Amerikas Zweiparteiensystem ist dem Untergang geweiht… Die Frage ist, was kommt als Nächstes?

In einem Interview mit Finian Cunningham warnt Professor Colin Cavell, dass die Vereinigten Staaten an einer gefährlichen Schwelle zum offenen Faschismus stehen – wenn nicht eine wirklich progressive demokratische Bewegung mobilisiert wird.

Die Vereinigten Staaten stehen vor einer historischen Krise, weil ihre eigene innenpolitische Autorität zerbröckelt, so der amerikanische Professor für Politikwissenschaft Colin Cavell. Im folgenden Interview wirft Cavell einen langen historischen Blick darauf, wie das Zweiparteiensystem traditionell als reaktionäres Mittel benutzt wurde, um die oligarchische Macht des US-Kapitalismus zu verbergen und zu stützen. Das Wesen des Systems besteht darin, die Masse der gewöhnlichen arbeitenden Amerikaner in kleinliche rivalisierende Lager zweier Parteien zu spalten, die durch reaktionäre politische Themen abgelenkt werden. Dieser Mechanismus, so behauptet er, hat nun das Ende seiner Wirksamkeit erreicht. Das System ist moribund durch tief sitzende, ätzende soziale Probleme der Ungleichheit und einen Mangel an politischer Richtung, die weder die Demokratische noch die Republikanische Partei beheben können. Das wiederum schafft eine Krise der Regierungsführung für die herrschende Klasse des amerikanischen Kapitals. Cavell warnt, dass sich die Vereinigten Staaten an einer gefährlichen Schwelle zum offenen Faschismus befinden – wenn nicht eine wirklich progressive demokratische Bewegung mobilisiert wird.

Colin S. Cavell ist ordentlicher Professor für Politikwissenschaft am Bluefield State College, West Virginia. Er erwarb seinen Doktor der Philosophie in Politikwissenschaft an der University of Massachusetts in Amherst im Jahr 2001. Zuvor lehrte er an verschiedenen akademischen Einrichtungen in den USA und international.

Interview

Frage: Sie haben sich kritisch über die Regierung von Joe Biden geäußert und gesagt, dass diese eine Politik verfolgt, die eine politische Rückkehr von Donald Trump oder Trumpismus ermöglicht. Könnten Sie zunächst einmal eine Definition von Trumps Politik geben?

Colin Cavell: Vier Jahre vor dem deutschen Einmarsch in Polen am 1. September 1939 veröffentlichte der Siebte Weltkongress der Kommunistischen Internationale einen Bericht des bulgarischen Kommunisten Georgi Dimitrov Mihaylov, der den Faschismus wie folgt definierte:

Genossen, der Faschismus an der Macht wurde vom Dreizehnten Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale zutreffend als die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten und imperialistischsten Elemente des Finanzkapitals beschrieben…

Der Faschismus ist keine Form der Staatsmacht, die „über beiden Klassen – dem Proletariat und der Bourgeoisie – steht“, wie z.B. Otto Bauer behauptet hat. Er ist nicht „die Revolte der Kleinbourgeoisie, die die Staatsmaschinerie erobert hat“, wie der britische Sozialist Brailsford erklärt. Nein, der Faschismus ist keine Macht, die über der Klasse steht, keine Regierung der Kleinbourgeoisie oder des Lumpenproletariats über das Finanzkapital. Der Faschismus ist die Macht des Finanzkapitals selbst. Er ist die Organisation der terroristischen Rache gegen die Arbeiterklasse und den revolutionären Teil der Bauernschaft und der Intelligenz. In der Außenpolitik ist Faschismus Hurrapatriotismus in seiner brutalsten Form, der einen bestialischen Hass auf andere Nationen schürt (siehe Fußnote 1 unten).

Von 2016 bis 2020 katapultierte die heute überragende kapitalistische Macht der Welt, die Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, zuvor ein Immobilienmagnat aus New York City, an die Spitze des Staates. Die vier Jahre von Trumps Präsidentschaft riefen zahlreiche Artikel, Analysen und Vergleiche mit den ausgesprochen faschistischen Regimen von Hitler, Mussolini und Franco hervor.

