keiner dieser Medien kritisierte das WEF dafür, ihre große Cyberangriffs-Simulation in Partnerschaft mit der russischen Regierung durchzuführen… Cyber Polygon war eine Zusammenarbeit zwischen dem WEF und einer Tochtergesellschaft der Sberbank, Russlands größter privat geführter Bank. Auch der russische Premierminister hielt die Eröffnungsrede, und es war in gewissem Maße mit der russischen Regierung verbunden.“

