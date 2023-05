Der jüngste Bericht der Washington Post über die undichten Stellen im Pentagon beweist, dass der Einfluss der USA auf den Globalen Süden heutzutage sehr begrenzt ist, was die Erwartung widerlegt, dass die USA jedes Land auf ihre Seite gegen Russland und China zwingen können. Wie dem auch sei, die strategische Lage ist nicht so schlimm, wie von den Medien befürchtet, denn die USA haben immer noch beträchtlichen Einfluss in Pakistan und Brasilien, was ihren vergleichsweise geringen Einfluss in den zentralasiatischen Republiken und ihr völliges Fehlen in Indien ausgleicht.

Zeitgenössische Geopolitik

Die Washington Post (WaPo) veröffentlichte am Samstag ihren neuesten Bericht über die undichten Stellen im Pentagon unter der Überschrift „Key nations sit out U.S. standoff with Russia, China, leaks show„. Kein ernsthafter Beobachter sollte jedoch überrascht sein, dass Staaten des Globalen Südens wie Pakistan, Indien, die Zentralasiatischen Republiken (ZAR) und Brasilien sich im Neuen Kalten Krieg auf mehrere Seiten stellen, anstatt sich entschieden auf die Seite der USA zu stellen. In diesem Beitrag wird die Berichterstattung der WaPo über die Politik dieser Länder kritisiert und es werden auch einige prägnante Einblicke in diese Länder gegeben.

Pakistan

Zunächst einmal war es für die USA immer ein Hirngespinst zu erwarten, dass sich dieses Land jemals ernsthaft von China distanzieren würde, da seine künftigen wirtschaftlichen Aussichten so sehr vom Handel und den Investitionen mit der Volksrepublik abhängen. Die Entscheidung Pakistans, sich bei den antirussischen Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen der Stimme zu enthalten, ist in diesem Sinne zu verstehen, denn eine Parteinahme für die USA in dieser globalen Frage hätte in China den Verdacht auf die großen strategischen Absichten des postmodernen Putschregimes im Neuen Kalten Krieg geweckt.

Obwohl sich die offizielle Außenpolitik Pakistans seit dem von den USA unterstützten, aber vordergründig „demokratischen“ Regimewechsel gegen Imran Khan vor einem Jahr nicht geändert hat, ist es Washington dennoch gelungen, den geostrategischen Aufbruch dieses südasiatischen Staates zu verhindern. Die kaskadenartigen Krisen, die auf seine Absetzung folgten, lähmten Pakistan genau zu dem Zeitpunkt, als es sich darauf konzentrieren musste, seinen Platz in der entstehenden Weltordnung inmitten des beispiellos beschleunigten globalen Systemwechsels zur Multipolarität zu finden.

Daraus kann geschlossen werden, dass sich die Investition der USA in dieses Ereignis gelohnt hat, da die sogenannte „Wolfowitz-Doktrin“ problemlos umgesetzt wurde. Dieses Konzept besagt, dass die USA den Aufstieg jedes Landes, das eine potenzielle Bedrohung für ihre regionalen Interessen darstellen könnte, proaktiv vereiteln müssen, was im Falle Pakistans unbestreitbar gelungen ist, da das Land nach dem Verlust des vergangenen historischen Jahres möglicherweise nie wieder in der Lage sein wird, seine verlorene multipolare Dynamik zurückzugewinnen.

Indien

Die geostrategische Misere Pakistans steht in krassem Gegensatz zu Indiens rasantem Aufstieg zu einer weltweit bedeutenden Großmacht im gleichen Zeitraum. Seine pragmatische Politik der prinzipiellen Neutralität in der russisch-amerikanischen Dimension des Neuen Kalten Krieges hat große strategische Früchte getragen, indem sie es Delhi ermöglichte, sich perfekt zwischen diesen beiden führenden Akteuren im globalen Systemwandel zu positionieren. Indiens Beispiel inspirierte andere Staaten des Globalen Südens, seinem Beispiel zu folgen, und verlieh dem Land damit einen einzigartigen Einfluss innerhalb dieser Ländergruppe.

Die Behauptung der Pentagon-Leaks, dass der nationale Sicherheitsberater Doval seinem russischen Amtskollegen gesagt habe, dass Delhi sich auf multilateralen Foren nicht gegen Moskau stellen werde, entspricht der oben genannten Politik. Eine Parteinahme für die USA gegen Russland bei diesen Veranstaltungen, insbesondere bei den G20, die sie dieses Jahr ausrichten, hätte eine Kettenreaktion ausgelöst, die darin gipfelt, dass Indien sich den USA als deren größter Stellvertreterstaat unterordnet und damit seine Politik der Blockfreiheit aufgibt, die den gesamten globalen Süden inspiriert hat.