Ja, Trumps außenpolitische Äußerungen waren chauvinistisch und schürten den Hass auf andere Nationen. Wer kann zum Beispiel Trumps Drohungen vergessen,..:

Feuer und Wut zu entfesseln, wie es die Welt noch nie gesehen hat, um Nordkorea völlig zu zerstören;

Den nicht gewählten Oppositionspolitiker Juan Guaido als legitimen Präsidenten von Venezuela anzuerkennen;

Kuba erneut als staatlichen Sponsor des Terrorismus zu bezeichnen;

Er nannte den Iran den Terroristenstaat Nummer eins in der Welt und zog die USA aus dem 2015 von der vorherigen Obama-Regierung ausgehandelten Atomdeal heraus;

Bezeichnete Haiti und afrikanische Staaten als „Dreckslochländer“, etc.

In Bezug auf die amerikanischen Arbeiter versuchte Trump, sich bei der amerikanischen Arbeiterklasse einzuschmeicheln, indem er behauptete, er würde Arbeitsplätze zurück nach Amerika bringen und der größte arbeitsplatzschaffende Präsident in der Geschichte werden, ein Versprechen, das er nicht einhalten konnte, da es im Dezember 2020 mehr als drei Millionen Arbeitsplätze weniger gab als im Januar 2017, obwohl Trump argumentieren würde, dass dies auf die angebliche „vom Ausland geschaffene“ Covid-19-Pandemie oder das, was er abschätzig als „China-Grippe“ bezeichnete, zurückzuführen sei.

Trump führte einen kulturellen Kreuzzug gegen die US-Intelligenz, vor allem gegen liberale akademische Intellektuelle, die mit der Demokratischen Partei verbunden sind oder sie unterstützen, und passte sich dem traditionellen amerikanischen Anti-Intellektualismus an, indem er gegen linke Akademiker wetterte, weil sie angeblich die Redefreiheit auf dem Campus verweigerten, weil sie die westliche Zivilisation und die Geschichte der USA kritisierten und weil sie konservative Akademiker nicht hervorhoben. Geschichte, für nicht erheben konservative Denker in den Reihen der Wissenschaft, für Pandering zu nicht-traditionellen sexuellen Rollen für Männer und Frauen, für die Förderung der Vielfalt und rassische Sensibilität Ausbildung nannte es „rassistisch“, für die Förderung von Transgender-Sport und Unisex-Toiletten, die alle in der angeblichen Verkleinerung der US-Streitkräfte mit der Rekrutierung von Transgender-Rekruten geführt.

Da er sich von den Ressentiments weißer Kleinunternehmer, Bauunternehmer und Dienstleister nährte, war und ist Trumps Unterstützung unter Teilen der Kleinbourgeoisie ziemlich spürbar, was durch die allgemeine Zusammensetzung dieser Leute, die am 6. Januar 2021 am Aufstand im Kapitol in Washington, D.C., und der Stürmung des Kongresses teilnahmen, belegt wird. Der Schlüssel zu Trumps Aufstieg war jedoch die Unterstützung einer Handvoll reaktionärer Milliardäre, die seine Kampagne bei Bedarf schmierten.

Schließlich wussten Trumps finanzielle Unterstützer immer, auf welcher Seite des Klassengefälles Trump stand, auch wenn er sich oft als monarchische Figur aufspielte, die sich angeblich über den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit erhob.

Innenpolitisch schürte Trump kontinuierlich die Rassen- und Geschlechterspaltung usw., indem er:

Behauptung, dass Präsident Obama kein US-Bürger sei;

Nicht-weiße Kongressabgeordnete aufforderte, dorthin zurückzugehen, wo sie herkommen;

Mexikanische Einwanderer als „Vergewaltiger“ bezeichnet;

Die Weigerung, die weiße Vorherrschaft anzuprangern und sogar zu behaupten, er wisse nichts über den ehemaligen KKK-Führer und heutigen Aktivisten der weißen Vorherrschaft David Duke, usw.

