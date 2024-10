Es ist so, so schlecht, und es ist dabei, eine ganze Menge schlimmer zu werden

„Und so entsetzlich diese beiden sich entwickelnden Geschichten auch sind, sie werden in den Hintergrund treten, sobald Israel seinen geplanten Angriff auf den Iran beginnt.“

Caitlin Johnstone

Die Lage im Nahen Osten ist im Moment sehr, miserabel, und allem Anschein nach wird sie noch viel schlimmer werden;

Israel geht im Norden des Gazastreifens mit verbrannter Erde vor, um seine lang geplante ethnische Säuberung des Gebiets voranzutreiben. Die IDF belagern und attackieren die Zivilbevölkerung im gesamten Norden, und das UN-Welternährungsprogramm berichtet, dass in diesem Monat bisher keinerlei Nahrungsmittelhilfe zugelassen wurde.

Hossam Shabat, einer der letzten verbliebenen Journalisten im nördlichen Gazastreifen, meldet auf Twitter folgendes:

Die israelische Besatzung hat uns in diesem Gebiet, das Beit Hanoun, Beit Lahia und das Flüchtlingslager Jabalia umfasst, in den vergangenen acht Tagen belagert. Seit dem 1. Oktober haben sie die Einfuhr von Lebensmitteln, Wasser und medizinischen Gütern verhindert. Sie haben gedroht, die Krankenhäuser zu schließen, die Versorgung mit Treibstoff zu stoppen, um den Betrieb der Krankenhäuser zu gewährleisten, und nehmen jeden ins Visier, der sich bewegt. Bislang wurden 400 Menschen getötet. Die Menschen bluten auf den Straßen, und wir können sie nicht erreichen.“

Ein weiterer Beitrag aus Shabat:

„Aufgrund der Belagerung des Lagers Jabalia durch die israelische Besatzung führen die meisten Verletzungen, die durch die Kugeln und den Beschuss der Besatzung verursacht werden, zum Tod, da es keine medizinischen Ressourcen oder Möglichkeiten gibt, die Verwundeten effektiv zu behandeln.“

Ein weiterer Beitrag, der jüngste zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels:

Wir erleben buchstäblich unsere letzten Momente. O Allah, gib uns ein gutes Ende.“

Massaker ohne Ende. Ein Gefühl der Angst angesichts der Stille, die bald über den Norden Gazas hereinbrechen könnte.

Die westlichen Medien haben fanatisch daran gearbeitet, diese Gräueltaten zu erleichtern;

Ein CNN-Bericht über die Ergebnisse des Welternährungsprogramms mit dem Titel „UN says no food has entered northern Gaza since start of October, putting 1 million people at risk of starvation“ erwähnt das Wort „Israel“ bis zum zwölften Absatz nicht und schafft es dann , den gesamten Rest des Artikels zu überstehen, ohne klarzustellen, dass Israel die Lebensmittel blockiert.

Ein BBC-Bericht beschreibt Israels Politik der totalen Belagerung einer Bevölkerung von Hunderttausenden von Zivilisten lediglich als „umstritten“, mit einer erstaunlich delikaten Überschrift, die lautet: „‚Surrender or starve‘: Angriff auf Jabalia deutet auf umstrittenen israelischen Plan für den nördlichen Gazastreifen hin„.

In einem kürzlichen Interview auf CNN korrigierte ein Arzt, der zwei Wochen lang in Gaza gearbeitet hat, die CNN-Moderatorin Kate Bolduan dafür, dass sie die Folgen der israelischen Kriegsverbrechen absurderweise als „humanitäre Krise“ bezeichnet hatte, mit den Worten: „Das ist keine humanitäre Krise, Kate, und ich werde es sehr deutlich sagen, damit Ihre Zuschauer es hören: Das ist Völkermord.“

Im Südlibanon hat Israel so viele Gesundheitseinrichtungen gezielt unter Beschuss genommen, dass fast die Hälfte der medizinischen Zentren in den Konfliktgebieten bereits geschlossen wurden. Weitere UN-Friedenstruppen wurden durch israelisches Feuer verwundet, da Israel weiterhin gezielt Mitarbeiter der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon beschießt. Das israelische Militär sagt jetzt, dass sie Krankenwagen angreifen werden, weil die Krankenwagen der Hisbollah gehören.

Und so entsetzlich diese beiden sich entwickelnden Geschichten auch sind, sie werden in den Hintergrund treten, sobald Israel seinen geplanten Angriff auf den Iran beginnt. Wie wir bereits erwähnt haben, hat der Iran erklärt, dass er auf weitere Angriffe Israels mit eigenen Angriffen reagieren wird und seine Tage der Zurückhaltung in diesem Patt vorbei sind.

Berichten zufolge haben die USA jetzt Stiefel auf dem Boden in Israel, wobei amerikanische Truppen die THAAD-Raketenabwehrsysteme bedienen sollen, die von Israels Supermacht-Verbündeten geschickt werden. Es scheint unvermeidlich, dass die USA immer weiter in diesen Konflikt hineingezogen werden, je mehr Israel gegen den Iran eskaliert, und niemand im Weißen Haus scheint besonders daran interessiert, dies zu verhindern.

Und natürlich tragen auch die Massenmedien dazu bei, den Weg zu diesem nächsten Krieg zu ebnen. Die Washington Post hat unbestätigte Dokumente veröffentlicht, die ihr vom israelischen Militär zugespielt wurden und die angeblich zeigen, dass die Hamas Pläne schmiedet, den Iran um Unterstützung für den Anschlag vom 7. Oktober zu bitten, wobei sie ganz unten in Absatz 14 einräumt, dass „die Echtheit der Dokumente nicht endgültig festgestellt werden konnte.“ Die New York Times veröffentlichte ihren eigenen Bericht über die Dokumente, die sie angeblich „überprüft“ hat, indem sie das israelische Militär und einige palästinensische Quellen, die sich nicht einmal in Gaza aufhalten, fragte, ob sie authentisch seien.

Wie praktisch es doch ist, dass das israelische Militär beschließt, diese Geschichte zu lancieren, wonach der Iran angeblich über den Angriff vom 7. Oktober Bescheid gewusst habe, gerade als es versucht, die Biden-Administration davon zu überzeugen, ihm maximale Unterstützung für den Angriff auf den Iran zu geben.

Das Bremspedal scheint in dieser Sache keinen Fuß mehr auf dem Boden zu haben. Alle Seiten scheinen zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ein Zurückweichen keine Option mehr ist, sodass die einzige Möglichkeit, die noch bleibt, darin besteht, weiter zu eskalieren, in der Hoffnung, dass die andere Seite einlenkt.

Dies könnte leicht in Israelischen Atomschlägen gegen den Iran gipfeln. Nichts, was Israel im vergangenen Jahr getan hat, deutet darauf hin, dass die Verantwortlichen Vernunft oder Zurückhaltung walten lassen. Und wenn iranische Raketen auf israelische Städte einschlagen, sehe ich keinen Grund, darauf zu vertrauen, dass die Welt nicht in naher Zukunft einen Atompilz über Teheran sehen wird.

So schlimm die Dinge auch sind, wir können uns nicht einmal vorstellen, wie viel schlimmer sie bald werden könnten.