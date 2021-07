Es ist nun offiziell: Australien verkündet den Beginn der „Neuen Weltordnung“

Beunruhigendes Filmmaterial aus Australien zeigt den Gesundheitsminister von New South Wales, der den Beginn der „Neuen Weltordnung“ ankündigt, während die Regierung das Land erneut wegen Corona abriegelt.

Minister Brad Hazzard sagte zu den Bedenken über die Abriegelungen: So ist es nun mal. Er behauptete, die Bürger müssten die „Neue Weltordnung“ „akzeptieren“.

„Das ist eine Pandemie“, sagte Hazzard am Samstag. „So etwas passiert einmal alle 100 Jahre. Sie können also damit rechnen, dass es von Zeit zu Zeit zu Übertragungen kommen wird, so ist das nun mal.“

07/10/2021: Australia announces the New World Order pic.twitter.com/1d5r1VLmKJ — Pieter Christiaens (@PieterChrist) July 10, 2021

„Wir müssen akzeptieren, dass dies die Neue Weltordnung ist“, betonte der Minister.

In Australien wurde letzte Woche die erste Covid-Tote des Jahres 2021 registriert. Also stirbt eine Person, und dann müssen 25 Millionen Menschen in den Lockdown gehen.

Als Teil des Modells der „Neuen Weltordnung“ wurden den Australiern die folgenden Maßnahmen auferlegt:

Die Gruppengröße für Treffen im Freien ist auf 2 begrenzt

Sie können sich Maximum im Umkreis von 10 Kilometer bewegen

Freizeitshopping ist verboten

Eine Person pro Haushalt darf in wesentlichen Geschäften einkaufen

Beerdigungen können von bis zu 10 Personen besucht werden

Letztes Jahr hat Brad Hazzard auch den Begriff „Neue Weltordnung“ verwendet. Während einer Pressekonferenz über die Corona-Krise sagte er: „Sie haben bereits gehört, dass einige Menschen zu Hause mit dem Virus infiziert sind. Wir müssen uns dieser neuen Weltordnung … dieser neuen Welt des Covid vorsichtiger nähern, sogar in unseren eigenen Häusern.“