Und natürlich waren Beschimpfungen, Verunglimpfung von Personen, Spott und Verunglimpfung bei Trump an der Tagesordnung und wurden von seinen Anhängern auch erwartet und vorausgesehen. Wir alle erinnern uns an Verweise auf:

Little Rocket Man;

Crooked Hilary;

Kleiner Marco;

Lügender Ted;

Pocahontas, usw., usw., usw.

Ja, die meisten Amerikaner werden zugeben, dass es mit Trump am Ruder des Staatsschiffs definitiv eine Störung in der Kraft dessen gab, was zuvor als Stabilität galt, angefeuert von seinen Millionen Anhängern und verurteilt von Millionen Gegnern seiner Regierung. Dennoch sollte man Trumps erste Amtszeit als Präsident nicht als „offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten und imperialistischsten Elemente des Finanzkapitals“ bezeichnen, auch wenn Analysten sich darüber im Klaren sein sollten, dass die höchsten Hebel des US-Kapitalismus, d. h. das Finanzkapital, dafür verantwortlich sind, ihn an die Spitze der US-Exekutive zu setzen. Die eine Frage, die seit Trumps Sieg im Wahlmännerkollegium 2016 beantwortet werden muss, ist, warum die US-Kapitalistenklasse oder große Teile von ihr ein so polarisierendes Individuum an die Macht bringen und gleichzeitig eine politische Bewegung zu seiner Unterstützung anfachen oder anfachen lassen würde?

Waren es die gigantischen Steuersenkungen, die er im Kongress für die reichsten Amerikaner durchsetzte? War es die Reihe von Deregulierungen, die er durch die Bundesbürokratie schob? War es die Wiederbewaffnung und der Wiederaufbau der US-Streitkräfte? Oder war es eine Gegenreaktion der Weißen, die sich in den vorangegangenen acht Jahren der Obama-Regierung aufgebaut hatte?

Es ist hilfreich zu verstehen, dass die unheimliche Genialität des US-Systems der angeblich demokratischen Regierung auf der Aufrechterhaltung von zwei pro-kapitalistischen Parteien aufgebaut ist: Republikaner und Demokraten, wobei die eine Partei die Interessen der Arbeitgeber und Großkapitalisten vertritt und die andere sich als Verfechterin der Interessen der Arbeiter und der vom bestehenden sozioökonomischen System Ausgeschlossenen oder Marginalisierten aufspielt. Die daraus resultierende Dialektik zwischen den beiden Parteien hat das Land bis heute 245 Jahre lang erfolgreich zusammengehalten. Historisch gesehen haben auch andere Parteien diese zugewiesenen Rollen gespielt, obwohl die derzeitige Konfiguration der Parteien mindestens seit den 1960er Jahren Standard ist, wobei die Große Depression in den 1930er Jahren den größten Ruck für das kapitalistische System der USA selbst bedeutete. In der Praxis spielt eine Partei die Schwere, um notwendige Maßnahmen zur Stützung der bestehenden Kapitalistenklasse zu erlassen, und darauf folgt nach vier oder acht Jahren (gemäß der US-Verfassung) eine kapitalistische Samthandschuh-Regierung, die sich als die Partei projiziert, die sich kümmert.

Während Trump also während seiner Präsidentschaft schwor, dass die Vereinigten Staaten niemals ein sozialistisches Land sein werden, und damit versuchte, seine Republikanische Partei von der Demokratischen Partei zu unterscheiden, war den meisten Amerikanern nicht ganz bewusst, dass beide großen politischen Parteien – Demokraten und Republikaner – den großen US-Konzernen, Banken, Investoren und dem Finanzkapital im Allgemeinen verpflichtet sind.

Im Grunde genommen sind beide großen politischen Parteien der USA Parteigänger des kapitalistischen sozioökonomischen Systems. Die US-Außenpolitik ist immer ziemlich konsistent, egal ob die regierende Partei Republikaner oder Demokraten ist, obwohl es für den Durchschnittsbürger einen beträchtlichen Unterschied zwischen ihrer Politik und ihren Vorschlägen gibt. Aber solche Unterschiede sind in der Tat vernachlässigbar. Der ehemalige Senator und Gouverneur des Staates Louisiana, Huey Long, beschrieb einmal den Unterschied zwischen der republikanischen und der demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten, er sagte:

Der einzige Unterschied, den ich zwischen der Führung der Demokraten und der Führung der Republikaner gefunden habe, war, dass die eine sich vom Knöchel aufwärts häutete und die andere vom Ohr abwärts (siehe Fußnote 2).