Auch wenn die WaPo diese Politik gegenüber den Interessen der USA skeptisch darstellt, stimmt es, dass Indien trotz seiner Weigerung, den Nullsummenforderungen der USA gegenüber Russland nachzukommen, den USA sehr nahe steht. Diese beiden Länder haben gemeinsame Interessen, wenn es darum geht, den Aufstieg Chinas zu bewältigen, aber selbst diese wichtige Gemeinsamkeit bedeutet nicht, dass Indien ein Verbündeter der USA gegen die Volksrepublik ist oder dass es ein Interesse daran hat, seine Streitkräfte mit denen der NATO zu integrieren, wie es seine Quad-Partner tun.

Die zentralasiatischen Republiken

Die Pentagon-Leaks haben das strategische Kalkül der Zentralasiatischen Republiken im Neuen Kalten Krieg und ihren unverhohlenen Opportunismus treffend beschrieben. Es ist in der Tat so, dass die zentralasiatischen Republiken „gerne mit demjenigen zusammenarbeiten, der die unmittelbaren Ergebnisse liefert, was im Moment China ist“, um das zu verringern, was ihre Führungen als ihre sogenannte Abhängigkeit von Russland empfinden. Diese Beweggründe eröffnen den USA Möglichkeiten, die Moskau unangenehm sind, da es das militärische Vordringen der USA in der Region fürchtet.

Vor diesem Hintergrund erklärte der russische Verteidigungsminister Schoigu seinen SOZ-Kollegen in Delhi letzte Woche, dass sein Land „die Kampfbereitschaft seiner Stützpunkte in Kirgisistan und Tadschikistan inmitten der Versuche der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, ihre militärische Präsenz in Zentralasien wiederherzustellen, erhöht“. Es ist klar, dass der Kreml über die regionalen Pläne des Pentagons Bescheid weiß und sie proaktiv durchkreuzen will, einschließlich der unkonventionellen Pläne zur Unterstützung verschiedener terroristischer Gruppen durch die USA.

Keine ZAR würde jemals zustimmen, die ETIM oder ISIS aufzunehmen, aber einige Länder wie das OVKS-Mitglied Tadschikistan und das neu mit Russland verbündete Usbekistan könnten durch die kreativen Kooperationsvorschläge der USA dazu verleitet werden, ihre Beziehungen zu den US-Streitkräften auszubauen. Allerdings könnten ihre wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zu China sie möglicherweise davon abhalten, wenn Peking sich mit diesem Szenario ebenso unwohl fühlt wie Moskau, das aufgrund seiner sich verschlechternden Beziehungen zu Washington eine Einkreisung durch die USA befürchtet.

Brasilien

Der letzte kritikwürdige Teil des WaPo-Berichts über die Pentagon-Leaks betrifft die Außenpolitik des brasilianischen Präsidenten Lula und insbesondere seinen sogenannten „Friedensclub“-Vorschlag zur Vermittlung im Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine. Wie seinerzeit analysiert wurde, ist „Russlands angebliche Zustimmung zu Lulas Friedensrhetorik nicht überraschend“, da die Optik, mit der er dem Westen eine Teilschuld an diesem Konflikt zuschiebt – wie unaufrichtig er dies auch tun mag -, den Soft-Power-Interessen des Westens zuwiderläuft.

Dennoch ist der kürzlich wiedergewählte und nun dreimalige Staatschef des größten lateinamerikanischen Landes immer noch politisch auf der Seite der USA gegen Russland im geostrategisch bedeutendsten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg, wie die hier dokumentierte offizielle Haltung seiner Regierung zu diesem Stellvertreterkrieg zeigt. Auch Lulas oberster außenpolitischer Berater bestätigte diese Einschätzung in einem längeren Interview, woraufhin sein Chef erklärte, er werde Russland erst dann besuchen, wenn es die Friedensgespräche mit Kiew wieder aufnehme.

Diese drei Analysen hier, hier und hier beschreiben Lulas große Strategie, die vereinfacht als sein Wunsch beschrieben werden kann, sich von China abzukoppeln und gleichzeitig den „Wokeism“ in der ganzen Welt durch das globale Einflussnetzwerk zu propagieren, das er Berichten zufolge während seiner Reise nach DC mit den US-Demokraten aufbauen wollte. Die Beziehungen zu Russland werden als entbehrlich angesehen, wenn einseitige Opfer erforderlich sind, um das Vertrauen seiner ideologischen Verbündeten zu erhalten, weshalb die USA nicht zu viel in Lulas oberflächliche Friedensrhetorik hineininterpretieren sollten.

Abschließende Überlegungen

Wie der jüngste Bericht der WaPo über die undichten Stellen im Pentagon beweist, sind dem Einfluss der USA auf den globalen Süden heutzutage sehr reale Grenzen gesetzt, was die Erwartung widerlegt, dass die USA jedes Land dazu zwingen können, sich gegen Russland und China auf ihre Seite zu stellen. Wie dem auch sei, die strategische Situation ist auch nicht so schlimm, wie von den Medien befürchtet, denn die USA haben immer noch beträchtlichen Einfluss in Pakistan und Brasilien, was ihren vergleichsweise geringeren Einfluss in den Zentralafrikanischen Staaten und ihr völliges Fehlen gegenüber Indien ausgleicht.