In der Tat muss man nur in der Lage sein, sich objektiv in die Kapital-gegen-Arbeit-Struktur des sozioökonomischen Systems der USA einzuordnen, um vorherzusagen, wie diese Parteien wahrscheinlich abschneiden werden. Es ist ein System, das auf der Basis von Klassenungleichheit und der notwendigen Aufrechterhaltung dieser Klassenasymmetrie funktioniert.

Dieses System hat über weite Strecken der US-Geschichte gut funktioniert, da Rasse, Geschlecht, Nationalität usw. dazu dienten, US-Arbeiter von ihren Klassenkameraden zu trennen, was es der Kapitalistenklasse – größtenteils weiß und männlich – ermöglichte, Profite sowohl im Inland als auch im Ausland anzuhäufen, während sie die Arbeiter dazu anstachelte, im Ausland aggressive Kriege gegen alle Völker zu führen, die es wagten, das Diktat des US-Kapitals herauszufordern oder den amerikanischen Zugang und die Kontrolle über ihre Märkte, Wirtschaft, Politik usw. zu verweigern.

Dieses Spiel ist nun vorbei. Die Fähigkeit des US-Kapitals, Arbeiter ins Ausland zu schicken, um für die Interessen der Wall Street zu kämpfen, ist jetzt weitgehend aufgebraucht. Folglich greifen die US-Kapitalisten nun darauf zurück, einen Großteil ihrer militärischen Dienste entweder ins Ausland oder an private Auftragnehmer zu vergeben, während sie die einheimische Bevölkerung weitgehend im Dunkeln darüber lassen, wer, wann, wo und warum wir kämpfen und für wen.

Angesichts der Tatsache, dass China, Russland, der Iran und andere Länder den USA jetzt international ernsthafte wirtschaftliche und militärische Konkurrenz machen, bringt dies die US-Kapitalistenklasse in eine Zwickmühle und führt zu Unsicherheit, Ratlosigkeit, Instabilität und existenziellen Fragen. Ich behaupte, dass dies der Grund ist, warum Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, nämlich in erster Linie, um die US-Kapitalistenklasse zu stützen und ihr Zeit zu geben, über einen einheitlichen Plan nachzudenken, zu bewerten und sich neu zu gruppieren, mit dem sie vorwärts gehen kann, um das kapitalistische US-Imperium zu bewahren und zu schützen.

Nachdem sie den kapitalistischen US-Staat auf die Spitze getrieben und gleichzeitig seine innere Stabilität untergraben hatten, kamen klügere Teile des Finanzkapitals zu dem Schluss, dass Trump gehen musste; sein Vermächtnis ist jedoch der „Trumpismus“, die soziale Bewegung, die ihn während seiner (bisherigen) Amtszeit als Chief Executive unterstützt hat. Was aber die Frage betrifft, was Trump und/oder der Trumpismus ist, kann man aufgrund der Beweise zu dem Schluss kommen, dass er und seine Bewegung protofaschistisch oder ein Vorläufer des offenen Faschismus sind. Trump und der Trumpismus repräsentieren das, was Bertram Gross (siehe Fußnote 3) als „freundlichen Faschismus“ bezeichnete, eine populistische, sich langsam entwickelnde, langsam schleichende Bewegung, die ihre Tentakel über die gesamte US-Politik ausbreitet. Die Hebel dieser Bewegung – in den Medien, im Bildungswesen, in der Wirtschaft, im Finanzwesen, etc. – werden etabliert, entwickelt und aufrechterhalten, um in Aktion zu treten, wann immer es von den Machthabern als notwendig erachtet wird, sie zu entfesseln und zu engagieren.

Während der gegenwärtigen Herrschaft von Biden & Co. wird die US-Bevölkerung immer noch polarisiert, manipuliert und in erhöhter Spannung gehalten, obwohl Bidens Aufgabe darin besteht, zu versuchen, die rassischen, geschlechtsspezifischen und anderen Spaltungen des Landes, die von der vorherigen Regierung aufgewühlt wurden, zu mildern, mit einem Hauptaugenmerk darauf, die Trump-Basis der unzufriedenen Wähler aus der Arbeiterklasse durch das CARES-Gesetz, das vorgeschlagene Infrastrukturgesetz und andere Beschwichtigungsmaßnahmen zurückzuerobern, um unzufriedene Wähler der Demokraten in die traditionelle kapitalistische Herde zurückzuholen.

Frage: Könnten Sie erklären, inwiefern Bidens Politik eine politische Rückkehr für Trump oder einen seiner Artgenossen ermöglichen könnte?

Colin Cavell: Donald J. Trump hat seine Wahlniederlage bei den Präsidentschaftswahlen 2020 nie zugegeben; tatsächlich hält er wieder politische Kundgebungen ab, in denen er behauptet, er sei der wahre Sieger des Wettbewerbs, obwohl sein angeblich „offensichtlich offensichtlicher Sieg“ von der Biden-Kampagne, den Demokraten, dem Tiefen Staat, Hugo Chavez, China, Dominion, Smartmatic usw. gestohlen wurde. In der Tat, die USA ist der Betrieb – wenn auch nicht offensichtlich, um Demokraten und Biden-Harris Unterstützer – mit zwei Regierungen, die jeweils behaupten, sich als die legitimen Herrscher. In dem Bewusstsein, dass die aktuelle Regierung die Parameter der kapitalistischen Herrschaft nicht überschreiten wird, freut sich Trump darüber, Biden wiederholt als Förderer einer sozialistischen Politik anzugreifen, die von „sozialistischen“ Politikern innerhalb seiner Partei wie Senator Bernie Sanders, den Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib u.a. beeinflusst wird, während Trump alle Initiativen, die vorgeschlagen werden, als angeblich verunglimpfend und Amerikas Größe zerstörend ablehnt. Um einer proto-faschistischen Bewegung entgegenzuwirken, wäre es verständlich, wenn Biden sich für die Interessen der unzufriedenen US-Bevölkerung, einschließlich rassischer Minderheiten, Frauen und der Arbeiterklasse, einsetzen würde, indem er eine Gesetzgebung vorschlägt, die die Schulden von Studentenkrediten tilgt, ein dauerhaftes Moratorium für Mieterhöhungen und Zwangsräumungen ausspricht, kostenlose Studiengebühren anbietet, eine universelle Gesundheitsversorgung einführt, usw., usw. Stattdessen aber hat das meiste von dem, was Biden vorgeschlagen hat, weitgehend symbolischen Charakter, wenn auch vielleicht nicht genug, um dauerhafte Unterstützung zu erhalten. Das einzige Element, das die Unterstützung für Biden aufrecht erhält, ist die anhaltende Existenz von Trump in der politischen Arena, obwohl Trumps Existenz auch seine Achillesferse ist. Trump ist mit anderen Worten ein Krebsgeschwür in der Politik, dessen Metastasierung zugelassen wird.

Frage: Befürworter von Biden bejubeln seinen 1,9-Billionen-Dollar-Plan zur Rettung Amerikas und einen bevorstehenden 3-Billionen-Dollar-Infrastrukturplan als eine radikale Überholung der US-Wirtschaft zugunsten der Arbeiterklasse. Im Gegensatz dazu verurteilen Kritiker von der konservativen republikanischen Seite Bidens Pläne als Antrieb der Vereinigten Staaten in den „Sozialismus“. Wie sehen Sie die Wirtschaftspolitik dieser Regierung? Sind sie progressiv? Sind sie sozialistisch?

Colin Cavell: Biden versucht in der Art von Präsident Franklin D. Roosevelt, einen Weg für den US-Kapitalismus in einer Zeit der Krise zu finden, obwohl die politischen Bedingungen, die es FDR erlaubten, entschlossen und schnell mit Maßnahmen zu handeln, die eine Mehrheit „des Volkes“ (damals hauptsächlich weiße Bürger) unterstützten und gleichzeitig die kapitalistische Herrschaft aufrechterhielten, nicht vorhanden sind. Eingeengt von den Managern des Finanzkapitals ist es unwahrscheinlich, dass er die volle Unterstützung eines gespaltenen Kongresses für sein Infrastrukturgesetz bekommen wird, während seine anderen wichtigen Vorschläge auf der Stelle tot sind, es sei denn, die demokratische Mehrheit im Kongress wirft das verfassungswidrige Filibuster über Bord, ein Schritt, den Biden und eine Reihe von Demokraten bisher ablehnen.

Frage: Es scheint eine allgemeine Degeneration im politischen Diskurs in den Vereinigten Staaten zu geben, wo Missverständnisse und Verzerrungen an der Tagesordnung sind. Biden und seine Partei, die Demokraten, werden von Republikanern als „weit links“ und sogar als „Marxisten“ verunglimpft. Wie würden Sie Bidens Demokratische Partei definieren? Was sind die Gründe für die politischen Missverständnisse, die in den USA grassieren?

Colin Cavell: Der politische Diskurs in den Vereinigten Staaten ist nach wie vor fest in der Hand der herrschenden kapitalistischen Eliten; daher gibt es keine prominente Förderung sozialistischer, marxistischer oder kommunistischer Ideen innerhalb des US-Mainstreams, sei es durch die Medien, das Gesetz, die Bildung oder die Populärkultur usw. Demokraten, die Biden-Harris-Administration, „Liberale“ usw. als Sozialisten, Kommunisten, Marxisten, Linksradikale, Satansanbeter, Nicht-Christen usw. zu verunglimpfen, abzuwerten oder zu verunglimpfen, sind alte Tropen, die von Kapitalisten und ihren Befürwortern verwendet werden, um politische Agenden und Karrieren über die Jahrzehnte voranzutreiben, auch wenn Trump diese Art von Demagogie besonders gerne betreibt.

Frage: Würden Sie zustimmen, dass solche grundlegenden politischen Missverständnisse es umso problematischer machen, die vielen sozialen und wirtschaftlichen Schwächen Amerikas zu lösen?

Colin Cavell: Während des größten Teils der US-Geschichte konnten sich die herrschenden kapitalistischen Eliten als Führer und Verteidiger einer großen Nation aufspielen, die Aufklärung, Wissenschaft, Säkularismus, Konstitutionalismus und Demokratie in den Vereinigten Staaten und der Welt verbreitete – das heißt, so lange niemand die tatsächliche Bilanz wirklich kritisch untersuchte. Solange die weiße Vorherrschaft und die kapitalistische Ideologie die US-Kultur beherrschten, oder zumindest diejenigen, die für die Aufrechterhaltung dieser Kultur politisch relevant waren, kannten die USA keine Grenzen, dehnten sich zu einem Imperium aus, behaupteten, den Weltraum selbst zu beherrschen, und gaben damit Millionen von Menschen, die im Elend leben, Hoffnung. Erst allmählich und dann gewaltsam begannen wichtige Teile dieses Gerüsts zu bröckeln, zu zerbröckeln und abzustürzen, besonders in den Bereichen Rasse, Geschlecht und Klasse, als das Wissen und das Bewusstsein dieser unnatürlichen und unabänderlichen Situation unter dem vorherrschenden System ihrer existenziellen Bedingung für alle offensichtlich wurde.

Eines der wichtigsten Grundlagendokumente der Vereinigten Staaten ist Federalist Nr. 10, aus der Feder von James Madison. Darin legt er der damals einzigen anerkannten „Minderheit“ – den wohlhabenden Grundbesitzern – die wichtigsten Gründe dar, warum sie die im Sommer 1787 in Philadelphia formulierte neue Verfassung unterstützen und annehmen sollten, angeblich, um sich vor dem Unheil und der Gewalt der Fraktionen zu schützen. Im Besonderen belehrt Madison:

Der Einfluss von streitsüchtigen Führern mag eine Flamme in ihren jeweiligen Staaten entfachen, aber er wird nicht in der Lage sein, eine allgemeine Feuersbrunst durch die anderen Staaten zu verbreiten. Eine religiöse Sekte kann in einem Teil der Konföderation in eine politische Fraktion ausarten; aber die Vielfalt der Sekten, die über das gesamte Gesicht der Konföderation verstreut sind, müssen die nationalen Räte gegen jede Gefahr aus dieser Quelle sichern. Eine Wut für Papiergeld, für eine Abschaffung der Schulden, für eine gleiche Aufteilung des Eigentums oder für irgendein anderes unangemessenes oder böses Projekt wird weniger geeignet sein, den ganzen Körper der Union zu durchdringen, als ein bestimmtes Mitglied davon; im gleichen Verhältnis, wie eine solche Krankheit eher geeignet ist, eine bestimmte Grafschaft oder einen Bezirk zu befallen, als einen ganzen Staat.

In dem Maße, in dem die herrschenden Eliten weiterhin die Kontrolle ausüben können – durch Spaltung, Manipulation, Ausflüchte, Täuschung, Schikane, Trickserei und andere Maßnahmen der Taschenspielertricks – werden die US-Kapitalisten in der Lage sein, sich gegen alle Herausforderer ihrer fortgesetzten Herrschaft durchzusetzen. Die politische Reife eines Großteils der Bevölkerung macht sie jedoch weniger empfänglich für solche Mechanismen und erhöht stattdessen ihre Zweifel an der Autorität ihrer Herrscher. Und wenn sich herausstellt, dass die Natur des politischen Systems der USA die einer kapitalistischen Demokratie ist, d.h. einer, die ständig für die alleinigen Interessen der Kapitalistenklasse arbeitet, dann wird die Aufgabe, Jack, Jill, Jamal, Jasmine, Javier und Julieta auf der Farm zufrieden zu halten, immer schwieriger.

Frage: Was sehen Sie als das größte aktuelle soziale und wirtschaftliche Problem der Vereinigten Staaten an?

Colin Cavell: Die Klassenunterschiede oder Asymmetrien in Bezug auf Reichtum und Macht innerhalb der USA sind auf dem höchsten Stand seit dem späten neunzehnten Jahrhundert, dem sogenannten „Gilded Age“. Jahrhundert, dem so genannten „Gilded Age“. Die Spannungen, die einer solchen sozialen Dynamik innewohnen, auszugleichen und einzudämmen, sollte die herrschenden Eliten nachts wach halten.

Als Begleiterscheinung dieser Klassenspaltung fehlt dem Land als Ganzes ein einigendes Ziel. Während die Kapitalisten zuversichtlich und hoffnungsvoll sind, für wen und was sie arbeiten, fühlen sich die Arbeiter im Allgemeinen im Stich gelassen, missachtet, enteignet und weder vom politischen System noch von seinen beiden Hauptparteien vertreten. Während ein Land wie das moderne China behauptet, für seine Arbeiterklasse zu regieren und sich mit Errungenschaften rühmen kann, die diese Behauptung stützen, führen die USA einen endlosen Krieg gegen ihre Arbeiterklasse durch eine nicht mehr zu verbergende Strategie des Teilens und Eroberns.

Frage: Was würden Sie als passendes Wirtschaftsprogramm empfehlen, das die aktuellen sozialen Probleme der Vereinigten Staaten effektiv lösen würde?

Colin Cavell: Kurz gesagt, mehr Demokratie und eine rücksichtslose und kritische Bewertung unserer angeblich demokratischen Prozesse, Institutionen und Beziehungen sowohl nach innen als auch nach außen.

Frage: Und sind Sie besorgt, dass die Rückkehr von Trump zu noch mehr toxischer Spaltung und Konflikten in der amerikanischen Gesellschaft führen wird, wenn die Vereinigten Staaten diese Probleme nicht effektiv lösen?

Colin Cavell: Es ist elementar, Politik 101, dass zwei gegensätzliche vermeintliche Herrscher nicht gleichzeitig über dieselbe Bevölkerung und dasselbe Territorium herrschen können, genauso wie zwei gegensätzliche sozioökonomische Systeme nicht unbegrenzt innerhalb einer Gesellschaft aufrechterhalten werden können. Solange also die politische Autorität innerhalb der amerikanischen Gesellschaft fragwürdig bleibt, wird Instabilität an der Tagesordnung sein.